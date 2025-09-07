Индия няма да се откаже от руския петрол въпреки натиска от САЩ

Решението да продължи да купува руски петрол въпреки натиска от Съединените щати е част от дългосрочната стратегия на Индия и страната е решена да се придържа към този независим курс.
Това заяви Сами Котвани, президент на Индийския бизнес алианс.
„Общият консенсус в Индия е, че нашата позиция е устойчива и ще остане такава, освен ако не настъпят наистина фундаментални промени в глобалния контекст. Решението да продължим да купуваме ресурси от Русия не е временна стъпка, а част от добре обмислена дългосрочна стратегия. Както бизнес средите, така и държавните органи разбират стойността на тези доставки за нашата икономика, а също така разбират, че последователността в политиката изгражда доверие. При липса на големи промени Индия възнамерява твърдо да се придържа към този независим курс - продължавайки да диверсифицира вноса на ресурси и надеждно да защитава своите икономически интереси“, каза Котвани пред ТАСС.
Той добави, че в Индия решенията традиционно се вземат въз основа на националните интереси и принципа на стратегическата автономност. „Правителството и бизнесът не се поддадоха на външен натиск, тъй като това би означавало да се откажат от суверенното си право да определят собствения си курс. В същото време е очевидно, че подобни очаквания не бяха отправени към други големи вносители на руска енергия. Убедени сме, че международното сътрудничество трябва да се основава на взаимно уважение. Индия няма да направи компромис с ключовите си интереси при едностранни искания“, заключи той.
На 6 август Съединените щати наложиха допълнителни мита от 25% на Индия във връзка с покупката на руски петрол и нефтопродукти. Така тарифите върху вноса на индийски стоки и услуги бяха увеличени до 50%. Президентът на САЩ Доналд Тръмп разкритикува републиката за факта, че „винаги е купувала по-голямата част от военното си оборудване от Русия“ и е „заедно с Китай най-големият купувач“ на руски енергийни ресурси.
Индийското министерство на външните работи нарече атаките на САЩ заради руския петрол "неоправдани".
