Мадуро: Ако САЩ ни атакуват, ще преминем от "политическа фаза" към "етап на въоръжена борба"

6 Септември, 2025 09:31 931 28

Мадуро: Ако САЩ ни атакуват, ще преминем от "политическа фаза" към "етап на въоръжена борба" - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Лидерът на Венецуела Николас Мадуро снощи заяви, че Каракас е готов да премине от "политическа фаза" към "етап на въоръжена борба" в случай на нападение от страна на САЩ на фона на ескалиращото напрежение между двете страни, предаде ДПА, цитирана от БТА.

"В момента се намираме в политическа фаза", каза Мадуро в коментар, излъчен по венецуелската държавна телевизия Ве Те Ве (VTV). "Но ако Венецуела бъде нападната по някакъв начин, ще преминем към етап на въоръжена борба", добави президентът на страната.

"Правителството на САЩ трябва да се откаже от плана си за насилствена смяна на режима във Венецуела и в цяла Латинска Америка и Карибския басейн", продължи Мадуро, като призова Вашингтон да зачита "суверенитета, правото на мир и независимост" на държавите в този регион.

Според публикации вчера в американски медии Министерството на отбраната на САЩ е наредило изпращането на 10 изтребителя Ф-35 в Пуерто Рико, за да помогнат в борбата с наркокартелите.


Венецуела
Поставете оценка:
Оценка 3.9 от 11 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Майна

    10 4 Отговор
    Никой няма да ви атакува..
    Тръмп пусна пушилка като за Иран..
    Заради дълбоките , които се опитва да ...замае
    С 20 О00 ( в действителност 2 000 ) как се превзема КАРАКАС?

    09:45 06.09.2025

  • 2 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    18 3 Отговор
    ВЕНЕЦУЕЛА ИМА РУСКИ И КИТАЙСКИ ИГРАЧКИ
    ....
    А ДОНЬО НЯМА ДА ПУСНЕ ПРАСЕТАТА В ДЖУНГЛАТА
    .....
    ДА ГИ ИЗЯДАТ ИНДИАНЦИТЕ :))

    Коментиран от #13, #15, #18

    09:45 06.09.2025

  • 3 чушки

    9 1 Отговор
    То ест,ще започне Третата Световна война.

    09:46 06.09.2025

  • 4 Майна

    12 3 Отговор
    Пак ще си говорим..
    Тръмп не търси нито смяна на правителства , нито военни сблъсъци..
    Всичко е психическа тактика ..

    Коментиран от #12

    09:47 06.09.2025

  • 5 Коста

    20 3 Отговор
    Венсеремос Мадуро! Бой по алчните капиталисти!

    09:49 06.09.2025

  • 6 Кога пък

    20 0 Отговор
    Вашингтон е зачитал "суверенитета, правото на мир и независимост" на държавите? Такова чудо случвало ли се е някога

    09:53 06.09.2025

  • 7 Силиций

    6 12 Отговор
    Него пък кой ще се харчи да го напада? той и така си е сринал държавата,въпреки огромното количество нефт.Поне да беше попитал арабите как се прави нефтена империя и диктатура на управлението и.То трябва и акъл.

    Коментиран от #26

    09:54 06.09.2025

  • 8 минувач

    13 0 Отговор
    Нали Щатите са уж миротворска страна , сега пък щели да нападат ....

    09:57 06.09.2025

  • 9 В такива случаи

    5 0 Отговор
    Много рядко се преминава към наземни операции като в Ирак и Афганистан. Примерно в Югославия не посмяха, а в жунглата е още по-зле.

    10:02 06.09.2025

  • 10 Анонимен

    2 3 Отговор
    Президентът Мадуро е силен от кръста надолу,той е готов и чака да удари неговият час.Готов е да разбие гълъбарника,заедно с гълъбите.

    10:03 06.09.2025

  • 11 Хохо Бохо

    10 1 Отговор
    Щом имат огромни залежи от нефт и нефта не е краварски значи имат огромна нужда от краварска демокрация

    10:05 06.09.2025

  • 12 Хохо Бохо

    5 1 Отговор

    До коментар #4 от "Майна":

    Търси само нефт....както винаги.

    10:06 06.09.2025

  • 13 ПОМПЕО БИВШ ДЪРЖАВЕН СЕКРЕТАР

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    СЛАМЕНИЯ ТРЪМПЕТ САКА ВАШИТЕ ГОРИ, ВАШИЯ НЕФТ, ВАШИТЕ ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА. ТЕ СА НАШ , НА САЩ.ТОЙ ГЛЕДА НА ВАС КАТО НА РОБИ.

    10:16 06.09.2025

  • 14 Факти

    1 1 Отговор
    Вие , сте във РЕЖИМ! Режим на пропаганда и лъжи!

    Коментиран от #20

    10:22 06.09.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Мутра

    2 2 Отговор
    Има ли пропаднал режим, който копейкаджиите не харесват ,

    Коментиран от #17

    10:22 06.09.2025

  • 17 Тихо третополов

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "Мутра":

    Пий си хапчетата за смяна на пола и не се обаждай

    10:25 06.09.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Факти

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Факти":

    да в режим на русифиилизъм!

    Надали има спасение за путлеризъма!

    10:30 06.09.2025

  • 21 Ачо

    1 0 Отговор
    Какво чакаш,бе дангалак!Врагът е дошъл пред портите ти,Удряй,бе глупако!Не се обяснявай!

    10:34 06.09.2025

  • 22 Смешник

    2 0 Отговор
    САЩ трябва да престанат да се правят на световен стражар какъвто вече не са Чичо Дончо трябва малко да се кротне

    10:35 06.09.2025

  • 23 Раковски

    1 3 Отговор
    Ако бях президент на САЩ, този отдавна щеше да е храна на рибите. Щях да съм освободил венецуелския народ от руско комунистическо робство. Щяха да имат свобода и демокрация, достъпни горива и стоки, и достоен живот, а не както сега руснаците да ги крадат.

    10:35 06.09.2025

  • 24 Отговор

    1 2 Отговор
    Aко САЩ ви атакуват ще имате време само за една молитва преди да вдигнете бялото знаме .

    10:46 06.09.2025

  • 25 Поредния

    1 1 Отговор
    Глупак,помпан от терорист номер 1 Путин. Така ще му издухат мустак, че няма да разбере, кога ще го разчекнат сънародниците му

    10:46 06.09.2025

  • 26 Хохо Бохо

    2 1 Отговор

    До коментар #7 от "Силиций":

    Кои араби бе розово пони? Тези, които са пуснали американски английски мародери да го добиват или тези, които са отказали? Има лека разлика нали бе кравешки отпадък? Куввйт и Либия едните подаряват концесии, другите отказват да ги подарят

    Коментиран от #27

    10:46 06.09.2025

  • 27 Ти бе

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "Хохо Бохо":

    Кафяв овчар,ти бе дето се продаваш без пари на диктатори и терористи,ти ли се намери с плоския мозък,закърнял от бира да даваш акъл. Марш в овчарника чубанино

    10:50 06.09.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.