Голям срив в Google. Проблемът настъпи преди около час. Глобалната търсачка се върна за малко и отново се срина.

Експерти смятат, че това се дължи на глобален сървърен проблем.

Не работи търсачката, но и услугите като Gmail, Google Drive. Освен това ChatGPT и други глобални платформи са недостъпни за редица потребители по света. Системата за разплащания "Револют" също спря да работи.

Много потребители изпитват затруднения с интернет достъпа.

Най-големият сайт следящ достъпността на интернет сайтовете "Даундетектор" (Downdetector.com) също съобщава за текущата ситуация с продуктите на американската компания Алфабет (Alphabet). "Потребителски сигнали сочат за проблеми с Гугъл", пишат от "Даундетектор".

Сривът е настъпил тази сутрин, източно време и късно вечерта в Щатите.

Снимка: БГНЕС

Този случай не е изолиран. Напомня за предишни инциденти с Google (напр. сривът на облачните услуги на 12 юни 2025 г., който продължи около 2 часа и половина и засегна над 50 услуги). Все още няма официално обявена причина. Възможни причини са проблем с облачната инфраструктура или грешка при софтуерен ъпдейт, както е ставало и преди.

В съобщение от Google се казва, че се работи по възникалния проблем и на много места търсачката вече е възобновена. Проблемът е бил глобален, но концентриран в Европа/Близкия изток с продължителност 1-2 часа. Възможна причина за срива - GCP или backend проблем.

Очаквайте подробности....