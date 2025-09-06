Американският президент Доналд Тръмп каза, че Вашингтон продължава да работи по гаранциите за сигурността на Украйна, които да помогнат за прекратяване на конфликта с Русия, предаде Ройтерс, цитирана от БТР.
Тръмп обяви също, че страната му ще бъде домакин на срещата на лидерите на Г20 догодина:
"С вълнение обявявам, че конференцията на Г-20 през 2026-та ще се проведе в един от най-великите градове на страната ни - Маями, щата Флорида", каза американският лидер.
Тръмп уточни, че ще бъде домакин на срещата на върха на Г-20 догодина в един от своите имоти - голф курорта "Дорал", където ще се радва са посрещне и китайския си колега Си Дзинпин.
Относно предстоящата среща на Г-20 в Южна Африка, Тръмп уточни, че няма да присъства и че ще изпрати на нея вицепрезидента Джей Ди Ванс.
В Овалния кабинет американският лидер посочи и че вероятно броят на загиналите израелски заложници, държани в плен от "Хамас" се е увеличил, както няколко пъти смени бройката им. Пред журналисти той изтъкна и че Вашингтон водят "задълбочени преговори" с групировката на фона на нова израелска офанзива.
Маями ще бъде домакин на срещата на лидерите на Г-20 догодина
6 Септември, 2025 03:59, обновена 6 Септември, 2025 04:02 395 1
Американският президент няма да присъства на предстоящата среща в Южна Африка, ще прати вицепрезидента Джей Ди Ванс
04:23 06.09.2025