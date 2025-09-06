Новини
Свят »
САЩ »
Преименуването на Пентагона може да струва милиарди долари

Преименуването на Пентагона може да струва милиарди долари

6 Септември, 2025 12:05 690 20

  • сащ-
  • пентагон-
  • преименуване-
  • реакция

Длъжностните лица ще трябва да променят отличителните знаци на Пентагона на повече от 700 000 имота на Пентагона в 40 държави и всички 50 щата

Преименуването на Пентагона може да струва милиарди долари - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Преименуването на Министерството на отбраната на САЩ на Министерство на войната може да струва на Вашингтон милиарди долари, въпреки че промените ще бъдат чисто „козметични“, пише Politico.

Много служители на ведомството са изразили разочарование и недоумение във връзка с изпълнителната заповед, подписана в петък от президента на САЩ Доналд Тръмп, чието прилагане „може да струва милиарди долари за козметични промени, които няма да допринесат особено за решаването на най-належащите военни проблеми“. „Този ход е чисто за вътрешна политическа аудитория. Не само ще струва милиони долари, но и няма да има абсолютно никакво влияние върху сметките на Китай или Русия.“ „Още по-лошо, нашите противници биха могли да го използват, за да представят САЩ като подстрекател на война и заплаха за глобалната стабилност“, каза бивш служител на Пентагона пред изданието.

Длъжностните лица ще трябва да променят отличителните знаци на Пентагона на повече от 700 000 имота на Пентагона в 40 държави и всички 50 щата на САЩ. Това включва подмяна на бланките на шестте рода войски и подчинените на Пентагона агенции, както и подмяна на „релефни салфетки в трапезариите, бродерии върху якетата на служители, одобрени от Сената, и ключодържатели и дрънкулки в магазина за подаръци“.

Изданието отбелязва, че официалното преименуване на отдела най-вероятно ще изисква Конгресът да приеме закон. Източник каза пред Politico, че Белият дом търси начини да приложи инициативата, без да минава през законодателния орган.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3.6 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Иво

    7 0 Отговор
    Идеално им пасва

    12:09 06.09.2025

  • 2 Ще се правим на петролни шейхове, а?

    2 10 Отговор
    Най-голямата петролна рафинерия на руската компания "Роснефт" в Рязан е окончателно затворена след последната атака с дрон камикадзе. Пожарът, който избухна, на практика унищожи блок AT-6, който осигуряваше 48% от нуждите от гориво (около 23 000 тона на ден) и беше единственият, който все още работеше след предишните удари.

    Коментиран от #3, #4, #19

    12:10 06.09.2025

  • 3 Стенли

    7 1 Отговор

    До коментар #2 от "Ще се правим на петролни шейхове, а?":

    И какво общо има това със статията 🤔

    Коментиран от #9

    12:11 06.09.2025

  • 4 Иво

    9 2 Отговор

    До коментар #2 от "Ще се правим на петролни шейхове, а?":

    Какво общо има това със статията,или просто си прокарвате пропагандата където и както можете?

    Коментиран от #10

    12:12 06.09.2025

  • 5 БРАВО

    9 3 Отговор
    А не може ли за по-лесно направо да преименуват САЩ на Терористични Американски Щати?

    12:12 06.09.2025

  • 6 онзи

    6 2 Отговор
    Тъпотия след тъпотия в Щатите . Нали са миротворческа държава , за чий им е да преименуват Пентагона ?!

    12:13 06.09.2025

  • 7 Факт

    4 0 Отговор
    Местим в планината!

    12:15 06.09.2025

  • 8 кленя

    5 1 Отговор
    най хубавото име за тоя пентагон е петоъгълен кенеф

    12:17 06.09.2025

  • 9 Мбохохо

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Стенли":

    Връзката е очевидна – докато едни смятат милиардите, нужни да сменят табелата от „отбрана“ на „война“, други вече броят милиардите загуби от това, че не могат да се защитят дори от дрон с размер на комар.

    12:19 06.09.2025

  • 10 Ще се правим на петролни шейхове, а?

    3 1 Отговор

    До коментар #4 от "Иво":

    Ах, колко страдаш за путинските рафинерии 😂😂 Истинско нещастие за теб 😂😂😄🤣🤡 Съжалявам те. Тежка е съдбата на руската подлога.

    12:21 06.09.2025

  • 11 Павел пенев

    2 1 Отговор
    Правилното наименование е Министерство на терора.

    12:24 06.09.2025

  • 12 УдоМача

    1 0 Отговор
    Тръмп е невменяем! Предстои да видите догодина до какво ще доведат действията му, предвид, че няма кой да го въдвори е съответното лечебно заведение...

    12:25 06.09.2025

  • 13 Свободен

    0 1 Отговор
    Време е да освидетелстват Тръмп и да започнат да спасяват САЩ от поразиите му!

    Коментиран от #16

    12:26 06.09.2025

  • 14 Дони дерзай

    1 0 Отговор
    Браво на Тръмп. Пожелавам му да смачка руските хлебарки. Тероризмът трябва да се чисти до крак.

    12:27 06.09.2025

  • 15 Сталин

    2 1 Отговор
    Значи България също ще намаже от тези милиарди , трябва да се променят знамената и значките на всичките 5 военни бази на краварите в България

    12:27 06.09.2025

  • 16 Сталин

    1 1 Отговор

    До коментар #13 от "Свободен":

    МакДонни е клоун на талмудистите които го сложиха на власт да работи за ционизма ,и точно такъв дебилен клоун им трябва да свърши тая работа

    12:29 06.09.2025

  • 17 Уфф

    1 0 Отговор
    Щом табелите ще им струват милиарди представете си за каква корупция става въпрос в обора! Русия в мирно време военен бюджет 60 милиарда долара включващ и модернизацията и нови жилища за военните. Сега във война с цялото НАТО+още 20 страни -120 милиарда. САЩ военен бюджет в мирно време вече един ТРИЛИОН долара.

    12:35 06.09.2025

  • 18 Пейнтбол

    0 0 Отговор
    САЩ граничат с Мексико, Канада и малко с Куба, от кого ще се отбраняват? Ще му теглят една боя и едно саниране на Пентагона и готово.

    12:38 06.09.2025

  • 19 Не пий от чешмата

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Ще се правим на петролни шейхове, а?":

    Да не си от някой от регионите с уран във водата? Или манган? Или от Плевен?

    12:41 06.09.2025

  • 20 Жълтата раса е велика

    1 0 Отговор
    Стига с тези САЩ и Запада, че и Русия. Западът и САЩ западат, а Русия никога няма да се вдигне. Китай са велика нация и имат по-древна история от цяла Европа, по-стара държава са от Древна Елада.

    12:43 06.09.2025