Кремъл: Нова среща между Путин и Тръмп е възможна скоро

Подходът на президента на САЩ Доналд Тръмп към дипломацията е "доста циничен", но в положителен смисъл, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от Ройтерс, предава БТА.

В интервю за руското издание "Аргументи и факти" Песков направи сравнение между позицията на Тръмп и тази на европейските държави, които според него правят всичко възможно да попречат на мирното уреждане на конфликта в Украйна.

"За разлика от тях Тръмп е много по-конструктивен. В добрия смисъл на думата той е доста циничен. Неговият подход се основава на принципа "защо да се биеш, ако може да търгуваш?" И, ръководейки се от интересите на Америка, той полага усилия да спре войните", коментира Песков.

Той добави, че Русия предпочита да разреши конфликта в Украйна чрез дипломация, а не чрез военни действия. "Ако Тръмп може да ни помогне да осъществим политическите и дипломатическите средства за това, тогава нашите интереси съвпадат, и това трябва да бъде приветствано".

Тръмп и Путин проведоха среща в Аляска преди три седмици, а Песков заяви, че няма съмнение, че може бързо да бъде организирана нова среща при желание, тъй като работните контакти се поддържат постоянно.

Тръмп заяви вчера, че ще разговаря с Путин в близко бъдеще.