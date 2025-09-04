Украйна: С модерни дронове и млади войници срещу Русия

Войната в Украйна не изглежда да се приближава към примирие, въпреки че се водят преговори на високо ниво. Затова и Киев дава всичко от себе си на фронта - включително и нови войници. Точният брой се пази в тайна от съображения за сигурност, но се смята, че около 28 000 нови войници се присъединяват към армията всеки месец.

Модерни технологии

В това време военните действия на фронта продължават да се водят в голяма степен с едно от най-често използваните оръжия - дроновете. Т.нар. FPV (first person view - от англ.: поглед от първо лице) описва управлението на дистанционно управляем дрон от гледната точка на пилота. Това се осъществява чрез камера, монтирана на апарата и видеопредаване на живо, което дава на управляващия дрона усещането, че седи в пилотската кабина.

Тази технология се е превърнала във втора природа на войника Патч, но той не спира да усъвършенства своите умения и да тренира с нови и нови модели дронове. “Правя го от две години, откакто влязох в армията”, разказва той. “Това ми е любимото нещо. Най-много ми харесва, когато ударя врага”, казва младият украинец.

Патч не е истинското име на момчето - това е неговата позивна. Той се присъединява към 40-а армейска бригада, когато е на 18 години. Бяга от дома си и две седмици не казва на родителите си къде отива, убеждавайки ги да му позволят да служи в армията. Той е най-младият в тази бригада, но казва, че никой не го третира със снизхождение. Всъщност останалите смятат, че младостта му е от полза: “Той се учи невероятно бързо. Когато дойде, беше само на 18 години, затова много бързо усвои всичко и му беше лесно да управлява дроновете. Научи се три пъти по-бързо от всички останали”, казва Стас, който ръководи производството на дронове в бригадата.

Имаме по-добри и по-прецизни дронове

Дроновете са от огромно значение в тази война. Те са сред най-важните ресурси на Украйна в съпротивата срещу руската инвазия. Нови войници се присъединяват към армията, но са недостатъчно, обяснява друг войник: „Руснаците винаги ще са повече, защото просто са по-многочислени. И понеже не можем да ги надвием с количество, се опитваме да сме по-добри от тях. Имаме по-добри и по-прецизни дронове”, казва мъжът с позивна Тапир. Според него това предимство е още по-голямо, когато има млади хора, които да усвояват бързо новите технологии.

Затова и украинското правителство активно се опитва да привлече войници под 25-годишна възраст. По големите билбордове в страната са разлепени рекламни послания, целящи да мотивират именно тях. “Тук сме, за да живеем”, пише на плакат от кампания - целта е да се убедят потенциалните нови попълнения в армията, че мобилизацията не означава изпращане на сигурна смърт. Въпреки всички усилия обаче новите попълнения на възраст между 18 и 25 години не са много.

Бригадата, в която служби младият Патч, раздава информационни брошури по улиците всеки ден. Военнослужещите рекламират социалните придобивки от военната служба и разказват за доброто ръководство в бригадата, грижат се за това новозаписалите се войници да бъдат разпределени на най-доброто за тях място. Според много от военнослужещите мирните преговори не водят до нищо - само намалявали мотивацията на хората. “Има хора, които са готови да се присъединят към армията, но като чуят, че утре войната може и да бъде прекратена, променят мнението си”, казва Олег Захаркив, който набира военнослужещи за 40-а бригада.

Млади хора за армията

Някои от младите хора, които все пак решават да се запишат в армията, го правят против волята на семействата си. Повечето от тях са убедени, че ще служат дълго време. “Дори да има примирие и прекратяване на сраженията, Русия може пак да ни нападне. Честно казано, според мен трябва да увеличаваме боевата си способност допълнително”, казва 24-годишният Михайло, който е дошъл да се запише в армията. Друг мобилизиран наскоро младеж казва, че смята да защитава страната си колкото е нужно и предполага, че това може да отнеме още пет или десет години.

На фронта войниците от 40-а бригада също не вярват, че скоро ще могат да се приберат у дома. Някои от тях биха искали да се върнат към мирния си живот и професиите си - единият е софтуерен инженер, другият е бил барман, който мечтае да отвори собствено заведение. Младият Патч обаче се е отказал от някогашната си мечта да се занимава с автомобилизъм. Сега казва, че ще остане на фронта и ще обучава новите попълнения в бригадата как да управляват дроновете, които са така важни за отбраната на Украйна.

Автор: Нимиша Джайсвал