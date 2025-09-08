Зеленски: Някои партньори продължават да купуват руски петрол и газ. Трябва да отнемем оръжието на убиеца Путин ВИДЕО

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че срещата на върха на президента Доналд Тръмп с руския президент Владимир Путин в Аляска е дала на руския лидер това, което е искал.

„Жалко е, че Украйна не беше там, защото мисля, че президентът Тръмп даде на Путин това, което е искал“, каза Зеленски. „Той много искаше да се срещне с президента Тръмп, с президента на Съединените щати. И Путин го получи. Това е жалко.“

Украинският президент добави: „Путин не иска да се срещне с мен, но много иска да се срещне с президента на Съединените щати, да покаже на всички видео и снимки, че е там.“

Зеленски говори с главния кореспондент по глобалните въпроси на ABC News Марта Радац в петък в интервю, излъчено по ABC News „This Week“ в неделя.

Коментарите на Зеленски дойдоха дни преди Русия да изстреля над 800 дрона и други боеприпаси в Украйна през нощта в събота, включително столицата Киев, където беше ударена сградата на кабинета на правителството. Атаките доведоха до смъртта на най-малко осем цивилни и раняването на 59 други в цялата страна. Украинските военновъздушни сили определиха атаката като рекордна.

Докато войната в Украйна се проточва, Тръмп продължава да настоява - досега, безуспешно – за среща между Путин и Зеленски, докато се стреми да сложи край на дългогодишния конфликт. Тази седмица наложеният от Тръмп двуседмичен краен срок за мирни преговори между Путин и Зеленски отмина.

Разговаряйки с Радац от бомбардирана американска фабрика в Украйна, Зеленски каза, че вярва, че за да се сложи край на войната, е необходим по-голям натиск от американските и европейските съюзници срещу Русия.

„Говорите за повече санкции, повече тарифи и повече помощ от президента Тръмп. И му казахте, че смятате, че той има силата да направи това. И въпреки това крайните срокове минават отново и отново и поредният мина“, каза Радац.

„Всички разбираме, че се нуждаем от допълнителен натиск върху Путин. Нуждаем се от натиск от Съединените щати.“ И казах, че мисля, че президентът Тръмп е прав за европейците – много съм благодарен на всички партньори. Но някои от тях продължават да купуват петрол и руски газ. А това не е честно... Така че трябва да спрем да купуваме всякакъв вид енергия от Русия“, каза той.

„Това е само един от начините да спрем убиеца. Трябва да му се отнеме оръжието. Енергията е неговото оръжие“, добави Зеленски.

Що се отнася до дългоочакваните гаранции за сигурност, които Украйна поиска от американските и европейските съюзници в случай на край на войната, Зеленски каза, че „всякакви гаранции за сигурност в Украйна могат да се основават само на нашата армия“.

„Мисля, че президентът Тръмп иска да сложи край на тази война. Но ако говорим за справедлив и траен мир, е важно да се свърши и да няма възможност за повторна агресия след шест месеца, след една година, след две години.“ „Не е важно само да се спре войната. Да, много е важно, но и да има траен мир, да има сигурност“, каза той.

На въпрос на Радац как изглежда победата за неговата воюваща страна, Зеленски отговори, че това е оцеляването на Украйна.

„Целта на Путин е да окупира Украйна“, каза Зеленски.

„Путин иска, разбира се, да ни окупира напълно. За него това е победа. И докато не може да го направи, победата е на наша страна“, каза той. „Ето защо за нас оцеляването е победа. Защото оцеляваме с нашата идентичност, с нашата страна, с нашата независимост.“