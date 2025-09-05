Уиткоф пред "коалицията на желаещите": Тръмп е отворен за тристранна среща с Путин и Зеленски

Специалният пратеник на САЩ за мироопазващите мисии Стивън Уиткоф заяви на срещата на „коалицията на желаещите“, че американският лидер Доналд Тръмп е отворен за провеждане на тристранна среща с руския президент Владимир Путин и Володимир Зеленски.
Това съобщи The Wall Street Journal, позовавайки се на свои източници.
Според изданието, Уиткоф заявил още, че Тръмп „остава готов да обмисли всички начини за постигане на мир в Украйна“.
По-рано в Париж се проведе среща на членовете на така наречената коалиция на желаещите, на която е трябваше да се обсъдят гаранциите за сигурност за Украйна.
Според френския президент Еманюел Макрон, коалицията вече има 35 членове, от които 26 са изразили готовност да изпратят военен контингент в Украйна след установяване на прекратяване на огъня или мир.
