"Росатом" е готова да обсъди с "Уестингхаус" въпроса за ядреното гориво в АЕЦ "Запорожие"
  Тема: Украйна

5 Септември, 2025 05:42, обновена 5 Септември, 2025 05:45 603 8

Това заяви директорът на руската държавна ядрена корпорация Алексей Лихачов

Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Генералният директор на руската държавна ядрена корпорация "Росатом" Алексей Лихачов заяви тази сутрин, че корпорацията му е готова да обсъди с американската компания "Уестингхаус" въпроса за ядреното гориво в украинската Запорожка атомна електроцентрала, съобщи агенция РИА Новости, цитирана от БТА.

През юни Русия поиска от Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) да посредничи между Москва и Вашингтон за разрешаване на въпроса какво да се прави с американското ядрено гориво, съхранявано в украинската атомна електроцентрала, контролирана сега от руските сили, отбелязва Ройтерс.

Според Лихачов компанията "Уестингхаус" и американски официални представители в областта на енергетиката по-рано са повдигнали пред Русия въпроси, свързани с интелектуалната собственост, по повод на проблема с горивото.


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 АЗЛК

    0 1 Отговор
    И с Дженерал Мотърс новия Москвич !

    05:50 05.09.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Хюмейни

    2 2 Отговор
    Дори Иран не иска руско гориво !

    05:52 05.09.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Боруна Лом

    2 0 Отговор
    НЕ РАЗБРАХТЕ ЛИ,ЧЕ ОБОРА Е НАЙ ГОЛЕМИЯТ СВЕТОВЕН МОШЕННИК! СПРАВКА.. БЪЛГАРИЯ!

    06:30 05.09.2025

  • 8 Какво да обсъждат?

    1 0 Отговор
    Сащиянците са толкова изостанали в ядрените технологии, че никакъв смисъл няма с тях да се говори. Все едно да обсъждаш с червеите в задния двор на градината си, ако искаш там да си правиш гараж за колата.

    06:35 05.09.2025

