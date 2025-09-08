Новини
Зеленски: Някои партньори продължават да купуват руски петрол и газ. Трябва да отнемем оръжието на убиеца Путин ВИДЕО
Зеленски: Някои партньори продължават да купуват руски петрол и газ. Трябва да отнемем оръжието на убиеца Путин ВИДЕО

8 Септември, 2025 06:46, обновена 8 Септември, 2025 07:00 1 971 74

Жалко е, но в Аляска Путин получи това, което искаше, заяви украинският президент пред американския канал ABC

Зеленски: Някои партньори продължават да купуват руски петрол и газ. Трябва да отнемем оръжието на убиеца Путин ВИДЕО - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че срещата на върха на президента Доналд Тръмп с руския президент Владимир Путин в Аляска е дала на руския лидер това, което е искал.

„Жалко е, че Украйна не беше там, защото мисля, че президентът Тръмп даде на Путин това, което е искал“, каза Зеленски. „Той много искаше да се срещне с президента Тръмп, с президента на Съединените щати. И Путин го получи. Това е жалко.“

Украинският президент добави: „Путин не иска да се срещне с мен, но много иска да се срещне с президента на Съединените щати, да покаже на всички видео и снимки, че е там.“

Зеленски говори с главния кореспондент по глобалните въпроси на ABC News Марта Радац в петък в интервю, излъчено по ABC News „This Week“ в неделя.

Коментарите на Зеленски дойдоха дни преди Русия да изстреля над 800 дрона и други боеприпаси в Украйна през нощта в събота, включително столицата Киев, където беше ударена сградата на кабинета на правителството. Атаките доведоха до смъртта на най-малко осем цивилни и раняването на 59 други в цялата страна. Украинските военновъздушни сили определиха атаката като рекордна.

Докато войната в Украйна се проточва, Тръмп продължава да настоява - досега, безуспешно – за среща между Путин и Зеленски, докато се стреми да сложи край на дългогодишния конфликт. Тази седмица наложеният от Тръмп двуседмичен краен срок за мирни преговори между Путин и Зеленски отмина.

Разговаряйки с Радац от бомбардирана американска фабрика в Украйна, Зеленски каза, че вярва, че за да се сложи край на войната, е необходим по-голям натиск от американските и европейските съюзници срещу Русия.

„Говорите за повече санкции, повече тарифи и повече помощ от президента Тръмп. И му казахте, че смятате, че той има силата да направи това. И въпреки това крайните срокове минават отново и отново и поредният мина“, каза Радац.

„Всички разбираме, че се нуждаем от допълнителен натиск върху Путин. Нуждаем се от натиск от Съединените щати.“ И казах, че мисля, че президентът Тръмп е прав за европейците – много съм благодарен на всички партньори. Но някои от тях продължават да купуват петрол и руски газ. А това не е честно... Така че трябва да спрем да купуваме всякакъв вид енергия от Русия“, каза той.

„Това е само един от начините да спрем убиеца. Трябва да му се отнеме оръжието. Енергията е неговото оръжие“, добави Зеленски.

Що се отнася до дългоочакваните гаранции за сигурност, които Украйна поиска от американските и европейските съюзници в случай на край на войната, Зеленски каза, че „всякакви гаранции за сигурност в Украйна могат да се основават само на нашата армия“.

„Мисля, че президентът Тръмп иска да сложи край на тази война. Но ако говорим за справедлив и траен мир, е важно да се свърши и да няма възможност за повторна агресия след шест месеца, след една година, след две години.“ „Не е важно само да се спре войната. Да, много е важно, но и да има траен мир, да има сигурност“, каза той.

На въпрос на Радац как изглежда победата за неговата воюваща страна, Зеленски отговори, че това е оцеляването на Украйна.

„Целта на Путин е да окупира Украйна“, каза Зеленски.

„Путин иска, разбира се, да ни окупира напълно. За него това е победа. И докато не може да го направи, победата е на наша страна“, каза той. „Ето защо за нас оцеляването е победа. Защото оцеляваме с нашата идентичност, с нашата страна, с нашата независимост.“


Украйна
Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Ама

    101 2 Отговор
    нали побеждаваш, бе !

    Коментиран от #58

    07:05 08.09.2025

  • 4 Факт

    98 0 Отговор
    Натиск в празното. Русия не е там, където я търсят, защото истината не е такава, каквато я представят.

    07:07 08.09.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Механик

    114 0 Отговор
    Ами да бе! Ще спрем да ядем и дишаме, щото Зели има нужда от победа....
    Аман от изкуфелници! Че и думата им дават.
    Зели, ти се концентрирай върху успехите на перемогата и "мира чрез сила", моето момче. В началото викахте, че ще избесите руснаците по клоновете. Тогава не говорехте, че за целта ние трябва да умрем от глад.

    07:10 08.09.2025

  • 7 Вече

    84 0 Отговор
    са му дали нови напътствия и е доста променен наратива. Например вече най-добрата "гаранция" е "силната украинска армия".
    А "победата" е недопускане на пълна "окупация... Има и мека критика към САЩ , примесена с ревност...
    Но прави впечатление, че всичко което казва е наратив на ЕС. Очевидно има и смяна на менторите в Киев

    07:11 08.09.2025

  • 8 Зеления пак е изгубил връзка с реалноста

    85 0 Отговор
    Не нормален наркоман и смешник си

    07:15 08.09.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Да бе

    81 0 Отговор
    От тебе по голям Терорист няма.Кога избивахте и палехте живи Руснаци и се правихте и още сте Бандеровци.Народа по света разбра истината а само част от Германците и Французите и Бритиш все още те подкрепят.

    07:17 08.09.2025

  • 11 Перо

    76 0 Отговор
    Ционистът иска да въвлече максимален брой страни, които да му водят войната, без оглед на икономически и политически щети! Щом е способен да не спазва международни споразумения, да провежда геноцид и да провокира войната, трябва да може и сам да се защитава, иначе да се оплаква сега на Виктория Нюланд!

    Коментиран от #42

    07:17 08.09.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Факт

    75 0 Отговор
    Зелник,ти каква газ купуваш-индийска?!Индия откъде има газ,какво се правиш на луд?

    07:17 08.09.2025

  • 14 Ама Зелю не разбра ли...

    60 0 Отговор
    Без белия байряк на Зелю войната няма да свърши... ако не ще доброволно ша стани доброзорно, но ще е по скъпичко....
    А пушечния материал привършва и скоро може Зелю да остани и без матриял!!!

    07:20 08.09.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Анонимен

    31 0 Отговор
    Другите мислят разумно а не като вас

    07:23 08.09.2025

  • 19 Никой

    53 0 Отговор
    Фашизмът - дори и в мъничък вид - не трябва да се пуска на свобода. Който е възпитавал дете - ще се съгласи - докато е малко зло - лесна работа - стане ли голям проблем е тъпо. Хитлер даже и космически ракети пусна - в отчаянието си.

    Странното е - че именно Англия подкрепя сега фашизма в Киев.

    Русия се изтегли доброволно от Германия - 1992 година или там някъде. Сега ако имаше войски в Германия - този бърборко какво щеше да приказва.

    Вместо да си гледа икономиката - обяви агресия спрямо Русия.

    Коментиран от #22

    07:25 08.09.2025

  • 20 Тоя плондир иска още война

    57 0 Отговор
    Президентът на САЩ Доналд Тръмп вече е разбрал, че страната му и Украйна са загубили от Русия и иска да прекрати този конфликт.
    „Мисля, че войната в Украйна може да приключи скоро, до седмици, ако сме умни", каза Тръмп в Овалния кабинет. "Ако обаче не сме умни, тя ще продължи, а ние не искаме това. Помнете какво казах - това може да ескалира в трета световна война, ние също не искаме това", категоричен беше държавият глава на САЩ.
    Тръмп призна, дори под сурдинка, вината на САЩ за случката с Украйна.
    Затова и иска да спре това безумие!
    Даже Рубио каза че,това е прокси война на САЩ срещу Русия.
    Тръмп каза още за вината на Зеленски: Не съм доволен от Зеленски и не съм му голям фен. Ако си умен, не воюваш, щом си по-слаб...

    07:27 08.09.2025

  • 21 Хазарите са

    53 0 Отговор
    Убийци. И ти си никой. Не може ти да ми казваш, какво и от кого да не купувам. Смотан хазар

    07:28 08.09.2025

  • 22 Странно ли?

    60 0 Отговор

    До коментар #19 от "Никой":

    "Англия подкрепя сега фашизма в Киев."? Ами тези от край време мразят Русия и нас. И по природа са си фашисти, колонизатори, робовладелци...

    07:31 08.09.2025

  • 23 Мефистофел

    39 1 Отговор
    Снимката кърти! Абе знаете ли, някой ден ако не ме домързи, ще се разтърся по мрежата за снимки на Зелника на лоито не е друсан. Дали ще са повече от пръстите на две ръце!?!?!?!?

    07:34 08.09.2025

  • 24 Офф хиз хед

    35 1 Отговор
    Зеления клоун няма ли да пукне най накрая?

    07:38 08.09.2025

  • 25 Ами

    31 3 Отговор
    че европейците ЕС подкрепяха и финансираха фашисткия режим в Киев е разбираемо. Но защо британците и американосите се хванаха на тази въдица... Предстои да се разбере

    07:39 08.09.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Перо

    42 5 Отговор
    Всички страни да купуват скъп нефт и газ и да вдигат цените на населението за да му е добре на ционисткия шут!

    07:43 08.09.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Факт

    49 43 Отговор
    Путлер е жалък страхливец и подлизурко. Затова изпрати и двойника си в Аляска.

    07:46 08.09.2025

  • 30 ЕЙ ЖЕЛАЕЩИТЕЕЕЕ

    35 36 Отговор
    ЛЕКУВАЙТЕ ПАЦИЕНТА ,.....ЗЛЕ Е ..........

    07:48 08.09.2025

  • 31 Величко

    38 53 Отговор
    Оффф ... , няма ли кой да обясни на зелената листна въшка , че той е само една марионетка и нищо не зависи от него... ? !

    Коментиран от #33, #68

    07:51 08.09.2025

  • 32 Лицемер

    35 41 Отговор
    Да кажем че Украйна също купува руски газ през Словакия и руски петролни продукти от нашия Лукойл. Жалък наркоман затри народа си.

    07:52 08.09.2025

  • 33 Точно от президента Зеленски

    44 23 Отговор

    До коментар #31 от "Величко":

    зависи всичко....

    07:54 08.09.2025

  • 34 Георги

    23 15 Отговор
    късно е! Тея "санкции" можеха да проработят ако се бяха случили на куп първия месец, сега вече на Путин му е през газопровода. По-добре си купувай билет за Москва, ако изобщо ти пука за Украйна и украинците.

    07:54 08.09.2025

  • 35 Мордохай

    17 1 Отговор
    Няма да мине,без утилизация.

    07:55 08.09.2025

  • 36 Тоя Досадник всеки ден го Натрапвате!

    28 3 Отговор
    Никой не му чете Простотийте! Само Досажда!

    07:56 08.09.2025

  • 37 ха ха ха

    8 1 Отговор
    ха ха ха....

    07:57 08.09.2025

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 лицемерно е убиеца да крещи

    25 3 Отговор
    дръжте убиеца ,това което щеше да стане преди три години без убити хора ,ще стане сега само че със стотици хиляди убити и то заради зеленски и неговото обкръжение ,които колкото и да бъдат съдени няма да изкупят вината си

    Коментиран от #45

    08:03 08.09.2025

  • 40 област Новорусия

    22 1 Отговор
    Дано Зеля оцелее до края за да има основание Русия да освободи цялата бивша украйнска област.

    08:03 08.09.2025

  • 41 Артилерист

    24 1 Отговор
    Вече никой не се съобразява с комичния артист Зеленски. Той стана особено токсичен след като се опита да се шегува с президента на САЩ в овалния кабинет и разбира се, Тръмп го изгони като мръсно коте. Западняците го държат все още, защото знае много за подлостите им, вкл. и това, че го накараха да натопи страната си във войната срещу Русия...

    08:08 08.09.2025

  • 42 Ха ха ха

    17 1 Отговор

    До коментар #11 от "Перо":

    Нюланд също е еврейка оттам и ционистка.

    08:09 08.09.2025

  • 43 Ний ша Ва упрайм

    17 1 Отговор
    тоя иска унгарци, словенци, българи и германци да купуваме скъпия хамерикански петрол за да мое русата перука да ги финансира да защитават икономическите и военни им интереси

    08:10 08.09.2025

  • 44 Древен

    16 1 Отговор
    Смехуркоу....
    Кой беше ти че да дирижираш кой какво да прави...
    Няма начин всички да ти се връзват на дивотиите...
    Все пак бизнеса си е бизнес

    08:10 08.09.2025

  • 45 Древен

    9 0 Отговор

    До коментар #39 от "лицемерно е убиеца да крещи":

    Цъ
    Не са стотици хиляди....
    Вече минават 2.2 млн...

    08:12 08.09.2025

  • 46 Баш софиянец

    15 1 Отговор
    Тоя пък ще казва кой откъде какво ще купува! Наглец си беше, наглец ще си остане.

    08:13 08.09.2025

  • 47 Явно не знаеш, че Зеленски е

    9 9 Отговор

    До коментар #28 от "дядото":

    президент от 2019 година....

    Коментиран от #56, #63, #64

    08:15 08.09.2025

  • 48 гдфгфдг

    11 6 Отговор
    трябва една шепа кривоноси банкери да бъдат елиминирани и ще се оправи света!

    Коментиран от #54

    08:16 08.09.2025

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Среща между Путин и Зеленски?

    18 1 Отговор
    Как пък ни един журналист не посмя да попита- "За какво?"
    Това ли ще донесе мира?

    Сигурен съм, че дори журналистите знаят, че това е просто тъп комедиански номер.

    08:17 08.09.2025

  • 51 Няма

    13 1 Отговор
    по голям убиец от наркомана Зеленски!

    08:19 08.09.2025

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Само Путлер трябва да се

    3 12 Отговор

    До коментар #48 от "гдфгфдг":

    ликвидира.

    Коментиран от #62

    08:21 08.09.2025

  • 55 Бит

    7 2 Отговор
    Насит нема. Стара поговорка.

    08:23 08.09.2025

  • 56 Ама верно ли?

    10 1 Отговор

    До коментар #47 от "Явно не знаеш, че Зеленски е":

    Аз го мислих за пианист! И танцьор на еротични танци, по прашки на дамски токчета. Освен това бил и слуга- това поне всички го знаят.

    08:25 08.09.2025

  • 57 Питай

    7 1 Отговор

    До коментар #53 от "Дядка, Зеленски е президент":

    Баба си смотльо ка го ла....

    08:26 08.09.2025

  • 58 Зъл пес

    9 1 Отговор

    До коментар #3 от "Ама":

    Аха,побеждавал бил,я Запада да го зареже че тогава да го видим.Вече ми дълбае дупка в мозъка с неговото непрестанно мрънкане.

    08:27 08.09.2025

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 И как ще ги отнемат бе Зелко?

    9 1 Отговор
    Виж, на теб ако ги бяха отнели, Украйна щеше да си е цяла.

    08:31 08.09.2025

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Лигитимността на нарко Зеленскиму изтече

    7 1 Отговор

    До коментар #47 от "Явно не знаеш, че Зеленски е":

    пролетта на 2024г.,сега е самозванец и клоун,въобще не е никакъв. За това и подписите му не важат въобще.

    08:43 08.09.2025

  • 65 Коста

    7 1 Отговор
    Първо Зельо не е президент. Второ САЩ и Русия са 2те основни Големи сили. Къв е този да нарежда кой какво да прави? Гледай си смотаната работа.

    08:45 08.09.2025

  • 66 россиян..

    6 12 Отговор
    Що търкаш 61..в столицата на кiевската хунта среща не може да се проведе-от вчера кремля почна да батисва всички заведения в която тя може да се насрочи и така требва да бъде..урсулците са на коленца сега цукат нозете на рижавио за да махне зеления мухал-що протака нещата за мир-а масква напредва в бандерско

    08:46 08.09.2025

  • 67 Гай Турий

    8 17 Отговор
    Крайно време е дивият запад да преустанови подкрепата на този античовек, готов заради своето оцеляване да подкара целия свят в ТСВ. Естествено той сам не решава, а самият е марионетка на дивия запад и те съгласувано ин тикат в ТСВ с цената на милиони жертви на руснаци от двете страни на съществуващата фронтова линия. Дивият запад е нагъл отвратителен дегенерат, хранещ се с кървищата на източните народи и страхливо прикриващ се зад гърба на техните първи съседи в Източна Европа, сред които е и България. Българските власти да спрат да слугуват на циничните неудачници, хермафродити и клоуни, накичили западналите правителства, съществуващи в паралелна реалност, обусловена от когнитивен дисонанс в собственото им изродено тяло, и проумеят че ни водят към фатална национална катастрофа. Време е да проявим разум и се разграничим от тая развилняла се коалиция на желаещите импотенти, които нищо смислено не могат да свършат, освен да нажежават хибридно обществените отношения и врява в мозъците на опростачените последни поколения.

    08:47 08.09.2025

  • 68 Путлер много се надяваше

    17 6 Отговор

    До коментар #31 от "Величко":

    Зеленски да избяга в чужбина още в началото на войната обаче не позна дъртия, бункерен лузър.

    08:50 08.09.2025

  • 69 Тиква

    6 12 Отговор
    От сутринта пак тоя,наркобандер,всеки ден бълва простотиите, срещу Русия, разбрахме вече, който плюй по руснаците и Путин, плащане ще има ,в долари,евра и кокаин.

    08:50 08.09.2025

  • 70 ООрана държава

    4 8 Отговор
    От кога клоуна казва кой от къде и какво ще пазарува?

    08:52 08.09.2025

  • 71 Мишел

    0 2 Отговор
    Такава е съдбата - за Путин - Украйна, за Зеленски - победата.

    08:53 08.09.2025

  • 72 ЗЕЛЕ ДА ВНИМАВА

    0 0 Отговор
    Да няма някоя ракета и през неговия прозорец.

    08:58 08.09.2025

  • 73 НЕ МОЕ МИ ПОЧНЕ ДЕНЯ

    1 0 Отговор
    Къде ми е статията за успехите на Зеленски??

    08:58 08.09.2025

  • 74 Българка 😺-Маца

    0 0 Отговор
    Уудрий Вов ,да се пукат от злоба душите черни душмански !

    08:59 08.09.2025

