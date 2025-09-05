"Росатом" е готова да обсъди с "Уестингхаус" въпроса за ядреното гориво в АЕЦ "Запорожие"

Генералният директор на руската държавна ядрена корпорация "Росатом" Алексей Лихачов заяви тази сутрин, че корпорацията му е готова да обсъди с американската компания "Уестингхаус" въпроса за ядреното гориво в украинската Запорожка атомна електроцентрала, съобщи агенция РИА Новости, цитирана от БТА.
През юни Русия поиска от Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) да посредничи между Москва и Вашингтон за разрешаване на въпроса какво да се прави с американското ядрено гориво, съхранявано в украинската атомна електроцентрала, контролирана сега от руските сили, отбелязва Ройтерс.
Според Лихачов компанията "Уестингхаус" и американски официални представители в областта на енергетиката по-рано са повдигнали пред Русия въпроси, свързани с интелектуалната собственост, по повод на проблема с горивото.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 АЗЛК
05:50 05.09.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Хюмейни
05:52 05.09.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Боруна Лом
06:30 05.09.2025
8 Какво да обсъждат?
06:35 05.09.2025