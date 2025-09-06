"Европа не успя да запази собствения си континент, буквално го „взриви“, каза официалният представител на руското външно министерство Мария Захарова в интервю за ТАСС в кулоарите на Източния икономически форум (ИЗФ).

„Вижте как за една секунда просто затвориха магазина за човешки права. Те на практика сведоха до нищо разговорите за демокрация, която само те знаят как да развиват, защото не успяха да запазят Европа. Тоест, взривиха собствения си континент. Това е факт“, отбеляза тя.

Захарова посочи, че сега народите от Азия, Африка и Латинска Америка казват на западноевропейците как може да се разреши ситуацията на европейския континент.

„Тези страни си позволиха да влязат в пика на икономическото развитие. Няма дори да споменавам индустрията и науката в контекста на Европейския съюз. Но освен всичко останало, те станаха фактор в трагични събития на собствения си континент. Това са страните, които обикновено учеха всички останали как да живеят. Те дойдоха в Азия с програма за правата на човека, научиха африканците как да развиват демокрацията, по някаква причина отидоха в Латинска Америка, а след това създадоха такава хуманитарна катастрофа под носа им, че те дори не знаят как да се измъкнат от нея. Мисля, че тази ситуация, разбира се, е фантастична“, добави официалният представител на руското външно министерство.

Лидерите на европейските държави, които продължават да застават на страната на Киев и не подкрепят призивите за уреждане на конфликта, са като „мутантни гноми“, заяви Захарова.

По-рано бившият министър на външните работи на Австрия, ръководител на центъра G.O.R.K.l. в Санктпетербургския държавен университет, Карин Кнайсл, сравни европейските лидери на среща с президента на САЩ Доналд Тръмп със „седем гнома“.

„Знаете ли, доколкото си спомням тази приказка, седемте гнома помагаха на Снежанка. Те някак си я обградиха с грижа, някак си я подкрепяха.“ И те, разбира се, всички бяха различни, със свои собствени характери, но със сигурност не я заплашваха, не правеха гримаси и, най-важното, нямаше да доведат на Снежанка същата онази страшна вещица, която искаше да я убие, само за секунда“, коментира Захарова думите на Кнайсъл.

Според нея на срещата с Тръмп е имало „гноми от друга приказка, защото те са част от самата система, която водеше делото, включително опита за покушение“ срещу американския лидер. „Те не изоставиха тези ултралиберални нагласи, активно се обявиха срещу Тръмп. Личностите, които се събраха там, му се подиграваха. И не чуват за какво говори“, посочи официалният представител на руското външно министерство.

Според Захарова думите на Тръмп за необходимостта от разрешаване на украинската криза все още не се подкрепят от Европейския съюз - нито колективно, нито лично, нито от бюрокрацията. „Не говоря за отделни фигури, отделни държави и не говоря за народи, говоря за режимите, които бяха представени там.“ Затова ми се струва, че това са някакви мутантни гноми“, заключи дипломатът.