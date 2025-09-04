Новини
Удар с дрон уби двама души близо до летището на Алепо

4 Септември, 2025 20:41 442 1

  • алепо-
  • сирия-
  • удар-
  • дрон-
  • летище

Никой не е поел отговорност; Израел и коалицията на САЩ извършват подобни операции в Сирия

Удар с дрон уби двама души близо до летището на Алепо - 1
Снимкa: Shutterstock
Двама души бяха убити днес при удар с дрон по автомобил близо до международното летище на сирийския град Алепо, съобщи Франс прес, позовавайки се на представител на новите сирийски власти, предава БТА.

Сирийската държавна агенция САНА потвърди, че дрон е атакувал цивилен автомобил, но не предостави допълнителни подробности. Министерството на здравеопазването, цитирано от САНА, съобщи за един загинал. На мястото са открити останки от унищожена кола.

За момента никой не е поел отговорност за атаката. Израел и международната коалиция, водена от САЩ в Сирия, извършват удари с дронове, насочени срещу лидери на джихадистката групировка „Ислямска държава“ в северната част на страната. Миналия месец коалицията е ликвидирала високопоставен лидер на организацията.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Майна

    1 0 Отговор
    Хората на Джолани( Ердо стои зад тях, MI6 също пък зад Ердо) бяха вероятно атакувани от Израел
    Турция и Израел са пред военен сблъсък..
    Ще видим..

    20:48 04.09.2025

