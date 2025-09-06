Тръмп: Ще сваляме венецуелски самолети, а не режима в Каракас

Президентът на САЩ Доналд Тръмп предупреди Венецуела, че самолетите ѝ ще бъдат сваляни, ако застрашат американски военни сили, след като по-рано Вашингтон съобщи, че два венецуелски военни самолета са прелетели опасно ниско над плавателен съд на военноморските сили на САЩ, предаде БТА.

Същевременно републиканецът каза, че не иска смяна на режима в Каракас, съобщиха агенциите.



"Ако ни застрашат по някакъв начин, те ще бъдат сваляни", каза Тръмп пред репортери в Овалния кабинет в отговор на въпрос какви последващи действия ще бъдат предприети след съобщението за инцидента.



Вчера Пентагонът съобщи, че два венецуелски самолета са прелетели над кораб на военноморските сили на САЩ, намиращ се в международни води, и определи това като провокация. Министерството отправи предупреждение към Каракас да се въздържа от по-нататъшно изостряне на напрежението.



В изказването си Тръмп опроверга твърдението на венецуелския президент Николас Мадуро, направено по-рано тази седмица, че САЩ искат смяна на режима в Каракас.



"Не говорим за това, а за факта, че имаше избори, които бяха, меко казано, доста странни", посочи републиканецът, помолен да коментира от журналисти дали Вашингтон цели "смяна на режима чрез военни заплахи".



На пресконференция в понеделник Мадуро каза, че има опасност от американско дебаркиране във Венецуела и опит за смяна на режима. Но САЩ никога публично не са заплашвали да нахлуят в южноамериканската страна, отбелязва Франс прес.



В последните седмици напрежението между Вашингтон и Каракас отново се покачи, след като САЩ разположиха военни кораби близо до бреговете на Венецуела за борба с наркотрафика.



Във вторник Тръмп съобщи, че американският военноморски флот е нанесъл удар по плавателен съд, отплавал от Венецуела, превозващ голямо количество наркотици.



Вашингтон обвинява Мадуро, че ръководи мрежа за наркотрафик, и неотдавна обяви награда от 50 милиона долара за ареста му.