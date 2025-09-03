Република Сръбска избра ново правителство

Народната скупщина на босненската Република Сръбска избра снощи ново правителство, като носител на мандата е Саво Минич, съобщи босненската национална телевизия БХРТ, предаде БТА.

Досегашният министър на здравеопазването Саво Минич бе предложен за премиер на Република Сръбска от отстранения от поста президент Милорад Додик.

Додик, който е водещият политик в Република Сръбска от 2006 г. и се обявява за отцепването ѝ от Босна, беше осъден през февруари на една година затвор и шест години забрана да заема публични длъжности заради неспазване на решенията на върховния представител на международната общност, който следи за спазването на Дейтънското мирно споразумение, сложило край на войната в балканската страна преди 30 години.

След като присъдата влезе в сила, на 6 август Централната избирателна комисия (ЦИК) на Босна и Херцеговина прекрати мандата на Додик, който бе избран на общите избори през 2022 г.

ЦИК взе решение за предсрочни избори за президент на Република Сръбска на 23 ноември, а Додик насрочи на 25 октомври референдум във връзка с присъдата и отстраняването му от длъжност.

Депутатите от опозицията не са присъствали на гласуването в парламента в Баня Лука снощи. От 55 присъстващи депутати са гласували 50, като един е гласувал против, а един се е въздържал.

За министър на транспорта е назначен Зоран Стеванович, за министър на просветата и културата - Боривой Голубович. Анджелка Кузмич ще бъде министър на земеделието, горите и водите, а Горан Селак ще бъде министър на правосъдието.

Министър на финансите отново ще бъде Зора Видович. На старите си постове остават и Петър Джокич като министър на енергетиката и минното дело, Ален Шеранич като министър на здравеопазването и социалната защита и Селма Чабрич като министър на семейството, младежта и спорта.

За министър на научно-техническото развитие и висшето образование е назначен Синиша Каран, за министър на труда - Даниел Егич, за министър на пространственото планиране, строителството и екологията - Боян Випотник, за министър на управлението и местното самоуправление - Сенка Юич. На същия пост като министър на търговията и туризма е назначен Денис Шулич.

На същия пост министър на икономиката и предприемачеството остава и Воин Митрович, както и Златан Клокич на поста министър на европейската интеграция и международното сътрудничество.

Съгласно условията на Дейтънското мирно споразумение, сложило край на междуетническата война в Босна (1992-1995 г.), страната е разделена на две полуавтономни части – Република Сръбска, населена предимно с босненски сърби, и Федерация Босна и Херцеговина (мюсюлманско-хърватска федерация), където живеят босненски мюсюлмани (бошняци) и босненски хървати. Всяка част има собствено правителство, парламент и полиция, но двете са свързани чрез общи институции на държавно равнище, включително съдебна система, армия, служби за сигурност и данъчна администрация. В Дейтънското споразумение се урежда и ролята на върховния представител на международната общност, който има широки правомощия, включително да налага закони и да уволнява официални длъжностни лица.