Тръмп коментира иронично съобщенията за смущения на GPS сигнала в самолета на Урсула фон дер Лайен в България

3 Септември, 2025 04:15

Не е могла да ползва телефона си - и аз бих бил много щастлив, заяви американският президент

Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп реагира иронично на съобщенията за технически проблеми в самолета на председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, заявявайки, че така тя е била лишена от възможността да използва телефона си, предава РИА Новости, цитирана от ФОКУС.

Той обви това днес, 2 септември, по време на брифинг в Белия дом.

"Те (смущенията) също така я лишиха от възможността да използва телефона си. Знаете ли, понякога това е хубаво нещо. Понякога може да се случи и на мен и бих бил много щастлив“, коментира Тръмп пред журналисти инцидента.

Американският президент добави още, че "никой не знае“ със сигурност какво е причинило проблемите.

Българският премиер Росен Желязков по-рано заяви, че властите на страната няма да провеждат разследване на факта, че GPS сигналът е бил прекъснат в самолета, превозващ председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

Говорителят на ЕК Анна-Кайса Итконен заяви на брифинг в понеделник, че самолетът, превозващ фон дер Лайен до българския град Пловдив, е имал повреда в електронната навигационна система, докато се е приближавал към летището. Според Итконен, ЕК е получила информация от българските власти, че повредата е причинена от "руска намеса“.

Говорителят на руския президент Дмитрий Песков коментира по-рано твърдението за предполагаемото участие на Русия в инцидента, наричайки го ,,невярна информация''.

По-рано услугата Flightradar24 заяви, че въпреки изявленията на Европейската комисия (ЕК) за повреди в самолета, превозващ ръководителя на ЕК, системите на самолета са регистрирали добър GPS сигнал през целия полет, а полетът е продължил само девет минути по-дълго от планираното.


