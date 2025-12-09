ЕК започва разследване срещу „Гугъл“ за използване на съдържание за ИИ

Европейската комисия съобщи, че започва разследване срещу „Гугъл“ за използването на потребителско съдържание за обучение на изкуствен интелект (ИИ), което може да нарушава европейските правила, предава БТА.

ЕК проверява дали „Гугъл“ налага нечестни условия на създателите на съдържание и дали получава привилегирован достъп до материали, поставяйки други разработчици на ИИ в неблагоприятна позиция. Според комисията технологичният гигант може да предоставя отговори в режим ИИ, без да компенсира авторите на използваното съдържание или да им дава възможност да откажат използването му.

Разследването обхваща и платформата „Ютюб“, където създателите на видеа трябва да се съгласят техните материали да бъдат използвани за обучение на ИИ без право на отказ, докато други разработчици са забранени да ползват същото съдържание по подобен начин.

Ако съмненията на ЕК се потвърдят, това ще представлява нарушение на европейските правила за конкуренцията, които забраняват злоупотребата с господстващо положение. Представителите на „Гугъл“ са информирани за проверката, която няма фиксиран краен срок за завършване.