Новини
Свят »
Италия »
Италия няма да изпраща войски в Украйна, но подкрепя гаранциите за сигурност
  Тема: Украйна

Италия няма да изпраща войски в Украйна, но подкрепя гаранциите за сигурност

4 Септември, 2025 19:55 982 45

  • украйна-
  • италия-
  • гаранции за сигурност-
  • войски-
  • джорджа мелони

Мелони предлага наблюдение и обучение извън украинска територия

Италия няма да изпраща войски в Украйна, но подкрепя гаранциите за сигурност - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Италия няма да изпрати войски в Украйна за следене на спазването на евентуално мирно споразумение с Русия, заяви премиерът Джорджа Мелони пред „Коалицията на желаещите“, съобщи АНСА, предава БТА.

В изявление на канцеларията на Мелони се уточнява, че страната подкрепя „колективен механизъм за сигурност и отбрана, вдъхновен от член 5 от Вашингтонския договор“, като ключов елемент от политическия компонент на гаранциите за сигурност на Украйна.

Още новини от Украйна

Мелони подчерта, че Италия е готова да подпомогне примирието чрез инициативи за наблюдение и обучение извън територията на Украйна.


Италия
Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    24 2 Отговор
    В лигата на МЕРАКЛИИТЕ
    нещо няма мераклии 🤣

    Коментиран от #31

    19:57 04.09.2025

  • 2 Последния Софиянец

    23 2 Отговор
    Макрон каза че страните от Коалицията на желаещите могат да избират какво да дадат -Войски или пари.Според вас Бойко Борисов какво ще избере да даде?

    Коментиран от #27

    19:57 04.09.2025

  • 3 Богдан Филов

    23 2 Отговор
    Желязков, нека да обявим символична война на Русия, да спазим традицията.

    Коментиран от #22

    19:58 04.09.2025

  • 4 ОПАААА

    21 0 Отговор
    Коалицията на желаещите намалява РЕЗКО БАТЕ.

    19:59 04.09.2025

  • 5 Повечето

    14 2 Отговор
    лидери на ЕС -са наркомани като зеления клоун..тая е същата смъркалка !!!

    20:00 04.09.2025

  • 6 А макарон петела

    13 2 Отговор
    е готов на 100%. Навремето Хитлер ги прегази за една седмица сега искам да гледам новото шоу колко ще се проточи. Все пак след приключването на войната няма да има на какво да се посмеем и за какво да се опитват да ни лъжат Денис чу и Марийка.

    20:00 04.09.2025

  • 7 Бъзиктар

    7 0 Отговор
    ,,Нека мислено да паднем на колене" Т.Колев.

    20:01 04.09.2025

  • 8 В В.П.

    15 0 Отговор
    Мелона се облещила ,като току що видяла огромен пенис ..Ахаха ..Смотана трътка .

    20:02 04.09.2025

  • 9 гост

    15 1 Отговор
    Италия преди 84 години изпрати войски в СССР, После имаше СТАЛИНГРАД! А през 70-те години прекрасен филм "СЛЪНЧОГЛЕДИ" С МАРЧЕЛО МАСТОЯНИ И СОФИЯ ЛОРЕН ! Нека италианските телевизии да го пуснат по няколко пъти - ЗАСЛУЖАВА СИ!

    20:03 04.09.2025

  • 10 В В.П.

    13 1 Отговор
    Почнаха да дават заден.прдеи 1 0 дена друго каза Мелона...Тц.тц...

    20:03 04.09.2025

  • 11 гошо

    11 0 Отговор
    Що бе?Изпратете.Преди изпратихте войници,още наторяват полетата на Русия.

    20:04 04.09.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Ти да видиш

    8 1 Отговор
    Ку...... номера! Ми като си се писала юначка носи си и сабята! Я ги подкрепям ма друг да плати сметката. Типичното женско мислене!!!!

    20:04 04.09.2025

  • 14 НАБЛЮДАТЕЛ

    10 0 Отговор
    Жалки юропейци.

    20:05 04.09.2025

  • 15 В В.П.

    18 0 Отговор
    Щом САЩ се дръпна ,И другите Пумяри ще дават заден ,до ръба на терасата ..Ахаха ..Зелю артиста все още си мисли че ,ще вкара САЩ във война с РФ .заради малката си миризлива кожа ,на чафут..

    Коментиран от #23

    20:06 04.09.2025

  • 16 В базата на НАТО в Ново

    2 7 Отговор
    село щели да ни пратят бригада жабари. Ами те не са войници, цялата история от Първата световна война го показа. Те са по-зле и от тъпите руснаци. По-добре да бяха пратили германци, с дядовци от Вермахта-

    20:06 04.09.2025

  • 17 Каунь

    9 1 Отговор
    Изцъклила са е направо, все едно е поела ВВС

    20:06 04.09.2025

  • 18 Факт

    9 0 Отговор
    Зеленски да си събира мутрите и да ги праща да защитават родната си Украйна!

    20:10 04.09.2025

  • 19 Италианският войник

    6 0 Отговор
    не е никакъв войник. Последните римски армии след 2 век са набирани от тракийци, нашите предци. Няколко римски императори, в това число и Константин Велики са местни тракийци.

    20:10 04.09.2025

  • 20 В В.П.

    6 0 Отговор
    Хитлер обединява цяла Европа ,срещу СССР .През 1941 .Бил е гений на фантазията .Бърз фронт ,в клин е сигурна загуба .Капитулация .за вермахта..Не става за войник немеца .

    Коментиран от #26

    20:13 04.09.2025

  • 21 Анонимен

    4 0 Отговор
    Да зобере и Български мутри, че се навъдиха!

    20:14 04.09.2025

  • 22 Pyccкий

    7 0 Отговор

    До коментар #3 от "Богдан Филов":

    Вот в этом и заключается вся педерастическая сущность болгар.

    20:14 04.09.2025

  • 23 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    4 0 Отговор

    До коментар #15 от "В В.П.":

    Какво е това "Пумяри" 🤣❗❓
    Кръстоска между ПУМи и ЯРИта ли 🤔❗

    20:15 04.09.2025

  • 24 КУКУ БЕНД

    8 0 Отговор
    ТАКИВА ГАРАНЦИЙ ЗА СИГОРНОСТ НА ИКРСЙНА КАТО НСТОВСКИ ВОЙСКИ ТАМ СА НЕПРИЕМЛИВИ ЗА РУСИЯ НЕМА ДА СТАНЕ.
    ИЛИ УРКИТЕ ЩЕ ЗАГАЗЯТ ОЩЕ ПОВРЧЕ.
    ГАРАНЦИИТЕ НЕ ТРЯБВА ДА ВКЛЮЧВАТ ВОЙСКИ ПТ НАТО Е УКРАЙНА И ВООБЩЕ ОКОЛО РУСИЯ. ТОВА ВСЕКИ ГО РАЗБРА ВЕЧЕ САМО ТИЯ МАКАРОНО УРСУЛИ И ДР.26 НЕ СА ГО ВДЯНАЛИ НАПЪНА ЩЕ ИМ ОЗЛЕЗЕ 0. ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА МИР ПРИ ПРЕДЛАГАНИ ТАКИВА ГАРАНЦИЙ.РЗЪК ЗА ХОРИЦАТА ИЗМРЯХА ЗАРАДИ ТИЯ НЕУДАЧНИЦИ.

    20:16 04.09.2025

  • 25 Италианците

    6 0 Отговор
    ще вземат страна след като видят кой ще надделее. Сега е рано да се каже.

    20:18 04.09.2025

  • 26 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    5 0 Отговор

    До коментар #20 от "В В.П.":

    Хитлер е събрал ПОЛОВИНАТА Европа срещу другата ПОЛОВИНА ❗Дори сега Русия е разположена на 40% от Европа❗
    Учете география и история❗

    Коментиран от #36

    20:18 04.09.2025

  • 27 ТИР

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Дано някой да даде акъл,,,
    само да не стане после - коалиция на изгърбените,,,,

    20:20 04.09.2025

  • 28 Лисичката

    7 0 Отговор
    е наясно, че няма да се чака след войната да се праща контингент. И понеже на два пъти им се налага да сменят страната по средата на войните, сега го дава пас

    20:20 04.09.2025

  • 29 В В.П.

    7 0 Отговор
    Окрайната да забрави за НАТО и чужди армии в оставащата и територия .Путин не дава ..и следващия няма да даде..Горби и Елцин дадоха много ..прекалено..Обаче окропите са не благодарници..

    20:20 04.09.2025

  • 30 Инеада

    5 0 Отговор
    Италия щяла да изпраща само раждачки на НАТОвски войници, санитарки и гробарки.

    20:21 04.09.2025

  • 31 От страна на победителя предлагат

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    "омиротворителите" да са от Китай и Индия -))

    20:21 04.09.2025

  • 32 Инеада

    6 0 Отговор
    Италия щяла да изпраща само раждачки на НАТОвски войници, санитарки и гробарки.

    20:22 04.09.2025

  • 33 Първанов

    6 0 Отговор
    За това пък България ще изпрати и то начело с БСП и еничерското правителство !
    Ама де да видим!

    20:22 04.09.2025

  • 34 Уса

    6 0 Отговор
    Подкрепяме всеки,който отиде на фронта да трепе ватенки.ама много го подкрепяме.Има риск да бъде убит,но ние го подкрепяме,но няма да участваме.Много искаме да участваме,но няма.Радвайте се,че ви подкрепяме все пак,защото можеше и да не ви подкрепяме

    20:22 04.09.2025

  • 35 Мдаа

    7 0 Отговор
    Умните и патилите знаят, за какво иде реч! На бас че нашите крадливи продажници политици слуги, вече са обещали пари и пушечно месо за кървавия киевски режим!

    20:23 04.09.2025

  • 36 Сега

    5 0 Отговор

    До коментар #26 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    искат да съберат повече от другаря Хитлер. Този път са ги оплели в разни политически организации и е по-сигурно. Но когато захвърчат железата в небето, коалиции и обети се забравят бързо.

    Коментиран от #38

    20:23 04.09.2025

  • 37 Анонимен

    6 0 Отговор
    Още споменът за поражението на жабарите край Сталинград1942не е избледнял.Ад.Хитлер тогава ги обвинява за пробива на Червената армия и никога те няма да воюват на Източният фронт след това.Обвинени са в некадърност.Съветите извършват мащабно обкръжение,променило завинаги ходът на ВСВ.

    Коментиран от #43

    20:27 04.09.2025

  • 38 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    5 0 Отговор

    До коментар #36 от "Сега":

    Буци беше заявил:
    " Ако тук започнат да падат бомби и ракети,
    аз пръв ще избягам!"
    🤔
    Толкова за СМЕЛИТи МЕРАКЛИИ ❗

    20:27 04.09.2025

  • 39 Шопо

    6 0 Отговор
    Украйна не е държава а територия, руска територия.

    20:29 04.09.2025

  • 40 Уса

    5 0 Отговор
    На времето често се шегувахме,когато се появи някой здравеняк срещу други двама единия казва на другия-Не се бой аз съм с теб,ти само го дръж аз ще го бия....Та толкова за смешното изоставено нато и фашизирания ЕС с армия от розови прически и маникюри.Администрацията на Тръмп разбра в каква кочина е превърната Европа и до какво унизително положение са докарали натото,че освен закриване друго не може да се направи

    20:30 04.09.2025

  • 41 Логистик

    2 0 Отговор
    Аз не мога да свиря на цигулка, но много обичам сирене.

    20:35 04.09.2025

  • 42 МНОГО

    5 0 Отговор
    ми е странен Рютето, като казва, че Украйна е самостоятелна държава и сама решава какво оръжие и какви войски са разполага на територията си. То и Куба беше самостоятелна държава, ама писна целия Запад и НАТО, че не може да приема ракети и войски от СССР и даже направиха блокада, и аха-аха беше готова Трета Световна...
    Е.гати лицемерието !

    20:38 04.09.2025

  • 43 ,,,,,,

    2 0 Отговор

    До коментар #37 от "Анонимен":

    Мани добре че се е променило....

    20:38 04.09.2025

  • 44 Гориил

    2 0 Отговор
    Европейското ръководство знае много добре, че от това начинание нищо няма да се получи. Така че, по същество, те пишат празен чек. Русия многократно и недвусмислено е заявявала, че при никакви обстоятелства няма да позволи присъствието на персонал на НАТО на украинска територия.

    20:58 04.09.2025

  • 45 Готов за бой

    0 0 Отговор
    Аз само чакам рашките и нас да атакуват. Никакви гаранции не ме интересуват. Първата ми работа ще е да застана на Калотина с картечница и да разстрелям плъховете които ще напират да дезертират на запад. И после се заемам с рашките 👊

    21:15 04.09.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания