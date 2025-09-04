Новини
Голям срив в Google

Голям срив в Google

4 Септември, 2025 11:10, обновена 4 Септември, 2025 11:46

  • гугъл-
  • google-
  • срив

Eлектронната поща на търсачката, сайтът за видеосподеляне YouTube, ChatGPT и други глобални платформи са недостъпни за редица потребители по света. Системата за разплащания Револют също спря да работи

Голям срив в Google - 1
Снимка: Фейсбук
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Голям срив в Google. Проблемът настъпи преди около час. Глобалната търсачка се върна за малко и отново се срина.

Експерти смятат, че това се дължи на глобален сървърен проблем.

Не работи търсачката, но и услугите като Gmail, Google Drive. Освен това ChatGPT и други глобални платформи са недостъпни за редица потребители по света. Системата за разплащания "Револют" също спря да работи.

Много потребители изпитват затруднения с интернет достъпа.

Най-големият сайт следящ достъпността на интернет сайтовете "Даундетектор" (Downdetector.com) също съобщава за текущата ситуация с продуктите на американската компания Алфабет (Alphabet). "Потребителски сигнали сочат за проблеми с Гугъл", пишат от "Даундетектор".

Сривът е настъпил тази сутрин, източно време и късно вечерта в Щатите.

Голям срив в Google
Снимка: БГНЕС

Този случай не е изолиран. Напомня за предишни инциденти с Google (напр. сривът на облачните услуги на 12 юни 2025 г., който продължи около 2 часа и половина и засегна над 50 услуги). Все още няма официално обявена причина. Възможни причини са проблем с облачната инфраструктура или грешка при софтуерен ъпдейт, както е ставало и преди.

В съобщение от Google се казва, че се работи по възникалния проблем и на много места търсачката вече е възобновена. Проблемът е бил глобален, но концентриран в Европа/Близкия изток с продължителност 1-2 часа. Възможна причина за срива - GCP или backend проблем.

Очаквайте подробности....


България
Поставете оценка:
Оценка 4.7 от 22 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 малиййй

    95 8 Отговор
    Тоя Путин разбърка света...

    11:16 04.09.2025

  • 2 Зевс

    77 5 Отговор
    Путин заедно със Си и Ким в момента го хакват след парада в Китай :)

    11:16 04.09.2025

  • 3 Руска кибер атака

    84 4 Отговор
    Като със самолета на марсула
    Да знаете хахаха генерал билбо бегинс атанасов пак ще свиква съвета за сигурност
    Хахаха

    Коментиран от #28

    11:16 04.09.2025

  • 4 Сталин

    57 9 Отговор
    Идеално ,направо да им изгорят компютрите на тези ционистки терористи

    11:16 04.09.2025

  • 5 минувач

    31 1 Отговор
    Разбрахме .....

    11:17 04.09.2025

  • 6 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    41 7 Отговор
    ПутЕн е виновен❗

    11:17 04.09.2025

  • 7 онзи

    50 5 Отговор
    Пак Путин ще е виновен ...

    Коментиран от #9

    11:18 04.09.2025

  • 8 Генерал Танас кантонера

    63 0 Отговор
    Веднага да се разследва от ДАНС, МВР И ВиК

    11:19 04.09.2025

  • 9 ха-ха

    43 1 Отговор

    До коментар #7 от "онзи":

    Може пък мърсУлата да си отмъщава за самолета и над Сопот .

    11:19 04.09.2025

  • 10 Бъдеще

    59 2 Отговор
    Русия е спряла GPS-а на Google... Не ги е срам!

    11:20 04.09.2025

  • 11 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    72 4 Отговор
    Котката умря от глад.
    Путин тук е виноват.

    Кой остана без жена.
    Пак на Путин по вина.

    А в Русия стана ад.
    Ясно, Путин - виноват.

    Червей с водка е отровен.
    Ами Путин е виновен.

    В Краснодар е паднал град.
    Знаем, Путин - виноват.

    Нефтът падна на цена.
    Пак на Путин е вина.

    Гасне токът, спря водата,
    нещо скърца във колата,
    зъб ти вадят - здрав мъдрец,
    в къщи влизал е крадец,
    на костюма ти - петно,
    бос си стъпил на л…о,
    но за всеки катаклизъм,
    нека ясно е едно:
    помни всеки демократ -
    Путин все е виноват.

    С кал се цапат либерали.
    Путин никого не жали.

    А на двора ни - боклук.
    Вчера Путин беше тук.

    Кой те „уреди” така?
    Кремъл с дългата ръка.

    Виждаш ли оназ муха.
    Тя и Путин - хи-хо-ха!

    Ти си гад, призна без бой.
    Но виновен ти е той.

    Вятър, жега, снегопад.
    Пак е Путин виноват.
    От вулкана сипе лава.
    Путин пак си отмъщава.
    Щорм, цунами, наводнение.
    Туй е Путин, без съмнение.
    Смерч, тайфун, земетресение.
    Путин! Никакво спасение!

    Слушаш оня, слушаш тоя.
    Туй е просто параноя!

    Коментиран от #23, #32

    11:20 04.09.2025

  • 12 Копейки,

    7 38 Отговор
    Отивайте да пълните снаряди!

    Коментиран от #16, #18, #22, #26

    11:20 04.09.2025

  • 13 Дядо Митьо

    34 1 Отговор
    Въйййй поколението Х,Y,ь,Ъ са в потрес....

    11:23 04.09.2025

  • 14 ИТъйНататък

    23 1 Отговор
    Блокирали са GPS сигнала явно пак...

    11:24 04.09.2025

  • 15 Трол

    9 0 Отговор
    Това е ужасна новина.

    11:24 04.09.2025

  • 16 табсо..

    19 4 Отговор

    До коментар #12 от "Копейки,":

    А бе бгпомак бандерский-бегай че те вика оджата че там при него си забравил кюлотитеси..

    Коментиран от #21

    11:25 04.09.2025

  • 17 Ново 20

    25 1 Отговор
    Руснаците заглушиха сигнала ха ха ха

    11:26 04.09.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Мейзга

    20 0 Отговор
    Проба..Проба...1, 2,3...ЕмЗетПерикс...братче мило, обади се!!! Включ...Прев....

    11:29 04.09.2025

  • 20 Ти да видиш

    24 1 Отговор
    Мърсулата и Каята да приготвят нов пакет санкции….само че нямали творческа идея ха ха ха ха

    11:30 04.09.2025

  • 21 хе хе

    3 6 Отговор

    До коментар #16 от "табсо..":

    Монголоида обижда българите на помаци....

    11:30 04.09.2025

  • 22 Абе центажия

    13 4 Отговор

    До коментар #12 от "Копейки,":

    Яж на яйцето не жълтъка а онуй другото

    11:32 04.09.2025

  • 23 Механик

    18 1 Отговор

    До коментар #11 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Голямо браво за професиналния превод, колега!
    Получило се е страхотно!
    Още веднъж, БРАВО!!!

    11:33 04.09.2025

  • 24 Ами

    18 1 Отговор
    Путин го изключи от контакта

    11:35 04.09.2025

  • 25 БСТ

    10 1 Отговор
    Интернета на виваком също се изгуби , има места който още не работи .
    Кибер атака ясно е !

    11:38 04.09.2025

  • 26 Требва

    9 1 Отговор

    До коментар #12 от "Копейки,":

    Ни барут каиш бегай да го бъркаш в завода на урсула

    11:38 04.09.2025

  • 27 4444

    4 0 Отговор
    Планетата Нубиру!

    11:39 04.09.2025

  • 28 Какъв

    10 0 Отговор

    До коментар #3 от "Руска кибер атака":

    билбо бегинс? Споменатият "женерал" се доближава повече до Ам Гъл отколкото до споменатия от теб герой...

    11:41 04.09.2025

  • 29 Русия е

    11 1 Отговор
    Е сега се обаждам на Путин да се разправяме.

    11:42 04.09.2025

  • 30 по предвидливите не ползват гугъл

    5 1 Отговор
    по разбираеми причини ,има достатъчно алтернативи

    11:42 04.09.2025

  • 31 Ми така се прави

    11 1 Отговор
    Когато трябва да се дават милиарди за нов софтуер.
    Да се обзаложим какъв софтуер на заглушаване
    подслушване и прочие ще бъде инсталиран над ес?
    А така - сетихме се всички, системата ще е от
    последователите на предателя на Христос.
    Някакви мизантропи искат територия без
    високоинтелигентната бяла европейска раса, факт.
    И да изтриете - фактите са живата реалност.

    11:42 04.09.2025

  • 32 12340

    8 0 Отговор

    До коментар #11 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Пропуснал си есенцията:
    ... " Если ХХй коротковат-это Путин виноват!"
    :))

    Коментиран от #42

    11:49 04.09.2025

  • 33 Я пък тоя

    6 0 Отговор
    Голям срив.
    Да се радват, че не е взрив!

    11:51 04.09.2025

  • 34 зевзек

    0 3 Отговор
    не е много мощна тая Русия, ако е тя, щото вече се оправи, и работи, под два часа го нямаше

    11:51 04.09.2025

  • 35 Гандалф

    0 0 Отговор
    Обичайните заподозрени...путин..бойко и шиши...светата тлойца.

    Коментиран от #38

    11:57 04.09.2025

  • 36 Гандалф

    1 0 Отговор
    Имах предвид...светата тройца...ужас...как ще воюваме сега и ще сваляме правителствата..

    12:00 04.09.2025

  • 37 Професор

    2 0 Отговор
    Значи напразно съм псувал мобилният нет на Виваком. Преди час не се отвори тубата щях да гледам Генерал Борисов.

    12:02 04.09.2025

  • 38 Бая

    0 0 Отговор

    До коментар #35 от "Гандалф":

    Си изкуфял Гандалф. Вероятно е от възрастта

    12:04 04.09.2025

  • 39 Тъпо соросоидче

    0 0 Отговор
    Откакто Наско фритюрника отиде и клекна на Си и Путин и започнаха тези работи. Слава на Урсула.

    12:07 04.09.2025

  • 40 Соваж бейби

    3 0 Отговор
    Вероятно Русия прави тест колко време ще е нужно да се справят с аварията другите и с колко време ще разполага ако реши да атакува Америка,дано пожали Европа. Това го беше казал един руски предател от КГБ после укрофил говори глупости по телевизията но по някога казва истината.Та той сподели в Русия са най добрите хакери и най големият риск и страх на Америка е да спре интернета Русия само за около час ,два и с Америка е свършено затова протака войната ЕС и Америка опитаха да прикотка Китай като съюзник ама не се получи другият шанс да се победи Русия. Така че от тук нататък положението е сериозно за американците.

    Коментиран от #43

    12:27 04.09.2025

  • 41 Авеее

    3 0 Отговор
    Това са ония руснаци с лозарската ножица дето резнаха на Урсула джи пи ес сигнала!

    12:36 04.09.2025

  • 42 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #32 от "12340":

    👍👍👍👍👍

    12:37 04.09.2025

  • 43 ЦИРК

    5 0 Отговор

    До коментар #40 от "Соваж бейби":

    Не, проблемът на гугъл е чисто технически и засяга трасета през балканския полуостров. В момента до известна степен го закрепиха, като услугите се пренасочиха от Германия. Но коментарите под новината са уникални, вече 30 минути ги чета и искренно се забавлявам и смея, голяма част от коментиращите имат страхотно чувство за хумор голямо БРАВО на Българите !

    А това че повечето потребители имат чувстото че нямат Интернет когато услугите на гугъл паднат е реално, защото можеби към 80% от сайтове и други услуги ползват услуги на гугъл. Т.е. спира гугъл спира и сайт/услуга които на пръв поглед не би трябвало да имат връзка. Но така се получава когато куцо кьораво и сакато се пише че е ИТ, а той по интелект и образование си е чист зидаро мазач (или политик).

    Коментиран от #44

    12:41 04.09.2025

  • 44 Соваж бейби

    0 0 Отговор

    До коментар #43 от "ЦИРК":

    Дано си прав ама в последно време много странни неща се случват .Ако за гугъл си прав ,какво ти е мнението за държавна банка не от тези с бързите кредити ,изключва достъпа до пари и банковите карти на хората също блокирани .Влизаш в магазин или ресторант и не можеш платиш ,добре че имам на две банки карти в събота едната ми беше хакната системите са изключени. Масово хората връщаха колички пълни с продукти в магазин не може си плати,а кой по фризьорски салон и ресторанти вече изял храната не знам как се измъкнали от ситуация ако нямаш чекове в чантата.

    12:55 04.09.2025