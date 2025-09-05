Новини
Свят »
Венецуела »
Два венецуелски военни самолета прелетяха край боен кораб на САЩ

Два венецуелски военни самолета прелетяха край боен кораб на САЩ

5 Септември, 2025 04:57, обновена 5 Септември, 2025 05:04 725 5

  • самолети-
  • кораб-
  • сащ-
  • венецуела-
  • мадуро-
  • наркокартели

Пентагонът определи случилото се като "провокация"

Два венецуелски военни самолета прелетяха край боен кораб на САЩ - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Два венецуелски военни самолета прелетяха в непосредствена близост до кораб на ВМС на САЩ в международни води, съобщи Министерството на отбраната на САЩ.

„Днес два военни самолета, принадлежащи на режима на Мадуро, прелетяха близо до кораб на ВМС на САЩ в международни води. Това силно провокативно действие имаше за цел да наруши нашите операции за борба с наркотероризма“, се казва в изявление на министерството.

Разполагането от президента на САЩ Доналд Тръмп на военни кораби край бреговете на Венецуела и даденото от него разрешение за употреба на военна сила срещу наркотрафикантските групировки станаха повод за спекулации, че в Южна Америка е възможно да предстоят военни действия, пише сп. „Нюзуик“, предаде БТА.

Преди няклко дни САЩ атакуваха моторна лодка на Венецуела, за която се твърди, че е превозвала наркотици. Според президента Тръмп при акцията са били убити 11 души, а моторницата е била на венецуелската наркобанда Трен де Арагуа.


Венецуела
Поставете оценка:
Оценка 1.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    4 0 Отговор
    Да изпратиш ПЕТ ХИЛЯДИ ВОЕННИ С КОРАБИ И ПОДВОДНИЦА ЗА....
    да хванеш двама наркотрафиканти🤔
    КАКВО Е 🤔🤔

    05:54 05.09.2025

  • 3 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    2 0 Отговор
    А дали ШАШт не са били оШАШтисани от
    "КУЦОТО ПАТЕ"- 2🤔🤣
    за ПО ПЕЙКИТЕ, случаят е в Черно море с "Доналд Кук" 😉

    05:57 05.09.2025

  • 4 Емил Стефанов

    4 0 Отговор
    Провокация е когато го сторят до бреговете на ФАЩ.

    06:03 05.09.2025

  • 5 Хи их хи

    0 0 Отговор
    Да бе те наркопатроните си рекли, я американци покрай Венецуела! Да им пратим една лодка с кока, да направим алъш-вериша с морячетата!

    06:05 05.09.2025