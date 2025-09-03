Новини
Силно земетресение бе регистрирано край бреговете на Камчатка

3 Септември, 2025 08:48

Камчатка се намира в сеизмичен район, където често стават земетресения и изригват вулкани

Земетресение с магнитуд 6 бе регистрирано днес край бреговете на полуостров Камчатка в Далечния изток на Русия, предаде ТАСС, като се позова на местния филиал на Единната геофизична служба към Руската академия на науките, съобщи БТА.

Трусът е станал на дълбочина от 10 километра, с епицентър на 233 километра от град Петропавловск Камчатски.

Засега няма данни за пострадали хора и нанесени материални щети.

Камчатка се намира в сеизмичен район, където често стават земетресения и изригват вулкани.

В края на юли край полуострова бе регистриран най-силният трус на Земята от 2011 г. Земетресението с магнитуд 8,7 доведе до образуването на вълни цунами.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Хахахаха

    5 10 Отговор
    Камчатка се отделя от ръфъ!

    Коментиран от #4

    08:51 03.09.2025

  • 2 Ивелин Михайлов

    3 6 Отговор
    нова атака срещу руската база за подводници!

    Коментиран от #3

    08:54 03.09.2025

  • 3 Хахахаха

    4 7 Отговор

    До коментар #2 от "Ивелин Михайлов":

    Горкичките раши.

    08:57 03.09.2025

  • 4 чекисть..

    9 3 Отговор

    До коментар #1 от "Хахахаха":

    Дано събуди сан андрес..та да гледаме истинскио филм

    08:58 03.09.2025

  • 5 болгаринь..

    7 4 Отговор
    Сега ще излязат от курилите тонове кралски камчатски краб и кремля ще го продава на джапанките,що они умирают да го кушать-до като им мърда в чинията и будут денги за батисването на бандерию

    09:04 03.09.2025

  • 6 И в Китай

    7 2 Отговор
    Има огромно "земетресение "
    на площад Тянанмън,
    но от нашТе @$€@ μ€ΔΝΝ
    не щЪт даже да го споменат .
    Не че им дреме на китайците....😁

    09:10 03.09.2025

  • 7 456

    3 2 Отговор
    И каква е силата на труса?

    Коментиран от #8

    09:35 03.09.2025

  • 8 Добруджанец

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "456":

    Е , какво не разбра - СИЛНО ( 6та степен).

    Коментиран от #10

    09:53 03.09.2025

  • 10 456

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Добруджанец":

    И къде в статията пише освен силно колко е? За мисирките и 4 е силно.

    10:04 03.09.2025

  • 14 калина /алена

    1 0 Отговор
    Земетрсенито е в Китай!! Най-мощните ядрени държавиш са там начело с Русия и Вл. Вл. Путин,Си Дзнпин,Ким че Ун, Вучич.Пуделите от СОЩ /съедиени овчарски щати ,гейЕвропа,Урсулите, ГЕРБ,П8ДБ, СДС, ИТН, ДъПъ Съ не са опканени.Ха,ха,ха, Нещасници!!!

    10:29 03.09.2025

