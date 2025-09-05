Кремъл: Нова среща между Путин и Тръмп е възможна скоро

Подходът на президента на САЩ Доналд Тръмп към дипломацията е "доста циничен", но в положителен смисъл, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от Ройтерс, предава БТА.
В интервю за руското издание "Аргументи и факти" Песков направи сравнение между позицията на Тръмп и тази на европейските държави, които според него правят всичко възможно да попречат на мирното уреждане на конфликта в Украйна.
"За разлика от тях Тръмп е много по-конструктивен. В добрия смисъл на думата той е доста циничен. Неговият подход се основава на принципа "защо да се биеш, ако може да търгуваш?" И, ръководейки се от интересите на Америка, той полага усилия да спре войните", коментира Песков.
Той добави, че Русия предпочита да разреши конфликта в Украйна чрез дипломация, а не чрез военни действия. "Ако Тръмп може да ни помогне да осъществим политическите и дипломатическите средства за това, тогава нашите интереси съвпадат, и това трябва да бъде приветствано".
Тръмп и Путин проведоха среща в Аляска преди три седмици, а Песков заяви, че няма съмнение, че може бързо да бъде организирана нова среща при желание, тъй като работните контакти се поддържат постоянно.
Тръмп заяви вчера, че ще разговаря с Путин в близко бъдеще.
Последния Софиянец
13:10 05.09.2025
Жоро
Те не могат да гарантират сигурност на свои граждани: в Марсилия преди дни тунизиец закла пет човека! В Германия украинка на 16 години бе блъсната под влака от иракчанин, в Англия пакистански банди изнасилват малолетни.
Правителствата на Франция, Англия и Германия няма да изкарат пълен мандат. Правителството на Макрон ще падне още в понеделник и идват избори до дупка!
13:11 05.09.2025
Наблюдател
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Не е Росен Желязков, а онези 70 % българи които носят на раменете си телевизор вместо глава и не отидоха да гласуват от инат и простотия.
13:12 05.09.2025
Триъгълникът
се договарят......
А къде е временно явление ЕС
в цялата картинка ?!!!
13:12 05.09.2025
Помнещ
13:14 05.09.2025
КЪДЕ ЛИ
До коментар #4 от "Триъгълникът":ЕВРОПА Е В ПУБЛИКАТА , КЪДЕТО Е МЯСТОТО НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ДЖУДЖЕТА
13:16 05.09.2025
онзи
13:16 05.09.2025
Ганя Путинофила
13:17 05.09.2025
Голям джумбиш
13:17 05.09.2025
Вашето Мнение
13:18 05.09.2025
Опа
13:18 05.09.2025
Ма н аф
До коментар #9 от "Ганя Путинофила":Когато два бика си мерят онази работа, не си пъхай ЛГБТ частите между тях.
13:19 05.09.2025
Глей , ти ?
До коментар #9 от "Ганя Путинофила":Ваш Реджеп не можа ли да се вреди ?
13:19 05.09.2025
Сокола
13:20 05.09.2025
Съдията
13:20 05.09.2025
Вашето Мнение
До коментар #10 от "Голям джумбиш":Дефицитт на мозък е често срещан у жълтопаветния планктон напоследък.
13:21 05.09.2025
Фламинготан
13:21 05.09.2025
Хаха
13:22 05.09.2025
Ма н аф
До коментар #13 от "Ма н аф":Тя и makjati, така викаше.
13:23 05.09.2025
провинциалист
До коментар #3 от "Наблюдател":10.06.1990 - Избори за VII велико народно събрание - избирателна активност 90,3%. След това в годините процентите тръгват надолу - 83,9%; 75,3%; 62,4%; 67%; 55,76%; 60,2%; 51,33%; 48,66% и т.н. И понеже сме пазарна икономика можеш да си абсолютно убеден, че когато интересът в една стока спада, последното място, в което се търси проблема за ниския потребителски интерес, е потребителя.
13:23 05.09.2025
Газ
13:23 05.09.2025
Урсулчо
13:26 05.09.2025
Хаха
13:28 05.09.2025
Македонски орел
Македонците 🇲🇰🇲🇰🇲🇰 трябва да ви ръководят, тогава всичко ще бъде наред!
13:30 05.09.2025
Злобното Джуджи
13:31 05.09.2025
прокопи
13:32 05.09.2025
Българският народ подкрепя Украйна !
Цяла България и всички българи сме с вас в борбата ви за свобода! 🇧🇬 🇺🇦
13:34 05.09.2025
ИСТИНАТА
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Ако не владеете испански или английски, четете на български:
Бойко скри „Мис Бикини” и дъщеря си Ема в Рим
(манекенката кара порше за €70 000,
малката учи в Miranda
СНИМКИ + ДОКУМЕНТИ)
13:35 05.09.2025
Май н емогат да се разберат
Тръмп много иска барбекю сос и да я сготвят по тексаска рецепта, Путин си иска пелмените.
13:35 05.09.2025
Пламен
13:36 05.09.2025
Юбре дебре, с правата лопата
До коментар #7 от "КЪДЕ ЛИ":Европа- политическо джудже. Но европейските граждани са на плажовете в България, Испания, Гърция, пият коктейли и живеят охолно. А Русия- политически гигант 🤡Крепостните ѝ селяни тънат в мизерия, нямат бензин, 440 лв. заплата и мрът като мухи по украинските поля. 🤣🤣🤣 Та я пак кой е джуджето?
13:36 05.09.2025
Възpожденец 🇧🇬
В България - най-бедната държава в ЕС е 630 лв.
Два и половина пъти повече.
А България няма залежи от газ, петрол, злато и диаманти.
Защо, рософилчета ckanани, минималната заплата в Русия е само 22 000 рубли - 440 лв. ?
В България е 930 лв. Над два пъти по-голяма!
Знаете ли, че почти руснаци работят на минимална работна заплата?
Средната заплата в Русия е 51 000 рубли - 1000 лв. За толкова работят работниците във военно-промишления комплекс.
В България средната заплата е 2440 лв.
Близо два и половина пъти повече.
Защо, бе, майкопродавци, искате да ни наврете в тази кочина?
Това ли е великата ви Русия и великия Путин, ммм?!
Какви имате в съветските си кратуни, не мога да проумея.
И всички нормални хора също.
Да не споменавам, че болните от СПИН в Русия вече са 2 милиона, алкохолиците са над 7 милиона , наркоманите са най-много на глава от населението.
13:37 05.09.2025
Атина Палада
До коментар #25 от "Хаха":Стана е те тва -Путин сдобри Индия и Китай,сега е посредник на САЩ с Китай и Индия ,ама твойто мозъче няма как да проумее това.:)
13:39 05.09.2025
Копейка
До коментар #1 от "Последния Софиянец":сипе безмислици на килограм За пореден път се убеждавам, че пулерист и разум са несъвместими категории. Масовата идиотизация в русия засяга и някои наши слоеве.
13:43 05.09.2025
Архимандрисандрит Бибиян
13:45 05.09.2025
Коко
13:50 05.09.2025
Как РЖ
До коментар #1 от "Последния Софиянец":ще ни вкара във война, започнала преди 11 години, след като е МП от няколко месеца. Копейките лъжат винаги, но вече са станали нагли.
13:50 05.09.2025
Вземи
До коментар #1 от "Последния Софиянец":се в ръце, ще ти отнемат премията и ще останеш само на мръсни чинии.
13:52 05.09.2025
Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
13:54 05.09.2025
Хаха
До коментар #34 от "Май н емогат да се разберат":За Путин нямаше патица по киевски в Аляска. Вместо това Тръмп му сервира малко жълт сняг. На другият ден след закуската прекратиха по-рано срещата и Путин се върна в Русия с празни ръце.
13:59 05.09.2025
Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #26 от "Македонски орел":Съгласен съм. Трябва да се обединят и да се казва Североизточна Македония. Щото най вярвам на народа, а той е казал, " Що е Маке, все е уайно"
14:01 05.09.2025
Така де
До коментар #8 от "онзи":Разбира се, че трябва да има нова среща. Тръмп да получи ново указания от Путин.
14:02 05.09.2025
Средната заплата в Русия
До коментар #37 от "Възpожденец 🇧🇬":е около 1000 еуро.
Но не се ритеснявай всеки прави грешки, особено ако му се плаща за това.
И с енаучи как се пише рОсофил, tпако
14:02 05.09.2025
Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #49 от "Хаха":Т1 пак, палица по киевски няма в природата
14:03 05.09.2025
Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #51 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":А после, да се смени името на Народна Република България( Народна щото от два народа, Маке и Б-г, хахахах)
Така ще си превземем македония, само така
14:05 05.09.2025
Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #37 от "Възpожденец 🇧🇬":Адовую, центОвеца, има такова нещо - " Покупателна способност" , почети малко. Абе що сте толкоз про3ди центОвцете?
14:08 05.09.2025
Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #42 от "Коко":Целят " Найка ти" и я уцелват, тпк.
14:10 05.09.2025
Македонски орел
До коментар #55 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Знаеш ли?
Васко и Жоро Илиеви от ВИС-2 бяха македонци!
14:10 05.09.2025
Пешо
До коментар #37 от "Възpожденец 🇧🇬":Откъде намери толково акъл да напишеш толкова глупости или ги събираш цяла година,
14:12 05.09.2025
Отто
14:13 05.09.2025
Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #58 от "Македонски орел":Колкото има украинци, толкова и македоци
14:14 05.09.2025