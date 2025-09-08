Зеленски: Някои партньори продължават да купуват руски петрол и газ. Трябва да отнемем оръжието на убиеца Путин ВИДЕО

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че срещата на върха на президента Доналд Тръмп с руския президент Владимир Путин в Аляска е дала на руския лидер това, което е искал.
„Жалко е, че Украйна не беше там, защото мисля, че президентът Тръмп даде на Путин това, което е искал“, каза Зеленски. „Той много искаше да се срещне с президента Тръмп, с президента на Съединените щати. И Путин го получи. Това е жалко.“
Украинският президент добави: „Путин не иска да се срещне с мен, но много иска да се срещне с президента на Съединените щати, да покаже на всички видео и снимки, че е там.“
Зеленски говори с главния кореспондент по глобалните въпроси на ABC News Марта Радац в петък в интервю, излъчено по ABC News „This Week“ в неделя.
Коментарите на Зеленски дойдоха дни преди Русия да изстреля над 800 дрона и други боеприпаси в Украйна през нощта в събота, включително столицата Киев, където беше ударена сградата на кабинета на правителството. Атаките доведоха до смъртта на най-малко осем цивилни и раняването на 59 други в цялата страна. Украинските военновъздушни сили определиха атаката като рекордна.
Докато войната в Украйна се проточва, Тръмп продължава да настоява - досега, безуспешно – за среща между Путин и Зеленски, докато се стреми да сложи край на дългогодишния конфликт. Тази седмица наложеният от Тръмп двуседмичен краен срок за мирни преговори между Путин и Зеленски отмина.
Разговаряйки с Радац от бомбардирана американска фабрика в Украйна, Зеленски каза, че вярва, че за да се сложи край на войната, е необходим по-голям натиск от американските и европейските съюзници срещу Русия.
„Говорите за повече санкции, повече тарифи и повече помощ от президента Тръмп. И му казахте, че смятате, че той има силата да направи това. И въпреки това крайните срокове минават отново и отново и поредният мина“, каза Радац.
„Всички разбираме, че се нуждаем от допълнителен натиск върху Путин. Нуждаем се от натиск от Съединените щати.“ И казах, че мисля, че президентът Тръмп е прав за европейците – много съм благодарен на всички партньори. Но някои от тях продължават да купуват петрол и руски газ. А това не е честно... Така че трябва да спрем да купуваме всякакъв вид енергия от Русия“, каза той.
„Това е само един от начините да спрем убиеца. Трябва да му се отнеме оръжието. Енергията е неговото оръжие“, добави Зеленски.
Що се отнася до дългоочакваните гаранции за сигурност, които Украйна поиска от американските и европейските съюзници в случай на край на войната, Зеленски каза, че „всякакви гаранции за сигурност в Украйна могат да се основават само на нашата армия“.
„Мисля, че президентът Тръмп иска да сложи край на тази война. Но ако говорим за справедлив и траен мир, е важно да се свърши и да няма възможност за повторна агресия след шест месеца, след една година, след две години.“ „Не е важно само да се спре войната. Да, много е важно, но и да има траен мир, да има сигурност“, каза той.
На въпрос на Радац как изглежда победата за неговата воюваща страна, Зеленски отговори, че това е оцеляването на Украйна.
„Целта на Путин е да окупира Украйна“, каза Зеленски.
„Путин иска, разбира се, да ни окупира напълно. За него това е победа. И докато не може да го направи, победата е на наша страна“, каза той. „Ето защо за нас оцеляването е победа. Защото оцеляваме с нашата идентичност, с нашата страна, с нашата независимост.“
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Ама
Коментиран от #58
07:05 08.09.2025
4 Факт
07:07 08.09.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Механик
Аман от изкуфелници! Че и думата им дават.
Зели, ти се концентрирай върху успехите на перемогата и "мира чрез сила", моето момче. В началото викахте, че ще избесите руснаците по клоновете. Тогава не говорехте, че за целта ние трябва да умрем от глад.
07:10 08.09.2025
7 Вече
А "победата" е недопускане на пълна "окупация... Има и мека критика към САЩ , примесена с ревност...
Но прави впечатление, че всичко което казва е наратив на ЕС. Очевидно има и смяна на менторите в Киев
07:11 08.09.2025
8 Зеления пак е изгубил връзка с реалноста
07:15 08.09.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Да бе
07:17 08.09.2025
11 Перо
Коментиран от #42
07:17 08.09.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Факт
07:17 08.09.2025
14 Ама Зелю не разбра ли...
А пушечния материал привършва и скоро може Зелю да остани и без матриял!!!
07:20 08.09.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Анонимен
07:23 08.09.2025
19 Никой
Странното е - че именно Англия подкрепя сега фашизма в Киев.
Русия се изтегли доброволно от Германия - 1992 година или там някъде. Сега ако имаше войски в Германия - този бърборко какво щеше да приказва.
Вместо да си гледа икономиката - обяви агресия спрямо Русия.
Коментиран от #22
07:25 08.09.2025
20 Тоя плондир иска още война
„Мисля, че войната в Украйна може да приключи скоро, до седмици, ако сме умни", каза Тръмп в Овалния кабинет. "Ако обаче не сме умни, тя ще продължи, а ние не искаме това. Помнете какво казах - това може да ескалира в трета световна война, ние също не искаме това", категоричен беше държавият глава на САЩ.
Тръмп призна, дори под сурдинка, вината на САЩ за случката с Украйна.
Затова и иска да спре това безумие!
Даже Рубио каза че,това е прокси война на САЩ срещу Русия.
Тръмп каза още за вината на Зеленски: Не съм доволен от Зеленски и не съм му голям фен. Ако си умен, не воюваш, щом си по-слаб...
07:27 08.09.2025
21 Хазарите са
07:28 08.09.2025
22 Странно ли?
До коментар #19 от "Никой":"Англия подкрепя сега фашизма в Киев."? Ами тези от край време мразят Русия и нас. И по природа са си фашисти, колонизатори, робовладелци...
07:31 08.09.2025
23 Мефистофел
07:34 08.09.2025
24 Офф хиз хед
07:38 08.09.2025
25 Ами
07:39 08.09.2025
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Перо
07:43 08.09.2025
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Факт
07:46 08.09.2025
30 ЕЙ ЖЕЛАЕЩИТЕЕЕЕ
07:48 08.09.2025
31 Величко
Коментиран от #33, #68
07:51 08.09.2025
32 Лицемер
07:52 08.09.2025
33 Точно от президента Зеленски
До коментар #31 от "Величко":зависи всичко....
07:54 08.09.2025
34 Георги
07:54 08.09.2025
35 Мордохай
07:55 08.09.2025
36 Тоя Досадник всеки ден го Натрапвате!
07:56 08.09.2025
37 ха ха ха
07:57 08.09.2025
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 лицемерно е убиеца да крещи
Коментиран от #45
08:03 08.09.2025
40 област Новорусия
08:03 08.09.2025
41 Артилерист
08:08 08.09.2025
42 Ха ха ха
До коментар #11 от "Перо":Нюланд също е еврейка оттам и ционистка.
08:09 08.09.2025
43 Ний ша Ва упрайм
08:10 08.09.2025
44 Древен
Кой беше ти че да дирижираш кой какво да прави...
Няма начин всички да ти се връзват на дивотиите...
Все пак бизнеса си е бизнес
08:10 08.09.2025
45 Древен
До коментар #39 от "лицемерно е убиеца да крещи":Цъ
Не са стотици хиляди....
Вече минават 2.2 млн...
08:12 08.09.2025
46 Баш софиянец
08:13 08.09.2025
47 Явно не знаеш, че Зеленски е
До коментар #28 от "дядото":президент от 2019 година....
Коментиран от #56, #63, #64
08:15 08.09.2025
48 гдфгфдг
Коментиран от #54
08:16 08.09.2025
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Среща между Путин и Зеленски?
Това ли ще донесе мира?
Сигурен съм, че дори журналистите знаят, че това е просто тъп комедиански номер.
08:17 08.09.2025
51 Няма
08:19 08.09.2025
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Само Путлер трябва да се
До коментар #48 от "гдфгфдг":ликвидира.
Коментиран от #62
08:21 08.09.2025
55 Бит
08:23 08.09.2025
56 Ама верно ли?
До коментар #47 от "Явно не знаеш, че Зеленски е":Аз го мислих за пианист! И танцьор на еротични танци, по прашки на дамски токчета. Освен това бил и слуга- това поне всички го знаят.
08:25 08.09.2025
57 Питай
До коментар #53 от "Дядка, Зеленски е президент":Баба си смотльо ка го ла....
08:26 08.09.2025
58 Зъл пес
До коментар #3 от "Ама":Аха,побеждавал бил,я Запада да го зареже че тогава да го видим.Вече ми дълбае дупка в мозъка с неговото непрестанно мрънкане.
08:27 08.09.2025
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 И как ще ги отнемат бе Зелко?
08:31 08.09.2025
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Лигитимността на нарко Зеленскиму изтече
До коментар #47 от "Явно не знаеш, че Зеленски е":пролетта на 2024г.,сега е самозванец и клоун,въобще не е никакъв. За това и подписите му не важат въобще.
08:43 08.09.2025
65 Коста
08:45 08.09.2025
66 россиян..
08:46 08.09.2025
67 Гай Турий
08:47 08.09.2025
68 Путлер много се надяваше
До коментар #31 от "Величко":Зеленски да избяга в чужбина още в началото на войната обаче не позна дъртия, бункерен лузър.
08:50 08.09.2025
69 Тиква
08:50 08.09.2025
70 ООрана държава
08:52 08.09.2025
71 Мишел
08:53 08.09.2025
72 ЗЕЛЕ ДА ВНИМАВА
08:58 08.09.2025
73 НЕ МОЕ МИ ПОЧНЕ ДЕНЯ
08:58 08.09.2025
74 Българка 😺-Маца
08:59 08.09.2025