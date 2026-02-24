Новини
България »
Възстановяват Обществения съвет за изграждане на Национална детска болница

Възстановяват Обществения съвет за изграждане на Национална детска болница

24 Февруари, 2026 19:41 525 10

  • михаил околийски-
  • обществен съвет-
  • национална детска болница

Аз и екипът ми сме готови да реализираме необходимите промени, за да конституираме отново Обществения съвет като гарант за прозрачността и качеството на проекта, каза Михаил Околийски

Възстановяват Обществения съвет за изграждане на Национална детска болница - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Служебният министър на здравеопазването Михаил Околийски проведе работна среща с представители на бившия Обществен съвет за изграждане на Националната детска болница.

По време на срещата той представи екипа на политическия кабинет и очерта приоритетите, върху които министерството ще съсредоточи усилията си в краткосрочен план.

„Искам да ви помоля за кредит на доверие. Хоризонтът на служебното правителство е кратък, но вярвам, че заедно можем да поставим релсите за композицията на успеха. Аз и екипът ми сме готови да реализираме необходимите промени, за да конституираме отново Обществения съвет като гарант за прозрачността и качеството на проекта“, заяви Околийски.

Представителите на съвета – както от лекарското съсловие, така и от гражданския сектор – изложиха своите виждания как работата на един такъв съвет би могла да бъде ефективна.

Като ключов фактор те посочиха необходимостта от ясен механизъм за координация и комуникация, както и за своевременно предоставяне на информация и документация по проекта от страна на Здравната инвестиционна компания и министерството към Обществения съвет.

Беше подчертана и нуждата от разширяване на експертния капацитет на съвета чрез привличане на специалисти с опит в архитектурата, строителството и управлението на големи инфраструктурни проекти.

Министър Околийски предложи като първа конкретна стъпка към възстановяване на работата на Съвета изготвянето на предложения за изменения в Правилника за организацията и дейността му, така че да бъдат гарантирани прозрачност, ефективност и устойчив механизъм за обществен контрол върху реализацията на проекта за Национална детска болница.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ПРИПОМНЯНЕ

    2 0 Отговор
    Ей, голям зор беше да си осигурят лапачката, а не да се довърши строежът на Националната детска болница до Александровска...и екскурзии из Европа „за обмяна на опит“ има за чиновниците от МЗ като бонус.

    19:44 24.02.2026

  • 2 родител

    5 0 Отговор
    Всяка година купуваме на мизерниците нови лимузини , а събираме капачки за болните деца , и до там ни докара мафията !! НЯМА ТАКАВА ДЪРЖАВА В СВЕТА !

    19:44 24.02.2026

  • 3 бою циганина

    3 0 Отговор
    спестих над 10 млрд ойро докато ви яздих

    19:46 24.02.2026

  • 4 мизерно куче от банкя

    3 1 Отговор
    моите деца са ок, вашите са си ваш проблем

    19:50 24.02.2026

  • 5 Любопитен

    1 1 Отговор
    Тая комисия колко държавна пара ще опапа докато вземе решение? И защо ни е тая болница? Българите бягат в чужбина, а команчите, чиито деца ще с3 лекуват там, са само бройка и нищо повече. Освен това по 5-пъти на д3н някой от персонала ще яд3 бой. Личн9 мен ак9 ме бият, няма да ходя и на работа.

    19:52 24.02.2026

  • 6 горна баня

    7 0 Отговор
    В тая нац. дет. б-ца децата - пациенти ще се приемат, когато навършат поне 70години.

    19:53 24.02.2026

  • 7 Кой ли

    9 0 Отговор
    не се изходи буквално по въпроса !? "Експерт до експерта" ! Аман вече ! То не бяха "специалисти" по строителни конструкции, функционални връзки, транспортна обвързаност и местоположение и ..... всичко което се сетите !
    В тая държавица все още има останали, макър и не много читави архитекти, инженери и хора които могат реално да направят и съгласуват задание, проекти и изпълнение на обекта и най важното въвеждането му в действие ! Анадъмо ? Или "екпертите" ще продължават с глупостите си ?

    19:55 24.02.2026

  • 8 Реалност

    2 1 Отговор
    Трагичното състояние на държавата се дължи на три фактора:

    - Тежката корупция от най-ниско до най-високо ниво. Никой не желае да се бори с този социален недъг, защото знае, че самият той може да намаже филията. И ще остане ненаказан.
    - Тотална липса на върховенство на закона. За 30 години няма осъден ефективно НИТО ЕДИН политик от национален мащаб. Нито един. А не е като да няма кой и да няма за какво.
    - Пълно неглижиране на факта, че България е жертвата в една много опасна за всички нас хибридна война. Водена е от зложелателна Русия, която от векове се стреми да ни превърне в Задунайская губерния и днес е по-близо до това от когато и да е било.

    Докато България не покажат ясна воля за тотална война на корупцията, желание за върховенство на закона и откъсване от тежките и пагубни руски зависимости, ще продължаваме да се молим Господ да остане българин, за да ни пази. Българската държава е тежко болна от корупционен „източен путинизъм“. Нужна е тежка хирургически интервенции в службите, в държавния апарат и в образователната система.
    Разбрахме от Чехия, че зад взривовете в българските военни заводи стои специален отдел на ГРУ. Преди това нашата Прокуратура и ДАНС ни уверяваха, че са случайни инциденти.
    За отравянето на Гебрев разбрахме от Великобритания, а Цацаров, ни уверяваше, че е "ял рукола". Цацаров се прегръщаше с Юрий Чайка и подписваха споразумения за сътрудничество и обучение на българските прокурори в най-доброто от Вишински.

    Коментиран от #9

    19:59 24.02.2026

  • 9 Гробар

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Реалност":

    Важното е фашистите от ппдб да копат уранова руда доживот.

    20:09 24.02.2026

  • 10 Хаха

    1 0 Отговор
    Този любител на ЛГТБ и СЗО поклонник е ограничил в социалните мрежи достъпа да страниците министерството ! Представям си какво е било мнението на хората за него!

    20:12 24.02.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове