Новини
Свят »
Русия »
Кремъл: Нова среща между Путин и Тръмп е възможна скоро

Кремъл: Нова среща между Путин и Тръмп е възможна скоро

5 Септември, 2025 13:09 1 081 61

  • русия-
  • сащ-
  • доналд тръмп-
  • владимир путин-
  • среща-
  • кремъл-
  • дмитрий песков

Песков подчерта, че между Москва и Вашингтон има постоянни работни контакти.

Кремъл: Нова среща между Путин и Тръмп е възможна скоро - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Подходът на президента на САЩ Доналд Тръмп към дипломацията е "доста циничен", но в положителен смисъл, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от Ройтерс, предава БТА.

В интервю за руското издание "Аргументи и факти" Песков направи сравнение между позицията на Тръмп и тази на европейските държави, които според него правят всичко възможно да попречат на мирното уреждане на конфликта в Украйна.

"За разлика от тях Тръмп е много по-конструктивен. В добрия смисъл на думата той е доста циничен. Неговият подход се основава на принципа "защо да се биеш, ако може да търгуваш?" И, ръководейки се от интересите на Америка, той полага усилия да спре войните", коментира Песков.

Той добави, че Русия предпочита да разреши конфликта в Украйна чрез дипломация, а не чрез военни действия. "Ако Тръмп може да ни помогне да осъществим политическите и дипломатическите средства за това, тогава нашите интереси съвпадат, и това трябва да бъде приветствано".

Тръмп и Путин проведоха среща в Аляска преди три седмици, а Песков заяви, че няма съмнение, че може бързо да бъде организирана нова среща при желание, тъй като работните контакти се поддържат постоянно.

Тръмп заяви вчера, че ще разговаря с Путин в близко бъдеще.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    14 2 Отговор
    Росен Желязков ни вкара в една гражданска война която продължава 11 години и може да продължи още толкова.

    Коментиран от #3, #33, #39, #43, #44

    13:10 05.09.2025

  • 2 Жоро

    16 1 Отговор
    С ВОЙНА ШЕГА НЕ БИВА! МАКРОН, МЕРЦ И СТАРМЪР ЩЕ ГАРАНТИРАТ СИГУРНОСТТА НА УКРАЙНА?!
    Те не могат да гарантират сигурност на свои граждани: в Марсилия преди дни тунизиец закла пет човека! В Германия украинка на 16 години бе блъсната под влака от иракчанин, в Англия пакистански банди изнасилват малолетни.
    Правителствата на Франция, Англия и Германия няма да изкарат пълен мандат. Правителството на Макрон ще падне още в понеделник и идват избори до дупка!

    13:11 05.09.2025

  • 3 Наблюдател

    17 3 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Не е Росен Желязков, а онези 70 % българи които носят на раменете си телевизор вместо глава и не отидоха да гласуват от инат и простотия.

    Коментиран от #21

    13:12 05.09.2025

  • 4 Триъгълникът

    14 3 Отговор
    Москва, Вашингтон, Пекип
    се договарят......
    А къде е временно явление ЕС
    в цялата картинка ?!!!

    Коментиран от #6, #7

    13:12 05.09.2025

  • 5 Помнещ

    3 11 Отговор
    Путин в едно интервю спомена, че Песков понякога такива ги приказва, че чак той се чуди.

    Коментиран от #28, #31, #48

    13:14 05.09.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 КЪДЕ ЛИ

    10 3 Отговор

    До коментар #4 от "Триъгълникът":

    ЕВРОПА Е В ПУБЛИКАТА , КЪДЕТО Е МЯСТОТО НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ДЖУДЖЕТА

    Коментиран от #36

    13:16 05.09.2025

  • 8 онзи

    11 3 Отговор
    Нормално е две велики държави да се срещат . Ненормално е и зеля да е там ...!

    Коментиран от #52

    13:16 05.09.2025

  • 9 Ганя Путинофила

    3 12 Отговор
    Тея двамата путен и трумпета, станаха любовници!

    Коментиран от #13, #14

    13:17 05.09.2025

  • 10 Голям джумбиш

    7 10 Отговор
    "Путин предупреди за дефицит на газ в Русия, страната минава на въглища". Вода гази, жадно ходи хахаха. Ако бяха в пустинята, щеше да има дефицит на пясък. Ако бяха в джунглата, щеше да има дефицит на дървета. Ако бяха в океана, щеше да има дефицитн на вода. Така се случва, когато има дефицит на акъл. Страхотен джумбиш

    Коментиран от #17

    13:17 05.09.2025

  • 11 Вашето Мнение

    10 1 Отговор
    Коалицията на лаещите чакат гаранции от тръмп, че жинжърите, които ще изпратят като мироопазващи сили няма да бъдатт унищожени от Русия. Тръмпи каза ще говоря първо с Путин, в резюме.

    13:18 05.09.2025

  • 12 Опа

    4 5 Отговор
    На бай Дончо му писна да си губи времето с Путин вместо да играе голф. Затова даде на Земенски 3350 далекобойни ракети и още толкова управляеми модула.

    13:18 05.09.2025

  • 13 Ма н аф

    12 3 Отговор

    До коментар #9 от "Ганя Путинофила":

    Когато два бика си мерят онази работа, не си пъхай ЛГБТ частите между тях.

    Коментиран от #20

    13:19 05.09.2025

  • 14 Глей , ти ?

    7 2 Отговор

    До коментар #9 от "Ганя Путинофила":

    Ваш Реджеп не можа ли да се вреди ?

    13:19 05.09.2025

  • 15 Сокола

    3 2 Отговор
    Късно е либе за китка.

    13:20 05.09.2025

  • 16 Съдията

    9 3 Отговор
    Правилно. САЩ и Русия ще се доразберат, а Зеленски и Западна(ла) Европа ще могат на парцали отстрани и ще се чудят защо никой не ги взима насериозно.😂

    13:20 05.09.2025

  • 17 Вашето Мнение

    8 4 Отговор

    До коментар #10 от "Голям джумбиш":

    Дефицитт на мозък е често срещан у жълтопаветния планктон напоследък.

    13:21 05.09.2025

  • 18 Фламинготан

    3 4 Отговор
    Утре съм в мацква.

    13:21 05.09.2025

  • 19 Хаха

    3 6 Отговор
    Докато Тръмп и Путин си проветряват устите, заленият плющи руснята с ракети и дронове.

    13:22 05.09.2025

  • 20 Ма н аф

    1 4 Отговор

    До коментар #13 от "Ма н аф":

    Тя и makjati, така викаше.

    13:23 05.09.2025

  • 21 провинциалист

    6 1 Отговор

    До коментар #3 от "Наблюдател":

    10.06.1990 - Избори за VII велико народно събрание - избирателна активност 90,3%. След това в годините процентите тръгват надолу - 83,9%; 75,3%; 62,4%; 67%; 55,76%; 60,2%; 51,33%; 48,66% и т.н. И понеже сме пазарна икономика можеш да си абсолютно убеден, че когато интересът в една стока спада, последното място, в което се търси проблема за ниския потребителски интерес, е потребителя.

    13:23 05.09.2025

  • 22 Газ

    3 7 Отговор
    Удри копейката с лопатата.

    Коментиран от #24

    13:23 05.09.2025

  • 23 Урсулчо

    3 7 Отговор
    Путинова Русия приключи.

    13:26 05.09.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Хаха

    4 4 Отговор
    Какво стана, Ким и Си не дават безплатно май?

    Коментиран от #38

    13:28 05.09.2025

  • 26 Македонски орел

    1 5 Отговор
    Българското ръководство ви убива.


    Македонците 🇲🇰🇲🇰🇲🇰 трябва да ви ръководят, тогава всичко ще бъде наред!

    Коментиран от #51

    13:30 05.09.2025

  • 27 Злобното Джуджи

    4 8 Отговор
    За какво Доналд да са среща с бедната китайска подлога Пу-Тин ? Ще прати на срещата най-новите ERAM ракети 😁👍

    Коментиран от #30, #50

    13:31 05.09.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 прокопи

    3 3 Отговор
    Защо не ги поканим да се срещнат на Белоградчишките скали. Безопасно е ...

    13:32 05.09.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Българският народ подкрепя Украйна !

    4 9 Отговор
    Слава на Украйна, слава на героите!
    Цяла България и всички българи сме с вас в борбата ви за свобода! 🇧🇬 🇺🇦

    13:34 05.09.2025

  • 33 ИСТИНАТА

    8 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Ако не владеете испански или английски, четете на български:
    Бойко скри „Мис Бикини” и дъщеря си Ема в Рим
    (манекенката кара порше за €70 000,
    малката учи в Miranda
    СНИМКИ + ДОКУМЕНТИ)

    13:35 05.09.2025

  • 34 Май н емогат да се разберат

    8 2 Отговор
    Украйна с какви сосове да я сготвят.
    Тръмп много иска барбекю сос и да я сготвят по тексаска рецепта, Путин си иска пелмените.

    Коментиран от #49

    13:35 05.09.2025

  • 35 Пламен

    3 4 Отговор
    Ще е поредното лигавене

    13:36 05.09.2025

  • 36 Юбре дебре, с правата лопата

    1 8 Отговор

    До коментар #7 от "КЪДЕ ЛИ":

    Европа- политическо джудже. Но европейските граждани са на плажовете в България, Испания, Гърция, пият коктейли и живеят охолно. А Русия- политически гигант 🤡Крепостните ѝ селяни тънат в мизерия, нямат бензин, 440 лв. заплата и мрът като мухи по украинските поля. 🤣🤣🤣 Та я пак кой е джуджето?

    13:36 05.09.2025

  • 37 Възpожденец 🇧🇬

    5 7 Отговор
    Алоооо, рософилчета клети, може ли да ми обясни защо минималната пенсия в Русия е само 13 270 рубли, което прави 270 лв.
    В България - най-бедната държава в ЕС е 630 лв.
    Два и половина пъти повече.
    А България няма залежи от газ, петрол, злато и диаманти.
    Защо, рософилчета ckanани, минималната заплата в Русия е само 22 000 рубли - 440 лв. ?
    В България е 930 лв. Над два пъти по-голяма!
    Знаете ли, че почти руснаци работят на минимална работна заплата?
    Средната заплата в Русия е 51 000 рубли - 1000 лв. За толкова работят работниците във военно-промишления комплекс.
    В България средната заплата е 2440 лв.
    Близо два и половина пъти повече.
    Защо, бе, майкопродавци, искате да ни наврете в тази кочина?
    Това ли е великата ви Русия и великия Путин, ммм?!
    Какви имате в съветските си кратуни, не мога да проумея.
    И всички нормални хора също.
    Да не споменавам, че болните от СПИН в Русия вече са 2 милиона, алкохолиците са над 7 милиона , наркоманите са най-много на глава от населението.

    Коментиран от #41, #53, #56, #59

    13:37 05.09.2025

  • 38 Атина Палада

    8 2 Отговор

    До коментар #25 от "Хаха":

    Стана е те тва -Путин сдобри Индия и Китай,сега е посредник на САЩ с Китай и Индия ,ама твойто мозъче няма как да проумее това.:)

    13:39 05.09.2025

  • 39 Копейка

    2 4 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    сипе безмислици на килограм За пореден път се убеждавам, че пулерист и разум са несъвместими категории. Масовата идиотизация в русия засяга и някои наши слоеве.

    13:43 05.09.2025

  • 40 Архимандрисандрит Бибиян

    0 4 Отговор
    Долен Тъп мое се премести у една квартира с Путйо и по цел ден да си се милват дружески! А знаеме каде онуй най убавото става най често междо приатели! Само знаеме- старателно и ритоално подрезан салкъм,нали!?

    13:45 05.09.2025

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Коко

    1 3 Отговор
    Целят бункера на Путин.

    Коментиран от #46, #57

    13:50 05.09.2025

  • 43 Как РЖ

    1 5 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    ще ни вкара във война, започнала преди 11 години, след като е МП от няколко месеца. Копейките лъжат винаги, но вече са станали нагли.

    13:50 05.09.2025

  • 44 Вземи

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    се в ръце, ще ти отнемат премията и ще останеш само на мръсни чинии.

    13:52 05.09.2025

  • 45 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    3 2 Отговор
    Из-за кризиса на рынке яиц США в июле впервые в современной истории закупили яйца из России. Согласно данным статслужбы, в июле США ввезли свежих куриных яиц из России на 455 тысяч долларов. Это первая такая поставка как минимум с начала 1992 года. @banksta

    13:54 05.09.2025

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Хаха

    0 3 Отговор

    До коментар #34 от "Май н емогат да се разберат":

    За Путин нямаше патица по киевски в Аляска. Вместо това Тръмп му сервира малко жълт сняг. На другият ден след закуската прекратиха по-рано срещата и Путин се върна в Русия с празни ръце.

    Коментиран от #54

    13:59 05.09.2025

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    1 2 Отговор

    До коментар #26 от "Македонски орел":

    Съгласен съм. Трябва да се обединят и да се казва Североизточна Македония. Щото най вярвам на народа, а той е казал, " Що е Маке, все е уайно"

    Коментиран от #55

    14:01 05.09.2025

  • 52 Така де

    2 2 Отговор

    До коментар #8 от "онзи":

    Разбира се, че трябва да има нова среща. Тръмп да получи ново указания от Путин.

    14:02 05.09.2025

  • 53 Средната заплата в Русия

    2 3 Отговор

    До коментар #37 от "Възpожденец 🇧🇬":

    е около 1000 еуро.
    Но не се ритеснявай всеки прави грешки, особено ако му се плаща за това.
    И с енаучи как се пише рОсофил, tпако

    14:02 05.09.2025

  • 54 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    1 1 Отговор

    До коментар #49 от "Хаха":

    Т1 пак, палица по киевски няма в природата

    14:03 05.09.2025

  • 55 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    1 1 Отговор

    До коментар #51 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    А после, да се смени името на Народна Република България( Народна щото от два народа, Маке и Б-г, хахахах)
    Така ще си превземем македония, само така

    Коментиран от #58

    14:05 05.09.2025

  • 56 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 0 Отговор

    До коментар #37 от "Възpожденец 🇧🇬":

    Адовую, центОвеца, има такова нещо - " Покупателна способност" , почети малко. Абе що сте толкоз про3ди центОвцете?

    14:08 05.09.2025

  • 57 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 1 Отговор

    До коментар #42 от "Коко":

    Целят " Найка ти" и я уцелват, тпк.

    14:10 05.09.2025

  • 58 Македонски орел

    0 0 Отговор

    До коментар #55 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Знаеш ли?


    Васко и Жоро Илиеви от ВИС-2 бяха македонци!

    Коментиран от #61

    14:10 05.09.2025

  • 59 Пешо

    1 0 Отговор

    До коментар #37 от "Възpожденец 🇧🇬":

    Откъде намери толково акъл да напишеш толкова глупости или ги събираш цяла година,

    14:12 05.09.2025

  • 60 Отто

    0 0 Отговор
    След вчерашната демонстрация на "мускули" , фумите са излишни. Започва нова ера във въоръжаването, и не купувайте китайско, там работят за без пари

    14:13 05.09.2025

  • 61 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 0 Отговор

    До коментар #58 от "Македонски орел":

    Колкото има украинци, толкова и македоци

    14:14 05.09.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания