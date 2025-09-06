Новини
Тръмп: Ще сваляме венецуелски самолети, а не режима в Каракас

6 Септември, 2025 04:21, обновена 6 Септември, 2025 04:24 426 4

  • тръмп-
  • венецуела-
  • сащ-
  • самолети-
  • кораби

Президентът на САЩ предупреди Венецуела да не застрашава американските военни сили

Тръмп: Ще сваляме венецуелски самолети, а не режима в Каракас - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп предупреди Венецуела, че самолетите ѝ ще бъдат сваляни, ако застрашат американски военни сили, след като по-рано Вашингтон съобщи, че два венецуелски военни самолета са прелетели опасно ниско над плавателен съд на военноморските сили на САЩ, предаде БТА.

Същевременно републиканецът каза, че не иска смяна на режима в Каракас, съобщиха агенциите.

"Ако ни застрашат по някакъв начин, те ще бъдат сваляни", каза Тръмп пред репортери в Овалния кабинет в отговор на въпрос какви последващи действия ще бъдат предприети след съобщението за инцидента.

Вчера Пентагонът съобщи, че два венецуелски самолета са прелетели над кораб на военноморските сили на САЩ, намиращ се в международни води, и определи това като провокация. Министерството отправи предупреждение към Каракас да се въздържа от по-нататъшно изостряне на напрежението.

В изказването си Тръмп опроверга твърдението на венецуелския президент Николас Мадуро, направено по-рано тази седмица, че САЩ искат смяна на режима в Каракас.

"Не говорим за това, а за факта, че имаше избори, които бяха, меко казано, доста странни", посочи републиканецът, помолен да коментира от журналисти дали Вашингтон цели "смяна на режима чрез военни заплахи".

На пресконференция в понеделник Мадуро каза, че има опасност от американско дебаркиране във Венецуела и опит за смяна на режима. Но САЩ никога публично не са заплашвали да нахлуят в южноамериканската страна, отбелязва Франс прес.

В последните седмици напрежението между Вашингтон и Каракас отново се покачи, след като САЩ разположиха военни кораби близо до бреговете на Венецуела за борба с наркотрафика.

Във вторник Тръмп съобщи, че американският военноморски флот е нанесъл удар по плавателен съд, отплавал от Венецуела, превозващ голямо количество наркотици.

Вашингтон обвинява Мадуро, че ръководи мрежа за наркотрафик, и неотдавна обяви награда от 50 милиона долара за ареста му.


  • 1 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    3 1 Отговор
    С подводница
    дузина кораби
    и хиляди войници
    беше тръгнал срещу една моторна лодка,
    сега срещу два самолета🤔
    За канарчета ли ни има🤔❗

    04:28 06.09.2025

  • 2 Уса

    0 1 Отговор
    Мъдуро е замесен в трафика на наркотици със сигурност в противен случай щеше да съдейства на най-добрия президент на САЩ мистър Тръмп.Хванете Мъдуро и го обесете за мъдурете,ако се докаже,че е смъркач като Зеленски.Всички производители на наркотици трябва да бъдат избесени

    04:32 06.09.2025

  • 3 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    3 0 Отговор
    ТръмПета ИЗПЛИСКА ЛЕГЕНА❗
    Награда 5О ООО ООО $ за ареста на Мадуро,
    ама НЕ ЦЕЛЯЛ да го сваля от власт🤣🤣🤣

    04:32 06.09.2025

  • 4 Уса

    1 0 Отговор
    Само да не се окаже,че Мъдуро е мъченик като Садам Хюсеин,че тогава упс и опс няма да помогнат втори път

    04:34 06.09.2025