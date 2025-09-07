Южна Корея се договори със САЩ за освобождаване на задържаните работници

Властите на Република Корея постигнаха споразумение със САЩ за връщането на задържаните южнокорейски работници в родината им, съобщи аг. "Йонхап", позовавайки се на администрацията на южнокорейския президент.

„Все още остават административни процедури. Когато бъдат приключени, ще бъде реализиран чартърен полет, който да вземе нашите граждани“, заяви ръководителят на президентската канцелария Канг Хун-сик.

По-рано американските власти задържаха 457 души на строителната площадка на завод за производство на батерии за електрически превозни средства на южнокорейските компании Hyundai Motor Group и LG Energy Solution в щата Джорджия. Над 300 от тях са граждани на Република Корея. Те са заподозрени в нарушаване на имиграционните закони.

Агенцията съобщи преди това, че повечето южнокорейски граждани са дошли в Съединените щати с бизнес виза B1 или по режима за безвизово пътуване ESTA за краткосрочни пътувания. Американските власти заявиха, че задържаните са работили в САЩ без разрешение.