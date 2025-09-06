Мадуро сформира народно опълчение срещу евентуална военна агресия на САЩ

Венецуелските власти започнаха да сформират народно опълчение, за да се противодействат на евентуална военна агресия от страна на Съединените щати, съобщи телевизионният канал VTV.

Президентът на страната Николас Мадуро уточни, че в над пет хиляди общности е старнирало създаването на подобни подразделения. Те ще бъдат сформирани в комплексни отбранителни бази за координиране на гражданите и военните във всички части на страната.

В края на август Венецуела обяви мобилизацията на Боливарската национална милиция. Според различни източници, от четири до осем милиона души могат да бъдат призовани за служба.

Мадуро също така нареди преразпределението на войски в райони, граничещи с Колумбия, за да се подготвят за отблъскване на евентуално американско нашествие.

Ден преди това военният министър на САЩ Пит Хегсет заяви, че американските войски ще бъдат готови да сменят режима във Венецуела, ако американският лидер вземе съответното решение. Самият президент Доналд Тръмп отрече за подобни планове, наричайки Мадуро „най-лошия президент в историята“.