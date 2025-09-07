Орбан: Украйна ще бъде поделена между Русия и Запада

Унгарският премиер Виктор Орбан заяви по време на събитие на управляващата партия „ФИДЕС - Унгарски граждански съюз“, че като държава Украйна ще бъде разделена между Русия и Запада в резултат на настоящия конфликт.

„Украйна ще бъде разделена между Русия и Запада и това е реалност, която сега е приета от всички“, каза Орбан, а думите му бяха цитирани в X от унгарския журналист Чаба Тот.

Според Орбан може да става въпрос за разделяне на Украйна на руска, западна и демилитаризирана зона.

Той смята, че е необходимо да се сключи споразумение за сигурност между Европейския съюз и Русия.

Орбан подчерта, че разпадането на Украйна не отговаря на интересите на Унгария и ЕС, но приемането на страната в ЕС няма да бъде добро решение на натрупаните проблеми. Според унгарския премиер, стратегическо партньорство би било достатъчно за развитие на отношенията между ЕС и Украйна.

Орбан призова за реорганизация на Европейския съюз, за ​​да се предотврати разпадането му.

Унгарският премиер добави, че между 2008 и 2025 г. обединена Европа е загубила 7% от дела си на световния пазар, докато САЩ са спечелили 4%.

„Това може да бъде безславен край на благородния европейски проект“, добави Орбан.

Той изрази мнение, че Китай ще изпревари Съединените щати като водеща икономика в света до края на това десетилетие.