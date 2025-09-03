Новини
Свят »
Босна и Херцеговина »
Република Сръбска избра ново правителство

Република Сръбска избра ново правителство

3 Септември, 2025 11:17 727 0

  • република сръбска-
  • милорад додик-
  • босна и херцеговина-
  • баня лука

Депутатите от опозицията не са присъствали на гласуването в парламента в Баня Лука

Република Сръбска избра ново правителство - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Народната скупщина на босненската Република Сръбска избра снощи ново правителство, като носител на мандата е Саво Минич, съобщи босненската национална телевизия БХРТ, предаде БТА.

Досегашният министър на здравеопазването Саво Минич бе предложен за премиер на Република Сръбска от отстранения от поста президент Милорад Додик.

Додик, който е водещият политик в Република Сръбска от 2006 г. и се обявява за отцепването ѝ от Босна, беше осъден през февруари на една година затвор и шест години забрана да заема публични длъжности заради неспазване на решенията на върховния представител на международната общност, който следи за спазването на Дейтънското мирно споразумение, сложило край на войната в балканската страна преди 30 години.

След като присъдата влезе в сила, на 6 август Централната избирателна комисия (ЦИК) на Босна и Херцеговина прекрати мандата на Додик, който бе избран на общите избори през 2022 г.

ЦИК взе решение за предсрочни избори за президент на Република Сръбска на 23 ноември, а Додик насрочи на 25 октомври референдум във връзка с присъдата и отстраняването му от длъжност.

Депутатите от опозицията не са присъствали на гласуването в парламента в Баня Лука снощи. От 55 присъстващи депутати са гласували 50, като един е гласувал против, а един се е въздържал.

За министър на транспорта е назначен Зоран Стеванович, за министър на просветата и културата - Боривой Голубович. Анджелка Кузмич ще бъде министър на земеделието, горите и водите, а Горан Селак ще бъде министър на правосъдието.

Министър на финансите отново ще бъде Зора Видович. На старите си постове остават и Петър Джокич като министър на енергетиката и минното дело, Ален Шеранич като министър на здравеопазването и социалната защита и Селма Чабрич като министър на семейството, младежта и спорта.

За министър на научно-техническото развитие и висшето образование е назначен Синиша Каран, за министър на труда - Даниел Егич, за министър на пространственото планиране, строителството и екологията - Боян Випотник, за министър на управлението и местното самоуправление - Сенка Юич. На същия пост като министър на търговията и туризма е назначен Денис Шулич.

На същия пост министър на икономиката и предприемачеството остава и Воин Митрович, както и Златан Клокич на поста министър на европейската интеграция и международното сътрудничество.

Съгласно условията на Дейтънското мирно споразумение, сложило край на междуетническата война в Босна (1992-1995 г.), страната е разделена на две полуавтономни части – Република Сръбска, населена предимно с босненски сърби, и Федерация Босна и Херцеговина (мюсюлманско-хърватска федерация), където живеят босненски мюсюлмани (бошняци) и босненски хървати. Всяка част има собствено правителство, парламент и полиция, но двете са свързани чрез общи институции на държавно равнище, включително съдебна система, армия, служби за сигурност и данъчна администрация. В Дейтънското споразумение се урежда и ролята на върховния представител на международната общност, който има широки правомощия, включително да налага закони и да уволнява официални длъжностни лица.


Босна и Херцеговина
Поставете оценка:
Оценка 2.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ