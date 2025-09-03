Новини
Русия обяви, че е превзела „около половината“ от украинския град Купянск
  Тема: Украйна

Русия обяви, че е превзела „около половината" от украинския град Купянск

3 Септември, 2025 13:35

3 Септември, 2025 13:35 918 18

Въоръжените сили на Украйна обявиха, че всички руски атаки в Купянското направление са били отблъснати

Русия обяви, че е превзела „около половината“ от украинския град Купянск - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Русия обяви днес, че е превзела "около половината" от украинския град Купянск в североизточната Харковска област, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Министерството на отбраната на Руската федерация публикува видеозапис, на който войник държи руското знаме на шосе. Ройтерс прави уговорката, че не може да провери информацията чрез независим източник.

До момента няма коментар от украинска страна. В сутрешната си сводка от днес обаче Генералният щаб на Въоръжените сили на Украйна каза, цитиран от Укринформ, че всички руски атаки на Купянското направление са били отблъснати.

Министерството на отбраната на Руската федерация обяви още на 20 юни, че въоръжените сили на страната вече са в покрайнините на Купянск.

Русия вече бе превзела този град в началото на войната, която избухна през февруари 2022 г., преди Украйна да го отвоюва през септември същата година.


Украйна
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 си дзън

    10 27 Отговор
    Продължителната война в Украйна ще доведе до разпада на ρусията на феоди с крепостни.
    Ванга е казала: ρусията нема да падне, тя ке се разпадне.

    Коментиран от #3

    13:37 03.09.2025

  • 2 Сега ΕβροΜин ΔиΛиΤε

    17 7 Отговор
    От диванните войски
    от първо лице ще кажат,
    че не е вярно 😁

    Коментиран от #14, #16

    13:38 03.09.2025

  • 3 Доротея

    8 4 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    Дзънка тенджера която си сложил на главата си .

    13:40 03.09.2025

  • 4 Чичак

    5 11 Отговор
    .....нали от една година го е превзела......

    Коментиран от #15

    13:41 03.09.2025

  • 5 Баба ти

    11 3 Отговор
    Не само Купянск, влезли са и в центъра на Покровск.

    Коментиран от #7

    13:46 03.09.2025

  • 6 🤣......

    5 10 Отговор
    До вчера превземаха цели градове и села заедно с кокошарниците, днес по скромни, половината превземат, утре една четвърт, ами Райхстага как ще го превземат, милиметър по милиметър и плочка по плочка🤣, толкова за "непобедимата и легендарна" путинска армия, и тия били спечелили ВСВ🤣🤣🤣🤣

    13:46 03.09.2025

  • 7 Преди малко влязоха и във......

    6 7 Отговор

    До коментар #5 от "Баба ти":

    Вавилон😁.....

    13:48 03.09.2025

  • 8 на половина

    6 5 Отговор
    Брои ли се, ако го вкараш някъде на половина?!?!? :))))

    13:52 03.09.2025

  • 9 мдаа

    5 8 Отговор
    Последно - една четвърт. Още по-последно, една осма. Абе превзет е. Точка. Щом е превзета първата къща, значи е превзет града. Руска логика е това, няма майтап.

    13:53 03.09.2025

  • 10 с един крак броили се?

    5 6 Отговор
    Влезли в стаята с единия крак?!? :))))

    13:53 03.09.2025

  • 11 Дедо ви..

    10 3 Отговор
    Маро пък си спала на мокри вестници, Купянск вече го пишете Руски! Сирски прехръля всушниците от Курского направление на Донецкото и той не им намери местото на укрофашистите. А бе да има руснаците какво да трепят...

    13:55 03.09.2025

  • 12 Тома

    5 0 Отговор
    От украинска страна коментар няма да има и след като го превземат града.Коментари ще има само от феновете на бандера във факти

    13:58 03.09.2025

  • 13 Аз съм веган

    1 2 Отговор
    Хубава работа ама руска.

    14:00 03.09.2025

  • 14 Трол

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Сега ΕβροΜин ΔиΛиΤε":

    Вярно е, но е превзета по-лошата и корумпирана половина от града.

    14:00 03.09.2025

  • 15 Хахахаха

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "Чичак":

    Тя рашата го превзема от една година, а го губи за два часа.

    14:01 03.09.2025

  • 16 А другата

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Сега ΕβροΜин ΔиΛиΤε":

    страна - на диванните копейки, ще твърди, че всяка руска глупост е гениална.

    14:04 03.09.2025

  • 17 Възраждане

    0 1 Отговор
    Западната пропаганда освен, че ни натресе еврото без референдум, ами лъже. Градът никога не е бил украински, а винаги е бил руски. Сега героите го освобождават от неонацистите

    14:04 03.09.2025

  • 18 Даже и те знаят,

    0 0 Отговор
    че дори да не е вярно е въпрос на малко време.
    Не дали, а кога.

    14:07 03.09.2025

Новини по държави:
