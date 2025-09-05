Тръмп: САЩ "са изгубили" Русия, която е отишла при "най-дълбокия, най-мрачен Китай"

Американският президент Доналд Тръмп заяви днес, че САЩ, изглежда, "са изгубили" Русия и Индия, които са се придвижили към лагера на Китай след срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС) в Тянцзин тази седмица, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
По време на форума лидерите на двете страни, президентът Владимир Путин и министър-председателят Нарендра Моди, бяха редом до китайския президент Си Цзинпин.
"Изглежда, изгубихме Индия и Русия от най-дълбокия, най-мрачен Китай. Нека имат дълго и процъфтяващо бъдеще заедно!", написа Тръмп в социалната си платформа "Трут соушъл".
1 факт
Коментиран от #12, #16, #23
14:56 05.09.2025
2 Мишел
14:58 05.09.2025
3 таксиджия 🚖
14:59 05.09.2025
4 Тома
15:00 05.09.2025
5 Серсем
15:00 05.09.2025
6 Фен
Коментиран от #11
15:01 05.09.2025
7 Серсем
Коментиран от #14
15:01 05.09.2025
8 Ха-ха-ха
15:02 05.09.2025
9 Понеже сте много
Вие, САЩ + Запада от алчност си изнесохте производствата в Китай. Еми сега ще загубите лидерството ...
15:05 05.09.2025
10 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
СРЕЩА НА ЛИДЕРИТЕ НА БРИКС
СВИКАНА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ В МОМЕНТА БРАЗИЛИЯ
.ПО ПОВОД ТАРИФИТЕ НА ТРЪМП
....
И. БАЙ ЛУЛА ДА СИЛВА СЕ ОЧАКВА И ТОЙ
ДА ДРЪПНЕ ЕДИН ЯК СЕКС НА САЩ И ЕС:))
15:06 05.09.2025
11 Атина Палада
До коментар #6 от "Фен":САЩ не изгубиха Европа .САЩ оглозгаха Европа до кокал..И сега САЩ са сами срещу останалият свят,защото не може една изнемощяла Европа да им бъде съюзник...Все едно к.лошар да им е съюзник..На какви могат да разчитат на к.лошара,освен да ги дърпа надолу..
15:07 05.09.2025
12 Aфрикански
До коментар #1 от "факт":Смешник неадекватен
15:08 05.09.2025
13 Кварталния Стратег
15:08 05.09.2025
14 горски
До коментар #7 от "Серсем":Не знам дали Русия стана васал на Китай,но ние от васали станахме използвана и върната булка.
А Русия я гласяха за основно блюдо.....
15:09 05.09.2025
15 Край
15:09 05.09.2025
16 А не бе
До коментар #1 от "факт":Факт е че си проzzz
15:11 05.09.2025
17 !!!?
Но за Тръмп Историята е непонятна наука, а и напълно игнорира хората които могат да го посъветват.
Той слуша митовете, легендите и сказките на Путлер, как всяка територия която си пожелае е наследство от баба му Путина...!!!?
15:12 05.09.2025
18 Атина Палада
15:13 05.09.2025
19 Салваторе
15:14 05.09.2025
20 Само питам
15:14 05.09.2025
21 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
В ЯДРЕНИ РЕАКТОРИ НА БЪРЗИ НЕУТРОНИ
....
ЗА 60 000 ЧОВЕШКА ЦИВИЛИЗАЦИЯ
.....
НА ИНДИЯ И ТРЯБВАТ ЯДРЕНИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ДА МОГАТ ДА РЕШАТ ПРОБЛЕМИТЕ СИ С ПИТЕЙНАТА ВОДА
.. ОПРЕСНИТЕЛНИ ЗАВОДИ
.....
РУСИЯ И КИТАЙ ИМАТ ТЕХНИЛОГИИТЕ ЗА РЕАКТОРИ НА БЪРЗИ НЕУТРОНИ И СА ГОТОВИ ДА ИМ ГИ ДАДАТ
.......
САЩ КВО МОГАТ ДА ДАДАТ НА ИНДИЯ?
Коментиран от #24
15:14 05.09.2025
22 Ех Тръмпи...!
"най-дълбокия, най-мрачен Китай"...?!
Все едно слушаме кака Пена,пред нашият блок,да дава характеристики на живущите съседи във входа...
Ай моля стегни се малко и го давай по-сериозно...!
15:15 05.09.2025
23 абе
До коментар #1 от "факт":и ти целуваш на дядовия от няма й накъде.
15:15 05.09.2025
24 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #21 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":ЗА 60 000 ГОДИНИ ЧОВЕШКА ЦИВИЛИЗАЦИЯ
... ТОЛКОВА ТОРИЙ ИМАТ ИНДИЙЦИТЕ
15:15 05.09.2025
25 съжаляваме ,
15:16 05.09.2025
26 12345
15:17 05.09.2025
27 Явно Америка
15:18 05.09.2025
28 Шумкарин
15:21 05.09.2025
29 Байдън
15:22 05.09.2025
30 Накрая
15:25 05.09.2025
31 Хохо Бохо
15:26 05.09.2025
32 ЮРО ФОРЕВЪР
15:40 05.09.2025
33 Чичак
Имат върховен пожизнен Хан и всички негови прищевки са закони.
Коментиран от #34
15:40 05.09.2025
34 А бе друго
До коментар #33 от "Чичак":Си е западната демокрация....политиците в Брюксел да налагат на населението извратени правила и норми на поведение. Между другото в менюто на училищата в Австрия липсва свинското месо....да не обидят мнозинството от инженери се....светло бъдеще в ес
15:48 05.09.2025