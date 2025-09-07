Новини
Тръмп и Си Дзинпин може да се срещнат в Южна Корея

7 Септември, 2025 05:05, обновена 7 Септември, 2025 05:13

През октомври предстои среща на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество

Тръмп и Си Дзинпин може да се срещнат в Южна Корея - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп планира да присъства на срещата на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС) в Южна Корея и може да се срещне с китайския президент Си Дзинпин в кулоарите на събитието през октомври.

Това съобщи CNN, позовавайки се на свои източници.

Срещата на върха на АТИС, председателствана от Република Корея, ще се проведе от 31 октомври до 1 ноември в град Кьонджу. Според CNN се обсъжда организирането на среща между Тръмп и Си Дзинпин, но все още не са постигнати споразумения. Белият дом потвърди пред канала, че посещението на президента на САЩ в Южна Корея е възможно и че целта му ще бъдат разговори за икономическо, търговско, отбранително и гражданско енергийно сътрудничество.

CNN отбелязва, че пътуването на Тръмп до Република Корея може да му предостави и възможност да се срещне със севернокорейския лидер Ким Чен-ун. Според телевизионния канал, южнокорейският президент Ли Дже-мьонг е поканил американския си колега на срещата на върха на АТИС миналата седмица и е предположил, че подобна платформа може да се превърне в място за преговори с лидера на КНДР.

Република Корея, като организатор на срещата на върха на АТИС през 2025 г., е изпратила покана до руския президент Владимир Путин. Москва ще реши нивото на делегацията по-късно.


