"Росатом" е готова да обсъди с "Уестингхаус" въпроса за ядреното гориво в АЕЦ "Запорожие"

Генералният директор на руската държавна ядрена корпорация "Росатом" Алексей Лихачов заяви тази сутрин, че корпорацията му е готова да обсъди с американската компания "Уестингхаус" въпроса за ядреното гориво в украинската Запорожка атомна електроцентрала, съобщи агенция РИА Новости, цитирана от БТА.

През юни Русия поиска от Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) да посредничи между Москва и Вашингтон за разрешаване на въпроса какво да се прави с американското ядрено гориво, съхранявано в украинската атомна електроцентрала, контролирана сега от руските сили, отбелязва Ройтерс.

Според Лихачов компанията "Уестингхаус" и американски официални представители в областта на енергетиката по-рано са повдигнали пред Русия въпроси, свързани с интелектуалната собственост, по повод на проблема с горивото.