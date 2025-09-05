Новини
Уиткоф пред "коалицията на желаещите": Тръмп е отворен за тристранна среща с Путин и Зеленски
  Тема: Украйна

Уиткоф пред "коалицията на желаещите": Тръмп е отворен за тристранна среща с Путин и Зеленски

5 Септември, 2025 05:29

Той остава готов да обмисли всички начини за постигане на мир в Украйна, заяви специалният пратеник на американския президент

Уиткоф пред "коалицията на желаещите": Тръмп е отворен за тристранна среща с Путин и Зеленски - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Специалният пратеник на САЩ за мироопазващите мисии Стивън Уиткоф заяви на срещата на „коалицията на желаещите“, че американският лидер Доналд Тръмп е отворен за провеждане на тристранна среща с руския президент Владимир Путин и Володимир Зеленски.

Това съобщи The Wall Street Journal, позовавайки се на свои източници.

Според изданието, Уиткоф заявил още, че Тръмп „остава готов да обмисли всички начини за постигане на мир в Украйна“.

По-рано в Париж се проведе среща на членовете на така наречената коалиция на желаещите, на която е трябваше да се обсъдят гаранциите за сигурност за Украйна.

Според френския президент Еманюел Макрон, коалицията вече има 35 членове, от които 26 са изразили готовност да изпратят военен контингент в Украйна след установяване на прекратяване на огъня или мир.


  • 8 Ние

    сме солидарни с жеЛАЕЩИТЕ !

    05:55 05.09.2025

  И с рекордно неудобрение в

    До коментар #2 от "само питам":

    в Историята за Презигент на Франция!

    Само 15% смятат че става за такъв.
    Единствено Стармър го слага в джоба си в Европа- с 11%
    Третия мускетар е най-добре- с 21%- но рекорд в Германия

    05:56 05.09.2025

  С нетърпение очаквам

    тристранната среща. Ще е още по-голям цирк със Зеленски и от този в Белия Дом!

    06:27 05.09.2025

  Салваторе

    Зеленски е подписал указ, забраняващ всякакви преговори с РФ. Указът е приет от Радата. За какви срещи и преговори може да се говори, ако този указ не бъде отменен.

    06:33 05.09.2025

