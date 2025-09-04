Новини
Тайван търси по-силна роля в глобалната борба с престъпността
  Тема: Тайван

Тайван търси по-силна роля в глобалната борба с престъпността

4 Септември, 2025 07:57 411 1

Международният форум за полицейско сътрудничество в Тайпе събра над 2700 участници от 52 държави

Тайван търси по-силна роля в глобалната борба с престъпността - 1
Виолина Цветанова Виолина Цветанова Автор във Fakti.bg

Премиерът на Тайван Чо Джунг-тай присъства на церемонията по откриването на Международния форум за полицейско сътрудничество през 2025 г. на 2 септември в Тайпе, призовавайки за подкрепа за пълноценното участие на Тайван в Международната организация на криминалната полиция.

Според премиера, макар технологичният напредък и финансовата дерегулация да носят големи удобства, те също така пораждат трансгранични престъпни дейности като киберпрестъпления, измами, трафик на хора и пране на пари, които подкопават социалното доверие и заплашват личната сигурност.

Чо заяви, че правителството е предприело конкретни мерки за справяне с тези проблеми, позовавайки се на Стратегическите насоки за борба с измамите от следващо поколение, от 2022 г. и Стратегическите насоки за борба с наркотиците от ново поколение от 2017 г. Тайван също така сключи меморандум за разбирателство със САЩ за задълбочаване на трансграничните връзки в борбата с наркотиците миналия месец, добави той.

Премиерът заяви, че с високотехнологичните си умения Тайван е способен и желае да работи със световната общност, за да гарантира обществената, личната и имуществената сигурност за всички. Той призова международната общност да подкрепи опита на Тайван за Интерпол за изграждане на по-силна глобална мрежа за гарантиране на обществената сигурност.

На събитието присъства и директорът на Американския институт в Тайван, Реймънд Грийн, който заяви, че САЩ са готови да подкрепят сътрудничеството за задълбочаване на правоприлагането за свободен, отворен и устойчив Индо-Тихоокеански регион.

Двудневното събитие беше организирано от Националната полицейска агенция към Министерството на вътрешните работи, с подкрепата на Министерството на външните работи, Министерството на земеделието и Съвета по въпросите, свързани с континентален Китай.

Събитието, озаглавено „Борба с транснационалната престъпност“ се проведе както във виртуална, така и във физическа среда и в него взеха участие над 2700 участници от 52 държави.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    0 0 Отговор
    А нещо за
    БОРБАТА С ГЛОБАЛНАТА ПРЕСТЪЧНОСТ🤔❗
    Думите на Си:
    " НЯМА ДА ПОЗВОЛИМ НА
    ГРУПА ХУЛИГАНИ
    ДА НИ ЗАПЛАШВАТ!"
    Койт разбра, разбра ❗

    08:13 04.09.2025