Тръмп прие полския президент Карол Навроцки в Белия дом

3 Септември, 2025 20:56 819 14

  • доналд тръмп-
  • карол навроцки-
  • белия дом-
  • полша-
  • сащ

Двамата лидери обсъждат търговията, военната подкрепа за Полша и войната в Украйна

Тръмп прие полския президент Карол Навроцки в Белия дом - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп посрещна днес в Белия дом полския си колега Карол Навроцки и заяви, че основните теми на разговорите ще бъдат търговията и други въпроси от двустранните отношения, съобщи Ройтерс, предава БТА.

Агенцията отбелязва, че това е второто посещение на консервативния полски лидер в Овалния кабинет и първо, откакто той встъпи в длъжност в началото на август. Тръмп похвали Навроцки, като заяви, че той се справя с работата си „наистина фантастично“.

„Ще обсъдим търговията и различни други неща“, каза американският президент пред журналисти, без да дава повече подробности.

Тръмп подчерта, че американските войски ще останат в Полша и е готов да изпрати допълнителни военнослужещи, ако Варшава поиска това. Перспективата за намаляване на американското военно присъствие в Европа е постоянна тема още от началото на мандата му, припомня Ройтерс.

Американският лидер коментира и военния парад в Китай, определяйки го като „красива церемония“. Въпреки това изрази недоволство, че САЩ не са били споменати в речта на китайския президент Си Цзинпин: „Смятам, че трябваше да бъдем споменати, защото ние помогнахме на Китай наистина много.“

По отношение на Русия, Тръмп заяви, че няма ново послание към президента Владимир Путин, който, според него, трябва да вземе решение за войната в Украйна:
„Той знае каква е позицията ми и ще вземе едно или друго решение. Ако решението не ни зарадва, ще видите какви неща ще се случат.“

Тръмп допълни, че планира да разговаря с Путин през следващите дни: „Ще разговарям с него и тогава ще знам точно какво се случва.“


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Питал го е

    8 2 Отговор
    Пшеки, ще умреш ли за Америка, като братовчедите ти от изток?

    Коментиран от #10

    20:57 03.09.2025

  • 2 Ганя Путинофила

    3 5 Отговор
    Полша стана най милитализираната страна в Европа!
    По плана на путин!

    20:58 03.09.2025

  • 3 Помогнахте много на Китай

    9 0 Отговор
    С опиума. Но те не са забравили.

    20:59 03.09.2025

  • 4 Ганя Путинофила

    5 5 Отговор
    Кисинджър нали взе Нобелова награда?
    А се оказа най големият глупак!
    Негова беше стратегията да се инвестира с технологии в Китай!

    21:00 03.09.2025

  • 5 И РАКА Е РИБА

    7 1 Отговор
    Като Моди и Си го отбичват, ще приеме шляхата. Като няма риба и рака е риба.

    21:00 03.09.2025

  • 6 НИЕ.

    5 1 Отговор
    Водини, Путине!!!

    21:02 03.09.2025

  • 7 Kaлпазанин

    7 0 Отговор
    Бъдете обективни ,не го е приел ,а го е привикал на инструктаж

    21:02 03.09.2025

  • 8 КА СТЕ ЦЕНТАЦИИИИ

    5 0 Отговор
    Боли ли ви разхлабената халка.

    Коментиран от #11

    21:05 03.09.2025

  • 9 да ама не

    2 0 Отговор
    Какво да прави Тръмп след като ISW и бритнското разузнаване са установили че Квантунгската армия е разбита от доблестните американски воини...а китайците имат съвършено погрешно мнение по въпроса-считат че това е направила групировка съветски войски под командването на маршал Василевски!?

    21:16 03.09.2025

  • 10 Европеец

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "Питал го е":

    Не знам какво го е питал, ама знам, че авторката на статията за пореден път допуска грешки..... Това не са двамата лидери, а са двамата президенти...... Въобще днешната българска журналистика е гола вода....

    21:21 03.09.2025

  • 11 Как сте русофили?

    0 1 Отговор

    До коментар #8 от "КА СТЕ ЦЕНТАЦИИИИ":

    Айди да си легате!
    Цел ден драскате тука! Айде утре пак!
    Взехте ли си пенсиите?

    Коментиран от #14

    21:24 03.09.2025

  • 12 Факти по добре да пишат за

    3 0 Отговор
    Света който работи и се развива в източното полукълбо ,а не за пропадналите американски колонии в пропадналата Европа

    21:24 03.09.2025

  • 13 Дякон Унуфрий Араллампиев

    3 0 Отговор
    Днес беше един хубав ден за световната демокрация Радостен съм от факта че всички мои прогнози се сбъднаха и вече се оформиха враждуващите лагери Северна Корея застана на полагащото и се място като Световна икономическа и военна сила Китай показва че вече разполага с ядрени дронове които дефакто премахват хегемонията на Сащ и Англия в морето Русия си е Русия голям камък който не може да се премести Европа хептен загази а щатите разчитат на някой лев от Русия и Китай и

    21:43 03.09.2025

  • 14 ААААА НЕ БАЦЕ

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "Как сте русофили?":

    РАЗДАДОХА ВИАГРА С ОТСТЪПКА ЗА ПЕНСИОНЕРИ И ТА ТЪРСИМ МИЛО

    21:47 03.09.2025