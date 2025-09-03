Силно земетресение бе регистрирано край бреговете на Камчатка

Земетресение с магнитуд 6 бе регистрирано днес край бреговете на полуостров Камчатка в Далечния изток на Русия, предаде ТАСС, като се позова на местния филиал на Единната геофизична служба към Руската академия на науките, съобщи БТА.
Трусът е станал на дълбочина от 10 километра, с епицентър на 233 километра от град Петропавловск Камчатски.
Засега няма данни за пострадали хора и нанесени материални щети.
Камчатка се намира в сеизмичен район, където често стават земетресения и изригват вулкани.
В края на юли край полуострова бе регистриран най-силният трус на Земята от 2011 г. Земетресението с магнитуд 8,7 доведе до образуването на вълни цунами.
1 Хахахаха
Коментиран от #4
08:51 03.09.2025
2 Ивелин Михайлов
Коментиран от #3
08:54 03.09.2025
3 Хахахаха
До коментар #2 от "Ивелин Михайлов":Горкичките раши.
08:57 03.09.2025
4 чекисть..
До коментар #1 от "Хахахаха":Дано събуди сан андрес..та да гледаме истинскио филм
08:58 03.09.2025
5 болгаринь..
09:04 03.09.2025
6 И в Китай
на площад Тянанмън,
но от нашТе @$€@ μ€ΔΝΝ
не щЪт даже да го споменат .
Не че им дреме на китайците....😁
09:10 03.09.2025
7 456
Коментиран от #8
09:35 03.09.2025
8 Добруджанец
До коментар #7 от "456":Е , какво не разбра - СИЛНО ( 6та степен).
Коментиран от #10
09:53 03.09.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 456
До коментар #8 от "Добруджанец":И къде в статията пише освен силно колко е? За мисирките и 4 е силно.
10:04 03.09.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 калина /алена
10:29 03.09.2025