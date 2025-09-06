Новини
Тръмп посреща лидерите на Г-20 в голф клуба си в Маями догодина, ще се радва на присъствието на Путин и Си Дзинпин

6 Септември, 2025 03:59, обновена 6 Септември, 2025 05:14 1 038 8

Американският президент няма да присъства на предстоящата среща в Южна Африка, ще прати вицепрезидента Джей Ди Ванс

Тръмп посреща лидерите на Г-20 в голф клуба си в Маями догодина, ще се радва на присъствието на Путин и Си Дзинпин - 1
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Американският президент Доналд Тръмп каза, че Вашингтон продължава да работи по гаранциите за сигурността на Украйна, които да помогнат за прекратяване на конфликта с Русия, предаде Ройтерс, цитирана от БТР.

Тръмп обяви също, че страната му ще бъде домакин на срещата на лидерите на Г-20 догодина:

"С вълнение обявявам, че конференцията на Г-20 през 2026-та ще се проведе в един от най-великите градове на страната ни - Маями, щата Флорида", каза американският лидер.

Тръмп уточни, че ще бъде домакин на срещата на върха на Г-20 догодина в един от своите имоти - голф курорта "Дорал", където ще се радва са посрещне руския президент Владимир Путин и китайския си колега Си Дзинпин.

„Ще се радвам и те да присъстват, ако искат“, каза държавният глава, докато разговаря с репортери в Белия дом.

Относно предстоящата среща на Г-20 в Южна Африка, Тръмп уточни, че няма да присъства и че ще изпрати на нея вицепрезидента Джей Ди Ванс.

В Овалния кабинет американският лидер посочи и че вероятно броят на загиналите израелски заложници, държани в плен от "Хамас" се е увеличил, както няколко пъти смени бройката им. Пред журналисти той изтъкна и че Вашингтон водят "задълбочени преговори" с групировката на фона на нова израелска офанзива.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    1 1 Отговор
    Северна Африка и Южна Африка НЕ са държави❗Срещата няма са е някъде в пустинята😉

    04:23 06.09.2025

  • 2 оня с коня

    3 2 Отговор
    Отново Мощен юмрук в зурлите на третополовите от НАТО

    Коментиран от #4

    05:15 06.09.2025

  • 3 само питам

    2 2 Отговор
    зеления наркоман защо не го поканят във Г-20 да започне просията?

    професионален клоун и просяк е зеления нацист, но вече никъде не го канят.. пак ще обикаля като оня лост дето обикаляше във аляска и ще иска да изпроси нещо

    05:16 06.09.2025

  • 4 Мощен юмрук има вAналa ти

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "оня с коня":

    копейко н@cpaна.

    05:29 06.09.2025

  • 5 Според мен

    1 0 Отговор
    Тръмп не е добре със здравето и вероятно скоро ще бъде заменен с Ванс.

    05:31 06.09.2025

  • 6 Любопитен

    0 0 Отговор
    Сторми Даниелс ще присъства ли?

    05:34 06.09.2025

  • 7 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 0 Отговор
    НЯМА СЪМНЕНИЕ
    ЧЕ БАЙ ДОНЬО Е ЛИДЕР НА САМОРЕКЛАМАТА
    .....
    САМО ДЕТО НАПОСЛЕДЪК МАЛКО ПОДПУХВА -
    ПИЛ ЧАЙ ПРИГОТВЕН ОТ КЛИНТЪНКАТА :))

    06:04 06.09.2025

  • 8 Алекс

    0 0 Отговор
    Трамп точно агент Кремля. Крутит вертит и ни каких реальных действий против путина не предпринимает. Одна косноязычная болтовня и обещания. Меняет свои мнения по сто раз в неделю. Работает против Зеленского. На пост его явно протащил за сумасшедшие деньги путин. Гнать его надо.

    06:34 06.09.2025