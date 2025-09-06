Новини
Мадуро сформира народно опълчение срещу евентуална военна агресия на САЩ

Мадуро сформира народно опълчение срещу евентуална военна агресия на САЩ

От четири до осем милиона души могат да бъдат призовани за служба във Венецуела

Мадуро сформира народно опълчение срещу евентуална военна агресия на САЩ - 1
Пийт Хегсет, Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев

Венецуелските власти започнаха да сформират народно опълчение, за да се противодействат на евентуална военна агресия от страна на Съединените щати, съобщи телевизионният канал VTV.

Президентът на страната Николас Мадуро уточни, че в над пет хиляди общности е старнирало създаването на подобни подразделения. Те ще бъдат сформирани в комплексни отбранителни бази за координиране на гражданите и военните във всички части на страната.

В края на август Венецуела обяви мобилизацията на Боливарската национална милиция. Според различни източници, от четири до осем милиона души могат да бъдат призовани за служба.

Мадуро също така нареди преразпределението на войски в райони, граничещи с Колумбия, за да се подготвят за отблъскване на евентуално американско нашествие.

Ден преди това военният министър на САЩ Пит Хегсет заяви, че американските войски ще бъдат готови да сменят режима във Венецуела, ако американският лидер вземе съответното решение. Самият президент Доналд Тръмп отрече за подобни планове, наричайки Мадуро „най-лошия президент в историята“.


  • 1 Да не се притеснява

    16 2 Отговор
    Демокрацията винаги идва с 6-ти американски флот и на крилете на Ф-16.
    Подплатена със санкций и икономическа блокада.
    П. П. Що не вземе доброволно да се откаже от нефта и да им го подари, ами усложнява нещата?

    07:08 06.09.2025

  • 2 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    23 2 Отговор
    "да сменят режима във Венецуела" - Колко демократично.
    Така постъпват краварите с непокорните...

    07:10 06.09.2025

  • 3 ОПЕК

    12 4 Отговор
    Ако влязат в Брикс, могат само да му ги почешат на Мадуро.

    Коментиран от #4, #7

    07:13 06.09.2025

  • 4 Рон Джереми

    5 10 Отговор

    До коментар #3 от "ОПЕК":

    Да не би БРИКС да е някакъв военен съюз и аз да съм пропуснал нещо?

    Коментиран от #6, #8

    07:17 06.09.2025

  • 5 Уффф

    11 0 Отговор
    Рижавия отново се прави на каубой с цел сплашване на гаргите.Само че единствените гарги се намират в Европа и никъде другаде не му минават номерата.

    07:32 06.09.2025

  • 6 Бониблу

    8 0 Отговор

    До коментар #4 от "Рон Джереми":

    Не само това си изпуснал, а явно и да се пообразоваш малко докато си бил на училище. След това вече е късно.

    07:33 06.09.2025

  • 7 Добре

    2 9 Отговор

    До коментар #3 от "ОПЕК":

    Вие и за Саддам така разправяхте едно време. Мадуро ще свърши кото него.

    07:34 06.09.2025

  • 8 Да те питам

    8 0 Отговор

    До коментар #4 от "Рон Джереми":

    А есЕС военен съюз ли е, че иска да праща войски в Украйна?!?

    07:51 06.09.2025

  • 9 БгТопИдиот🇧🇬

    0 0 Отговор
    Тов Мадурчик не е вава "хегемона" ФАЩ.

    08:00 06.09.2025

  • 10 БгТопИдиот🇧🇬

    6 0 Отговор
    Краварите (техните печатари) са хвърлили око на петрола на тов.Мадуро.

    А др.Мадуро не ще да го подарява срещу 0,1 % концесионна такса както в Бананистан.

    08:03 06.09.2025

  • 11 Тома Неверни

    0 2 Отговор
    Путин и Мадуро предаде.След Кадафи и Асад.Иде ред на Ким и Си

    08:17 06.09.2025