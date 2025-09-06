Тръмп посреща лидерите на Г-20 в голф клуба си в Маями догодина, ще се радва на присъствието на Путин и Си Дзинпин

Американският президент Доналд Тръмп каза, че Вашингтон продължава да работи по гаранциите за сигурността на Украйна, които да помогнат за прекратяване на конфликта с Русия, предаде Ройтерс, цитирана от БТР.



Тръмп обяви също, че страната му ще бъде домакин на срещата на лидерите на Г-20 догодина:

"С вълнение обявявам, че конференцията на Г-20 през 2026-та ще се проведе в един от най-великите градове на страната ни - Маями, щата Флорида", каза американският лидер.



Тръмп уточни, че ще бъде домакин на срещата на върха на Г-20 догодина в един от своите имоти - голф курорта "Дорал", където ще се радва са посрещне руския президент Владимир Путин и китайския си колега Си Дзинпин.

„Ще се радвам и те да присъстват, ако искат“, каза държавният глава, докато разговаря с репортери в Белия дом.

Относно предстоящата среща на Г-20 в Южна Африка, Тръмп уточни, че няма да присъства и че ще изпрати на нея вицепрезидента Джей Ди Ванс.

В Овалния кабинет американският лидер посочи и че вероятно броят на загиналите израелски заложници, държани в плен от "Хамас" се е увеличил, както няколко пъти смени бройката им. Пред журналисти той изтъкна и че Вашингтон водят "задълбочени преговори" с групировката на фона на нова израелска офанзива.