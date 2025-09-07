Орбан: Украйна ще бъде поделена между Русия и Запада

Унгарският премиер Виктор Орбан заяви по време на събитие на управляващата партия „ФИДЕС - Унгарски граждански съюз“, че като държава Украйна ще бъде разделена между Русия и Запада в резултат на настоящия конфликт.
„Украйна ще бъде разделена между Русия и Запада и това е реалност, която сега е приета от всички“, каза Орбан, а думите му бяха цитирани в X от унгарския журналист Чаба Тот.
Според Орбан може да става въпрос за разделяне на Украйна на руска, западна и демилитаризирана зона.
Той смята, че е необходимо да се сключи споразумение за сигурност между Европейския съюз и Русия.
Орбан подчерта, че разпадането на Украйна не отговаря на интересите на Унгария и ЕС, но приемането на страната в ЕС няма да бъде добро решение на натрупаните проблеми. Според унгарския премиер, стратегическо партньорство би било достатъчно за развитие на отношенията между ЕС и Украйна.
Орбан призова за реорганизация на Европейския съюз, за да се предотврати разпадането му.
Унгарският премиер добави, че между 2008 и 2025 г. обединена Европа е загубила 7% от дела си на световния пазар, докато САЩ са спечелили 4%.
„Това може да бъде безславен край на благородния европейски проект“, добави Орбан.
Той изрази мнение, че Китай ще изпревари Съединените щати като водеща икономика в света до края на това десетилетие.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Амин!
Коментиран от #56
20:22 07.09.2025
3 Сталин
Скоро предстои същото и в България, когато онзи мръ сен чифутин Соломон Паси и новото колониално правителство вкарат България във война и ще видим ли тогава някой да остане да вика Слава на България
Коментиран от #31
20:22 07.09.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 За тебе
20:22 07.09.2025
6 Кънти на кухо
20:22 07.09.2025
7 Сталин
Други крупни собственици на украинска,земя са американската NCH Capital ,френската AgroGeneration и саудитската компания SALIC.
Само някой с половин мозък още не може да разбере войната в Украйна,укрите и като българопитека са най тъпите парчета на света ,цялата ни икономика е в ръцете на западните мародери,индустриален ,финансов и производствен капитал а също ни грабят и природните ресурси,а ни обясняват по техните ционистки медии че Русия е виновна за това ,само някой някой с IQ колкото стайна температура може да вярва на това
Коментиран от #27, #33, #37, #42, #55
20:23 07.09.2025
8 Така е,
20:23 07.09.2025
9 Сталин
20:23 07.09.2025
10 Буферландската 🍰
20:24 07.09.2025
11 Факти
Коментиран от #45, #66
20:25 07.09.2025
12 факт
Коментиран от #77
20:26 07.09.2025
13 Гласът на Сердика
Коментиран от #15
20:26 07.09.2025
14 Ето защо
20:28 07.09.2025
15 Факти
До коментар #13 от "Гласът на Сердика":Унграия не е никакъв фактор в ЕС. Вече официално е най-бедната държава. Според Евростат две години подред имат най-ниското реално потребление на глава.
20:29 07.09.2025
16 Последния Софиянец
20:30 07.09.2025
17 Подразбирам че
20:31 07.09.2025
18 Гласът на Сердика
20:32 07.09.2025
19 Орбини
20:32 07.09.2025
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Кукувица Кукова
Коментиран от #25, #63
20:36 07.09.2025
22 Шрьодер
20:37 07.09.2025
23 Факт
20:38 07.09.2025
24 Вики Толупа
Коментиран от #62
20:38 07.09.2025
25 А нема ...
До коментар #21 от "Кукувица Кукова":...нужда да го напускат ....той сам ще си се разпадне.
И България ще е последна, щото нЕма да изпълнила изискванията за учястие в разпадането на Евро.Г..ейския съюз.
20:41 07.09.2025
26 Последния Софиянец
20:44 07.09.2025
27 Коригирам
До коментар #7 от "Сталин":17 млн. са 28 процента украинска земя собственост на американски корпорации.
Коментиран от #84
20:45 07.09.2025
28 Баш Балък
20:46 07.09.2025
29 БгТопИдиот🇧🇬
20:46 07.09.2025
30 Кукувица Кукова
20:46 07.09.2025
31 ,,,,,,
До коментар #3 от "Сталин":Ще викаме слава на НАТО
20:47 07.09.2025
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Ха,ха
До коментар #7 от "Сталин":Тва Монсанто ми звучи италянски като Медичите
Коментиран от #44
20:48 07.09.2025
34 Евгени от Алфапласт
20:48 07.09.2025
35 Минчо Тапата
20:49 07.09.2025
36 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
20:49 07.09.2025
37 Ха,ха
До коментар #7 от "Сталин":Ми те де Медичите от Италия
20:49 07.09.2025
38 Кики биич
20:52 07.09.2025
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Време е
20:55 07.09.2025
41 Факт
„Ако на 24 февруари 2022 г. един охлюв се беше тръгнал от Ростов на Дон на запад, досега щеше да е пропълзял през цяла Украйна и половин Полша", каза Радакин.
Коментиран от #82
20:56 07.09.2025
42 ,,,,,,
До коментар #7 от "Сталин":Така като гледам мъгливия остров най накрая требва да го отнесе
20:56 07.09.2025
43 Гласът на Сердика
20:57 07.09.2025
44 Не е тайна
До коментар #33 от "Ха,ха":Олга Монсанто - еврейcко испански произход
20:59 07.09.2025
45 Съгласен
До коментар #11 от "Факти":Турция няма да дели България с никой.Тя си е тяхна по право.
21:01 07.09.2025
46 Ко казва кооо
Както беше създадена и в последствие присвоени земи от Запада, така ще се върне при мама...ама на наркомана тешко му и горко...няма да има място да се скрие. На Марс да го праща Мъск :)
21:01 07.09.2025
47 Факт
Обръщението му е към външния министър на Унгария Сиярто: "(...) Напъхайте си отзад вашите санкции и ограничения за посещение в Унгария, г-н танцьор върху кости. Аз съм украинец и ще пристигна в родината на моя баща вече след вас. Истински маджари в Унгария има достатъчно и някога ще им писнете.
Що се отнася до популизма около посочените заплахи за суверенитета на Унгария, – продавайте това и нататък на местния лумпен, докато той още съществува в някакво количество и се хваща на тези „бла-бла“. Но помнете черно-бялата позиция на етнически унгарец, украински военен, командир на Птиците от ВСУ:
Докато се борите за нефтопровода „Дружба“, вие защитавате не суверенитета на Унгария, а собствените си мръсни джобове, пълни със санкционирана евтина суровина, купувайки която, вие сте съпричастни към умножаването на кървавите пари, които се връщат като ракети и „Шахеди“ по мирните градове на Украйна и само днес, 28 август 2025 г., убиха десетки украинци в Киев.
Вашите крайници са до лактите в украинска кръв. И ние ще помним това.
Без претенции за политика.
Просто реакция на военнослужещ, гражданин на Украйна, на огласеното изявление."
21:01 07.09.2025
48 Ганя Путинофила
21:02 07.09.2025
49 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
и тогава ще сключи мир с онази фон дер Някояси и безличната женичка Кая...
21:02 07.09.2025
50 Пенчо Тиквата
Коментиран от #59
21:03 07.09.2025
51 Хааа
Коментиран от #71
21:04 07.09.2025
52 Орбан мрази Украйна, защото
Даде и Войводина на сърбите, доста земи на румънците.
Маджарите са прецакани отвсякъде!
Коментиран от #53
21:04 07.09.2025
53 ффф
До коментар #52 от "Орбан мрази Украйна, защото":Ти за Унгария не плачи и гледай нас. Поздрави!
21:06 07.09.2025
54 Кукувица Кукова
21:07 07.09.2025
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Ха,ха
21:10 07.09.2025
58 Ха,ха
21:11 07.09.2025
59 Ха,ха
До коментар #50 от "Пенчо Тиквата":Не измамен, а монтиран
21:11 07.09.2025
60 Гласът на Сердика
21:13 07.09.2025
61 Ха,ха
21:13 07.09.2025
62 Ха,ха
До коментар #24 от "Вики Толупа":Тва е един говорител, от него нищо не зависи
21:14 07.09.2025
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Гласът на Сердика
21:16 07.09.2025
65 Дедо
Коментиран от #73
21:18 07.09.2025
66 Когато ми стане жена
До коментар #11 от "Факти":Ще я карам на магистралата, да работи
за оная говоря ,дето не те глътна.
21:18 07.09.2025
67 Лично мнение
21:19 07.09.2025
68 Гласът на Сердика
21:20 07.09.2025
69 Сериозно ?
21:20 07.09.2025
70 Тити
21:21 07.09.2025
71 Сега ти си лицемера
До коментар #51 от "Хааа":Оди у лево.
21:22 07.09.2025
72 Корейчик
21:24 07.09.2025
73 Хмм
До коментар #65 от "Дедо":може, не може, съобразяват се с нея, вече и със Словакия, същото е и с Австрия, няма я Австро-Унгарската империя, но самочувствието и достойнството са останали
21:24 07.09.2025
74 Браво на Орбан
21:26 07.09.2025
75 Уса
21:28 07.09.2025
76 Минчо Тапата
21:28 07.09.2025
77 Това е лично твое
До коментар #12 от "факт":мнение...Да сме наясно !
21:29 07.09.2025
78 И кое не е вярно?
21:29 07.09.2025
79 Тц тц тц тц
Коментиран от #85
21:31 07.09.2025
80 Уса
21:31 07.09.2025
81 Викинг Викингов
21:34 07.09.2025
82 Голям джумбиш
До коментар #41 от "Факт":Ехеееее, хахахаха, това е голяма приказка, човек. Хахахаха. И на това отгоре не е само метафора, а и факт. Няма такъв смешен джумбиш. Ще ползвам това сравнение занапред в коментари 🤣🤣🤣
21:37 07.09.2025
83 Мейзга
21:37 07.09.2025
84 Той говори
До коментар #27 от "Коригирам":за остатъчна Украйна. Тогава процентите са различни.
21:38 07.09.2025
85 Коцето
До коментар #79 от "Тц тц тц тц":е по,най !
21:39 07.09.2025
86 Хмм
21:44 07.09.2025
87 Унгарския
21:46 07.09.2025
88 Факти
21:47 07.09.2025
89 Стамболов
21:48 07.09.2025
90 ПУТИН КАЗА
21:51 07.09.2025