Лионел Меси заблестя на митичния "Монументал" с два гола за победата на родната си Аржентина срещу Венецуела с 3:0 в срещата от предпоследния 17-и кръг на единствената квалификационна група от зона КОНМЕБОЛ за Мондиал 2026. Капитанът на световните шампиони се разписа в 39-ата и 80-ата минути, а едно попадение за успеха добави и Лаутаро Мартинес в 76-ата минута. Иначе Меси можеше и да оформи хеттрик, но негов гол беше отменен малко преди края, като същото се случи и с попадение на Кристиан Ромеро в самото начало на срещата.

Мачът бе изключително специален за голмайстора Меси, тъй като това може да се окаже последният му двубой с националната фланелка на родна земя.

Последните два мача за носителите на Копа Америка от квалификациите за Мондиала догодина са без значение, тъй като те вече си гарантираха, както класирането на Световните футболни финали, така и първото място в единствената група от зона КОНМЕБОЛ. За съперника от Венецуела обаче нещата са доста по-различни. Те на всяка цена трябва да търсят максимален брой точки от оставащите си мачове, за да запазят седмото място, което ще им даде право на допълнителен бараж. Венецуелци днес имаха късмет, че прекият им съперник Боливия загуби с 0:3 от Колумбия, но те тепърва ще трябва да защитават позицията си в последния кръг.

Иначе за домакините на двубоя освен Меси мачът стартираха още звездни играчи като вратарят на Астън Вила Емилиано Мартинес, нападателят на Атлетико Мадрид Хулиан Алварес, бранителят на Тотнъм Кристиан Ромеро, както и много други. През втората част от резервната скамейка влезе и футболиста на Интер Лаутаро Мартинес, който записа името си сред голмайсторите

В навечерието на двубоя Меси съобщи, че на стадиона ще бъде неговото семейство, като преди старта на двубоя той излезе за националния химн на Аржентина с тримата си синове.

Феновете по трибуните пък направиха страхотна хореография, изобразяваща различни моменти от кариерата на Меси, както и опънаха транспарант с надпис: "Благодарим ти за всичко, капитане!"

Иначе домакините се постараха стадион "Монументал" да избухне скоро след началото и в четвъртата минута Кристиан Ромеро прати топката във вратата на Венецуела, но попадението беше отменено заради засада. Това развитие на нещата не обезкуражи аржентинците, които натикаха съперника в следващите минути и в определени моменти от срещата владението им на топката приближаваше 80%. Срещата се играеше предимно на една врата и до средата на полувремето Тафико и Меси направиха пропуски.

Чак половин час след началото гостите от Венецуела опитаха да погледнат към вратата на съперника, но дори не успяха да преминат центъра, тъй като Бейо извърши нарушение в атака. Така аржентинците изчакаха търпеливо своя момент и нанесоха дългоочаквания удар шест минути преди края на редовното време на първата част.

Играч в червен спортен екип се подхлъзна около средата на терена и домакините организираха скоростно контра нападение. Топката се озова в пеналтерията в краката на Хулиан Алварес, който намери Лионел Меси в пеналтерията, а последният по изключително красив начин копна коженото кълбо и го оплете в мрежата.

След почивката ситуацията на терена не се промени и момчетата на Лионел Скалони наложиха натиск без да изпитват особени трудности. Меси бе близо до втори гол час след началото, но на два пъти стража на Венецуела Рафаел Ромо отказа капитана на домакините. Пет минути по-късно пък Тиаго Алмада стреля коварно над напречната греда. Все пак четвърт час преди края гостите рухнаха и влезлият в 74-ата минута Лаутаро Мартинес изправи на крака препълнения до краен предел "Монументал". Ключова роля за спасението имаше Николас Гонсалес, който направи впечатляващ рейд и навлезе в наказателното поле, стигайки до ръбе на терена и оттам подаде топката към съотборника си, дебнещ около точката за изпълнение на дузпи.

Само четири минути след това Тиаго Алмада също излъга венецуелската отбрана с бърз спринт, но този път от десния фланг. Той намери с диагонален пас Меси, а той от движение засече подаването и оформи класиката. Впоследствие капитанът се разписа и в изтичащите секунди на добавеното време, но страничният съдия вдигна флагчето си и отсъди засада, с което не позволи на легендарния футболист да отбележи хеттрик в този дългоочакван мач.

Това, разбира се, не попречи на препълнения стадион да изпрати своята легенда с аплодисменти и радостни овации.