Новини
Свят »
Украйна »
Украйна: С модерни дронове и млади войници срещу Русия
  Тема: Украйна

Украйна: С модерни дронове и млади войници срещу Русия

4 Септември, 2025 09:38 1 522 71

  • украйна-
  • русия-
  • дронове-
  • война

С 28 000 нови войници на месец и модерни технологии за дронове Украйна се опитва да се противопостави на численото преимущество на руската армия

Украйна: С модерни дронове и млади войници срещу Русия - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Войната в Украйна не изглежда да се приближава към примирие, въпреки че се водят преговори на високо ниво. Затова и Киев дава всичко от себе си на фронта - включително и нови войници. Точният брой се пази в тайна от съображения за сигурност, но се смята, че около 28 000 нови войници се присъединяват към армията всеки месец.

Модерни технологии

В това време военните действия на фронта продължават да се водят в голяма степен с едно от най-често използваните оръжия - дроновете. Т.нар. FPV (first person view - от англ.: поглед от първо лице) описва управлението на дистанционно управляем дрон от гледната точка на пилота. Това се осъществява чрез камера, монтирана на апарата и видеопредаване на живо, което дава на управляващия дрона усещането, че седи в пилотската кабина.

Тази технология се е превърнала във втора природа на войника Патч, но той не спира да усъвършенства своите умения и да тренира с нови и нови модели дронове. “Правя го от две години, откакто влязох в армията”, разказва той. “Това ми е любимото нещо. Най-много ми харесва, когато ударя врага”, казва младият украинец.

Патч не е истинското име на момчето - това е неговата позивна. Той се присъединява към 40-а армейска бригада, когато е на 18 години. Бяга от дома си и две седмици не казва на родителите си къде отива, убеждавайки ги да му позволят да служи в армията. Той е най-младият в тази бригада, но казва, че никой не го третира със снизхождение. Всъщност останалите смятат, че младостта му е от полза: “Той се учи невероятно бързо. Когато дойде, беше само на 18 години, затова много бързо усвои всичко и му беше лесно да управлява дроновете. Научи се три пъти по-бързо от всички останали”, казва Стас, който ръководи производството на дронове в бригадата.

Имаме по-добри и по-прецизни дронове

Дроновете са от огромно значение в тази война. Те са сред най-важните ресурси на Украйна в съпротивата срещу руската инвазия. Нови войници се присъединяват към армията, но са недостатъчно, обяснява друг войник: „Руснаците винаги ще са повече, защото просто са по-многочислени. И понеже не можем да ги надвием с количество, се опитваме да сме по-добри от тях. Имаме по-добри и по-прецизни дронове”, казва мъжът с позивна Тапир. Според него това предимство е още по-голямо, когато има млади хора, които да усвояват бързо новите технологии.

Затова и украинското правителство активно се опитва да привлече войници под 25-годишна възраст. По големите билбордове в страната са разлепени рекламни послания, целящи да мотивират именно тях. “Тук сме, за да живеем”, пише на плакат от кампания - целта е да се убедят потенциалните нови попълнения в армията, че мобилизацията не означава изпращане на сигурна смърт. Въпреки всички усилия обаче новите попълнения на възраст между 18 и 25 години не са много.

Бригадата, в която служби младият Патч, раздава информационни брошури по улиците всеки ден. Военнослужещите рекламират социалните придобивки от военната служба и разказват за доброто ръководство в бригадата, грижат се за това новозаписалите се войници да бъдат разпределени на най-доброто за тях място. Според много от военнослужещите мирните преговори не водят до нищо - само намалявали мотивацията на хората. “Има хора, които са готови да се присъединят към армията, но като чуят, че утре войната може и да бъде прекратена, променят мнението си”, казва Олег Захаркив, който набира военнослужещи за 40-а бригада.

Млади хора за армията

Някои от младите хора, които все пак решават да се запишат в армията, го правят против волята на семействата си. Повечето от тях са убедени, че ще служат дълго време. “Дори да има примирие и прекратяване на сраженията, Русия може пак да ни нападне. Честно казано, според мен трябва да увеличаваме боевата си способност допълнително”, казва 24-годишният Михайло, който е дошъл да се запише в армията. Друг мобилизиран наскоро младеж казва, че смята да защитава страната си колкото е нужно и предполага, че това може да отнеме още пет или десет години.

На фронта войниците от 40-а бригада също не вярват, че скоро ще могат да се приберат у дома. Някои от тях биха искали да се върнат към мирния си живот и професиите си - единият е софтуерен инженер, другият е бил барман, който мечтае да отвори собствено заведение. Младият Патч обаче се е отказал от някогашната си мечта да се занимава с автомобилизъм. Сега казва, че ще остане на фронта и ще обучава новите попълнения в бригадата как да управляват дроновете, които са така важни за отбраната на Украйна.

Автор: Нимиша Джайсвал


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.1 от 34 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Посмертно

    78 7 Отговор
    Бодряшки разказ за опразването на една територия и генетичният ѝ фонд.

    Коментиран от #16, #43

    09:39 04.09.2025

  • 2 вен серемос

    52 7 Отговор
    ОКРАИНА е РУСКА ЗЕМЯ! А Зеената еуглена ,която се движи защитавана от МИ5 и МИ6 ,ще бъде съден от самите окраинци,които той убИ!!!

    Коментиран от #31

    09:41 04.09.2025

  • 3 УКРАЙНА ЩЕ ПОБЕДИ ГА СИ ВИДИ УШИТЕ БЕЗ

    54 5 Отговор
    ОГЛЕДАЛО И ДУГИ ИНДЖЕКЛАМИ !

    09:42 04.09.2025

  • 4 Фен

    54 3 Отговор
    Смъртножадните урсули и сорсиди нямат умора.

    09:42 04.09.2025

  • 5 млади !!!!!!!!!!

    53 3 Отговор
    Воиници--- така се Прави------- да не би да Свършиха старите ОПИТНИ ВОИНИЦИ

    09:42 04.09.2025

  • 6 Газ

    6 30 Отговор
    Режете до кокал момчета.

    09:43 04.09.2025

  • 7 Коста

    42 7 Отговор
    В България има много дезертьори украински. Време е Урсула да издаде заповед да се депортират обратно за бъде надвита Русия и никога Окраина да не си възстанови територията

    Коментиран от #19

    09:43 04.09.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Гробар

    42 2 Отговор
    И право отивате при тейко си Бандера

    09:45 04.09.2025

  • 10 Пълна безмислица

    50 6 Отговор
    Руснаците ще вземат всички територии които са решили. Най вероятно Украйна няма да има и излаз на море. Това е ясно от първия ден на войната. Просто месомелачката трябва да спре с ненужните жертви и разрушения.

    Коментиран от #39

    09:46 04.09.2025

  • 11 Ачо

    8 34 Отговор
    Говори се че всеки трети руснак в Украйна е думнат с българско оръжие.

    Коментиран от #23, #25, #68

    09:46 04.09.2025

  • 12 цадас

    56 1 Отговор
    Само да попитам, тия новите ясно, че идват.. какво е станало със "старите"

    Коментиран от #20, #62

    09:47 04.09.2025

  • 13 Руски съд

    7 39 Отговор
    В руските съдилища откриват по 2200 нови дела седмично зо признаване на безследноизчезнали за мъртви. Процедурата е нужна, за да се получат компенсации и за наследството.

    Изглежда в руската армия мобилните крематориуми добре работят. По-добре от ПВОто.

    09:47 04.09.2025

  • 14 Баш Балък

    35 4 Отговор
    Покраина вече детските градини ли изпразва?!?

    09:47 04.09.2025

  • 15 Урсул фон дер Бандер

    40 1 Отговор
    Урсулки пийте си хаповете, защото всяко не изпито хапче е удар по демократичната евро-фармация!

    09:47 04.09.2025

  • 16 Сибир

    3 7 Отговор

    До коментар #1 от "Посмертно":

    Нали?

    09:47 04.09.2025

  • 17 Българин

    5 28 Отговор
    Зеленски и Путин ще избият още много руснаци.

    09:48 04.09.2025

  • 18 си дзън

    10 31 Отговор
    Продължителната война в Украйна ще доведе до разпада на ρусията на феоди с крепостни.
    Ванга е казала: ρусията нема да падне, тя ке се разпадне.

    09:48 04.09.2025

  • 19 Ха ха ха ха

    5 32 Отговор

    До коментар #7 от "Коста":

    Или да ги пратим в Русия, заедно с възрожденци и други русофили. Мястото на русофила, руснака и рускоезечния е в Русия.

    Коментиран от #24, #30

    09:48 04.09.2025

  • 20 Къде е редовната руска армия?

    7 30 Отговор

    До коментар #12 от "цадас":

    Ами при Кобзон разбира се.На кайма.

    09:48 04.09.2025

  • 21 Пич

    38 1 Отговор
    Украйна е учебно помагало - Как да унищожим една държава напълно !!!

    09:49 04.09.2025

  • 22 Крайно

    30 2 Отговор
    време е 15 годишните "мъже" на Украйна да грабнат оръжията и да защитават великия наркоман пишман президент с изтекъл мандат Зеленски! Но били малолетни!? Щом е за Зеля и бебета ще воюват.

    09:49 04.09.2025

  • 23 Не е така

    25 1 Отговор

    До коментар #11 от "Ачо":

    Не с българско, а с произведено в България и продадено на Украйна с посредницш. Има разлика. А какъв е умисъла е ясно !

    09:49 04.09.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Абе,

    26 5 Отговор

    До коментар #11 от "Ачо":

    Говори се, че генетичния фонд на 404 е на изчерпване

    09:50 04.09.2025

  • 26 Папи

    26 1 Отговор
    Знаметоооо,бялото знаме!

    09:50 04.09.2025

  • 27 Бабо вую

    18 6 Отговор
    Тая война е малумна работа,да се избиват братя православни.и за какво или кого

    09:51 04.09.2025

  • 28 Българин

    27 5 Отговор
    Украйна цели да въведе Европа във война.Отдавна мечтае за това.А големите европейски държави не мислят трезво и се поддават на натиска на Зеленски.

    09:53 04.09.2025

  • 29 Въпроса е

    25 2 Отговор
    Зеления, кога ще посети роднините на 1780 000 убити украински войници? След това обещетение за смъртта им !

    09:54 04.09.2025

  • 30 АМАH OT ИДИOTИ

    23 2 Отговор

    До коментар #19 от "Ха ха ха ха":

    MЕСТОТО НА ГEЙЛИБEPACTИTE И ПPEДATEЛИТЕ Е В.... ?!
    НЕ, НЕ Е В KAУШA.
    В ГPOБИЩATA.
    CKOPO
    😆😝🤣

    09:55 04.09.2025

  • 31 Ъъъъ

    6 24 Отговор

    До коментар #2 от "вен серемос":

    По тази логика, някой може да ти каже - България е турска земя! България е била повече под турско от колкото Украйна под руско управление!

    Коментиран от #33, #40

    09:55 04.09.2025

  • 32 Умрях от смях

    26 4 Отговор
    Присъединява ли се млади войници
    Кажете си че ги ловите като плъхове по улиците и ги пращате принудително на фронта където им остават 3 до 5 дни живот
    Доказателства много разгледайте нета пълен е с видеа и неса фейкови хаха

    09:58 04.09.2025

  • 33 Факти

    21 2 Отговор

    До коментар #31 от "Ъъъъ":

    Ти , виж колко българи има вече в евроатлантическа България за 36 години фалшива демокрация, корупция, беззаконие, финансово робство, кражби и Геноцид- много смърт в бедна, ограбена и окупирана България!

    Коментиран от #44

    10:00 04.09.2025

  • 34 Дългият

    3 21 Отговор
    Никой не иска да отива доброволно на заколение,изключение са промитите от Русия...там бозата е друга....десетилетия наред промивка от ранна детска възраст...подготвят ги да умират за кефа на Путин...Мутин...
    Дутин и Сие....

    Коментиран от #47

    10:01 04.09.2025

  • 35 путин фашист терорист

    3 23 Отговор
    Много скоро путин ще бъде оплют в цяла русия като Сталин и много други свои предшевстеници!

    10:01 04.09.2025

  • 36 Гост

    15 0 Отговор
    С хора пратени на сила на фронта няма как да стане..

    10:03 04.09.2025

  • 37 Хитлерюгенд

    14 0 Отговор
    Може и на 14 години да ги мобилизират. Особено ако са останали сираци и гладуват. Така руснака ще им изтрие напълно семката бандеровска.

    10:03 04.09.2025

  • 38 име

    14 0 Отговор
    ората ползват дронове с оптични влакна за да не ги заглушават и по-добро изображение, бандерите още карат с безжичната технология. Да не говорим че отдавна набират войници от 40 до 60г. възраст. Ако имаше желаещи млади да се бият, дали щяха да набират от 40 до 60?!

    10:04 04.09.2025

  • 39 русия пред разпад

    2 18 Отговор

    До коментар #10 от "Пълна безмислица":

    русия ще вземе всичко което и позволят Великите сили! русия е васал на Китай и вече нищо не зависи от путин!

    Коментиран от #42

    10:04 04.09.2025

  • 40 факуса

    11 1 Отговор

    До коментар #31 от "Ъъъъ":

    това ъъъъ говори достатъчно,чети повече,всичко осранско е от ленин

    10:05 04.09.2025

  • 41 Порно

    13 0 Отговор
    28 000 хиляди се присъединяват към армията всеки месец? Ако махнем тия, дето ги излавят по улиците и натикват в буса, ще останат ли хиляда, доброволно присъединили се? И все по малко ще стават, украинеца, като наближи 18 му рожден ден и тръгва към границата, ако вече не е в чужбина. Млади хора просто не остават там. Оператор на дрон е сравнително безопасна длъжност, ако може да има такава на война. А кашиците, танкисти, артилеристи ? Да не обвиняваме хората, че не искат да умират в една безсмислена война.

    10:06 04.09.2025

  • 42 табсо..

    13 0 Отговор

    До коментар #39 от "русия пред разпад":

    Това бгпомаците-все със задно мислене ли сте или това ви е навик кога одите при оджата безкюлоти

    10:10 04.09.2025

  • 43 Има ли наплив от умнокрасиви

    9 0 Отговор

    До коментар #1 от "Посмертно":

    БГ - доброволци ?

    10:11 04.09.2025

  • 44 Оракула от Делфи

    2 16 Отговор

    До коментар #33 от "Факти":

    Кое е фалшивото на тази демокрация бе джанъм???!
    Факта, че изразяваш мнението си тук , и пишеш свободно,
    (макар с риска да бъдеш изтрит) от измекяри, е факт , че все още сме в свободна България!
    Виж какво робство е в Русия и "Пакта на тримата диктатори" ... Путин,Си, и Ким???
    Бой,затвор, и репресий, а и при някои ,си плащаш и патрона с който са те ликвидирали!

    Коментиран от #45, #48

    10:13 04.09.2025

  • 45 Тримата световни лидери

    8 1 Отговор

    До коментар #44 от "Оракула от Делфи":

    предизвикаха п@на по мутрите на западналите. Кеф

    10:16 04.09.2025

  • 46 Урок по демокрация

    8 0 Отговор
    УССР е рожба на Ленин и болшевиките, а Украйна е рожба на алчните партийни секретари от КПСС. Членът на КПСС Леонид Кавчук подписва нелегално отлюспването от СССР и става пръв президент на Украйна. Партийните секретари се събират в един горист резерват и си поделят СССР.

    Коментиран от #54

    10:16 04.09.2025

  • 47 АЛООУ

    3 0 Отговор

    До коментар #34 от "Дългият":

    УИЛ ИИТЕД

    10:18 04.09.2025

  • 48 стоян георгиев

    2 13 Отговор

    До коментар #44 от "Оракула от Делфи":

    За руския роб няма как да има демокрация.той е роб в сърцето и ума си и това няма как да се промени.

    Коментиран от #52

    10:18 04.09.2025

  • 49 Нашите русофили

    2 10 Отговор
    няма ли да ходят да се бият за путин?

    10:18 04.09.2025

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 стоян георгиев

    2 8 Отговор
    В момента русия се прегрупира .очаква се много мощна руска атака.вероятно и много кървава за двете страни.празните приказки на тръмп за съжаление само подпомагат руския удар.

    Коментиран от #55

    10:20 04.09.2025

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Открадната държава

    4 1 Отговор
    Най-голямата кражба в историята е кражбата на УССР от члена на КПСС Леонид Кравчук...

    10:22 04.09.2025

  • 54 стоян георгиев

    0 11 Отговор

    До коментар #46 от "Урок по демокрация":

    Хах верно като принтер повтаряш три четири лъжи с години.укрсйна е напълно нормална и легитимна държава а СССР го разпадна не украйна а руската федерация.

    10:22 04.09.2025

  • 55 А бе

    6 0 Отговор

    До коментар #51 от "стоян георгиев":

    Нали русия е слаба, Украйна я бие отвсякъде а сега Тръмп ти виновен за нещо!? Айде другата година зеления на парад в москва

    Коментиран от #58

    10:23 04.09.2025

  • 56 стоян георгиев

    0 4 Отговор

    До коментар #52 от "маке..":

    Най добре си ти.трудното е докато стигнеш това състояние.сега вече си супер...хахах

    10:23 04.09.2025

  • 57 ха-ха

    11 0 Отговор
    ,,Украйна: С модерни дронове и млади войници срещу Русия,, ...............Да се смее ли човек , или да плаче ...........

    Коментиран от #59

    10:24 04.09.2025

  • 58 стоян георгиев

    0 7 Отговор

    До коментар #55 от "А бе":

    Русия е слаба ,но е концентрирана да избива своите и украинците.нилок които не е комунист не се радва от подобни переспективи дори и украйна да убива много повече руснаци от колкото губи.

    10:25 04.09.2025

  • 59 стоян георгиев

    1 3 Отговор

    До коментар #57 от "ха-ха":

    Ти специално може да правиш о двете.нали си македонец и бандеровец и българин...шизофренията позволява подобно състояние при това заболяване.

    Коментиран от #65

    10:27 04.09.2025

  • 60 Фалшива демокрация

    5 1 Отговор
    Партийните секретари отлюспиха УССР от СССР, а сега децата им унищожават населението в една междуособна гражданска война.

    10:27 04.09.2025

  • 61 МЛАДИ , МЛАДИ ..........................

    7 0 Отговор
    ЧЕ КОЛКО ДА СА МЛАДИ ? Я И ЖЕНИТЕ ДА ПРАТЯТ НА ФРОНТА , ДА ИМА КВО ДА ОПЛОЖДАТ СОЛДАТИТЕ
    НА ПУТИН !!

    10:38 04.09.2025

  • 62 Бай Благой

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "цадас":

    По-добре да не питаме... :(

    10:42 04.09.2025

  • 63 Факти, изтъркахте се вече с тази Украйна

    3 5 Отговор
    вече сте безинтересни, чета ви само заглавията, и бегом от вашите логореи!?

    10:48 04.09.2025

  • 64 батСали

    6 6 Отговор
    тя украйна млади войници има много,
    ама живи има малко!
    То повечето е леш по кърищата!

    10:50 04.09.2025

  • 65 оли ,

    5 7 Отговор

    До коментар #59 от "стоян георгиев":

    И днес пак си прегрял , нищо ново под слънцето !

    10:53 04.09.2025

  • 66 Рашистофоб

    8 7 Отговор
    Ха-ха-ха, абе русофилите тук денонощно ни убеждават, че в Украйна са свършили мъжете...
    Агресорът ще има съдбата на всички други като него. Примерите са много... Афганистан, Виетнам,Финландия, ВСВ и др.

    10:53 04.09.2025

  • 67 Лука

    2 4 Отговор
    Слава Великой России!!!

    10:57 04.09.2025

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 какво ги чака чичо путин

    1 0 Отговор
    ако бяха краварите отдавна щеше да е свършило

    11:08 04.09.2025

  • 71 007

    0 0 Отговор
    Европейците са си загубили мозъка, не знаят и не могат да решат колко пола има освен мъже и жени, а освен това са се събрали да се бият срещу руснаците, това е всичко. Оно и есть оно

    11:12 04.09.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания