Възстановяват Обществения съвет за изграждане на Национална детска болница

Служебният министър на здравеопазването Михаил Околийски проведе работна среща с представители на бившия Обществен съвет за изграждане на Националната детска болница.
По време на срещата той представи екипа на политическия кабинет и очерта приоритетите, върху които министерството ще съсредоточи усилията си в краткосрочен план.
„Искам да ви помоля за кредит на доверие. Хоризонтът на служебното правителство е кратък, но вярвам, че заедно можем да поставим релсите за композицията на успеха. Аз и екипът ми сме готови да реализираме необходимите промени, за да конституираме отново Обществения съвет като гарант за прозрачността и качеството на проекта“, заяви Околийски.
Представителите на съвета – както от лекарското съсловие, така и от гражданския сектор – изложиха своите виждания как работата на един такъв съвет би могла да бъде ефективна.
Като ключов фактор те посочиха необходимостта от ясен механизъм за координация и комуникация, както и за своевременно предоставяне на информация и документация по проекта от страна на Здравната инвестиционна компания и министерството към Обществения съвет.
Беше подчертана и нуждата от разширяване на експертния капацитет на съвета чрез привличане на специалисти с опит в архитектурата, строителството и управлението на големи инфраструктурни проекти.
Министър Околийски предложи като първа конкретна стъпка към възстановяване на работата на Съвета изготвянето на предложения за изменения в Правилника за организацията и дейността му, така че да бъдат гарантирани прозрачност, ефективност и устойчив механизъм за обществен контрол върху реализацията на проекта за Национална детска болница.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ПРИПОМНЯНЕ
19:44 24.02.2026
2 родител
19:44 24.02.2026
3 бою циганина
19:46 24.02.2026
4 мизерно куче от банкя
19:50 24.02.2026
5 Любопитен
19:52 24.02.2026
6 горна баня
19:53 24.02.2026
7 Кой ли
В тая държавица все още има останали, макър и не много читави архитекти, инженери и хора които могат реално да направят и съгласуват задание, проекти и изпълнение на обекта и най важното въвеждането му в действие ! Анадъмо ? Или "екпертите" ще продължават с глупостите си ?
19:55 24.02.2026
8 Реалност
- Тежката корупция от най-ниско до най-високо ниво. Никой не желае да се бори с този социален недъг, защото знае, че самият той може да намаже филията. И ще остане ненаказан.
- Тотална липса на върховенство на закона. За 30 години няма осъден ефективно НИТО ЕДИН политик от национален мащаб. Нито един. А не е като да няма кой и да няма за какво.
- Пълно неглижиране на факта, че България е жертвата в една много опасна за всички нас хибридна война. Водена е от зложелателна Русия, която от векове се стреми да ни превърне в Задунайская губерния и днес е по-близо до това от когато и да е било.
Докато България не покажат ясна воля за тотална война на корупцията, желание за върховенство на закона и откъсване от тежките и пагубни руски зависимости, ще продължаваме да се молим Господ да остане българин, за да ни пази. Българската държава е тежко болна от корупционен „източен путинизъм“. Нужна е тежка хирургически интервенции в службите, в държавния апарат и в образователната система.
Разбрахме от Чехия, че зад взривовете в българските военни заводи стои специален отдел на ГРУ. Преди това нашата Прокуратура и ДАНС ни уверяваха, че са случайни инциденти.
За отравянето на Гебрев разбрахме от Великобритания, а Цацаров, ни уверяваше, че е "ял рукола". Цацаров се прегръщаше с Юрий Чайка и подписваха споразумения за сътрудничество и обучение на българските прокурори в най-доброто от Вишински.
Коментиран от #9
19:59 24.02.2026
9 Гробар
До коментар #8 от "Реалност":Важното е фашистите от ппдб да копат уранова руда доживот.
20:09 24.02.2026
10 Хаха
20:12 24.02.2026