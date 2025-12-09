Новини
ЕК започва разследване срещу „Гугъл“ за използване на съдържание за ИИ

9 Декември, 2025 10:25

Европейската комисия проверява дали технологичният гигант злоупотребява с господстващо положение

ЕК започва разследване срещу „Гугъл“ за използване на съдържание за ИИ - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Европейската комисия съобщи, че започва разследване срещу „Гугъл“ за използването на потребителско съдържание за обучение на изкуствен интелект (ИИ), което може да нарушава европейските правила, предава БТА.

ЕК проверява дали „Гугъл“ налага нечестни условия на създателите на съдържание и дали получава привилегирован достъп до материали, поставяйки други разработчици на ИИ в неблагоприятна позиция. Според комисията технологичният гигант може да предоставя отговори в режим ИИ, без да компенсира авторите на използваното съдържание или да им дава възможност да откажат използването му.

Разследването обхваща и платформата „Ютюб“, където създателите на видеа трябва да се съгласят техните материали да бъдат използвани за обучение на ИИ без право на отказ, докато други разработчици са забранени да ползват същото съдържание по подобен начин.

Ако съмненията на ЕК се потвърдят, това ще представлява нарушение на европейските правила за конкуренцията, които забраняват злоупотребата с господстващо положение. Представителите на „Гугъл“ са информирани за проверката, която няма фиксиран краен срок за завършване.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ние от ес

    6 0 Отговор
    Ще използваме само пощенски гълъби.. Всичко ни пречи....

    10:30 09.12.2025

  • 2 Не на евровизия

    5 0 Отговор
    Разследване на израел

    10:32 09.12.2025

  • 3 Аман

    5 0 Отговор
    Еврогейове що си не направите свой собствен гугъл, да го цензурирате непрекъснато и да видим кой ще ползва.

    10:33 09.12.2025

  • 4 народът в ЕС иска свобода от ЕК

    0 0 Отговор
    Тези наглеци от ЕК искат да забранят или да контролират и подчинят напълно Гугъл, Ютуб, Фейсбук. За да могат да въведат средновековната цензура, терор, както и фашистка и ЛГБТ пропаганда навсякъде. Е няма да стане. Много се бавят Тръмп и Путин. Това свърталище трябва да бъде колкото се може по-бързо разрушено, за да получат народите от Европа своята свобода. Гражданите в ЕС вече не разчитат за нищо на Урсула, а чакат Путин и Тръмп да им решат проблемите.

    10:37 09.12.2025

