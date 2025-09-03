Новини
Свят »
Украйна »
Русия извърши масирана въздушна атака срещу Украйна
  Тема: Украйна

Русия извърши масирана въздушна атака срещу Украйна

3 Септември, 2025 13:10 1 568 44

  • украйна-
  • русия-
  • война-
  • ракети

Нападението съвпадна с участието на руския президент Владимир Путин на военен парад в Пекин

Русия извърши масирана въздушна атака срещу Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Русия предприе масирана въздушна атака срещу Украйна през нощта, довела до раняването на четирима железничари и накарала Полша да вдигне по тревога изтребители в небето си, съобщиха украинските и полските власти, цитирани от агенциите, предаде БТА.

Нападението съвпадна с участието на руския президент Владимир Путин на военен парад в Пекин, отбелязващ края на Втората световна война, на който домакин беше китайския президент Си Цзинпин. По време на събитието китайският лидер предупреди, че светът се изправя пред избор "между мир и война".

В продължение на часове в цяла Украйна се чуха сирени за въздушно нападение, след като експлозии засегнаха 9 от 24-те региона на страната от Киев до Лвов и Волин на запад, съобщиха украинските власти и медии.

Украинските военновъздушни сили посочиха, че са свалили 430 от 502 руски дрона и 21 от 24-те ракети като добавиха, че три ракети и 69 дрона са поразили 14 селища в Украйна.

Същевременно, въздушните удари накараха западната съседка на Украйна и член на НАТО Полша да задейства своите и съюзнически военновъздушни сили, за да осигури безопасността в пограничните си райони.

Ранените железничари в централната Кировоградска област бяха хоспитализирани веднага след атаката, а украинските държавни железници предупредиха за закъснения от над 7 часа на десетки влакове, предизвикани от повреди на жп инфраструктурата.

Други петима украински граждани бяха ранени в община Знамянка, Кировоградска област, а 28 къщи бяха повредени. Градският транспорт в западния град Хмелницки съобщи за закъснения, а областният управител отбеляза наличието на пожари и щети на жилищни сгради. В северната част на гр. Чернигов атаката прекъсна електроснабдяването на 30 000 потребители и нанесе щети на критична гражданска инфраструктура, а в Ивано-Франкивска област са избухнали пожари в складови помещения, съобщиха органите на местната власт.

Русия се въздържа от коментари. Двете воюващи държави отричат да са нанасяли целенасочени удари срещу обикновени граждани в хода на конфликта от февруари 2022 г. насам.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 25 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Всички които четем редовно

    57 7 Отговор
    Форума на Факти бг знаем, че много отдавна Русия свърши ракетите и сега нямат или ако имат те са само от анимационните.

    Коментиран от #5

    13:12 03.09.2025

  • 2 Каунь

    48 4 Отговор
    Не може да бъде, те нямат яйца по бензиностанциите и бензин в магазините....

    13:12 03.09.2025

  • 3 Боруна Лом

    25 5 Отговор
    УДРИИИИ БАЦЕ ТАА МАЧКА НЕ Е НАШТА!

    13:12 03.09.2025

  • 4 за фашисти

    28 5 Отговор
    никаква прошка

    Коментиран от #17

    13:13 03.09.2025

  • 5 И се бият със

    38 5 Отговор

    До коментар #1 от "Всички които четем редовно":

    сапьорски лопатки и нямат яйца и масло и за14 години не могат да превземат и две села, а Путин умрятри пъти още когато долара стана 200 рубли.

    Коментиран от #28

    13:13 03.09.2025

  • 6 Феникс

    35 4 Отговор
    Думичката която търсите се нарича " Капитулация"

    13:14 03.09.2025

  • 7 Руснаците се бият

    30 5 Отговор
    със сапьорски лопатки и нямат бензин и яйца и масло.

    13:15 03.09.2025

  • 8 СтаМат МаГа

    25 5 Отговор
    Уудрий Вова ,да се пукат от злоба душите черни душмански !

    13:15 03.09.2025

  • 9 Европеец

    24 4 Отговор
    Може и атакува,покраинците пак реват и ще е така до унищожението и капитулацията на украинската хунта и вразумяването на предателския украински народ....

    13:16 03.09.2025

  • 10 Това не е вярно, защото всички знаем

    28 4 Отговор
    от форума на Факти бг, че Русия се разпадна отдавна, още когато долара стана 200 рубли и свършиха ракетите.

    13:16 03.09.2025

  • 11 Древен

    23 5 Отговор
    Медведката не си поплюва...
    Урковците ще се молят Путин да си дойде по-скоро от Китай...

    13:17 03.09.2025

  • 12 Контранаступа и Перемогата

    16 4 Отговор
    взеха ли Курск?

    13:18 03.09.2025

  • 13 То е ясно

    4 4 Отговор
    По този начин Путин цели да разкарва Тръмп от преговорите.

    13:18 03.09.2025

  • 14 Браво !!!

    19 3 Отговор
    Браво, браво, браво.....

    13:19 03.09.2025

  • 15 оня с коня

    16 2 Отговор
    Пуцай куме ,пойе6емм маамтсуу им фашши стичкаа.

    13:20 03.09.2025

  • 16 Четат Попара

    10 3 Отговор
    Майку тийебем фашистичку.

    13:21 03.09.2025

  • 17 Специална Военна Опсерация

    6 25 Отговор

    До коментар #4 от "за фашисти":

    Фашистите са в Кремъл и тормозят руснаците!

    Коментиран от #34

    13:22 03.09.2025

  • 18 Както винаги

    5 18 Отговор
    Блатната сга н отново си показа проc тотията.

    Коментиран от #21

    13:22 03.09.2025

  • 19 Луд с картечница

    13 4 Отговор
    Пак изгоряха въоражение и амуниции на Колективните 🌈 за стотици милиони долари 🤣.

    13:23 03.09.2025

  • 20 Я пък тоя

    1 5 Отговор
    Четирима железничари и 18 деца!

    13:24 03.09.2025

  • 21 Смех в блатото

    4 4 Отговор

    До коментар #18 от "Както винаги":

    Кой се смееее сега 😂 ?

    13:24 03.09.2025

  • 22 Някой

    17 4 Отговор
    Е, щом са свалили 400 от 500 дрона и 21 от 21 ракети, какво реват? Значи са супер-дупер.
    Явно числата им да малко преувеличени. В Телеграма има видеа на горящи обекти. Само с няколко ракети надали се постига такъв ефект. Тъй че, украинците пак лъжат

    13:25 03.09.2025

  • 23 Казано накратко

    8 2 Отговор
    Войната продължава с двустранни атаки.

    13:25 03.09.2025

  • 24 Ало русофилите,

    6 16 Отговор
    Наспахте ли се?
    Снощи драскахте до сред нощ.
    Пенсиите взехте ли?

    Коментиран от #29

    13:26 03.09.2025

  • 25 Щом е масирана

    15 3 Отговор
    Значи е хубаво. Следващата да е по масирана обаче

    13:26 03.09.2025

  • 26 По случай

    14 0 Отговор
    80 години от победата ...

    13:27 03.09.2025

  • 27 Хич даже не ни интересува

    16 0 Отговор
    електроснабдяването на Украйна. Плевен вода няма а скоро и Ловеч няма да има

    13:28 03.09.2025

  • 28 😅😂😆.....

    1 4 Отговор

    До коментар #5 от "И се бият със":

    Само толкова ли можеш? 🤣... олиго.... 🤣

    Коментиран от #43

    13:30 03.09.2025

  • 29 Рублевка

    11 3 Отговор

    До коментар #24 от "Ало русофилите,":

    Не моем се доберем до банкоматите,има голям калабалък от козяци взели тайно на родителите си картите и гледат да захлебят ,че глад мори добитъка .

    13:31 03.09.2025

  • 30 си дзън

    1 16 Отговор
    Продължителната война в Украйна ще доведе до разпада на ρусията на феоди с крепостни.
    Ванга е казала: ρусията нема да падне, тя ке се разпадне.

    Коментиран от #33, #35

    13:32 03.09.2025

  • 31 Капитулация за Буферайна

    14 2 Отговор
    Руският и китайският лидер предупредиха, че светът се изправя пред избор "между мир и война"....

    13:34 03.09.2025

  • 32 И Урсулата даже

    10 1 Отговор
    Е обезумяла от страх

    13:36 03.09.2025

  • 33 Да те питам

    5 2 Отговор

    До коментар #30 от "си дзън":

    кои спечелиха след разпада на СССР и източния блок та сега мечтата е озаглавена ,, Разпад на Руската федерация”?

    13:37 03.09.2025

  • 34 Не четеш ли бре пуяк че

    13 0 Отговор

    До коментар #17 от "Специална Военна Опсерация":

    Хората от Китай чак предупреждават че Специалната Военна Опсерация може и във война да се превърне ако ЕК разум не прояви

    13:38 03.09.2025

  • 35 Хайде

    5 0 Отговор

    До коментар #30 от "си дзън":

    да не представяме 100% измислици като факти!

    Ванга НИКОГА не е казвала нищо лошо за Русия, затова и там се почита много.

    Говори се, че в предсказание, записано през 1979 г. от писателя Валентин Сидоров, Ванга вещае:
    „Всичко ще се стопи, точно като лед, само едно ще остане недокоснато - славата на Русия.
    Никой не може да спре Русия. Тя ще помете всичко по пътя си и ще стане господар на света."

    13:41 03.09.2025

  • 36 САЩ нападна Венецуела

    4 3 Отговор
    Докато се провеждаше срещата в Китай.

    Коментиран от #44

    13:41 03.09.2025

  • 37 Слава🇷🇺🇺🇦

    4 1 Отговор
    Айде СВЪРШВАЙТЕ вече че ни писна от демокрация 👿

    13:41 03.09.2025

  • 38 Артилерист

    5 1 Отговор
    Статията се опитва да ни насочи към жестокостта на Русия с тез обстрели по цивилни, но очевидно на автора не й се получава. Само четирима ранени от такъв мощен масиран дронов и ракетен удар си е много убедително опровержение, че цивилните изобщо не са били обект за нападение.

    13:42 03.09.2025

  • 39 Атлантически тролчета,

    7 0 Отговор
    засрамете се!
    И вие даже осъзнавате че НАТО е вредна престъпна терористична организация. Спрете да тролите за центчита. Проявете разум и морал. НАТО се подготвя за война. Тази война ще засегне и вас! Спрете с безумието си млади хора. Ще страдате ей......Нали помните ?????.......
    """ Пази Боже тук и нас да ни стрелят с тежка артилерия, ракети и самолети, може да има смели тук в залата, но и аз включително ще хвана нанякъде, без да се правим на големи войводи”, коментира премиерът Борисов""" .

    13:43 03.09.2025

  • 40 вен серемос

    7 0 Отговор
    Пълна ликвидация на фашистите бандери.Ликвидация на наркомана Зеленски/Зелената еуглена.Браво Русия! Давай Путин довърши ги,до последния окраинец.Бандеровски фашисти.Салют в чест на 80 години от ВСВ!!! Празник в Китай,в Северна Корея,в България също!!!

    13:46 03.09.2025

  • 41 САЩ защо убива

    4 0 Отговор
    Венецуелски деца? А?

    13:48 03.09.2025

  • 42 Китай днес изпраща

    3 0 Отговор
    18 кораба към Венецуела по покана на правителството

    13:49 03.09.2025

  • 43 За беля.Зъл😂😂😂

    1 0 Отговор

    До коментар #28 от "😅😂😆.....":

    Май намекваш ,че искаш да го олигавиш ?Няма проблем,следнтова щее кича 5тарка .

    14:01 03.09.2025

  • 44 дедо..

    0 0 Отговор

    До коментар #36 от "САЩ нападна Венецуела":

    Набабка ти подфустата..нападнали некаква лодка с 10 кила кока,а през тва време в тампа е акустирала яхтата на мадуро с над десет тона бело за кравите-та да дават повече млеко

    14:07 03.09.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания