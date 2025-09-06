Новини
Свят »
Франция »
Протестиращи искат оставката на Макрон и френския премиер

Протестиращи искат оставката на Макрон и френския премиер

6 Септември, 2025 18:07 1 586 54

  • франция-
  • париж-
  • протест-
  • оставка-
  • президент-
  • премиер-
  • еманюел макрон

Демонстрацията се проведе в Париж

Протестиращи искат оставката на Макрон и френския премиер - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

В Париж се проведе масова демонстрация, участниците в която поискаха оставката на френския президент Еманюел Макрон и премиера Франсоа Байру. Над 1000 души преминаха по улиците на града с плакати и знамена на страната.

Участниците скандираха лозунги „Макрон, оставка“, „Не на Европа“. Те също така призоваха за отстраняване на правителствения ръководител от длъжност и изразиха недоволство от политиката на правителството, която според тях допринася за растежа на благосъстоянието само на определени лица и групи. Те обвиняват и двете камари на парламента - Народното събрание и Сената - че са приели всички споразумения на ЕС, „поради които Франция се озова в сегашното си положение“.

Освен това събралите се обявиха срещу подкрепата на западните страни за режима в Киев и за бързо уреждане на конфликта в Украйна. „Макрон, не ни е нужна твоята война!“ беше един от лозунгите.

Близо до Люксембургския дворец, където се помещава френският Сенат, публиката им се разшири значително от големия брой туристи и парижани, дошли на разходка в близкия парк. Възползвайки се от възможността, пред огромна тълпа, организаторът на демонстрацията, лидерът на партия „Патриоти“ Флориан Филипо, заедно със своите поддръжници, откъсна знамето на ЕС от платформата на камион, движещ се пред колоната от демонстранти.

„Моето послание към Макрон е, че трябва да си тръгне“, каза Филипо пред репортери. Според него първата стъпка ще бъде оставката на Байру на 8 септември по време на вота на доверие към кабинета, след което той призова парламентаристите да гласуват обявената от левицата инициатива за стартиране на процедурата по отстраняване на президента от власт. „Французите са възмутени от плана за строги икономии и перспективата за война. Писна им и искат Макрон да си отиде, а също така искат ние да си възвърнем националния суверенитет“, добави политикът, призовавайки страната да напусне ЕС.

На 25 август Байру обяви, че ще постави въпроса за доверието в правителството на гласуване в Народното събрание на 8 септември. Той обоснова решението си с икономическата криза, предимно с продължаващия растеж на държавния дълг. Според него „държавният дълг на Франция се увеличава с 12 милиона евро всеки час“. По-рано премиерът заяви, че френските власти възнамеряват да се откажат от увеличението на пенсиите и други социални помощи през 2026 г. в опит да ограничат растежа на държавния дълг.

Ако депутатите гласуват за недоверие към правителството, което няма собствено мнозинство в парламента, то ще бъде принудено да подаде оставка. В този случай фракцията на опозиционната лява партия „Неподчинена Франция“ възнамерява да започне процедурата по импийчмънт на президента в парламента на 9 септември. Конституцията позволява на държавния глава да разпусне парламента и да свика предсрочни избори.


Франция
Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 37 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Красимир Петров

    63 7 Отговор
    Започват се протестите срещу либералните из.бу,шеняци

    Коментиран от #4

    18:09 06.09.2025

  • 2 Временното явление ЕС

    53 5 Отговор
    Кво им става на тиЯ хора
    из старата Европа,
    масово взеха да протестират !!!

    Коментиран от #45

    18:09 06.09.2025

  • 3 Хохо Бохо

    51 5 Отговор
    Почвайте с ешафоди и гилотини. Иначе няма да се сетят

    18:10 06.09.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Протестиращ

    15 17 Отговор
    И тез балъци кат нас .....мислят си че нещо ще променят ....

    Коментиран от #18

    18:12 06.09.2025

  • 6 Чао

    28 3 Отговор
    Сбогом, галски петел!

    18:13 06.09.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Иван

    24 6 Отговор
    Ще ги обвинят в антисемитизъм.

    18:14 06.09.2025

  • 9 Не е много

    5 37 Отговор
    Е хиляда души, не е много, Москва все още може да финансира толкова.

    Коментиран от #40

    18:15 06.09.2025

  • 10 Златанова

    39 4 Отговор
    Браво на французите. А ние кога?

    18:15 06.09.2025

  • 11 Тик так

    39 4 Отговор
    Времето тече, французите вече не могат да бъдат заблуждавани с външните проблеми на Европа и с посланията на либерализма. Къде ще се скрие Макрон? Икономическата криза и вътрешнополитическите проблеми го дебнат отвсякъде.

    Коментиран от #20

    18:15 06.09.2025

  • 12 Иван

    15 3 Отговор
    " Лица и групи"....... евреите.

    18:17 06.09.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Сталин

    34 4 Отговор
    Жабарите са във фалит и вече някои банки са на ръба и ако паднат заминава цялата еврозона ,затова вкараха България в еврозоната за да подкрепят еврото с нашите 50 милиарда и сега България ще бъде отговорна и за трилионите дългове на всичките калпазани в Европа

    18:23 06.09.2025

  • 16 Евро исламист атлантист джихадист

    20 2 Отговор

    До коментар #4 от "ИСТИНАТА":

    И тук ли цапаш бе османофилистически 💩 мозък.

    18:24 06.09.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Френската револция

    14 2 Отговор

    До коментар #5 от "Протестиращ":

    А не бе

    18:25 06.09.2025

  • 19 Евроатлантически погром

    25 4 Отговор
    Има риск от намеса на МВФ в икономиката на Франция, заяви министърът на финансите Ерик Ломбар

    А сетете се на какви държави основно помага МВФ?! Европистан потъва , време е да се спасяваме!

    18:26 06.09.2025

  • 20 ,,,,,,

    7 2 Отговор

    До коментар #11 от "Тик так":

    Ми то всички война за тва стават, само като се сетя за Фолкленските острови, нещо е трябвало да нападнат да прожектират пред масите

    18:27 06.09.2025

  • 21 Макароня

    19 3 Отговор
    Обича стари баби и садо мазото 🤣
    Колко шамари отнесе, па и жена му го поступва от време на време ,профилактично ,ама няма оправия с тоя кавал....

    Коментиран от #30

    18:29 06.09.2025

  • 22 Цвете

    3 27 Отговор
    ЕДНА " КОШНИЦА " ХОРА ИСКАТ ОСТАВКАТА, ЗАЩО ПИТАМ??? НАД 65 МИЛИОНА СА ФРАНЦУЗИТЕ, А ТЕЗИ ПЛАШАТ СЪС ЗАЙЦИ. ДО СЕГА МАКРОН ДОКАЗА СЕБЕ СИ КАТО ПОЛИТИК И ДЪРЖАВНИК. ВИЕ, КАКВО ИСКАТЕ, ДА ВИ УПРАВЛЯВАТ РИСНАЦИТЕ ЛИ???? ДРЪЖТЕ СЕ ПОДОБАВАЩО, ТОВА НЕ ВИ Е ФРЕНСКАТА РЕВОЛЮЦИЯ, КОГАТО ИМАШЕ ЗА КАКВО ДА СЕ БОРИ ФРАНЦИЯ. 👍👍👍

    Коментиран от #32

    18:31 06.09.2025

  • 23 Цвете

    3 19 Отговор
    ЕДНА " КОШНИЦА " ХОРА ИСКАТ ОСТАВКАТА, ЗАЩО ПИТАМ??? НАД 65 МИЛИОНА СА ФРАНЦУЗИТЕ, А ТЕЗИ ПЛАШАТ СЪС ЗАЙЦИ. ДО СЕГА МАКРОН ДОКАЗА СЕБЕ СИ КАТО ПОЛИТИК И ДЪРЖАВНИК. ВИЕ, КАКВО ИСКАТЕ, ДА ВИ УПРАВЛЯВАТ РИСНАЦИТЕ ЛИ???? ДРЪЖТЕ СЕ ПОДОБАВАЩО, ТОВА НЕ ВИ Е ФРЕНСКАТА РЕВОЛЮЦИЯ, КОГАТО ИМАШЕ ЗА КАКВО ДА СЕ БОРИ ФРАНЦИЯ. 👍👍👍

    Коментиран от #27, #28, #31, #33, #36

    18:32 06.09.2025

  • 24 Последния Софиянец

    11 1 Отговор
    На 8 ми септември пада правителството на Франция и Макрон също

    Коментиран от #37

    18:36 06.09.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Моето послание към Тикван е,

    14 1 Отговор
    че трябва да си тръгне към панделата

    18:37 06.09.2025

  • 27 Пха ха ха ха

    10 1 Отговор

    До коментар #23 от "Цвете":

    Управляват ни олигофрени бездетни

    18:39 06.09.2025

  • 28 Дедо

    12 1 Отговор

    До коментар #23 от "Цвете":

    Ми те с две кошници управляват, като при нас с 10% от имащите право на глас. А седни си и слаб 2.

    18:39 06.09.2025

  • 29 Азззззззз

    11 1 Отговор
    И у францата като у нас. Фалшиви лидери, които няма да се махнат и нямат никакво достойнство.

    18:40 06.09.2025

  • 30 Азззззззз

    4 1 Отговор

    До коментар #21 от "Макароня":

    Ме много ясно дали бабата не е дедо...

    Коментиран от #43

    18:41 06.09.2025

  • 31 Знаещ

    7 0 Отговор

    До коментар #23 от "Цвете":

    И акълът ти е като на цветенце, дори като на половин цветенце.

    18:42 06.09.2025

  • 32 Не си права

    11 1 Отговор

    До коментар #22 от "Цвете":

    Да, Макрон може да изглежда стабилен, но реално Европа като цяло е в криза – Германия е в рецесия, Франция тъне в дългове, Италия също. Протестите са само върхът на айсберга – проблемите са системни и засягат целия континент

    18:42 06.09.2025

  • 33 Ха,ха

    3 0 Отговор

    До коментар #23 от "Цвете":

    Ми и сега има, да управлява гражданското общество, а не марионетки

    18:42 06.09.2025

  • 34 Френските

    0 5 Отговор
    копейки!Като две капки с Възраждане !

    18:42 06.09.2025

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Причините за

    7 1 Отговор

    До коментар #23 от "Цвете":

    Френската буржоазна революция от 1789 г. са същите, каквито са и днес - задлъжнялост на държавата заради войни, инфлация, повишени данъци, които се плащат от третото съсловие.

    18:44 06.09.2025

  • 37 оня с коня

    2 2 Отговор

    До коментар #24 от "Последния Софиянец":

    Освен това ОТГОВОРНО заяви че след НГ няма да има нито Евро,нито Еврозона.!Сега...За да ти имаме Довери КАКВИ ГАРАНЦИИ даваш за думите си?И ще те подсетя:Просто абущай ако прогнозата ти не се случи,да си ОТРЕЖЕШ ПУБЛИЧНО половината "Мъжко Достойнство"!Ще го направиш ли,или не смееш?И още нещо:НЕ ПИШИ Тролските си работи С МОЯ НИК - миришат ти краката за него!

    18:44 06.09.2025

  • 38 Азззззззз

    4 3 Отговор

    До коментар #4 от "ИСТИНАТА":

    Толкова ни е голям враг Русия, че са ни освободили от турско робство. Тъпак розов евроатлантически!

    18:45 06.09.2025

  • 39 Русофил на 6 етаж

    0 2 Отговор
    Очаквах ЕС и НАТО да се разпаднат до края на 2022 !Повече не мога да чакам !

    Коментиран от #44

    18:45 06.09.2025

  • 40 Соваж бейби

    5 1 Отговор

    До коментар #9 от "Не е много":

    Не са само 1000 души ,много повече това е само началото просто Меланшон си говори ,като Бардела и много други .Не е обявената дата 10 ти септември, не знам защо масово се върти реклама черен септември предстои ,появява се често и Оланд ако макарона има поне малко срам и самоуважение да напусне не да казва нагло че няма да мръдне до последния си ден от мандата .Или Оланд ще е временно заместник или вторият кандидат спечелил вот на изборите докато се избере президент .Хората са изморени от Макрон ,трупането на дългове за да помага на Украйна и санкциите към Русия които доведоха до инфлация и фалити.

    18:46 06.09.2025

  • 41 Много са смешни

    1 3 Отговор
    френските копейки!

    Не разбраха ли за толкова години, че французите винаги се обединяват против тях и те губят изборите!

    Винаги!

    18:46 06.09.2025

  • 42 Стьопа

    5 1 Отговор
    Само в Русия всичко е мед и масло !Никой не протестира ...

    18:47 06.09.2025

  • 43 Верно е

    3 1 Отговор

    До коментар #30 от "Азззззззз":

    шь знаеш! Не са разбра дали бабата не е дедо !Кат й гледам перукатаааа ,понякога е килната кат каскетя ми га са прибирам от оремака 🤣🤣🤣

    18:48 06.09.2025

  • 44 Скачай

    1 2 Отговор

    До коментар #39 от "Русофил на 6 етаж":

    от 6 етаж!

    Отърви се от мъките!

    18:48 06.09.2025

  • 45 Ха ха ха

    2 4 Отговор

    До коментар #2 от "Временното явление ЕС":

    Колко интересно.......в "новата Азия" демек пРоссия никой не протестира, значи е хубаво, но копейките все на запад в лошото ви влече, не искате да ходите в москалията а Путин ви покани.....споделени ценности......

    Коментиран от #51

    18:50 06.09.2025

  • 46 Ха ха ха

    3 3 Отговор
    1000 души в няколко милионен Париж са като стотината мързеливи и безработни туфлeка на митинг на копейкин.....

    18:55 06.09.2025

  • 47 Силвестър Цончов Ганев

    1 2 Отговор
    „Путин осуети плановете на НАТО“… Аха, разбира се. Това е все едно хлебарка да обяви, че е осуетила ремонта на небостъргач, защото се е разхождала по фасадата.
    26 държави? Той не може да „осуети“ дори 26 литра нафта от дачата си да не бъдат откраднати от собствените му войници. Ама иначе НАТО – готово, блокирани са!
    Руската пропаганда вече е като приказка за лека нощ: „И тогава Великият Путин излезе на балкона, погледна към Запада и всичките 26 армии веднага си тръгнаха… щото нямали нерви да гледат мумия на живо.“ Хихихихи
    Реалността? НАТО още не е извадило зарчето от „Не се сърди, човече“, а Путин вече се тупа по гърдите, че ги е победил.

    19:02 06.09.2025

  • 48 Русофил

    0 1 Отговор
    Най-критичния момент в живота ми беше,когато Пригожин тръгна към Москва !За малко,ахаа...

    19:05 06.09.2025

  • 49 Възраждане

    1 0 Отговор
    Г-н Костадинов може да изкара много повече !

    19:07 06.09.2025

  • 50 Пиночет

    1 1 Отговор
    Тези са платени негодяи, за да се симулира недоволство срещу стабилният и силен Макрон, който все повече затвърждава присъствието си на международната сцена като умел, разсъдлив и далновиден политик. Такива акции в държавите от ЕС се извършват от треторазрядни агенти на влияние на руските фашисти. Готови срещу няколко хиляди евро да правят драми, да късат ризи, да си удрят главите в асфалта, да хвърлят червена боя или палят сгради. Не им обръщайте внимание, единствено ги заклеймете, това са лоши хора , зомбирани хора, продали душите си на дявола.

    19:10 06.09.2025

  • 51 млък бе тъпигьос

    1 1 Отговор

    До коментар #45 от "Ха ха ха":

    върви да чистиш на ес ке?не;.-;„фи?те

    19:11 06.09.2025

  • 52 Путин

    0 0 Отговор
    да им раздаде по един Калашник !

    19:13 06.09.2025

  • 53 Федося

    0 0 Отговор
    Тези да не протестират за яйца ?

    19:14 06.09.2025

  • 54 Хеми значи бензин

    1 1 Отговор
    Отдавна е време за Фрекзит.
    Когато дьо Гьол е ъръгнал да прави ЕС с немските пле хари Чърчил му е казал чр е и диот

    19:20 06.09.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания