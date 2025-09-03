Тръмп прие полския президент Карол Навроцки в Белия дом

Президентът на САЩ Доналд Тръмп посрещна днес в Белия дом полския си колега Карол Навроцки и заяви, че основните теми на разговорите ще бъдат търговията и други въпроси от двустранните отношения, съобщи Ройтерс, предава БТА.

Агенцията отбелязва, че това е второто посещение на консервативния полски лидер в Овалния кабинет и първо, откакто той встъпи в длъжност в началото на август. Тръмп похвали Навроцки, като заяви, че той се справя с работата си „наистина фантастично“.

„Ще обсъдим търговията и различни други неща“, каза американският президент пред журналисти, без да дава повече подробности.

Тръмп подчерта, че американските войски ще останат в Полша и е готов да изпрати допълнителни военнослужещи, ако Варшава поиска това. Перспективата за намаляване на американското военно присъствие в Европа е постоянна тема още от началото на мандата му, припомня Ройтерс.

Американският лидер коментира и военния парад в Китай, определяйки го като „красива церемония“. Въпреки това изрази недоволство, че САЩ не са били споменати в речта на китайския президент Си Цзинпин: „Смятам, че трябваше да бъдем споменати, защото ние помогнахме на Китай наистина много.“

По отношение на Русия, Тръмп заяви, че няма ново послание към президента Владимир Путин, който, според него, трябва да вземе решение за войната в Украйна:

„Той знае каква е позицията ми и ще вземе едно или друго решение. Ако решението не ни зарадва, ще видите какви неща ще се случат.“

Тръмп допълни, че планира да разговаря с Путин през следващите дни: „Ще разговарям с него и тогава ще знам точно какво се случва.“