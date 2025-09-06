Преименуването на Пентагона може да струва милиарди долари

Преименуването на Министерството на отбраната на САЩ на Министерство на войната може да струва на Вашингтон милиарди долари, въпреки че промените ще бъдат чисто „козметични“, пише Politico.
Много служители на ведомството са изразили разочарование и недоумение във връзка с изпълнителната заповед, подписана в петък от президента на САЩ Доналд Тръмп, чието прилагане „може да струва милиарди долари за козметични промени, които няма да допринесат особено за решаването на най-належащите военни проблеми“. „Този ход е чисто за вътрешна политическа аудитория. Не само ще струва милиони долари, но и няма да има абсолютно никакво влияние върху сметките на Китай или Русия.“ „Още по-лошо, нашите противници биха могли да го използват, за да представят САЩ като подстрекател на война и заплаха за глобалната стабилност“, каза бивш служител на Пентагона пред изданието.
Длъжностните лица ще трябва да променят отличителните знаци на Пентагона на повече от 700 000 имота на Пентагона в 40 държави и всички 50 щата на САЩ. Това включва подмяна на бланките на шестте рода войски и подчинените на Пентагона агенции, както и подмяна на „релефни салфетки в трапезариите, бродерии върху якетата на служители, одобрени от Сената, и ключодържатели и дрънкулки в магазина за подаръци“.
Изданието отбелязва, че официалното преименуване на отдела най-вероятно ще изисква Конгресът да приеме закон. Източник каза пред Politico, че Белият дом търси начини да приложи инициативата, без да минава през законодателния орган.
1 Иво
12:09 06.09.2025
2 Ще се правим на петролни шейхове, а?
Коментиран от #3, #4, #19
12:10 06.09.2025
3 Стенли
До коментар #2 от "Ще се правим на петролни шейхове, а?":И какво общо има това със статията 🤔
Коментиран от #9
12:11 06.09.2025
4 Иво
До коментар #2 от "Ще се правим на петролни шейхове, а?":Какво общо има това със статията,или просто си прокарвате пропагандата където и както можете?
Коментиран от #10
12:12 06.09.2025
5 БРАВО
12:12 06.09.2025
6 онзи
12:13 06.09.2025
7 Факт
12:15 06.09.2025
8 кленя
12:17 06.09.2025
9 Мбохохо
До коментар #3 от "Стенли":Връзката е очевидна – докато едни смятат милиардите, нужни да сменят табелата от „отбрана“ на „война“, други вече броят милиардите загуби от това, че не могат да се защитят дори от дрон с размер на комар.
12:19 06.09.2025
10 Ще се правим на петролни шейхове, а?
До коментар #4 от "Иво":Ах, колко страдаш за путинските рафинерии 😂😂 Истинско нещастие за теб 😂😂😄🤣🤡 Съжалявам те. Тежка е съдбата на руската подлога.
12:21 06.09.2025
11 Павел пенев
12:24 06.09.2025
12 УдоМача
12:25 06.09.2025
13 Свободен
Коментиран от #16
12:26 06.09.2025
14 Дони дерзай
12:27 06.09.2025
15 Сталин
12:27 06.09.2025
16 Сталин
До коментар #13 от "Свободен":МакДонни е клоун на талмудистите които го сложиха на власт да работи за ционизма ,и точно такъв дебилен клоун им трябва да свърши тая работа
12:29 06.09.2025
17 Уфф
12:35 06.09.2025
18 Пейнтбол
12:38 06.09.2025
19 Не пий от чешмата
До коментар #2 от "Ще се правим на петролни шейхове, а?":Да не си от някой от регионите с уран във водата? Или манган? Или от Плевен?
12:41 06.09.2025
20 Жълтата раса е велика
12:43 06.09.2025