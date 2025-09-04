Украйна: С модерни дронове и млади войници срещу Русия

Войната в Украйна не изглежда да се приближава към примирие, въпреки че се водят преговори на високо ниво. Затова и Киев дава всичко от себе си на фронта - включително и нови войници. Точният брой се пази в тайна от съображения за сигурност, но се смята, че около 28 000 нови войници се присъединяват към армията всеки месец.
Модерни технологии
В това време военните действия на фронта продължават да се водят в голяма степен с едно от най-често използваните оръжия - дроновете. Т.нар. FPV (first person view - от англ.: поглед от първо лице) описва управлението на дистанционно управляем дрон от гледната точка на пилота. Това се осъществява чрез камера, монтирана на апарата и видеопредаване на живо, което дава на управляващия дрона усещането, че седи в пилотската кабина.
Тази технология се е превърнала във втора природа на войника Патч, но той не спира да усъвършенства своите умения и да тренира с нови и нови модели дронове. “Правя го от две години, откакто влязох в армията”, разказва той. “Това ми е любимото нещо. Най-много ми харесва, когато ударя врага”, казва младият украинец.
Патч не е истинското име на момчето - това е неговата позивна. Той се присъединява към 40-а армейска бригада, когато е на 18 години. Бяга от дома си и две седмици не казва на родителите си къде отива, убеждавайки ги да му позволят да служи в армията. Той е най-младият в тази бригада, но казва, че никой не го третира със снизхождение. Всъщност останалите смятат, че младостта му е от полза: “Той се учи невероятно бързо. Когато дойде, беше само на 18 години, затова много бързо усвои всичко и му беше лесно да управлява дроновете. Научи се три пъти по-бързо от всички останали”, казва Стас, който ръководи производството на дронове в бригадата.
Имаме по-добри и по-прецизни дронове
Дроновете са от огромно значение в тази война. Те са сред най-важните ресурси на Украйна в съпротивата срещу руската инвазия. Нови войници се присъединяват към армията, но са недостатъчно, обяснява друг войник: „Руснаците винаги ще са повече, защото просто са по-многочислени. И понеже не можем да ги надвием с количество, се опитваме да сме по-добри от тях. Имаме по-добри и по-прецизни дронове”, казва мъжът с позивна Тапир. Според него това предимство е още по-голямо, когато има млади хора, които да усвояват бързо новите технологии.
Затова и украинското правителство активно се опитва да привлече войници под 25-годишна възраст. По големите билбордове в страната са разлепени рекламни послания, целящи да мотивират именно тях. “Тук сме, за да живеем”, пише на плакат от кампания - целта е да се убедят потенциалните нови попълнения в армията, че мобилизацията не означава изпращане на сигурна смърт. Въпреки всички усилия обаче новите попълнения на възраст между 18 и 25 години не са много.
Бригадата, в която служби младият Патч, раздава информационни брошури по улиците всеки ден. Военнослужещите рекламират социалните придобивки от военната служба и разказват за доброто ръководство в бригадата, грижат се за това новозаписалите се войници да бъдат разпределени на най-доброто за тях място. Според много от военнослужещите мирните преговори не водят до нищо - само намалявали мотивацията на хората. “Има хора, които са готови да се присъединят към армията, но като чуят, че утре войната може и да бъде прекратена, променят мнението си”, казва Олег Захаркив, който набира военнослужещи за 40-а бригада.
Млади хора за армията
Някои от младите хора, които все пак решават да се запишат в армията, го правят против волята на семействата си. Повечето от тях са убедени, че ще служат дълго време. “Дори да има примирие и прекратяване на сраженията, Русия може пак да ни нападне. Честно казано, според мен трябва да увеличаваме боевата си способност допълнително”, казва 24-годишният Михайло, който е дошъл да се запише в армията. Друг мобилизиран наскоро младеж казва, че смята да защитава страната си колкото е нужно и предполага, че това може да отнеме още пет или десет години.
На фронта войниците от 40-а бригада също не вярват, че скоро ще могат да се приберат у дома. Някои от тях биха искали да се върнат към мирния си живот и професиите си - единият е софтуерен инженер, другият е бил барман, който мечтае да отвори собствено заведение. Младият Патч обаче се е отказал от някогашната си мечта да се занимава с автомобилизъм. Сега казва, че ще остане на фронта и ще обучава новите попълнения в бригадата как да управляват дроновете, които са така важни за отбраната на Украйна.
Автор: Нимиша Джайсвал
1 Посмертно
Коментиран от #16, #43
09:39 04.09.2025
2 вен серемос
Коментиран от #31
09:41 04.09.2025
3 УКРАЙНА ЩЕ ПОБЕДИ ГА СИ ВИДИ УШИТЕ БЕЗ
09:42 04.09.2025
4 Фен
09:42 04.09.2025
5 млади !!!!!!!!!!
09:42 04.09.2025
6 Газ
09:43 04.09.2025
7 Коста
Коментиран от #19
09:43 04.09.2025
9 Гробар
09:45 04.09.2025
10 Пълна безмислица
Коментиран от #39
09:46 04.09.2025
11 Ачо
Коментиран от #23, #25, #68
09:46 04.09.2025
12 цадас
Коментиран от #20, #62
09:47 04.09.2025
13 Руски съд
Изглежда в руската армия мобилните крематориуми добре работят. По-добре от ПВОто.
09:47 04.09.2025
14 Баш Балък
09:47 04.09.2025
15 Урсул фон дер Бандер
09:47 04.09.2025
16 Сибир
До коментар #1 от "Посмертно":Нали?
09:47 04.09.2025
17 Българин
09:48 04.09.2025
18 си дзън
Ванга е казала: ρусията нема да падне, тя ке се разпадне.
09:48 04.09.2025
19 Ха ха ха ха
До коментар #7 от "Коста":Или да ги пратим в Русия, заедно с възрожденци и други русофили. Мястото на русофила, руснака и рускоезечния е в Русия.
Коментиран от #24, #30
09:48 04.09.2025
20 Къде е редовната руска армия?
До коментар #12 от "цадас":Ами при Кобзон разбира се.На кайма.
09:48 04.09.2025
21 Пич
09:49 04.09.2025
22 Крайно
09:49 04.09.2025
23 Не е така
До коментар #11 от "Ачо":Не с българско, а с произведено в България и продадено на Украйна с посредницш. Има разлика. А какъв е умисъла е ясно !
09:49 04.09.2025
25 Абе,
До коментар #11 от "Ачо":Говори се, че генетичния фонд на 404 е на изчерпване
09:50 04.09.2025
26 Папи
09:50 04.09.2025
27 Бабо вую
09:51 04.09.2025
28 Българин
09:53 04.09.2025
29 Въпроса е
09:54 04.09.2025
30 АМАH OT ИДИOTИ
До коментар #19 от "Ха ха ха ха":MЕСТОТО НА ГEЙЛИБEPACTИTE И ПPEДATEЛИТЕ Е В.... ?!
НЕ, НЕ Е В KAУШA.
В ГPOБИЩATA.
CKOPO
😆😝🤣
09:55 04.09.2025
31 Ъъъъ
До коментар #2 от "вен серемос":По тази логика, някой може да ти каже - България е турска земя! България е била повече под турско от колкото Украйна под руско управление!
Коментиран от #33, #40
09:55 04.09.2025
32 Умрях от смях
Кажете си че ги ловите като плъхове по улиците и ги пращате принудително на фронта където им остават 3 до 5 дни живот
Доказателства много разгледайте нета пълен е с видеа и неса фейкови хаха
09:58 04.09.2025
33 Факти
До коментар #31 от "Ъъъъ":Ти , виж колко българи има вече в евроатлантическа България за 36 години фалшива демокрация, корупция, беззаконие, финансово робство, кражби и Геноцид- много смърт в бедна, ограбена и окупирана България!
Коментиран от #44
10:00 04.09.2025
34 Дългият
Дутин и Сие....
Коментиран от #47
10:01 04.09.2025
35 путин фашист терорист
10:01 04.09.2025
36 Гост
10:03 04.09.2025
37 Хитлерюгенд
10:03 04.09.2025
38 име
10:04 04.09.2025
39 русия пред разпад
До коментар #10 от "Пълна безмислица":русия ще вземе всичко което и позволят Великите сили! русия е васал на Китай и вече нищо не зависи от путин!
Коментиран от #42
10:04 04.09.2025
40 факуса
До коментар #31 от "Ъъъъ":това ъъъъ говори достатъчно,чети повече,всичко осранско е от ленин
10:05 04.09.2025
41 Порно
10:06 04.09.2025
42 табсо..
До коментар #39 от "русия пред разпад":Това бгпомаците-все със задно мислене ли сте или това ви е навик кога одите при оджата безкюлоти
10:10 04.09.2025
43 Има ли наплив от умнокрасиви
До коментар #1 от "Посмертно":БГ - доброволци ?
10:11 04.09.2025
44 Оракула от Делфи
До коментар #33 от "Факти":Кое е фалшивото на тази демокрация бе джанъм???!
Факта, че изразяваш мнението си тук , и пишеш свободно,
(макар с риска да бъдеш изтрит) от измекяри, е факт , че все още сме в свободна България!
Виж какво робство е в Русия и "Пакта на тримата диктатори" ... Путин,Си, и Ким???
Бой,затвор, и репресий, а и при някои ,си плащаш и патрона с който са те ликвидирали!
Коментиран от #45, #48
10:13 04.09.2025
45 Тримата световни лидери
До коментар #44 от "Оракула от Делфи":предизвикаха п@на по мутрите на западналите. Кеф
10:16 04.09.2025
46 Урок по демокрация
Коментиран от #54
10:16 04.09.2025
47 АЛООУ
До коментар #34 от "Дългият":УИЛ ИИТЕД
10:18 04.09.2025
48 стоян георгиев
До коментар #44 от "Оракула от Делфи":За руския роб няма как да има демокрация.той е роб в сърцето и ума си и това няма как да се промени.
Коментиран от #52
10:18 04.09.2025
49 Нашите русофили
10:18 04.09.2025
51 стоян георгиев
Коментиран от #55
10:20 04.09.2025
53 Открадната държава
10:22 04.09.2025
54 стоян георгиев
До коментар #46 от "Урок по демокрация":Хах верно като принтер повтаряш три четири лъжи с години.укрсйна е напълно нормална и легитимна държава а СССР го разпадна не украйна а руската федерация.
10:22 04.09.2025
55 А бе
До коментар #51 от "стоян георгиев":Нали русия е слаба, Украйна я бие отвсякъде а сега Тръмп ти виновен за нещо!? Айде другата година зеления на парад в москва
Коментиран от #58
10:23 04.09.2025
56 стоян георгиев
До коментар #52 от "маке..":Най добре си ти.трудното е докато стигнеш това състояние.сега вече си супер...хахах
10:23 04.09.2025
57 ха-ха
Коментиран от #59
10:24 04.09.2025
58 стоян георгиев
До коментар #55 от "А бе":Русия е слаба ,но е концентрирана да избива своите и украинците.нилок които не е комунист не се радва от подобни переспективи дори и украйна да убива много повече руснаци от колкото губи.
10:25 04.09.2025
59 стоян георгиев
До коментар #57 от "ха-ха":Ти специално може да правиш о двете.нали си македонец и бандеровец и българин...шизофренията позволява подобно състояние при това заболяване.
Коментиран от #65
10:27 04.09.2025
60 Фалшива демокрация
10:27 04.09.2025
61 МЛАДИ , МЛАДИ ..........................
НА ПУТИН !!
10:38 04.09.2025
62 Бай Благой
До коментар #12 от "цадас":По-добре да не питаме... :(
10:42 04.09.2025
63 Факти, изтъркахте се вече с тази Украйна
10:48 04.09.2025
64 батСали
ама живи има малко!
То повечето е леш по кърищата!
10:50 04.09.2025
65 оли ,
До коментар #59 от "стоян георгиев":И днес пак си прегрял , нищо ново под слънцето !
10:53 04.09.2025
66 Рашистофоб
Агресорът ще има съдбата на всички други като него. Примерите са много... Афганистан, Виетнам,Финландия, ВСВ и др.
10:53 04.09.2025
67 Лука
10:57 04.09.2025
70 какво ги чака чичо путин
11:08 04.09.2025
71 007
11:12 04.09.2025