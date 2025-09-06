Новини
Захарова: Европа буквално "взриви" собствения си континент
  Тема: Украйна

Захарова: Европа буквално "взриви" собствения си континент

6 Септември, 2025 13:07 1 719 51

  • мария захарова-
  • русия-
  • европа-
  • украйна

Тя определи европейските лидери, поддържащи киевския режим, на „мутантни гноми“

Захарова: Европа буквално "взриви" собствения си континент - 1
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

"Европа не успя да запази собствения си континент, буквално го „взриви“, каза официалният представител на руското външно министерство Мария Захарова в интервю за ТАСС в кулоарите на Източния икономически форум (ИЗФ).

„Вижте как за една секунда просто затвориха магазина за човешки права. Те на практика сведоха до нищо разговорите за демокрация, която само те знаят как да развиват, защото не успяха да запазят Европа. Тоест, взривиха собствения си континент. Това е факт“, отбеляза тя.

Още новини от Украйна

Захарова посочи, че сега народите от Азия, Африка и Латинска Америка казват на западноевропейците как може да се разреши ситуацията на европейския континент.

„Тези страни си позволиха да влязат в пика на икономическото развитие. Няма дори да споменавам индустрията и науката в контекста на Европейския съюз. Но освен всичко останало, те станаха фактор в трагични събития на собствения си континент. Това са страните, които обикновено учеха всички останали как да живеят. Те дойдоха в Азия с програма за правата на човека, научиха африканците как да развиват демокрацията, по някаква причина отидоха в Латинска Америка, а след това създадоха такава хуманитарна катастрофа под носа им, че те дори не знаят как да се измъкнат от нея. Мисля, че тази ситуация, разбира се, е фантастична“, добави официалният представител на руското външно министерство.

Лидерите на европейските държави, които продължават да застават на страната на Киев и не подкрепят призивите за уреждане на конфликта, са като „мутантни гноми“, заяви Захарова.

По-рано бившият министър на външните работи на Австрия, ръководител на центъра G.O.R.K.l. в Санктпетербургския държавен университет, Карин Кнайсл, сравни европейските лидери на среща с президента на САЩ Доналд Тръмп със „седем гнома“.

„Знаете ли, доколкото си спомням тази приказка, седемте гнома помагаха на Снежанка. Те някак си я обградиха с грижа, някак си я подкрепяха.“ И те, разбира се, всички бяха различни, със свои собствени характери, но със сигурност не я заплашваха, не правеха гримаси и, най-важното, нямаше да доведат на Снежанка същата онази страшна вещица, която искаше да я убие, само за секунда“, коментира Захарова думите на Кнайсъл.

Според нея на срещата с Тръмп е имало „гноми от друга приказка, защото те са част от самата система, която водеше делото, включително опита за покушение“ срещу американския лидер. „Те не изоставиха тези ултралиберални нагласи, активно се обявиха срещу Тръмп. Личностите, които се събраха там, му се подиграваха. И не чуват за какво говори“, посочи официалният представител на руското външно министерство.

Според Захарова думите на Тръмп за необходимостта от разрешаване на украинската криза все още не се подкрепят от Европейския съюз - нито колективно, нито лично, нито от бюрокрацията. „Не говоря за отделни фигури, отделни държави и не говоря за народи, говоря за режимите, които бяха представени там.“ Затова ми се струва, че това са някакви мутантни гноми“, заключи дипломатът.


Русия
Оценка 3.7 от 30 гласа.
Оценка 3.7 от 30 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    11 15 Отговор
    В Румъния ще правят Референдум за пращане на войски в Украйна.Започваме да събираме подписи и у нас.

    Коментиран от #7, #51

    13:08 06.09.2025

  • 2 Значи признавате

    22 29 Отговор
    Европа е на европейци не на руснаци, те са в Азия.

    13:09 06.09.2025

  • 3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    20 30 Отговор
    как се е облещила само..алкохола не прощава

    13:09 06.09.2025

  • 4 Вашето Мнение

    24 9 Отговор
    Мърцула е любимка в Русия, никой не е разбивал европа така добре, както тя.

    13:11 06.09.2025

  • 5 стоян георгиев

    18 27 Отговор
    След всяко изказване на тази красавица рейтинга на русия пада с нови десет пункта.тя е точно като митрофанова,уж иска да помогне на путлер ама само го компрометира.

    Коментиран от #12

    13:12 06.09.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Какви ти подписи

    8 9 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Боко и Пеевски решават. А те са твърдо не!
    92 % от българите искат да се намесим в Украйна.

    13:15 06.09.2025

  • 8 Фашистият еС

    18 16 Отговор
    се превърна в треторазрядна икономическа сила след Китайската Народна република и САЩ.

    Предстои Индия да изпревари еС по общ БВП.

    13:15 06.09.2025

  • 9 Маскалия

    22 16 Отговор
    Маскалия никога няма да прости, че Европа живее по добре от маскаля!

    13:15 06.09.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Подиграваш ѝ се

    9 16 Отговор

    До коментар #5 от "стоян георгиев":

    Ама не си я виждал на снимка абсолютно пияна. Догава не е и за подигравка.

    Коментиран от #16

    13:17 06.09.2025

  • 13 Мдаа

    13 14 Отговор
    А тая леля коя беше?

    13:17 06.09.2025

  • 14 Ганя Путинофила

    12 16 Отговор
    Мастурбирам по цял ден пред портрета на тая!

    13:17 06.09.2025

  • 15 Доказано е ☝️

    19 16 Отговор
    Подобна злоба, като на тази рашистка е присъща само на умствено ограничени индивиди с критично ниско ниво на морал...

    13:19 06.09.2025

  • 16 стоян георгиев

    15 17 Отговор

    До коментар #12 от "Подиграваш ѝ се":

    Виждал съм я.обаче тя и да не е пияна е много зле.всеки път като се появи предизвиква презрение и смях.

    13:20 06.09.2025

  • 17 Българският народ подкрепя Украйна !

    16 16 Отговор
    Слава на Украйна, слава на героите!
    Цяла България и всички българи сме с вас в борбата ви за свобода! 🇧🇬 🇺🇦

    Коментиран от #44

    13:24 06.09.2025

  • 18 Машка с чашка

    12 11 Отговор
    Официален представител на страна, владяна 30 години от един и същ самодържец да сочи с пръст и да нарича другите "режим"? Това е цинизъм.

    13:25 06.09.2025

  • 19 Като за служителка на Путин

    10 10 Отговор
    Добре изглежда.
    Коня Лавров да не е по-лицеприятен?!

    13:26 06.09.2025

  • 20 Възpожденец 🇧🇬

    12 14 Отговор
    Без изненади!
    По традиция Русия не поздравява България с Деня на Съединението ни. Както преди 140 години са били враждебни към Съединението ни, така и сега го показват. Русия ни поздравява само за събития, в които група национални предатели, съветски другари и путинофили, благодарят и се кланят с развети руски знамена на московския поробител. Последният пост в страницата на руското посолство са бръщолевеници на Захарова.
    За сравнение, украинското посолство ни поздравява с Деня на Съединението!

    13:27 06.09.2025

  • 21 Варна

    19 10 Отговор
    Г-жа Захарова борави с факти,колкото и да не са удобни,ФАКТИТЕ са такива:1.Европа затъва в емигрантска криза по вина на Меркел2.Европа е в икономическа криза по вина на брюкселските бюрократи,които за да навредят на Русия закопават Европа 3.Европа е в криза на ценностите пример двойните стандарти към Русия и Израел, джендър идеологията ,която руши морала4.Криза в културата и изкуствата,награди получават само политкоректни дейци5.Криза на демокрацията,свободата на словото ,липсата на другата гледна точка.....И още,и още...Къде греши Захарова,май казва неудобната истина

    Коментиран от #28

    13:28 06.09.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 рашастан в колапс

    14 13 Отговор
    Кремълският режим буди само смях и съжаление

    13:30 06.09.2025

  • 24 Аз съм

    10 12 Отговор
    Егати болните бълнувания от тази с в рака.

    13:30 06.09.2025

  • 25 Информира ТАСС

    10 13 Отговор
    Iron Maiden ще трябва да плати огромно обезщетение за това, че са ползвали снимки на маша алкаша без нейно позволение по обложките на албумите си.

    13:30 06.09.2025

  • 26 А.Х.

    9 16 Отговор
    Това същество е грозно дори и с огромно количество грим.Който не разбира ефектите и резултатите от системната употреба на алкохол,нека погледне това човешко недоразумение и да си направи изводите,дали да пие или не.

    13:30 06.09.2025

  • 27 Според мен🤔

    21 11 Отговор
    Захарова е руския вариант на Горгона Медуза😁

    Коментиран от #35

    13:31 06.09.2025

  • 28 хххх

    8 17 Отговор

    До коментар #21 от "Варна":

    Това свлачище Захарова борави само с лъжи,лицемерие и пропаганда за евтини идиоти.

    Коментиран от #31

    13:32 06.09.2025

  • 29 4хилядници на амбразурата

    4 13 Отговор
    Браво на миленчето, в деня на Съединението ни залива само с новини за московското блато и ypoдите обитаващи кремъл.
    Браво миленче!

    13:33 06.09.2025

  • 30 гостгост

    5 15 Отговор
    Руските пинчери пак се опитват да джафкат.Това е все едно Джибути да ни обяснява как Европа видиш ли затъвала?! Русия е пред фалит и разпад,а най вероятно и демилитализирана от Украйна.Къде са тръгнали тея руски дребосъци всеки ден да говорят за Европа без някой да ги е питал или въобще някой да забелязва,че тези блатари са живи ?!

    13:36 06.09.2025

  • 31 Ами посочи

    14 2 Отговор

    До коментар #28 от "хххх":

    Няколко факта с които да я обориш. Например с коя технология или продукт на световно ниво може да се похвали ЕС... Нито произвежда чипове,нито развива ии на световно ниво,машиностроенето и автомобилостроенето загива,хим .промишленост и тя..

    13:37 06.09.2025

  • 32 Асен

    4 14 Отговор
    Явно тази овца не изтрезнява.

    13:37 06.09.2025

  • 33 Рублевка

    13 27 Отговор
    Яздейки към залеза правим светът отново велик. Както през ВСВ заедно против фашизма!

    13:40 06.09.2025

  • 34 За мен лично🤔

    27 13 Отговор
    първите думи за които се сещам когато става дума за Захарова са алкохолизъм и падение...

    13:40 06.09.2025

  • 35 Точно в десетката👍

    25 11 Отговор

    До коментар #27 от "Според мен🤔":

    Няма по-точно описание.

    13:42 06.09.2025

  • 36 Хаха

    15 11 Отговор
    Тази чавка буквално се е взривила от обилно погълнатия алкохол.

    13:45 06.09.2025

  • 37 Шойгу Парапатката

    15 9 Отговор
    Руzия първо да измисли начин да предпази рафинериите си, поразявани от дронове с големината на комари, пък после да мисли за война с НАТО. Защото пердахът ще е грамаден.

    Коментиран от #39

    13:49 06.09.2025

  • 38 Хубава работа, ама руска 😏

    15 6 Отговор
    Zахарова- грозното лице на руzкия фашизъм.

    13:51 06.09.2025

  • 39 Той запада

    7 13 Отговор

    До коментар #37 от "Шойгу Парапатката":

    Да измисли как да си предпази прехвалените патриот от искандерите . А за рафинериите....ще намерят начин

    13:53 06.09.2025

  • 40 Той запада

    7 12 Отговор
    Да измисли как да си предпази прехвалените патриот от искандерите . А за рафинериите....ще намерят начин

    13:54 06.09.2025

  • 41 Рублевка

    6 13 Отговор
    Светът е голям, но не е безкраен и земя не достига за всички. По стар обичай, първо ще делят Великите сили. За САЩ Канада, Гренландия, Централна и Латинска Америка, както и Персийския залив. За Китай Африка, Малайзия, Индонезия и Тайван. За РФ страните от бившия СССР, но без пълна интеграция, а като източник на роби и ресурси. За Европа на геврека дупката и огромни дългове към САЩ, РФ и Китай!

    13:55 06.09.2025

  • 42 Както винаги!

    8 13 Отговор
    Захарова е много точна!
    А сега всички Сороси в хор-
    ,,Пак е прекалила с водката...!"

    13:56 06.09.2025

  • 43 БАЙХ@Й

    11 5 Отговор
    Захарова е в перманентен алкохолен делириум

    13:58 06.09.2025

  • 44 БрЯх...!

    8 11 Отговор

    До коментар #17 от "Българският народ подкрепя Украйна !":

    Ти като Тодор Живков...?!
    Говориш от името на целият нинарод?!
    Да ама аз не съм съгласен да ме връщаш в тоталитарното общество!
    Имам си собствено мнение ,,Драги ми Смехурко!"...!

    13:59 06.09.2025

  • 45 Хм....?

    8 5 Отговор
    Абе тая много често зе да се показва. Да не би да са и спрели бояришника.

    14:02 06.09.2025

  • 46 Рублевка

    5 10 Отговор
    Тръмп кани Путин и Си Дзинпин на срещата на върха на Г-20 в Маями.
    Според президента на САЩ срещата на световните лидери ще се проведе в неговия голф клуб.
    За европейските лидери са поставени столове в коридора.

    14:04 06.09.2025

  • 47 Казуар

    10 7 Отговор
    Захаринке, според теб Европа трябва да застане на страната на руските захватчики личи си, че си наследник на крепостни.

    14:09 06.09.2025

  • 48 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 49 Хи хи

    0 4 Отговор
    Абе кво стана със страшното натовско оръжие, от което цял свят трепери ?? хаймарси, абрамси ,атакамси, раптори мраптори, ефки, мефки и други свръх супер дупер оръжия ???

    14:22 06.09.2025

  • 50 Бай Араб

    3 0 Отговор
    Алкохола е жесток и не прощава , тази жена иска да унищожи всичкия алкохол в Русия.

    14:22 06.09.2025

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

