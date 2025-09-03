Русия извърши масирана въздушна атака срещу Украйна

Русия предприе масирана въздушна атака срещу Украйна през нощта, довела до раняването на четирима железничари и накарала Полша да вдигне по тревога изтребители в небето си, съобщиха украинските и полските власти, цитирани от агенциите, предаде БТА.
Нападението съвпадна с участието на руския президент Владимир Путин на военен парад в Пекин, отбелязващ края на Втората световна война, на който домакин беше китайския президент Си Цзинпин. По време на събитието китайският лидер предупреди, че светът се изправя пред избор "между мир и война".
В продължение на часове в цяла Украйна се чуха сирени за въздушно нападение, след като експлозии засегнаха 9 от 24-те региона на страната от Киев до Лвов и Волин на запад, съобщиха украинските власти и медии.
Украинските военновъздушни сили посочиха, че са свалили 430 от 502 руски дрона и 21 от 24-те ракети като добавиха, че три ракети и 69 дрона са поразили 14 селища в Украйна.
Същевременно, въздушните удари накараха западната съседка на Украйна и член на НАТО Полша да задейства своите и съюзнически военновъздушни сили, за да осигури безопасността в пограничните си райони.
Ранените железничари в централната Кировоградска област бяха хоспитализирани веднага след атаката, а украинските държавни железници предупредиха за закъснения от над 7 часа на десетки влакове, предизвикани от повреди на жп инфраструктурата.
Други петима украински граждани бяха ранени в община Знамянка, Кировоградска област, а 28 къщи бяха повредени. Градският транспорт в западния град Хмелницки съобщи за закъснения, а областният управител отбеляза наличието на пожари и щети на жилищни сгради. В северната част на гр. Чернигов атаката прекъсна електроснабдяването на 30 000 потребители и нанесе щети на критична гражданска инфраструктура, а в Ивано-Франкивска област са избухнали пожари в складови помещения, съобщиха органите на местната власт.
Русия се въздържа от коментари. Двете воюващи държави отричат да са нанасяли целенасочени удари срещу обикновени граждани в хода на конфликта от февруари 2022 г. насам.
