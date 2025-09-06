Преименуването на Пентагона може да струва милиарди долари

Преименуването на Министерството на отбраната на САЩ на Министерство на войната може да струва на Вашингтон милиарди долари, въпреки че промените ще бъдат чисто „козметични“, пише Politico.

Много служители на ведомството са изразили разочарование и недоумение във връзка с изпълнителната заповед, подписана в петък от президента на САЩ Доналд Тръмп, чието прилагане „може да струва милиарди долари за козметични промени, които няма да допринесат особено за решаването на най-належащите военни проблеми“. „Този ход е чисто за вътрешна политическа аудитория. Не само ще струва милиони долари, но и няма да има абсолютно никакво влияние върху сметките на Китай или Русия.“ „Още по-лошо, нашите противници биха могли да го използват, за да представят САЩ като подстрекател на война и заплаха за глобалната стабилност“, каза бивш служител на Пентагона пред изданието.

Длъжностните лица ще трябва да променят отличителните знаци на Пентагона на повече от 700 000 имота на Пентагона в 40 държави и всички 50 щата на САЩ. Това включва подмяна на бланките на шестте рода войски и подчинените на Пентагона агенции, както и подмяна на „релефни салфетки в трапезариите, бродерии върху якетата на служители, одобрени от Сената, и ключодържатели и дрънкулки в магазина за подаръци“.

Изданието отбелязва, че официалното преименуване на отдела най-вероятно ще изисква Конгресът да приеме закон. Източник каза пред Politico, че Белият дом търси начини да приложи инициативата, без да минава през законодателния орган.