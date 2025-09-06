Протестиращи искат оставката на Макрон и френския премиер

В Париж се проведе масова демонстрация, участниците в която поискаха оставката на френския президент Еманюел Макрон и премиера Франсоа Байру. Над 1000 души преминаха по улиците на града с плакати и знамена на страната.
Участниците скандираха лозунги „Макрон, оставка“, „Не на Европа“. Те също така призоваха за отстраняване на правителствения ръководител от длъжност и изразиха недоволство от политиката на правителството, която според тях допринася за растежа на благосъстоянието само на определени лица и групи. Те обвиняват и двете камари на парламента - Народното събрание и Сената - че са приели всички споразумения на ЕС, „поради които Франция се озова в сегашното си положение“.
Освен това събралите се обявиха срещу подкрепата на западните страни за режима в Киев и за бързо уреждане на конфликта в Украйна. „Макрон, не ни е нужна твоята война!“ беше един от лозунгите.
Близо до Люксембургския дворец, където се помещава френският Сенат, публиката им се разшири значително от големия брой туристи и парижани, дошли на разходка в близкия парк. Възползвайки се от възможността, пред огромна тълпа, организаторът на демонстрацията, лидерът на партия „Патриоти“ Флориан Филипо, заедно със своите поддръжници, откъсна знамето на ЕС от платформата на камион, движещ се пред колоната от демонстранти.
„Моето послание към Макрон е, че трябва да си тръгне“, каза Филипо пред репортери. Според него първата стъпка ще бъде оставката на Байру на 8 септември по време на вота на доверие към кабинета, след което той призова парламентаристите да гласуват обявената от левицата инициатива за стартиране на процедурата по отстраняване на президента от власт. „Французите са възмутени от плана за строги икономии и перспективата за война. Писна им и искат Макрон да си отиде, а също така искат ние да си възвърнем националния суверенитет“, добави политикът, призовавайки страната да напусне ЕС.
На 25 август Байру обяви, че ще постави въпроса за доверието в правителството на гласуване в Народното събрание на 8 септември. Той обоснова решението си с икономическата криза, предимно с продължаващия растеж на държавния дълг. Според него „държавният дълг на Франция се увеличава с 12 милиона евро всеки час“. По-рано премиерът заяви, че френските власти възнамеряват да се откажат от увеличението на пенсиите и други социални помощи през 2026 г. в опит да ограничат растежа на държавния дълг.
Ако депутатите гласуват за недоверие към правителството, което няма собствено мнозинство в парламента, то ще бъде принудено да подаде оставка. В този случай фракцията на опозиционната лява партия „Неподчинена Франция“ възнамерява да започне процедурата по импийчмънт на президента в парламента на 9 септември. Конституцията позволява на държавния глава да разпусне парламента и да свика предсрочни избори.
1 Красимир Петров
Коментиран от #4
18:09 06.09.2025
2 Временното явление ЕС
из старата Европа,
масово взеха да протестират !!!
Коментиран от #45
18:09 06.09.2025
3 Хохо Бохо
18:10 06.09.2025
5 Протестиращ
Коментиран от #18
18:12 06.09.2025
6 Чао
18:13 06.09.2025
8 Иван
18:14 06.09.2025
9 Не е много
Коментиран от #40
18:15 06.09.2025
10 Златанова
18:15 06.09.2025
11 Тик так
Коментиран от #20
18:15 06.09.2025
12 Иван
18:17 06.09.2025
15 Сталин
18:23 06.09.2025
16 Евро исламист атлантист джихадист
До коментар #4 от "ИСТИНАТА":И тук ли цапаш бе османофилистически 💩 мозък.
18:24 06.09.2025
18 Френската револция
До коментар #5 от "Протестиращ":А не бе
18:25 06.09.2025
19 Евроатлантически погром
А сетете се на какви държави основно помага МВФ?! Европистан потъва , време е да се спасяваме!
18:26 06.09.2025
20 ,,,,,,
До коментар #11 от "Тик так":Ми то всички война за тва стават, само като се сетя за Фолкленските острови, нещо е трябвало да нападнат да прожектират пред масите
18:27 06.09.2025
21 Макароня
Колко шамари отнесе, па и жена му го поступва от време на време ,профилактично ,ама няма оправия с тоя кавал....
Коментиран от #30
18:29 06.09.2025
22 Цвете
Коментиран от #32
18:31 06.09.2025
23 Цвете
Коментиран от #27, #28, #31, #33, #36
18:32 06.09.2025
24 Последния Софиянец
Коментиран от #37
18:36 06.09.2025
26 Моето послание към Тикван е,
18:37 06.09.2025
27 Пха ха ха ха
До коментар #23 от "Цвете":Управляват ни олигофрени бездетни
18:39 06.09.2025
28 Дедо
До коментар #23 от "Цвете":Ми те с две кошници управляват, като при нас с 10% от имащите право на глас. А седни си и слаб 2.
18:39 06.09.2025
29 Азззззззз
18:40 06.09.2025
30 Азззззззз
До коментар #21 от "Макароня":Ме много ясно дали бабата не е дедо...
Коментиран от #43
18:41 06.09.2025
31 Знаещ
До коментар #23 от "Цвете":И акълът ти е като на цветенце, дори като на половин цветенце.
18:42 06.09.2025
32 Не си права
До коментар #22 от "Цвете":Да, Макрон може да изглежда стабилен, но реално Европа като цяло е в криза – Германия е в рецесия, Франция тъне в дългове, Италия също. Протестите са само върхът на айсберга – проблемите са системни и засягат целия континент
18:42 06.09.2025
33 Ха,ха
До коментар #23 от "Цвете":Ми и сега има, да управлява гражданското общество, а не марионетки
18:42 06.09.2025
34 Френските
18:42 06.09.2025
36 Причините за
До коментар #23 от "Цвете":Френската буржоазна революция от 1789 г. са същите, каквито са и днес - задлъжнялост на държавата заради войни, инфлация, повишени данъци, които се плащат от третото съсловие.
18:44 06.09.2025
37 оня с коня
До коментар #24 от "Последния Софиянец":Освен това ОТГОВОРНО заяви че след НГ няма да има нито Евро,нито Еврозона.!Сега...За да ти имаме Довери КАКВИ ГАРАНЦИИ даваш за думите си?И ще те подсетя:Просто абущай ако прогнозата ти не се случи,да си ОТРЕЖЕШ ПУБЛИЧНО половината "Мъжко Достойнство"!Ще го направиш ли,или не смееш?И още нещо:НЕ ПИШИ Тролските си работи С МОЯ НИК - миришат ти краката за него!
18:44 06.09.2025
38 Азззззззз
До коментар #4 от "ИСТИНАТА":Толкова ни е голям враг Русия, че са ни освободили от турско робство. Тъпак розов евроатлантически!
18:45 06.09.2025
39 Русофил на 6 етаж
Коментиран от #44
18:45 06.09.2025
40 Соваж бейби
До коментар #9 от "Не е много":Не са само 1000 души ,много повече това е само началото просто Меланшон си говори ,като Бардела и много други .Не е обявената дата 10 ти септември, не знам защо масово се върти реклама черен септември предстои ,появява се често и Оланд ако макарона има поне малко срам и самоуважение да напусне не да казва нагло че няма да мръдне до последния си ден от мандата .Или Оланд ще е временно заместник или вторият кандидат спечелил вот на изборите докато се избере президент .Хората са изморени от Макрон ,трупането на дългове за да помага на Украйна и санкциите към Русия които доведоха до инфлация и фалити.
18:46 06.09.2025
41 Много са смешни
Не разбраха ли за толкова години, че французите винаги се обединяват против тях и те губят изборите!
Винаги!
18:46 06.09.2025
42 Стьопа
18:47 06.09.2025
43 Верно е
До коментар #30 от "Азззззззз":шь знаеш! Не са разбра дали бабата не е дедо !Кат й гледам перукатаааа ,понякога е килната кат каскетя ми га са прибирам от оремака 🤣🤣🤣
18:48 06.09.2025
44 Скачай
До коментар #39 от "Русофил на 6 етаж":от 6 етаж!
Отърви се от мъките!
18:48 06.09.2025
45 Ха ха ха
До коментар #2 от "Временното явление ЕС":Колко интересно.......в "новата Азия" демек пРоссия никой не протестира, значи е хубаво, но копейките все на запад в лошото ви влече, не искате да ходите в москалията а Путин ви покани.....споделени ценности......
Коментиран от #51
18:50 06.09.2025
46 Ха ха ха
18:55 06.09.2025
47 Силвестър Цончов Ганев
26 държави? Той не може да „осуети“ дори 26 литра нафта от дачата си да не бъдат откраднати от собствените му войници. Ама иначе НАТО – готово, блокирани са!
Руската пропаганда вече е като приказка за лека нощ: „И тогава Великият Путин излезе на балкона, погледна към Запада и всичките 26 армии веднага си тръгнаха… щото нямали нерви да гледат мумия на живо.“ Хихихихи
Реалността? НАТО още не е извадило зарчето от „Не се сърди, човече“, а Путин вече се тупа по гърдите, че ги е победил.
19:02 06.09.2025
48 Русофил
19:05 06.09.2025
49 Възраждане
19:07 06.09.2025
50 Пиночет
19:10 06.09.2025
51 млък бе тъпигьос
До коментар #45 от "Ха ха ха":върви да чистиш на ес ке?не;.-;„фи?те
19:11 06.09.2025
52 Путин
19:13 06.09.2025
53 Федося
19:14 06.09.2025
54 Хеми значи бензин
Когато дьо Гьол е ъръгнал да прави ЕС с немските пле хари Чърчил му е казал чр е и диот
19:20 06.09.2025