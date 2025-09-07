Новини
Южна Корея се договори със САЩ за освобождаване на задържаните работници

7 Септември, 2025 15:07 450 3

Те ще бъдат върнати в родината с чартърен полет

Южна Корея се договори със САЩ за освобождаване на задържаните работници - 1
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Властите на Република Корея постигнаха споразумение със САЩ за връщането на задържаните южнокорейски работници в родината им, съобщи аг. "Йонхап", позовавайки се на администрацията на южнокорейския президент.

„Все още остават административни процедури. Когато бъдат приключени, ще бъде реализиран чартърен полет, който да вземе нашите граждани“, заяви ръководителят на президентската канцелария Канг Хун-сик.

По-рано американските власти задържаха 457 души на строителната площадка на завод за производство на батерии за електрически превозни средства на южнокорейските компании Hyundai Motor Group и LG Energy Solution в щата Джорджия. Над 300 от тях са граждани на Република Корея. Те са заподозрени в нарушаване на имиграционните закони.

Агенцията съобщи преди това, че повечето южнокорейски граждани са дошли в Съединените щати с бизнес виза B1 или по режима за безвизово пътуване ESTA за краткосрочни пътувания. Американските власти заявиха, че задържаните са работили в САЩ без разрешение.


Южна Корея
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Варна 3

    1 1 Отговор
    Южна Корея трябва да фалира! САЩ вече няма да я помагат!

    15:10 07.09.2025

  • 2 Таkа.

    1 2 Отговор
    Южна Корея скоро ще бъде в прегръдката на Северна Корея (комунистите). Заради Тръмп. Заради антимиграционната политика. Заради войната в Украйна. Заради пътя към пропукването на ЕС и НАТО с цел финансиране на Украйна.

    15:12 07.09.2025

  • 3 Таkа.

    1 1 Отговор
    САЩ е предложил доста помощ с милиарди долари за Южна Корея след Корейската война. Така икономиката на Юга е процъфтяла. Днес качеството и конкуренцията са променени. Южнокорейските стоки стават от некачествени към по-некачествени. Да не говорим за севернокорейските стоки, защото са с още по-лошо качество от южнокорейското. Изпитват проблеми с южнокорейските технологии като Хюндай, Киа, Самсунг, и др. заради техническите си проблеми, но въпреки това са най-продаваните смартфони като Самсунг например.

    15:16 07.09.2025

