Захарова: Европа буквално "взриви" собствения си континент

"Европа не успя да запази собствения си континент, буквално го „взриви“, каза официалният представител на руското външно министерство Мария Захарова в интервю за ТАСС в кулоарите на Източния икономически форум (ИЗФ).
„Вижте как за една секунда просто затвориха магазина за човешки права. Те на практика сведоха до нищо разговорите за демокрация, която само те знаят как да развиват, защото не успяха да запазят Европа. Тоест, взривиха собствения си континент. Това е факт“, отбеляза тя.
Захарова посочи, че сега народите от Азия, Африка и Латинска Америка казват на западноевропейците как може да се разреши ситуацията на европейския континент.
„Тези страни си позволиха да влязат в пика на икономическото развитие. Няма дори да споменавам индустрията и науката в контекста на Европейския съюз. Но освен всичко останало, те станаха фактор в трагични събития на собствения си континент. Това са страните, които обикновено учеха всички останали как да живеят. Те дойдоха в Азия с програма за правата на човека, научиха африканците как да развиват демокрацията, по някаква причина отидоха в Латинска Америка, а след това създадоха такава хуманитарна катастрофа под носа им, че те дори не знаят как да се измъкнат от нея. Мисля, че тази ситуация, разбира се, е фантастична“, добави официалният представител на руското външно министерство.
Лидерите на европейските държави, които продължават да застават на страната на Киев и не подкрепят призивите за уреждане на конфликта, са като „мутантни гноми“, заяви Захарова.
По-рано бившият министър на външните работи на Австрия, ръководител на центъра G.O.R.K.l. в Санктпетербургския държавен университет, Карин Кнайсл, сравни европейските лидери на среща с президента на САЩ Доналд Тръмп със „седем гнома“.
„Знаете ли, доколкото си спомням тази приказка, седемте гнома помагаха на Снежанка. Те някак си я обградиха с грижа, някак си я подкрепяха.“ И те, разбира се, всички бяха различни, със свои собствени характери, но със сигурност не я заплашваха, не правеха гримаси и, най-важното, нямаше да доведат на Снежанка същата онази страшна вещица, която искаше да я убие, само за секунда“, коментира Захарова думите на Кнайсъл.
Според нея на срещата с Тръмп е имало „гноми от друга приказка, защото те са част от самата система, която водеше делото, включително опита за покушение“ срещу американския лидер. „Те не изоставиха тези ултралиберални нагласи, активно се обявиха срещу Тръмп. Личностите, които се събраха там, му се подиграваха. И не чуват за какво говори“, посочи официалният представител на руското външно министерство.
Според Захарова думите на Тръмп за необходимостта от разрешаване на украинската криза все още не се подкрепят от Европейския съюз - нито колективно, нито лично, нито от бюрокрацията. „Не говоря за отделни фигури, отделни държави и не говоря за народи, говоря за режимите, които бяха представени там.“ Затова ми се струва, че това са някакви мутантни гноми“, заключи дипломатът.
1 Последния Софиянец
Коментиран от #7, #51
13:08 06.09.2025
2 Значи признавате
13:09 06.09.2025
3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
13:09 06.09.2025
4 Вашето Мнение
13:11 06.09.2025
5 стоян георгиев
Коментиран от #12
13:12 06.09.2025
7 Какви ти подписи
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Боко и Пеевски решават. А те са твърдо не!
92 % от българите искат да се намесим в Украйна.
13:15 06.09.2025
8 Фашистият еС
Предстои Индия да изпревари еС по общ БВП.
13:15 06.09.2025
9 Маскалия
13:15 06.09.2025
12 Подиграваш ѝ се
До коментар #5 от "стоян георгиев":Ама не си я виждал на снимка абсолютно пияна. Догава не е и за подигравка.
Коментиран от #16
13:17 06.09.2025
13 Мдаа
13:17 06.09.2025
14 Ганя Путинофила
13:17 06.09.2025
15 Доказано е ☝️
13:19 06.09.2025
16 стоян георгиев
До коментар #12 от "Подиграваш ѝ се":Виждал съм я.обаче тя и да не е пияна е много зле.всеки път като се появи предизвиква презрение и смях.
13:20 06.09.2025
17 Българският народ подкрепя Украйна !
Цяла България и всички българи сме с вас в борбата ви за свобода! 🇧🇬 🇺🇦
Коментиран от #44
13:24 06.09.2025
18 Машка с чашка
13:25 06.09.2025
19 Като за служителка на Путин
Коня Лавров да не е по-лицеприятен?!
13:26 06.09.2025
20 Възpожденец 🇧🇬
По традиция Русия не поздравява България с Деня на Съединението ни. Както преди 140 години са били враждебни към Съединението ни, така и сега го показват. Русия ни поздравява само за събития, в които група национални предатели, съветски другари и путинофили, благодарят и се кланят с развети руски знамена на московския поробител. Последният пост в страницата на руското посолство са бръщолевеници на Захарова.
За сравнение, украинското посолство ни поздравява с Деня на Съединението!
13:27 06.09.2025
21 Варна
Коментиран от #28
13:28 06.09.2025
23 рашастан в колапс
13:30 06.09.2025
24 Аз съм
13:30 06.09.2025
25 Информира ТАСС
13:30 06.09.2025
26 А.Х.
13:30 06.09.2025
27 Според мен🤔
Коментиран от #35
13:31 06.09.2025
28 хххх
До коментар #21 от "Варна":Това свлачище Захарова борави само с лъжи,лицемерие и пропаганда за евтини идиоти.
Коментиран от #31
13:32 06.09.2025
29 4хилядници на амбразурата
Браво миленче!
13:33 06.09.2025
30 гостгост
13:36 06.09.2025
31 Ами посочи
До коментар #28 от "хххх":Няколко факта с които да я обориш. Например с коя технология или продукт на световно ниво може да се похвали ЕС... Нито произвежда чипове,нито развива ии на световно ниво,машиностроенето и автомобилостроенето загива,хим .промишленост и тя..
13:37 06.09.2025
32 Асен
13:37 06.09.2025
33 Рублевка
13:40 06.09.2025
34 За мен лично🤔
13:40 06.09.2025
35 Точно в десетката👍
До коментар #27 от "Според мен🤔":Няма по-точно описание.
13:42 06.09.2025
36 Хаха
13:45 06.09.2025
37 Шойгу Парапатката
Коментиран от #39
13:49 06.09.2025
38 Хубава работа, ама руска 😏
13:51 06.09.2025
39 Той запада
До коментар #37 от "Шойгу Парапатката":Да измисли как да си предпази прехвалените патриот от искандерите . А за рафинериите....ще намерят начин
13:53 06.09.2025
40 Той запада
13:54 06.09.2025
41 Рублевка
13:55 06.09.2025
42 Както винаги!
А сега всички Сороси в хор-
,,Пак е прекалила с водката...!"
13:56 06.09.2025
43 БАЙХ@Й
13:58 06.09.2025
44 БрЯх...!
До коментар #17 от "Българският народ подкрепя Украйна !":Ти като Тодор Живков...?!
Говориш от името на целият нинарод?!
Да ама аз не съм съгласен да ме връщаш в тоталитарното общество!
Имам си собствено мнение ,,Драги ми Смехурко!"...!
13:59 06.09.2025
45 Хм....?
14:02 06.09.2025
46 Рублевка
Според президента на САЩ срещата на световните лидери ще се проведе в неговия голф клуб.
За европейските лидери са поставени столове в коридора.
14:04 06.09.2025
47 Казуар
14:09 06.09.2025
49 Хи хи
14:22 06.09.2025
50 Бай Араб
14:22 06.09.2025
