Тръмп: САЩ "са изгубили" Русия, която е отишла при "най-дълбокия, най-мрачен Китай"

5 Септември, 2025 14:54 1 219 34

Президентът коментира срещата на върха на ШОС

Тръмп: САЩ "са изгубили" Русия, която е отишла при "най-дълбокия, най-мрачен Китай" - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Американският президент Доналд Тръмп заяви днес, че САЩ, изглежда, "са изгубили" Русия и Индия, които са се придвижили към лагера на Китай след срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС) в Тянцзин тази седмица, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

По време на форума лидерите на двете страни, президентът Владимир Путин и министър-председателят Нарендра Моди, бяха редом до китайския президент Си Цзинпин.

"Изглежда, изгубихме Индия и Русия от най-дълбокия, най-мрачен Китай. Нека имат дълго и процъфтяващо бъдеще заедно!", написа Тръмп в социалната си платформа "Трут соушъл".


  • 1 факт

    12 26 Отговор
    Пуслерчето целува Китайския жезъл от няма й накъде 🙈🙈🙈

    Коментиран от #12, #16, #23

    14:56 05.09.2025

  • 2 Мишел

    22 9 Отговор
    Страх и ужас от съюза Русия, Китай и Северна Корея.

    14:58 05.09.2025

  • 3 таксиджия 🚖

    13 8 Отговор
    Кравари ше го надувате 🎈

    14:59 05.09.2025

  • 4 Тома

    16 7 Отговор
    А защо фаш да са световния жандарм на света и да правят само цветни революции и войни.

    15:00 05.09.2025

  • 5 Серсем

    16 3 Отговор
    Дони тъпото започна да осъзнава на кое измерение се намира

    15:00 05.09.2025

  • 6 Фен

    16 6 Отговор
    След като загубиха Европа безвъзвратно, тя вече е треторазрядна територия, САЩ рязко останаха сами срещу останалият свят

    Коментиран от #11

    15:01 05.09.2025

  • 7 Серсем

    12 18 Отговор
    Русия стана васал на Китай

    Коментиран от #14

    15:01 05.09.2025

  • 8 Ха-ха-ха

    12 6 Отговор
    Не може само да се изисква, трябва и нещо да се даде за да има партньорство. Май само ЕС са съгласни да приемат отношение като към роби.

    15:02 05.09.2025

  • 9 Понеже сте много

    12 7 Отговор
    Прости. Нали слушахте и изпълнявахте теориите на хазарина Бжежински и подобните? "Русия не трябвало да се сближава с Германия?" Та какво направихте? Германия стана Германистан. А Русия се сближи с Китай и Индия - половината население на земята. А на всичкото отгоре и Китай стана най-мощната икономическа сила в света. Стана за вас много по-лошо. Западна Европа умре. Така, че вие нямате вече съюзници, докато тия трите: Русия + Китай + Индия са най-могъщата световна сила днес.
    Вие, САЩ + Запада от алчност си изнесохте производствата в Китай. Еми сега ще загубите лидерството ...

    15:05 05.09.2025

  • 10 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    12 3 Отговор
    НА 8-МИ СЕПТЕМВРИ ИМА ИЗВЪНРЕДНА ВИДЕО
    СРЕЩА НА ЛИДЕРИТЕ НА БРИКС
    СВИКАНА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ В МОМЕНТА БРАЗИЛИЯ
    .ПО ПОВОД ТАРИФИТЕ НА ТРЪМП
    ....
    И. БАЙ ЛУЛА ДА СИЛВА СЕ ОЧАКВА И ТОЙ
    ДА ДРЪПНЕ ЕДИН ЯК СЕКС НА САЩ И ЕС:))

    15:06 05.09.2025

  • 11 Атина Палада

    14 8 Отговор

    До коментар #6 от "Фен":

    САЩ не изгубиха Европа .САЩ оглозгаха Европа до кокал..И сега САЩ са сами срещу останалият свят,защото не може една изнемощяла Европа да им бъде съюзник...Все едно к.лошар да им е съюзник..На какви могат да разчитат на к.лошара,освен да ги дърпа надолу..

    15:07 05.09.2025

  • 12 Aфрикански

    6 5 Отговор

    До коментар #1 от "факт":

    Смешник неадекватен

    15:08 05.09.2025

  • 13 Кварталния Стратег

    10 4 Отговор
    Ами може би не трябваше да отивате до границите й, да разпралвате платени преврати, да въоръжавате срещу тях всички... сега били ги загубили. Каква изненада. Много е смешно и тъжно. Световната политика е такъв цирк.

    15:08 05.09.2025

  • 14 горски

    7 5 Отговор

    До коментар #7 от "Серсем":

    Не знам дали Русия стана васал на Китай,но ние от васали станахме използвана и върната булка.
    А Русия я гласяха за основно блюдо.....

    15:09 05.09.2025

  • 15 Край

    7 5 Отговор
    Нищо по естествено от съюз на огромна държава с много ресурси но малко население с държава с огромно население но със сравнително малко ресурси. Те са си самодостатъчни - едните добиват а другите произвеждат. Ще поминат някак и без печатницата на зелена хартия - САЩ.

    15:09 05.09.2025

  • 16 А не бе

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "факт":

    Факт е че си проzzz

    15:11 05.09.2025

  • 17 !!!?

    7 11 Отговор
    Русия, Китай, Северна Корея, Иран са отрочета на Монголската империя...затова тяхното братушкане е разбираемо !
    Но за Тръмп Историята е непонятна наука, а и напълно игнорира хората които могат да го посъветват.
    Той слуша митовете, легендите и сказките на Путлер, как всяка територия която си пожелае е наследство от баба му Путина...!!!?

    15:12 05.09.2025

  • 18 Атина Палада

    10 5 Отговор
    Сега ме дожалява за САЩ,защото бяха използвани от Лондон. Всички мизерии по света са сътворени от Лондон с ръцете на САЩ...

    15:13 05.09.2025

  • 19 Салваторе

    3 2 Отговор
    Дони, така ли не разбра, че всяка война, икономическа, студена, с конвенционални оръжия, води до трагични загуби, разрушения, жертви?????????? Не могат ли държавите да живеят в мир, във взаимно изгодно сътрудничество и взаимна помощ???????? Муамар Кадафи е преброил 68 война и въоръжени конфликти от края на ВСВ. И може би и затова беше убит?????????

    15:14 05.09.2025

  • 20 Само питам

    3 3 Отговор
    Тия оръфляци с 32 пола чак сега ли го разбраха ? Кой ги би по главата да правят Майдан в украйна +

    15:14 05.09.2025

  • 21 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    4 3 Отговор
    ИНДИЯ ИМА ТОРИЙ КОЙТО МОЖЕ ДА СЕ ИЗГАРЯ
    В ЯДРЕНИ РЕАКТОРИ НА БЪРЗИ НЕУТРОНИ
    ....
    ЗА 60 000 ЧОВЕШКА ЦИВИЛИЗАЦИЯ
    .....
    НА ИНДИЯ И ТРЯБВАТ ЯДРЕНИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ДА МОГАТ ДА РЕШАТ ПРОБЛЕМИТЕ СИ С ПИТЕЙНАТА ВОДА
    .. ОПРЕСНИТЕЛНИ ЗАВОДИ
    .....
    РУСИЯ И КИТАЙ ИМАТ ТЕХНИЛОГИИТЕ ЗА РЕАКТОРИ НА БЪРЗИ НЕУТРОНИ И СА ГОТОВИ ДА ИМ ГИ ДАДАТ
    .......
    САЩ КВО МОГАТ ДА ДАДАТ НА ИНДИЯ?

    Коментиран от #24

    15:14 05.09.2025

  • 22 Ех Тръмпи...!

    5 0 Отговор
    Какви са тия квалификации и ,,прочувствени" лафове...-
    "най-дълбокия, най-мрачен Китай"...?!
    Все едно слушаме кака Пена,пред нашият блок,да дава характеристики на живущите съседи във входа...
    Ай моля стегни се малко и го давай по-сериозно...!

    15:15 05.09.2025

  • 23 абе

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "факт":

    и ти целуваш на дядовия от няма й накъде.

    15:15 05.09.2025

  • 24 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 2 Отговор

    До коментар #21 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    ЗА 60 000 ГОДИНИ ЧОВЕШКА ЦИВИЛИЗАЦИЯ
    ... ТОЛКОВА ТОРИЙ ИМАТ ИНДИЙЦИТЕ

    15:15 05.09.2025

  • 25 съжаляваме ,

    5 2 Отговор
    ама продължаваме да пращаме оръжие на украйна . Един ден още повече ще съжалявате , че сте настроили човечеството срещу себе си .

    15:16 05.09.2025

  • 26 12345

    6 3 Отговор
    Е те какво са очаквали? Воюват с Русия през Украйна.

    15:17 05.09.2025

  • 27 Явно Америка

    2 3 Отговор
    И ЕС са тъпи. Още древните римляни с империя съществувала над 1000 години са казали....разделяй и владей . А запада положи неимоверни усилия да хвърли русия и Индия към Китай? !?! А с надменното си поведение отблъскват и останалия свят

    15:18 05.09.2025

  • 28 Шумкарин

    0 1 Отговор
    Тръмп от Министерството на войната: "За съжаление войната е неизбежна".........

    15:21 05.09.2025

  • 29 Байдън

    1 0 Отговор
    щеше да я върне на светло !

    15:22 05.09.2025

  • 30 Накрая

    0 1 Отговор
    всеки се връща при Родината майка !

    15:25 05.09.2025

  • 31 Хохо Бохо

    0 1 Отговор
    Е те точно тоя, рижия тъ пирнналиваше яко конти в сало неонацистите и в яростната русофобия първия мандат. Кво се прави на улав? Или и той денент ще излезе?

    15:26 05.09.2025

  • 32 ЮРО ФОРЕВЪР

    1 0 Отговор
    Всъщност прав е - Китай, Индия и Русия ще имат светло бъдеще далеч от англосаксонските бандити.

    15:40 05.09.2025

  • 33 Чичак

    1 1 Отговор
    Русия винаги си е била там. Това е Москови улус, наследник на татаро монголската Златна орда.
    Имат върховен пожизнен Хан и всички негови прищевки са закони.

    Коментиран от #34

    15:40 05.09.2025

  • 34 А бе друго

    0 0 Отговор

    До коментар #33 от "Чичак":

    Си е западната демокрация....политиците в Брюксел да налагат на населението извратени правила и норми на поведение. Между другото в менюто на училищата в Австрия липсва свинското месо....да не обидят мнозинството от инженери се....светло бъдеще в ес

    15:48 05.09.2025