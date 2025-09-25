Новини
Свят »
САЩ срещу Венецуела: заради нефта ли е всичко?

САЩ срещу Венецуела: заради нефта ли е всичко?

25 Септември, 2025 10:05 980 44

  • венецуела-
  • сащ-
  • доналд тръмп-
  • николас мадуро-
  • гвиана-
  • петрол-
  • наркотици

Вашингтон и Каракас са в конфликт заради предполагаемата контрабанда на наркотици от Венецуела към САЩ. Но залогът е по-голям.

САЩ срещу Венецуела: заради нефта ли е всичко? - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

В открито море се разиграват грозни сцени: американски военни кораби обстрелват лодки, подозирани че превозват наркотици. Вашингтон и Каракас мобилизират военни части и си разменят предупреждения.

На пръв поглед за Вашингтон конфликтът е свързан с пресичането на трафика на наркотици от Венецуела през открито море към САЩ. Но зад кулисите отдавна се говори, че въпросът всъщност е за политическото бъдеще на венецуелския президент Николас Мадуро. Той и неговият социалистически режим владеят най-големите нефтени находища в света.

Контекстът на конфликта

"Сегашният конфликт между САЩ и Венецуела е много повече от идеологически спор - той отразява изключителната конкуренция за енергия, пазари и геополитическо влияние в региона", казва пред ДВ Демиан Регер от фондацията "Ханс Зайдел" в Каракас.

Напрежението не е само със САЩ, но и със съседната на Венецуела Гвиана, където сега отново припламват стари спорове.

След като в Гвиана бяха открити големи нефтени находища, режимът на Мадуро реактивира стари претенции към територии на Гвиана, които биха дали на Каракас достъп до находищата. Венецуелският президент се позовава на стари споразумения с бившата британска колониална сила.

Възходът на Гвиана

От 2015 година насам добивът на нефт в Гвиана се движи само в една посока: нагоре. "Каракас настоява на претенциите си, а САЩ осигуряват дипломатическа и военна подкрепа на Гвиана, включително за да защитят милиардните инвестиции на американски енергийни концерни", казва Регер.

Така че настоящата военна операция на САЩ срещу Венецуела има и още един ефект - американците да са наблизо в случай на евентуална инвазия срещу Гвиана, с каквато Мадуро заплашва.

В Гвиана развиват дейност американските компании "Ексон Мобайл" и "Шеврон". С инвестициите си те допринесоха за увеличаване на добива на петрол в страната до около един милион барела на ден.

Упадъкът на Венецуела

Докато режимът на Мадуро гледа със завист към Гвиана заради петролния бум, собствената му индустрия се намира в упадък. Това се дължи преди всичко на вътрешни политически провали. Държавната петролна компания на Венецуела PDVSA, някога една от най-добре организираните енергийни компании в Южна Америка, се превърна в придатък на социалистическите управници.

Вместо от квилифицирани специалисти, управлението беше поето от партийни активисти без опит в областта. От около 138 милиона тона през 2013 година добивът спадна до 34,5 милиона тона през 2021-а, като едва през последните години се наблюдава леко повишение.

Сривът беше ускорен от санкциите на САЩ, след като социалистите във Венецуела просто игнорираха унищожителната си загуба на парламентарните избори през 2015 година и засилиха репресиите си срещу опозицията.

Големият печеливш е Китай

Един от печелившите в тази ситуация е Китай. Тъй като санкциите на САЩ значително затрудняват или дори напълно блокират достъпа на Венецуела до американския пазар, Каракас продава по-голямата част от продукцията си на Китай с големи отстъпки и чрез сенчест флот.

По този начин Китай получава евтин петрол и вече е предприел стъпки, за да си осигури доставките на петрол и в бъдеще. Според съобщения във венецуелски медии, Венецуела и китайската компания China Concord Resources Corp (CCRC) са сключили споразумение за сътрудничество. Предвижда се изграждането на плаваща платформа, която до края на 2026 година да увеличи петкратно - до 60 000 барела дневно - добива в някои нефтени находища.

Това е възможно благодарение на закон, приет през 2020 година, който позволява на чуждестранни компании да инвестират във Венецуела въпреки санкциите на САЩ.

"От геополитическа гледна точка Китай преследва две цели: да покрие част от енергийните си нужди на ниска цена и едновременно да заобиколи санкционната политика на САЩ. Това осигурява на Пекин и желаното от него присъствие в Латинска Америка като противовес на Вашингтон", допълва Регер.

Това означава, че в бъдеще, докато санкциите са в сила, Венецуела ще остане доставчик, който трябва да продава евтино поради собствената си изолация. Ако обаче страната отново получи достъп до пазарите в САЩ или Европа, Китай може да загуби влияние, тъй като Каракас ще може да продава петрола си по-изгодно.

Мадуро се опитва да спечели Европа

Именно затова Мадуро се опитва да спечели европейците. В момента те са само наблюдатели, докато световните сили САЩ и Китай си гарантират опции в региона.

"Колко дълго още Европа ще се подчинява на Вашингтон?", попита Мадуро на пресконференция в началото на септември и призова европейците да игнорират санкциите на САЩ и да дойдат във Венецуела. "Тук сте свободни - елате и произвеждайте, нека продължим да произвеждаме с или без лицензи", призова Мадуро.

Остава да се види дали неговият призив ще има успех. Европейски петролни компании като Repsol от Испания в момента са в режим на изчакване. Санкциите на САЩ налагат строги ограничения на тяхната дейност във Венецуела.

Но друга причина за дистанцирането на европейците е самият Мадуро: заради тежките нарушения на правата на човека от неговото правителство и предполагаеми изборни измами през 2024 година.

Автор: Тобиас Койфер


Поставете оценка:
Оценка 3 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ъъъъ не!

    18 0 Отговор
    Правят го от любов към хората!😂😂😂😂😂

    Коментиран от #6

    10:07 25.09.2025

  • 2 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    18 0 Отговор
    Ааа, не бе! Заради дискриминация на кучетата❗
    🤣🤣🤣

    Коментиран от #4

    10:08 25.09.2025

  • 3 мдаааа

    5 13 Отговор
    Роzzия срещу Украйна .. Заради полезните изкопаеми ли е всичко ?!

    Коментиран от #7

    10:08 25.09.2025

  • 4 БАЙ Х@ЙМАНЕ

    0 9 Отговор

    До коментар #2 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Затъпяваш .. Дедо Потьо ..

    Коментиран от #15

    10:09 25.09.2025

  • 5 Читател

    13 0 Отговор
    И що направо не написахте "Да , за венецуелския петрол е " ?

    10:09 25.09.2025

  • 6 Ганьо-Лапнишарански без вода

    14 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ъъъъ не!":

    Същата любов с която ние подаряваме всяка година по 8 тона злато.

    10:10 25.09.2025

  • 7 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    12 0 Отговор

    До коментар #3 от "мдаааа":

    Във Венецуела не са убивали осем години англоговорящи‼️
    Ако не знаеш разликата ‼️

    Коментиран от #11

    10:10 25.09.2025

  • 8 да питам

    4 1 Отговор
    Жребеца нема ли да протестира ? 🤭

    10:11 25.09.2025

  • 9 Kaлпазанин

    7 0 Отговор
    Па може и да ям да има химически м оръжия като в Ирак ,вий знайте най добре

    10:11 25.09.2025

  • 10 А за какво може

    8 0 Отговор
    войнолюбците англо-сакси да воювят с други по света, ако не да им крадат ресурсите? Използват за претекст терористи и наркокартели за потисничеството си.

    10:12 25.09.2025

  • 11 мдаааа

    1 8 Отговор

    До коментар #7 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Ама , " Они там никогда не были " ...

    10:13 25.09.2025

  • 12 Бау

    0 17 Отговор
    САЩ е най-големия производител на нефт с дял от 22% от световното производство. На никой не му дреме от 20 години за Венецуела, стига да не вършат глупости. Но Мадуро е с интелекта на Вучич и орките го подкокоросват да създава проблеми. Затова и ще има дърпане на уши.

    Коментиран от #16

    10:14 25.09.2025

  • 13 456

    11 0 Отговор
    Естествено, че е за петрола на Венецуела.

    10:17 25.09.2025

  • 14 Факти

    13 0 Отговор
    Хартиения тигър сащ, отиват в небитието! Никакво печатане на тоалетната хартия долар , няма да ги спаси от финансовия колапс. Идва времето на БРИКС- свобода и материално благополучие!

    10:17 25.09.2025

  • 15 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    5 0 Отговор

    До коментар #4 от "БАЙ Х@ЙМАНЕ":

    Острия само те боцка, а тъпото ти влиза‼️

    Коментиран от #19

    10:17 25.09.2025

  • 16 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    8 0 Отговор

    До коментар #12 от "Бау":

    И най -големият потребител‼️‼️‼️

    10:18 25.09.2025

  • 17 Относно

    12 0 Отговор
    "Санкциите на САЩ" на всички ни е ясно колко са логични и справедливи, включително и тези към Венецуела. САЩ са боклуци вредни за света, позор за човечеството .....

    10:21 25.09.2025

  • 18 Боко

    8 0 Отговор
    Не за правата на лгдп е , нефта не ги интересува🤪

    10:22 25.09.2025

  • 19 БАЙ Х@ЙМАНЕ

    0 8 Отговор

    До коментар #15 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Ти си дрът , изкугуригал , партиен секретар .. Да ?!🤭

    10:24 25.09.2025

  • 20 От години

    5 0 Отговор
    В цяла Латинска Америка САЩ практикува политиката на извънсъдебни убийства на цивилни ! Нещо което е абсолютно забранено по устава на ООН ... Да припомним че и награди за главите на президенти многократно са били обявявани даже от САЩ ....

    Коментиран от #21

    10:29 25.09.2025

  • 21 да питам

    0 3 Отговор

    До коментар #20 от "От години":

    Да си виждАл некой американец да пада от прозорец ?! 🤭😁

    Коментиран от #25, #42

    10:33 25.09.2025

  • 22 Мишел

    3 0 Отговор
    САЩ купуват тежък нефт, какъвто има в изобилие Венецуела.
    Проблемът на САЩ е, че във Венецуела ракетните площадки са подготвени, вероятно руски и китайски хиперзвукови ракети са доставени (имат договор с Русия). Полетното време до САЩ е 5 минути и САЩ нямат никаква защита срещу тях.

    Коментиран от #31, #32

    10:33 25.09.2025

  • 23 В интерес на истината

    1 0 Отговор
    претенциите към някой територии на Гвиана са основателни погледнато от правна гледна точка. Темата е дълга, но това е истината. Когато границите са били определяни по теченията на реките, островите и разливите не са били дефинирани. Особенно в области където реките са широки повече от 50 километра ...

    Коментиран от #30

    10:35 25.09.2025

  • 24 Чист болшевизъм

    0 4 Отговор
    Мадуро и Путин – двама „стратези“, които превърнаха страните си в учебник по корупция и глад. Венецуела, някога богата на нефт, днес е в ръцете на клика престъпници, за които собствените граждани са статистика, а барелът – божество. Русия не е приятел, а паразит – където стъпи, носи война, бедност и тъмнина.

    Който се е хванал с Москва, добро не е видял. Мадуро се усмихва, Путин кимва, но зад усмивките стоят празни хладилници, изчезнали милиарди и народи, превърнати в заложници на шайка крадци и садисти.

    Венецуела и Русия са двете лица на една и съща мафия – престъпна власт, която нарича диктатурата „суверенитет“. А цената? Плащат я обикновените хора – с бедност, изгнание и кръв.

    Коментиран от #44

    10:36 25.09.2025

  • 25 Ъхъъъъъ....

    2 0 Отговор

    До коментар #21 от "да питам":

    Те американците не падат от прозорците. Те само се бесят в затворите нали?

    10:37 25.09.2025

  • 26 САЩ наистина са залети

    3 0 Отговор
    с наркотици, но загрижеността на Тръмп е неискрена. В противен случай той щеше да се мобилизира срещу трафика в рамките на САЩ и близки съюзници като  Еквадор . Вместо това Тръмп отклонява общественото внимание, като обвинява Венецуела като изкупителна жертва, страна, която допринася незначително за проблема.

    10:40 25.09.2025

  • 27 Фактите са че

    1 1 Отговор
    Продажбите на незаконни наркотици в САЩ се  оценяват  на 200–750 милиарда долара, включително нови синтетични вещества. Забележително е, че единствената друга местна стока, която се доближава по обем, са законните фармацевтични продукти с 600 милиарда долара, следвани от петрола и газа с 400 милиарда долара. Всъщност САЩ са  най-големият потребител  на незаконни наркотици и основен  доставчик на оръжия  и  прекурсори на наркотици  за картелите. Като водеща световна  компания за пране на пари от наркотици , замесени са известни американски банки, включително HSBC Bank USA, Wachovia, Wells Fargo и Bank of America.

    10:41 25.09.2025

  • 28 Вчера имаше стрелба в Далас

    1 0 Отговор
    И като разглеждах статиите в медиите там се появи новина как САЩ се борят с наркотиците. И познайте продажбата на канабис щели да я разрешават само на граждани над 21 години ......това е ..... Друго няма

    10:44 25.09.2025

  • 29 Госあ

    0 0 Отговор
    аааа не, заради демокрацията е ! ха ха ха ха ха

    10:45 25.09.2025

  • 30 Там има поне 9 територии

    1 0 Отговор

    До коментар #23 от "В интерес на истината":

    Които са 50 на 100- 115 километра които са ничии... не са били урегулирани никога. То пък се оказа че са бъкани с петрол но пък всички там са болни от малария

    10:47 25.09.2025

  • 31 Соваж бейби

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "Мишел":

    Има и друго една ,част от територията е френска ако става на това което го пишете Гвиана не е с в .Там се намира Европейската космическа агенция , а Русия получава достъп до площадката за да изстрелва свои собствени товари с ракети Союз.Роскосмос може да използва космческия център като алтернатива на своя космодрум Байконур в Казахстан.Има и много злато, гюянетата продават евтино злото тук.

    10:48 25.09.2025

  • 32 Казуар

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "Мишел":

    Ако има такива площадки ще бъдат атакувани веднага. Не измисляй и не заблуждавай гламавите. Справка караибската криза около Куба.

    10:48 25.09.2025

  • 33 евронаколенка

    1 0 Отговор
    ало, ПОСОЛСТВОТО. Тука за кого да викаме?

    10:51 25.09.2025

  • 34 Па напишете го бре

    2 0 Отговор
    Междувременно, износът на петрол от Венецуела показва стабилна възходяща тенденция, достигайки скорошен пик от 966 458 барела на ден (bpd), най-високата стойност от ноември 2024 г. и отбелязвайки деветмесечно увеличение. Товарите, насочени към Китай, представляват 85% от продажбите миналия месец, като приблизително 60 000 bpd са доставени на САЩ и около 29 000 bpd на Куба.

    Венецуела е дом на най-големите известни петролни запаси в света, оценени на 303 милиарда барела.

    10:52 25.09.2025

  • 35 Някой

    2 0 Отговор
    След като спират руски петрол, значи венецуелски. Санкции може да налага само ООН. Всички останали се водят международно противозаконни.

    10:53 25.09.2025

  • 36 "Упадъкът на Венецуела"

    3 0 Отговор
    Изцяло е заслуга на САЩ и престъпната му политика . Това е истината

    10:55 25.09.2025

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Китай хора....

    1 0 Отговор
    CCRC е разположила и квалифициран персонал за експлоатация на офшорната платформа и възнамерява да инвестира над 1 милиард щатски долара в рехабилитация на инфраструктурата, повторно отваряне на кладенци и нови сондажи между двете нефтени находища. Целта е да се разработят приблизително 500 кладенеца.

    11:02 25.09.2025

  • 41 Китай хора....

    1 0 Отговор
    Двете нефтени находища ще работят по силата на 20-годишен договор за споделяне на производството, подписан през май 2024 г. между китайското частно предприятие и венецуелската държавна петролна компания PDVSA. Съгласно това споразумение лекият суров петрол ще бъде разпределен на PDVSA за вътрешна употреба, докато тежкият суров петрол ще бъде изнасян за Китай.

    11:03 25.09.2025

  • 42 Ринга

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "да питам":

    Те не падат, направо си ги стрелят.

    11:04 25.09.2025

  • 43 Китай хора....

    1 0 Отговор
    Китайска компания инсталира първата огромна плаваща нефтена платформа в езерото Маракайбо във Венецуела. Общо в света има 4 такива свръх модерни и управлявани с изкуствен интелект

    11:05 25.09.2025

  • 44 Никакъв болшевизъм

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "Чист болшевизъм":

    Нито чист, нито никакъв няма отношение към богатствата на Венецуела. Става дума за поставяне на марионетни правителства, безплатни концесии и грабене ....това е политиката на САЩ. Без значение дали са болшевишки, нацистки, ционистки като в Аржентина или други

    11:09 25.09.2025