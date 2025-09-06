В Париж се проведе масова демонстрация, участниците в която поискаха оставката на френския президент Еманюел Макрон и премиера Франсоа Байру. Над 1000 души преминаха по улиците на града с плакати и знамена на страната.

Участниците скандираха лозунги „Макрон, оставка“, „Не на Европа“. Те също така призоваха за отстраняване на правителствения ръководител от длъжност и изразиха недоволство от политиката на правителството, която според тях допринася за растежа на благосъстоянието само на определени лица и групи. Те обвиняват и двете камари на парламента - Народното събрание и Сената - че са приели всички споразумения на ЕС, „поради които Франция се озова в сегашното си положение“.

Освен това събралите се обявиха срещу подкрепата на западните страни за режима в Киев и за бързо уреждане на конфликта в Украйна. „Макрон, не ни е нужна твоята война!“ беше един от лозунгите.

Близо до Люксембургския дворец, където се помещава френският Сенат, публиката им се разшири значително от големия брой туристи и парижани, дошли на разходка в близкия парк. Възползвайки се от възможността, пред огромна тълпа, организаторът на демонстрацията, лидерът на партия „Патриоти“ Флориан Филипо, заедно със своите поддръжници, откъсна знамето на ЕС от платформата на камион, движещ се пред колоната от демонстранти.

„Моето послание към Макрон е, че трябва да си тръгне“, каза Филипо пред репортери. Според него първата стъпка ще бъде оставката на Байру на 8 септември по време на вота на доверие към кабинета, след което той призова парламентаристите да гласуват обявената от левицата инициатива за стартиране на процедурата по отстраняване на президента от власт. „Французите са възмутени от плана за строги икономии и перспективата за война. Писна им и искат Макрон да си отиде, а също така искат ние да си възвърнем националния суверенитет“, добави политикът, призовавайки страната да напусне ЕС.

На 25 август Байру обяви, че ще постави въпроса за доверието в правителството на гласуване в Народното събрание на 8 септември. Той обоснова решението си с икономическата криза, предимно с продължаващия растеж на държавния дълг. Според него „държавният дълг на Франция се увеличава с 12 милиона евро всеки час“. По-рано премиерът заяви, че френските власти възнамеряват да се откажат от увеличението на пенсиите и други социални помощи през 2026 г. в опит да ограничат растежа на държавния дълг.

Ако депутатите гласуват за недоверие към правителството, което няма собствено мнозинство в парламента, то ще бъде принудено да подаде оставка. В този случай фракцията на опозиционната лява партия „Неподчинена Франция“ възнамерява да започне процедурата по импийчмънт на президента в парламента на 9 септември. Конституцията позволява на държавния глава да разпусне парламента и да свика предсрочни избори.