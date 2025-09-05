Два венецуелски военни самолета прелетяха край боен кораб на САЩ

Два венецуелски военни самолета прелетяха в непосредствена близост до кораб на ВМС на САЩ в международни води, съобщи Министерството на отбраната на САЩ.
„Днес два военни самолета, принадлежащи на режима на Мадуро, прелетяха близо до кораб на ВМС на САЩ в международни води. Това силно провокативно действие имаше за цел да наруши нашите операции за борба с наркотероризма“, се казва в изявление на министерството.
Разполагането от президента на САЩ Доналд Тръмп на военни кораби край бреговете на Венецуела и даденото от него разрешение за употреба на военна сила срещу наркотрафикантските групировки станаха повод за спекулации, че в Южна Америка е възможно да предстоят военни действия, пише сп. „Нюзуик“, предаде БТА.
Преди няклко дни САЩ атакуваха моторна лодка на Венецуела, за която се твърди, че е превозвала наркотици. Според президента Тръмп при акцията са били убити 11 души, а моторницата е била на венецуелската наркобанда Трен де Арагуа.
