Голям срив в Google. Проблемът настъпи преди около час. Глобалната търсачка се върна за малко и отново се срина.
Експерти смятат, че това се дължи на глобален сървърен проблем.
Не работи търсачката, но и услугите като Gmail, Google Drive. Освен това ChatGPT и други глобални платформи са недостъпни за редица потребители по света. Системата за разплащания "Револют" също спря да работи.
Много потребители изпитват затруднения с интернет достъпа.
Най-големият сайт следящ достъпността на интернет сайтовете "Даундетектор" (Downdetector.com) също съобщава за текущата ситуация с продуктите на американската компания Алфабет (Alphabet). "Потребителски сигнали сочат за проблеми с Гугъл", пишат от "Даундетектор".
Сривът е настъпил тази сутрин, източно време и късно вечерта в Щатите.
Този случай не е изолиран. Напомня за предишни инциденти с Google (напр. сривът на облачните услуги на 12 юни 2025 г., който продължи около 2 часа и половина и засегна над 50 услуги). Все още няма официално обявена причина. Възможни причини са проблем с облачната инфраструктура или грешка при софтуерен ъпдейт, както е ставало и преди.
В съобщение от Google се казва, че се работи по възникалния проблем и на много места търсачката вече е възобновена. Проблемът е бил глобален, но концентриран в Европа/Близкия изток с продължителност 1-2 часа. Възможна причина за срива - GCP или backend проблем.
Очаквайте подробности....
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 малиййй
11:16 04.09.2025
2 Зевс
11:16 04.09.2025
3 Руска кибер атака
Да знаете хахаха генерал билбо бегинс атанасов пак ще свиква съвета за сигурност
Хахаха
Коментиран от #28
11:16 04.09.2025
4 Сталин
11:16 04.09.2025
5 минувач
11:17 04.09.2025
6 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
11:17 04.09.2025
7 онзи
Коментиран от #9
11:18 04.09.2025
8 Генерал Танас кантонера
11:19 04.09.2025
9 ха-ха
До коментар #7 от "онзи":Може пък мърсУлата да си отмъщава за самолета и над Сопот .
11:19 04.09.2025
10 Бъдеще
11:20 04.09.2025
11 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
Путин тук е виноват.
Кой остана без жена.
Пак на Путин по вина.
А в Русия стана ад.
Ясно, Путин - виноват.
Червей с водка е отровен.
Ами Путин е виновен.
В Краснодар е паднал град.
Знаем, Путин - виноват.
Нефтът падна на цена.
Пак на Путин е вина.
Гасне токът, спря водата,
нещо скърца във колата,
зъб ти вадят - здрав мъдрец,
в къщи влизал е крадец,
на костюма ти - петно,
бос си стъпил на л…о,
но за всеки катаклизъм,
нека ясно е едно:
помни всеки демократ -
Путин все е виноват.
С кал се цапат либерали.
Путин никого не жали.
А на двора ни - боклук.
Вчера Путин беше тук.
Кой те „уреди” така?
Кремъл с дългата ръка.
Виждаш ли оназ муха.
Тя и Путин - хи-хо-ха!
Ти си гад, призна без бой.
Но виновен ти е той.
Вятър, жега, снегопад.
Пак е Путин виноват.
От вулкана сипе лава.
Путин пак си отмъщава.
Щорм, цунами, наводнение.
Туй е Путин, без съмнение.
Смерч, тайфун, земетресение.
Путин! Никакво спасение!
Слушаш оня, слушаш тоя.
Туй е просто параноя!
Коментиран от #23, #32
11:20 04.09.2025
12 Копейки,
Коментиран от #16, #18, #22, #26
11:20 04.09.2025
13 Дядо Митьо
11:23 04.09.2025
14 ИТъйНататък
11:24 04.09.2025
15 Трол
11:24 04.09.2025
16 табсо..
До коментар #12 от "Копейки,":А бе бгпомак бандерский-бегай че те вика оджата че там при него си забравил кюлотитеси..
Коментиран от #21
11:25 04.09.2025
17 Ново 20
11:26 04.09.2025
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Мейзга
11:29 04.09.2025
20 Ти да видиш
11:30 04.09.2025
21 хе хе
До коментар #16 от "табсо..":Монголоида обижда българите на помаци....
11:30 04.09.2025
22 Абе центажия
До коментар #12 от "Копейки,":Яж на яйцето не жълтъка а онуй другото
11:32 04.09.2025
23 Механик
До коментар #11 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Голямо браво за професиналния превод, колега!
Получило се е страхотно!
Още веднъж, БРАВО!!!
11:33 04.09.2025
24 Ами
11:35 04.09.2025
25 БСТ
Кибер атака ясно е !
11:38 04.09.2025
26 Требва
До коментар #12 от "Копейки,":Ни барут каиш бегай да го бъркаш в завода на урсула
11:38 04.09.2025
27 4444
11:39 04.09.2025
28 Какъв
До коментар #3 от "Руска кибер атака":билбо бегинс? Споменатият "женерал" се доближава повече до Ам Гъл отколкото до споменатия от теб герой...
11:41 04.09.2025
29 Русия е
11:42 04.09.2025
30 по предвидливите не ползват гугъл
11:42 04.09.2025
31 Ми така се прави
Да се обзаложим какъв софтуер на заглушаване
подслушване и прочие ще бъде инсталиран над ес?
А така - сетихме се всички, системата ще е от
последователите на предателя на Христос.
Някакви мизантропи искат територия без
високоинтелигентната бяла европейска раса, факт.
И да изтриете - фактите са живата реалност.
11:42 04.09.2025
32 12340
До коментар #11 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Пропуснал си есенцията:
... " Если ХХй коротковат-это Путин виноват!"
:))
Коментиран от #42
11:49 04.09.2025
33 Я пък тоя
Да се радват, че не е взрив!
11:51 04.09.2025
34 зевзек
11:51 04.09.2025
35 Гандалф
Коментиран от #38
11:57 04.09.2025
36 Гандалф
12:00 04.09.2025
37 Професор
12:02 04.09.2025
38 Бая
До коментар #35 от "Гандалф":Си изкуфял Гандалф. Вероятно е от възрастта
12:04 04.09.2025
39 Тъпо соросоидче
12:07 04.09.2025
40 Соваж бейби
Коментиран от #43
12:27 04.09.2025
41 Авеее
12:36 04.09.2025
42 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #32 от "12340":👍👍👍👍👍
12:37 04.09.2025
43 ЦИРК
До коментар #40 от "Соваж бейби":Не, проблемът на гугъл е чисто технически и засяга трасета през балканския полуостров. В момента до известна степен го закрепиха, като услугите се пренасочиха от Германия. Но коментарите под новината са уникални, вече 30 минути ги чета и искренно се забавлявам и смея, голяма част от коментиращите имат страхотно чувство за хумор голямо БРАВО на Българите !
А това че повечето потребители имат чувстото че нямат Интернет когато услугите на гугъл паднат е реално, защото можеби към 80% от сайтове и други услуги ползват услуги на гугъл. Т.е. спира гугъл спира и сайт/услуга които на пръв поглед не би трябвало да имат връзка. Но така се получава когато куцо кьораво и сакато се пише че е ИТ, а той по интелект и образование си е чист зидаро мазач (или политик).
Коментиран от #44
12:41 04.09.2025
44 Соваж бейби
До коментар #43 от "ЦИРК":Дано си прав ама в последно време много странни неща се случват .Ако за гугъл си прав ,какво ти е мнението за държавна банка не от тези с бързите кредити ,изключва достъпа до пари и банковите карти на хората също блокирани .Влизаш в магазин или ресторант и не можеш платиш ,добре че имам на две банки карти в събота едната ми беше хакната системите са изключени. Масово хората връщаха колички пълни с продукти в магазин не може си плати,а кой по фризьорски салон и ресторанти вече изял храната не знам как се измъкнали от ситуация ако нямаш чекове в чантата.
12:55 04.09.2025