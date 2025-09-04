Италия няма да изпраща войски в Украйна, но подкрепя гаранциите за сигурност

Италия няма да изпрати войски в Украйна за следене на спазването на евентуално мирно споразумение с Русия, заяви премиерът Джорджа Мелони пред „Коалицията на желаещите“, съобщи АНСА, предава БТА.
В изявление на канцеларията на Мелони се уточнява, че страната подкрепя „колективен механизъм за сигурност и отбрана, вдъхновен от член 5 от Вашингтонския договор“, като ключов елемент от политическия компонент на гаранциите за сигурност на Украйна.
Мелони подчерта, че Италия е готова да подпомогне примирието чрез инициативи за наблюдение и обучение извън територията на Украйна.
