Мадуро сформира народно опълчение срещу евентуална военна агресия на САЩ

Венецуелските власти започнаха да сформират народно опълчение, за да се противодействат на евентуална военна агресия от страна на Съединените щати, съобщи телевизионният канал VTV.
Президентът на страната Николас Мадуро уточни, че в над пет хиляди общности е старнирало създаването на подобни подразделения. Те ще бъдат сформирани в комплексни отбранителни бази за координиране на гражданите и военните във всички части на страната.
В края на август Венецуела обяви мобилизацията на Боливарската национална милиция. Според различни източници, от четири до осем милиона души могат да бъдат призовани за служба.
Мадуро също така нареди преразпределението на войски в райони, граничещи с Колумбия, за да се подготвят за отблъскване на евентуално американско нашествие.
Ден преди това военният министър на САЩ Пит Хегсет заяви, че американските войски ще бъдат готови да сменят режима във Венецуела, ако американският лидер вземе съответното решение. Самият президент Доналд Тръмп отрече за подобни планове, наричайки Мадуро „най-лошия президент в историята“.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Да не се притеснява
Подплатена със санкций и икономическа блокада.
П. П. Що не вземе доброволно да се откаже от нефта и да им го подари, ами усложнява нещата?
07:08 06.09.2025
2 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
Така постъпват краварите с непокорните...
07:10 06.09.2025
3 ОПЕК
Коментиран от #4, #7
07:13 06.09.2025
4 Рон Джереми
До коментар #3 от "ОПЕК":Да не би БРИКС да е някакъв военен съюз и аз да съм пропуснал нещо?
Коментиран от #6, #8
07:17 06.09.2025
5 Уффф
07:32 06.09.2025
6 Бониблу
До коментар #4 от "Рон Джереми":Не само това си изпуснал, а явно и да се пообразоваш малко докато си бил на училище. След това вече е късно.
07:33 06.09.2025
7 Добре
До коментар #3 от "ОПЕК":Вие и за Саддам така разправяхте едно време. Мадуро ще свърши кото него.
07:34 06.09.2025
8 Да те питам
До коментар #4 от "Рон Джереми":А есЕС военен съюз ли е, че иска да праща войски в Украйна?!?
07:51 06.09.2025
9 БгТопИдиот🇧🇬
08:00 06.09.2025
10 БгТопИдиот🇧🇬
А др.Мадуро не ще да го подарява срещу 0,1 % концесионна такса както в Бананистан.
08:03 06.09.2025
11 Тома Неверни
08:17 06.09.2025