Тръмп: САЩ "са изгубили" Русия, която е отишла при "най-дълбокия, най-мрачен Китай"

Американският президент Доналд Тръмп заяви днес, че САЩ, изглежда, "са изгубили" Русия и Индия, които са се придвижили към лагера на Китай след срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС) в Тянцзин тази седмица, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

По време на форума лидерите на двете страни, президентът Владимир Путин и министър-председателят Нарендра Моди, бяха редом до китайския президент Си Цзинпин.

"Изглежда, изгубихме Индия и Русия от най-дълбокия, най-мрачен Китай. Нека имат дълго и процъфтяващо бъдеще заедно!", написа Тръмп в социалната си платформа "Трут соушъл".