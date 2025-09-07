Новини
Свят »
Индия »
Индия няма да се откаже от руския петрол въпреки натиска от САЩ

Индия няма да се откаже от руския петрол въпреки натиска от САЩ

7 Септември, 2025 18:52, обновена 7 Септември, 2025 18:59 733 29

  • индия-
  • санкции-
  • сащ-
  • русия-
  • петрол

Няма да направим компромис с ключовите си интереси при едностранни искания, заяви Сами Котвани, президент на Индийския бизнес алианс

Индия няма да се откаже от руския петрол въпреки натиска от САЩ - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Решението да продължи да купува руски петрол въпреки натиска от Съединените щати е част от дългосрочната стратегия на Индия и страната е решена да се придържа към този независим курс.

Това заяви Сами Котвани, президент на Индийския бизнес алианс.

„Общият консенсус в Индия е, че нашата позиция е устойчива и ще остане такава, освен ако не настъпят наистина фундаментални промени в глобалния контекст. Решението да продължим да купуваме ресурси от Русия не е временна стъпка, а част от добре обмислена дългосрочна стратегия. Както бизнес средите, така и държавните органи разбират стойността на тези доставки за нашата икономика, а също така разбират, че последователността в политиката изгражда доверие. При липса на големи промени Индия възнамерява твърдо да се придържа към този независим курс - продължавайки да диверсифицира вноса на ресурси и надеждно да защитава своите икономически интереси“, каза Котвани пред ТАСС.

Той добави, че в Индия решенията традиционно се вземат въз основа на националните интереси и принципа на стратегическата автономност. „Правителството и бизнесът не се поддадоха на външен натиск, тъй като това би означавало да се откажат от суверенното си право да определят собствения си курс. В същото време е очевидно, че подобни очаквания не бяха отправени към други големи вносители на руска енергия. Убедени сме, че международното сътрудничество трябва да се основава на взаимно уважение. Индия няма да направи компромис с ключовите си интереси при едностранни искания“, заключи той.

На 6 август Съединените щати наложиха допълнителни мита от 25% на Индия във връзка с покупката на руски петрол и нефтопродукти. Така тарифите върху вноса на индийски стоки и услуги бяха увеличени до 50%. Президентът на САЩ Доналд Тръмп разкритикува републиката за факта, че „винаги е купувала по-голямата част от военното си оборудване от Русия“ и е „заедно с Китай най-големият купувач“ на руски енергийни ресурси.

Индийското министерство на външните работи нарече атаките на САЩ заради руския петрол "неоправдани".


Индия
Поставете оценка:
Оценка 4.7 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Баба ванга

    16 1 Отговор
    Запада умиргва!

    Коментиран от #4, #6, #10

    19:02 07.09.2025

  • 2 Люси от Пловдив

    11 3 Отговор
    Като гражданин на ес трябва със съжаление да призная, че нас и съюзникът ни сащ никой не ни бръсне, Нямаме икономика, нямаме ресурси, нямаме технологии, имаме само признати 27 пола, а 80% от мъжкото ни население прави всекидневни опити да забременее.

    Коментиран от #7, #25

    19:02 07.09.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Вашето Мнение

    12 3 Отговор

    До коментар #1 от "Баба ванга":

    Умира и смъртта му никак няма да е лицеприятна. Англосаксонската измет ще плаща за всичките си грехове сторети от както е изпълзяла от землянките.

    19:04 07.09.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 🐘🐘🐘

    14 0 Отговор

    До коментар #1 от "Баба ванга":

    Въодушевен, индийският лидер Нарендра Моди се появи почти в прег....ръдка с Владимир Путин и Си Дзинпин. Тежък морално-психологически удар за Вашингтон и Лондон, които старателно и умело тласкаха Делхи към стратегическо противопоставяне с Китай. Сега Си Дзинпин заяви: „Драконът и слонът трябва да се обединят. Рамо до рамо с Мечката."
    Светът се втренчи в тройката лидери на ядрени държави с три милиарда население. Веднага по страниците и екраните на Запад се появиха шаржове с танцуващи Дракон, Слон и Мечок. Само още един от видимите резултати - именно Индия блокира кандидатурата за присъединяване към ШОС на Азърбейджан, а не Русия, на която Баку причинява неприятности по западна поръчка.

    Коментиран от #20

    19:04 07.09.2025

  • 7 Не говори за

    3 12 Отговор

    До коментар #2 от "Люси от Пловдив":

    Себе си. Сега не е като едно време когато затваряхте границите. Можеш да отидеш в Русия.

    Коментиран от #16, #27

    19:05 07.09.2025

  • 8 Мишел

    12 0 Отговор
    САЩ купуват от Индия 15% от дизела, който ползват. Купуват и тежък руски нефт, защото американския лек петрол не става за производство на тежки горива, а са наложили забрана за венецуелския петрол.

    19:05 07.09.2025

  • 9 Ха-ха на мен

    5 0 Отговор
    Марийка ми пуска без пари и е по-готина с очилата а Донка винаги ме пита колко долара ще ѝ дам и постоянно вдига цена .
    Естествено че ще правя чук-чук с марийчето.

    19:05 07.09.2025

  • 10 🐘🐘🐘

    10 1 Отговор

    До коментар #1 от "Баба ванга":

    Нужни са три кòла, за да се крепи една ограда“, каза председателят Си Дзинпин по време на тристранна среща с президентите на Русия Путин и на Монголия Хурелсух. Едно от важните мероприятия в хода на голямата среща на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС) в китайския град Тянцзин.
    Добави и втора китайска поговорка: „Даже на героя са нужни трима помощника“. Двете мъдрости са много подходящи за описание на духа на ШОС и на китайската визия за нов световен ред. Тройката има особено значение в китайската култура, оттам и в политиката в съзнанието на китайците. Видяхме и няколко знакови тройки покрай мероприятията в Тянцзин и Пекин. /СИ, Путин и Моди/

    Коментиран от #15

    19:06 07.09.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Мутра

    2 6 Отговор
    И индийци ще станете накрая копейкаджиите.

    Коментиран от #19

    19:08 07.09.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Излезе инфо

    2 14 Отговор

    До коментар #10 от "🐘🐘🐘":

    Че ваш Путин го посрещнали като досадни в Китай. За разлика от Ердо.

    19:09 07.09.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 И кво ?

    6 2 Отговор
    Натовците яко трият !

    19:10 07.09.2025

  • 18 Иван

    2 0 Отговор
    САЩ и Канада да скъсат дипломатически отношения!

    19:10 07.09.2025

  • 19 Иван

    5 1 Отговор

    До коментар #13 от "Мутра":

    В Столипиново ли си, пакистанецо?

    19:13 07.09.2025

  • 20 Мишел

    13 4 Отговор

    До коментар #6 от "🐘🐘🐘":

    Всъщност съюзът е от 4 ядрени сили - Русия, Китай, Северна Корея и вече Индия. Индия отказа договорите за закупуване на 120 бр. F35, както и други оръжия, ще произвежда Су57, ракети и други оръжия по руски лицензи.

    19:13 07.09.2025

  • 21 Ходи в Русия

    2 8 Отговор

    До коментар #16 от "Люси от Пловдив":

    И не се връщай. 151 отвратени от западните ценности го направиха.

    Коментиран от #24

    19:16 07.09.2025

  • 22 Хахаха

    0 3 Отговор
    Ще се откаже и още как просто митата не са влезли в сила

    19:17 07.09.2025

  • 23 Мудиблуз

    4 2 Отговор
    Кой отказва безплатен петрол ?

    19:18 07.09.2025

  • 24 Люси от Пловдив

    4 2 Отговор

    До коментар #21 от "Ходи в Русия":

    Мило не се изживявай като фюрер, за нищо не ставаш. Аз съм българка, работя с руснаци, бизнесът ми е печеливш, уважавана съм и тук и там и ти миличко не можеш да ми казваш къде да ходя.

    Коментиран от #28

    19:19 07.09.2025

  • 25 Смотан стар циганин

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Люси от Пловдив":

    100%истински думи

    19:19 07.09.2025

  • 26 Двойни стандарти

    4 2 Отговор
    До преди краят на 1941 фирми от САЩ са търгували свободно с неонациckа Германия. А след войната/ВСВ по подобие на тези които крадяха перални и битова техника в Украйна, са крадяли инженерна технология от немците.

    19:21 07.09.2025

  • 27 Смотан стар циганин

    2 1 Отговор

    До коментар #7 от "Не говори за":

    Само ПУТИН ще ни спаси от твоите любимци

    19:22 07.09.2025

  • 28 Мутра

    3 3 Отговор

    До коментар #24 от "Люси от Пловдив":

    Работиш друг път. Най много за някоя друга рубла.

    19:28 07.09.2025

  • 29 Подозирам

    1 2 Отговор
    че Индия получава пари за да взима руски петрол !

    19:28 07.09.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания