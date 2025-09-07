Новини
Орбан: Украйна ще бъде поделена между Русия и Запада

7 Септември, 2025 20:07, обновена 7 Септември, 2025 20:34

Унгарският премиер призова за реорганизация на Европейския съюз, за ​​да се предотврати разпадането му.

Орбан: Украйна ще бъде поделена между Русия и Запада - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Унгарският премиер Виктор Орбан заяви по време на събитие на управляващата партия „ФИДЕС - Унгарски граждански съюз“, че като държава Украйна ще бъде разделена между Русия и Запада в резултат на настоящия конфликт.

„Украйна ще бъде разделена между Русия и Запада и това е реалност, която сега е приета от всички“, каза Орбан, а думите му бяха цитирани в X от унгарския журналист Чаба Тот.

Според Орбан може да става въпрос за разделяне на Украйна на руска, западна и демилитаризирана зона.

Той смята, че е необходимо да се сключи споразумение за сигурност между Европейския съюз и Русия.

Орбан подчерта, че разпадането на Украйна не отговаря на интересите на Унгария и ЕС, но приемането на страната в ЕС няма да бъде добро решение на натрупаните проблеми. Според унгарския премиер, стратегическо партньорство би било достатъчно за развитие на отношенията между ЕС и Украйна.

Орбан призова за реорганизация на Европейския съюз, за ​​да се предотврати разпадането му.

Унгарският премиер добави, че между 2008 и 2025 г. обединена Европа е загубила 7% от дела си на световния пазар, докато САЩ са спечелили 4%.

„Това може да бъде безславен край на благородния европейски проект“, добави Орбан.

Той изрази мнение, че Китай ще изпревари Съединените щати като водеща икономика в света до края на това десетилетие.


Унгария
Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 62 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Амин!

    46 4 Отговор
    Дай боже!

    Коментиран от #56

    20:22 07.09.2025

  • 3 Сталин

    69 8 Отговор
    Няма такава държава като Украйна вече, Украйна е напълно съсипана всичките активи, земя и злато са в ръцете на еврейските банкери в Лондон и Ню Йорк, за бонус стотици милиарди долари задължения към западните мародери, разсипана индустрия и инфраструктура 2000 000 убити от ционисткия банков кабал.
    Скоро предстои същото и в България, когато онзи мръ сен чифутин Соломон Паси и новото колониално правителство вкарат България във война и ще видим ли тогава някой да остане да вика Слава на България

    Коментиран от #31

    20:22 07.09.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 За тебе

    5 26 Отговор
    нищо.

    20:22 07.09.2025

  • 6 Кънти на кухо

    12 49 Отговор
    шамандурата му с шамандура орбанска.

    20:22 07.09.2025

  • 7 Сталин

    63 6 Отговор
    Американските компании Cargill,Dupont и Monsanto притежават 17 милиона хектара земеделска земя в Украйна,а това е 52,31% от територията на страната ,като главните акционери на тези американски компании са Vanguard, BlackRock и Blackstone ,които контролират основните световни банкови и финансови институции.
    Други крупни собственици на украинска,земя са американската NCH Capital ,френската AgroGeneration и саудитската компания SALIC.
    Само някой с половин мозък още не може да разбере войната в Украйна,укрите и като българопитека са най тъпите парчета на света ,цялата ни икономика е в ръцете на западните мародери,индустриален ,финансов и производствен капитал а също ни грабят и природните ресурси,а ни обясняват по техните ционистки медии че Русия е виновна за това ,само някой някой с IQ колкото стайна температура може да вярва на това

    Коментиран от #27, #33, #37, #42, #55

    20:23 07.09.2025

  • 8 Така е,

    40 3 Отговор
    който не го е разбрал, скоро ще го разбере...

    20:23 07.09.2025

  • 9 Сталин

    42 6 Отговор
    Най важния план за Укрия който е дискутиран ,както казват това е плана на века за Укрия ,а плана е след войната Укрия ще бъде наводнена с кафяви хора от Африка и Азия за да строят проектите на BlackRock,които притежават милиони хектари земя ,и приматите и талибаните ще опрашват белите жени защото вече няма да има укри ,укрите изпукаха в окопите за ционизма и Израел,това е хилядолетната мечта на талмудистите

    20:23 07.09.2025

  • 10 Буферландската 🍰

    29 4 Отговор
    вече е разрязана на парчета и разпределена.

    20:24 07.09.2025

  • 11 Факти

    47 34 Отговор
    А Китай няма да дели Русия с никой. Цялата е вече негова.

    Коментиран от #45, #66

    20:25 07.09.2025

  • 12 факт

    41 45 Отговор
    Орбан разсъждава доста трезво. Нашите политици могат да се поучат от него. Авторитетът на Орбан е по-висок отколкото на нашите управляващи събрани заедно.

    Коментиран от #77

    20:26 07.09.2025

  • 13 Гласът на Сердика

    37 35 Отговор
    Откога Унгария взе да става решаващ фактор в европейската политика. Ако ЕС не им харесва могат да го напуснат.

    Коментиран от #15

    20:26 07.09.2025

  • 14 Ето защо

    10 18 Отговор
    Унгария на Орбан винаги е против васякакви резолюции на ЕС относно войната на Русия срещу Украйна особено когато са насочени срещу Русия.Орбан и Фицо тайно се надяват именно на това - да заграбят земята на Украинците и да си върнат Закарпатието, нещо като реквием на Австро-Унгария.А стане ли това Орбан ще бъде национален герой, нещо като новият Лайош Кошут......Ха дано, ама надали!

    20:28 07.09.2025

  • 15 Факти

    6 28 Отговор

    До коментар #13 от "Гласът на Сердика":

    Унграия не е никакъв фактор в ЕС. Вече официално е най-бедната държава. Според Евростат две години подред имат най-ниското реално потребление на глава.

    20:29 07.09.2025

  • 16 Последния Софиянец

    2 26 Отговор
    България, Румъния и Турция ще окупират Одеса.

    20:30 07.09.2025

  • 17 Подразбирам че

    22 1 Отговор
    ..пак ще има вид берлинска, пардон украинска стена.

    20:31 07.09.2025

  • 18 Гласът на Сердика

    7 13 Отговор
    Унгарците в този конфликт се изявяват преди всичко като предупреждаващи колко е опасно това или онова. После като настъпи решителният момен или излизат от залата да пият кафе или се изнизват по чорапи без да съобщят дали ще се върнат до края на заседанието. С една дума хартиен тигър.

    20:32 07.09.2025

  • 19 Орбини

    11 0 Отговор
    Или между Русия и Унгария ?

    20:32 07.09.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Кукувица Кукова

    11 23 Отговор
    Омръзна ми да слушам заплахите на Унгария как щели да напуснат ЕС. Като искат да го напускат. А дали съюзът след това ще се разпадне не би трябвало да ги интересува.

    Коментиран от #25, #63

    20:36 07.09.2025

  • 22 Шрьодер

    1 13 Отговор
    Орбан има германска мечта !

    20:37 07.09.2025

  • 23 Факт

    11 2 Отговор
    Реорганизация в смисъл отпадане на ЕК? ЕП става с методологически функции.

    20:38 07.09.2025

  • 24 Вики Толупа

    10 27 Отговор
    Орбан пак го раздава на пророк- дядо Ванго 🤣🤣 „Ще поделят Украйна“… това го слушаме вече от 2014-а, а вместо това Украйна оцелява, укрепва армията си и дори е по-близо до ЕС и НАТО от всякога. Истината е, че който най-много говори за „разпадане на ЕС“, обикновено тайничко мечтае за това, защото така ще обслужи Москва. А ЕС може и да има своите проблеми, но едно е сигурно – не се реорганизира по диктовка от Будапеща, още по-малко от Кремъл.

    Коментиран от #62

    20:38 07.09.2025

  • 25 А нема ...

    15 4 Отговор

    До коментар #21 от "Кукувица Кукова":

    ...нужда да го напускат ....той сам ще си се разпадне.
    И България ще е последна, щото нЕма да изпълнила изискванията за учястие в разпадането на Евро.Г..ейския съюз.

    20:41 07.09.2025

  • 26 Последния Софиянец

    7 16 Отговор
    Но е много по вероятно блатния халифат да бъде разделен между Китай, Япония, Украина и Финландия, ако трябва да бъдем честни!

    20:44 07.09.2025

  • 27 Коригирам

    13 0 Отговор

    До коментар #7 от "Сталин":

    17 млн. са 28 процента украинска земя собственост на американски корпорации.

    Коментиран от #84

    20:45 07.09.2025

  • 28 Баш Балък

    15 5 Отговор
    Покраина е торта, парчетата вече са нарязани. Володя от Кремъл взема лъвския пай.

    20:46 07.09.2025

  • 29 БгТопИдиот🇧🇬

    6 15 Отговор
    След капитулацията на просия няма да й остават нищо, само блатата окол .московията кална.

    20:46 07.09.2025

  • 30 Кукувица Кукова

    7 4 Отговор
    Освен хилавите британци никой друг не посмя досега да го напусне този съюз. Иначе голями усти много имат да говорят ама дотам и нищо друго.

    20:46 07.09.2025

  • 31 ,,,,,,

    2 6 Отговор

    До коментар #3 от "Сталин":

    Ще викаме слава на НАТО

    20:47 07.09.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Ха,ха

    4 0 Отговор

    До коментар #7 от "Сталин":

    Тва Монсанто ми звучи италянски като Медичите

    Коментиран от #44

    20:48 07.09.2025

  • 34 Евгени от Алфапласт

    8 1 Отговор
    Екстра!

    20:48 07.09.2025

  • 35 Минчо Тапата

    18 5 Отговор
    Едно е сигурно, Русия бавно но сигурно побеждава.

    20:49 07.09.2025

  • 36 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    6 13 Отговор
    Орби и той ще изгние в затвора като бункерния си господар с ботокса‼️

    20:49 07.09.2025

  • 37 Ха,ха

    0 1 Отговор

    До коментар #7 от "Сталин":

    Ми те де Медичите от Италия

    20:49 07.09.2025

  • 38 Кики биич

    12 2 Отговор
    Соро@@@со@@@идните последователи все чакат Русия да загуби, пък тя не губи. Абе КВО станА?

    20:52 07.09.2025

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Време е

    3 6 Отговор
    Унгария да ходи в БРИКС !

    20:55 07.09.2025

  • 41 Факт

    5 9 Отговор
    Бившият началник на щаб на отбраната на британските въоръжени сили Антъни Радакин блестящо описва положението на оркските войски на украинският фронт:
    „Ако на 24 февруари 2022 г. един охлюв се беше тръгнал от Ростов на Дон на запад, досега щеше да е пропълзял през цяла Украйна и половин Полша", каза Радакин.

    Коментиран от #82

    20:56 07.09.2025

  • 42 ,,,,,,

    10 1 Отговор

    До коментар #7 от "Сталин":

    Така като гледам мъгливия остров най накрая требва да го отнесе

    20:56 07.09.2025

  • 43 Гласът на Сердика

    4 11 Отговор
    От Брикс досега освен големи локуми друго не сме видели. Иначе те щели били да правят нов свят май че беше.

    20:57 07.09.2025

  • 44 Не е тайна

    2 0 Отговор

    До коментар #33 от "Ха,ха":

    Олга Монсанто - еврейcко испански произход

    20:59 07.09.2025

  • 45 Съгласен

    6 5 Отговор

    До коментар #11 от "Факти":

    Турция няма да дели България с никой.Тя си е тяхна по право.

    21:01 07.09.2025

  • 46 Ко казва кооо

    10 1 Отговор
    От където дошло, там отишло...
    Както беше създадена и в последствие присвоени земи от Запада, така ще се върне при мама...ама на наркомана тешко му и горко...няма да има място да се скрие. На Марс да го праща Мъск :)

    21:01 07.09.2025

  • 47 Факт

    3 8 Отговор
    Украинският командир Роберт Бровди "Маджар" реагира на санкциите срещу него на ватнишките власти в Унгария.
    Обръщението му е към външния министър на Унгария Сиярто: "(...) Напъхайте си отзад вашите санкции и ограничения за посещение в Унгария, г-н танцьор върху кости. Аз съм украинец и ще пристигна в родината на моя баща вече след вас. Истински маджари в Унгария има достатъчно и някога ще им писнете.
    Що се отнася до популизма около посочените заплахи за суверенитета на Унгария, – продавайте това и нататък на местния лумпен, докато той още съществува в някакво количество и се хваща на тези „бла-бла“. Но помнете черно-бялата позиция на етнически унгарец, украински военен, командир на Птиците от ВСУ:
    Докато се борите за нефтопровода „Дружба“, вие защитавате не суверенитета на Унгария, а собствените си мръсни джобове, пълни със санкционирана евтина суровина, купувайки която, вие сте съпричастни към умножаването на кървавите пари, които се връщат като ракети и „Шахеди“ по мирните градове на Украйна и само днес, 28 август 2025 г., убиха десетки украинци в Киев.
    Вашите крайници са до лактите в украинска кръв. И ние ще помним това.
    Без претенции за политика.
    Просто реакция на военнослужещ, гражданин на Украйна, на огласеното изявление."

    21:01 07.09.2025

  • 48 Ганя Путинофила

    10 1 Отговор
    В който съюз е влезнал Ганя, следва неминуем разпад!

    21:02 07.09.2025

  • 49 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    7 1 Отговор
    То това е ясно, затова Русия ще завладее колкото може повече територия
    и тогава ще сключи мир с онази фон дер Някояси и безличната женичка Кая...

    21:02 07.09.2025

  • 50 Пенчо Тиквата

    8 1 Отговор
    Президента на Украйна беше измамен да се хвърли в една война, която не може да спечели. Сега се чуди как да се спаси. Затова е толкова голям миротворец и само за примирия говори.

    Коментиран от #59

    21:03 07.09.2025

  • 51 Хааа

    1 8 Отговор
    Абе тоя защо е още в ЕС като ще се разпада.Брикс си е там и питат за него .Аиде и унгарците да си ходят в брикс и като не им харесва Европа.Лицемери долнииии.

    Коментиран от #71

    21:04 07.09.2025

  • 52 Орбан мрази Украйна, защото

    4 6 Отговор
    Сталин взе доста парчета от Маджария и я даде на Украйна!
    Даде и Войводина на сърбите, доста земи на румънците.
    Маджарите са прецакани отвсякъде!

    Коментиран от #53

    21:04 07.09.2025

  • 53 ффф

    7 0 Отговор

    До коментар #52 от "Орбан мрази Украйна, защото":

    Ти за Унгария не плачи и гледай нас. Поздрави!

    21:06 07.09.2025

  • 54 Кукувица Кукова

    4 6 Отговор
    Когато Мексико победи сащ в открита война тогава и Украйна ще победи Русия. Те така са седнали нещата.

    21:07 07.09.2025

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Ха,ха

    4 1 Отговор
    Тоя само като говорител и уведомава

    21:10 07.09.2025

  • 58 Ха,ха

    4 0 Отговор
    Пирамидата се разпадна

    21:11 07.09.2025

  • 59 Ха,ха

    3 0 Отговор

    До коментар #50 от "Пенчо Тиквата":

    Не измамен, а монтиран

    21:11 07.09.2025

  • 60 Гласът на Сердика

    1 5 Отговор
    Зеленски не може да загуби, защото от едната страна го крепи Урсула а от от другата страна Мерц.

    21:13 07.09.2025

  • 61 Ха,ха

    0 2 Отговор
    Аман от тия говорителки

    21:13 07.09.2025

  • 62 Ха,ха

    1 2 Отговор

    До коментар #24 от "Вики Толупа":

    Тва е един говорител, от него нищо не зависи

    21:14 07.09.2025

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Гласът на Сердика

    3 1 Отговор
    Урсула фон дер Лайен крепи и Бойко фон Банкя.

    21:16 07.09.2025

  • 65 Дедо

    1 6 Отговор
    Ако Унгария се чувства застрашена от членството на Украйна в ЕС , то тогава какъв е смисълът от малки вътрешноконтинентални държави , без морски излаз за ЕС? Унгария нито има морския потенциал на Украйна,нито стратегически местоположение , нито може да се мери с нея по индустриална мощ , земеделие и подземни богатства. Тогава излиза ,че Украйна може да даде на ЕС много , а Унгария нищо. Та коя от двете държави е по ценна за ЕС? И защо да членуват в ЕС малки и ограничени държави като Унгария , вместо да станат германски или полски провинции.

    Коментиран от #73

    21:18 07.09.2025

  • 66 Когато ми стане жена

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Факти":

    Ще я карам на магистралата, да работи
    за оная говоря ,дето не те глътна.

    21:18 07.09.2025

  • 67 Лично мнение

    5 6 Отговор
    Маджарският,мазен ,противен тoлyп не изненадва никого с това изказване .

    21:19 07.09.2025

  • 68 Гласът на Сердика

    0 4 Отговор
    А Стармър фон Лондон ги крепи и тримата - Урсула, Зеленски и Мерц.

    21:20 07.09.2025

  • 69 Сериозно ?

    0 3 Отговор
    Орбан се мисли за равен на Путин,Си и Ким !

    21:20 07.09.2025

  • 70 Тити

    1 5 Отговор
    Явно Орбан има много мокри сънища.

    21:21 07.09.2025

  • 71 Сега ти си лицемера

    1 0 Отговор

    До коментар #51 от "Хааа":

    Оди у лево.

    21:22 07.09.2025

  • 72 Корейчик

    1 2 Отговор
    И в ЕС,и в БРИКС Унгария ще е последна !Само в Ивицата Газа са по - зле !

    21:24 07.09.2025

  • 73 Хмм

    2 1 Отговор

    До коментар #65 от "Дедо":

    може, не може, съобразяват се с нея, вече и със Словакия, същото е и с Австрия, няма я Австро-Унгарската империя, но самочувствието и достойнството са останали

    21:24 07.09.2025

  • 74 Браво на Орбан

    5 1 Отговор
    Много точно казано и самата истина. Може да има и други виждащи реалността като него, но нямат смелостта да го кажат в този свят на фашизъм, лъжа и пропаганда.

    21:26 07.09.2025

  • 75 Уса

    1 0 Отговор
    И аз това казвам,защото го знам от първа инстанция тази на мистър Тръмп,да се свети името му

    21:28 07.09.2025

  • 76 Минчо Тапата

    0 0 Отговор
    Много ми е любопитно да видя как ще я направят тази Австро-Унгария.

    21:28 07.09.2025

  • 77 Това е лично твое

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "факт":

    мнение...Да сме наясно !

    21:29 07.09.2025

  • 78 И кое не е вярно?

    3 1 Отговор
    Поделянето е факт, Тръмпито иска голям дял а Путин не дава. Евро пуделите подсмърчат неистово, но не ги слагат в сметката. Укрия ще е Русия а част от нея амурска колония.

    21:29 07.09.2025

  • 79 Тц тц тц тц

    2 2 Отговор
    Как ли пък един не се роди на нашата територия като Орбан? Един бе, един поне…

    Коментиран от #85

    21:31 07.09.2025

  • 80 Уса

    1 1 Отговор
    Само да допълня...Бляк Рок напуснаха Украйна,за да освободят терен за новата израелска колония,която на по-късен етап ще стане Нов Израел.Става въпрос от Киев на запад.Това е една от сделиките,но за целта района трябва да бъде изчистен от украинци и друга паплач

    21:31 07.09.2025

  • 81 Викинг Викингов

    1 1 Отговор
    Орбан е хартиен тигър. Само говори ли говори.

    21:34 07.09.2025

  • 82 Голям джумбиш

    0 0 Отговор

    До коментар #41 от "Факт":

    Ехеееее, хахахаха, това е голяма приказка, човек. Хахахаха. И на това отгоре не е само метафора, а и факт. Няма такъв смешен джумбиш. Ще ползвам това сравнение занапред в коментари 🤣🤣🤣

    21:37 07.09.2025

  • 83 Мейзга

    0 0 Отговор
    Пак е говорил с Емзеперикс !

    21:37 07.09.2025

  • 84 Той говори

    0 1 Отговор

    До коментар #27 от "Коригирам":

    за остатъчна Украйна. Тогава процентите са различни.

    21:38 07.09.2025

  • 85 Коцето

    0 0 Отговор

    До коментар #79 от "Тц тц тц тц":

    е по,най !

    21:39 07.09.2025

  • 86 Хмм

    1 1 Отговор
    няма да бъде поделена, руснаците ще си вземат 4-те области, а войната ще се проточи във времето, като в Чечения, накрая украинците ще са съгласни на всичко само да спре, но нито Унгария, нито Полша, нито Румъния ще получат нещо

    21:44 07.09.2025

  • 87 Унгарския

    0 0 Отговор
    Тръмп !Путин !Или-Тръмпутин !

    21:46 07.09.2025

  • 88 Факти

    1 0 Отговор
    И на кой му пука за розовите сънища на една унгарска копейка?!

    21:47 07.09.2025

  • 89 Стамболов

    0 0 Отговор
    Това не е новина, като ли извънредна!

    21:48 07.09.2025

  • 90 ПУТИН КАЗА

    0 0 Отговор
    От окраина ще вземете само на геврека дупката.

    21:51 07.09.2025

