Венецуела започна мащабни военни учения в Карибско море на фона на нарастващото напрежение със САЩ, като според министъра на отбраната Владимир Падрино Лопес целта на маневрите е да се укрепи отбраната и да се демонстрира суверенитет, предаде ДПА, съобщи БТА.

Повече от 2500 военнослужещи участват в ученията на карибския остров Ла Орчила, на около 180 километра от крайбрежието на Венецуела, подкрепени от 12 военни кораба, 22 самолета и 20 лодки на Боливарската национална милиция и артилерия, заяви Падрино пред държавната телевизия.

Боливарската милиция е част от Въоръжените сили на Венецуела, която включва резервисти, членове на управляващата Обединена социалистическа партия на Венецуела, работници от държавни предприятия и пенсионери, които участват заедно с редовните сили в маневрите.

Падрино подчерта, че ученията, които ще се проведат в рамките на три дни, ще включват репетиции на десанти, противовъздушен отбрана, операции с безпилотни летателни апарати, средства за радиоелектронна борба и мисии на специалните сили, като описа концепцията на маневрите като изява на един "въоръжен и подготвен народ".

Ученията се провеждат на фона на нарастващото напрежение с Вашингтон. Американският президент Доналд Тръмп обвини правителството на президента Николас Мадуро в толерирането на престъпни групировки, които имат връзки на територията на САЩ, като посочи транснационалния наркокартел "Трен де Арагуа", който по-рано тази година Вашингтон обяви за чуждестранна терористична организация.

Мадуро от своя страна обвини Вашингтон, че повишава напрежението, като разполага военни кораби в близост до Венецуела, и нарече военното присъствие на САЩ в Карибския басейн "най-голямата заплаха" от един век насам.

Във вторник Тръмп заяви, че американските сили са нанесли удар по кораб, за който се предполага, че е пренасял наркотици от Венецуела, убивайки трима членове на наркокартел, за които се смята, че са от Венецуела. Вашингтон твърди, че силите му са поразили три такива кораба през последните дни и са убили 11 души при по-ранни операции. Няколко експерти по правата на човека от ООН осъдиха смъртоносните удари като нарушения на международното морско право.