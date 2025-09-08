ЕК с нови предложение за санкции срещу Русия в края на седмицата

Европейската комисия може да представи официално предложение относно 19-ия пакет антируски санкции в края на тази седмица, съобщава европейското издание Politico, позовавайки се на двама европейски дипломати.
Според тяхна информация, Брюксел вече е започнал консултации относно нови ограничения срещу Москва с посланиците на ЕС. Според източници обаче официално предложение може да не бъде представено до края на тази седмица.
2 Пимпарев
Коментиран от #26
09:44 08.09.2025
3 Вашето Мнение
Коментиран от #10
09:44 08.09.2025
4 Путин
09:45 08.09.2025
5 Еврошматки
ЕК настъпва все една и съща мотика и очаква друг резултат.
09:46 08.09.2025
6 😆😆😆
09:46 08.09.2025
7 Иван Грозни
09:46 08.09.2025
8 Синия
09:46 08.09.2025
9 бай Бай
То въздух има и в Китай, и в Индия, и т.н.........
Жалък напън да се самогръмнете отново.
09:46 08.09.2025
10 Европеец
До коментар #3 от "Вашето Мнение":Негативите ще ги изтърпим, но ние европейските граждани няма да позволим диктатора путин да ни заплашва.
Коментиран от #16, #27, #43
09:46 08.09.2025
11 Вчера четох декларации
Кьолн, Heumarkt (Augustinerstr.).....Няма да се подчиняваме. Ще дойде време да не се подчиняваме. Няма да се съобразяваме. Ще противоречим. Ще нарушаваме реда. Ще атакуваме. Ще подкопаваме войнствения и патриархален режим. Ще заемем необходимото пространство, за да го направим
Коментиран от #61, #63
09:47 08.09.2025
12 Ясно
09:47 08.09.2025
13 ЕК се изложи
09:48 08.09.2025
14 Абе
09:49 08.09.2025
15 Пенчо
09:49 08.09.2025
16 Евроошоейка
До коментар #10 от "Европеец":Затова ви пращат 19 пакет- памперси. Ползвай ги със здраве. Урсулски са. Непромокаеми.
09:49 08.09.2025
19 Злобното Джуджи
09:53 08.09.2025
20 пони, ама розАво
Как се докарахме до тук бе, колежки?!?
09:53 08.09.2025
21 Вчера четох декларации....
Коментиран от #65
09:53 08.09.2025
22 Вчера четох декларации....
09:56 08.09.2025
23 Кое не е така ?!
И сега горивото става все по-оскъдно, тъй като хората се редят на опашки, за да намерят все по-недостъпно гориво.
Русия е загубила милион или повече полезни, високотехнологични работници поради „изтичане на мозъци“. Умни хора, които не са искали да бъдат мобилизирани във войната. Русия е загубила повече от милион жертви във войната, хора, които вече не са полезни, за да се бият и да помагат на икономиката, като работят.
Така че, не, Русия не може да подкрепя войната безкрайно, независимо какво казват руските пропагандисти.
Коментиран от #32, #42, #49, #57
09:56 08.09.2025
24 Хе хе...
Ха ха ха ха ха ха!
Просто не е истина що за инфантили са се намърдали по върховете на ЕсеС! Е нЕма такъв цирк!!!
Ха ха ха ха!
09:58 08.09.2025
25 Вчера четох декларации....
Падат бомби, акциите се покачват – военният бизнес процъфтява. От началото на войната в Украйна акциите на Rheinmetall са се повишили десетократно. Програмата за превъоръжаване, която се случва веднъж на век, одобрена от ХДС, СДП и Зелените, запълва поръчките на базираната в Дюселдорф отбранителна компания – за радост обаче само на акционерите....
09:59 08.09.2025
26 Научи
До коментар #2 от "Пимпарев":Българския бе руснак.
09:59 08.09.2025
27 Един
До коментар #10 от "Европеец":Ти не си европеец! ТИ СИ РОБ!
Кой и с какво те е заплашил? Русия ли те заплашва или Европа заплашва Русия?!
Русия колко пъти каза ще ви нападнем? Това са бъртвежи на побъркани политици като Урсула и Макрон, които изнасят вътрешнополитическите си провали навън, за да спасят кожатата си и да останат на власт!
Ако европейците са като теб - по-добре да ми казват китаец!
Коментиран от #47
09:59 08.09.2025
29 От чужбина
10:00 08.09.2025
32 В грешка си голяма
До коментар #23 от "Кое не е така ?!":Русия може да поддържа тази война ! Може и на друго ниво даже да мине .... Нищо не ти е ясно жертвичко на пропагандата
10:02 08.09.2025
33 Тия няма да мирнат
10:02 08.09.2025
34 Серсемин
До коментар #30 от "Така е!":Доообре, слагай си сам плюсчетата.
10:02 08.09.2025
35 На тия
10:03 08.09.2025
36 Бг робите си искат Господар!
Коментиран от #51
10:03 08.09.2025
38 Мухаа ха!
.
10:05 08.09.2025
39 дядо поп
10:05 08.09.2025
40 ежко
10:06 08.09.2025
41 Българският народ подкрепя Украйна !
Вчеpа 500 деcантчици бяха yнищoжени, тoкy щo пpиcтиrнали за включване в бoевете.
Авиoбазата в Аpмавиp cе пpевъpна в orнен ад.
В 19:00 чаcа cpещy нея беше изcтpелян маcивен yдаp oт 50 pакети. Рycката cиcтема С-400 беше безcилни.
Кoмплекcът беше yнищoжен в пъpвите минyти на атаката. Пиcтата и cкладoвете за ropивo бяха yнищoжени, ханrаpите cе запалиха.
Имаше невеpoятен orнен cтълб, кoйтo ocветяваше вcичкo на деcетки килoметpи.
500 паpашyтиcти, кoитo cе roтвеха да бъдат изпpатени на фpoнта в Укpайна, бяха yнищoжени. Ил-76 екcплoдиpаха един cлед дpyr.
Наблизo екcплoдиpаха cкладoве c бoепpипаcи.
Склад c дpoнoве и кoмплекc за въздyшнo pазyзнаване изropяха.
Кpемъл cе oпита да cкpие пopажениетo cи в Аpмавиp и cъoбщи за малък пoжаp.🤡
Коментиран от #62
10:06 08.09.2025
42 Вярвай си тиии.....
До коментар #23 от "Кое не е така ?!":Но и прочети самият шеф на Rheinmetall какво казва преди гупости да пишеш. 10 години поне Европа няма никакъв шанс срещу Русия. Ама колкото и пари да влага. Има интервю пред Билд от сряда
Коментиран от #48, #72
10:06 08.09.2025
43 дядо поп
До коментар #10 от "Европеец":Ти не си никакъв европеец а един , как беше , как Батето казваше за Пардю?
10:07 08.09.2025
44 Богомолките
10:08 08.09.2025
45 Така е!
10:08 08.09.2025
46 Механик
10:08 08.09.2025
47 Клета невежа копейка 🤪
До коментар #27 от "Един":22 01 22 r.
Pуcия никora нe e зaплaшвaлa укрaинcкия нaрoд, зaяви Ceрreй Лaврoв cлeд cрeщaтa cи c държaвния ceкрeтaр нa CАЩ Антъни Блинкeн. „Pуcия никora нe e зaплaшвaлa Укрaйнa чрeз cвoи oфициaлни прeдcтaвитeли. Pуcия нямa нaмeрeниe дa нaпaдa Укрaйнa“.
28 01 22 r.
Hямa дa имa вoйнa, дoĸoлĸoтo тoвa зaвиcи oт Pycĸaтa фeдepaция, ниe нe иcĸaмe вoйнa.
04 02 22 r.
Pуcкият външeн миниcтър Ceрreй Лaврoв: Чeтoх, rлeдaх в интeрнeт някaкви изявлeния нa Държaвния дeпaртaмeнт нa CАЩ, чe Pуcия уж roтвeлa фeйк видea c aтaкa нa укрaинcки вoeннocлужeщи cрeщу Дoнбac.
Пoдoбни измишльoтини ca бълнувaнe, c вceки изминaл дeн тe cтaвaт вce пoвeчe и тoвa e oчeвиднo нa вceки щo-roдe oпитeн пoлитoлor. Pуcия нямa никaкви нaмeрeния дa вoювa c Укрaйнa. Тoвa ca л.ъ.ж.и.
15 02 22 r.
Caмo л.y.д.и хoрa, лишeни oт мoрaл, мoraт дa дoпуcнaт, чe Pуcия имa нaмeрeниe дa нaпaднe Укрaйнa. Pуcия рaзмecтвa вoйcки нa coбcтвeнaтa cи тeритoрия.
Тoвa ca думитe нa Ceрreй Лaврoв, нa кoroтo вce oщe някoи вярвaт.
Иcтинaтa: Нa 24 фeвруaри 2022 roдинa Pуcия нaпaднa вероломно и подло Укрaйнa. Оттoraвa oкoлo 450-хиляднa руcкa aрмия вoди вoйнa нa тeритoриятa нa Укрaйнa.
Лaврoв ce oкaзa н.a.r.ъ.л л.ъ.ж.e.ц.
Коментиран от #74
10:09 08.09.2025
48 То това е ясно
До коментар #42 от "Вярвай си тиии.....":за всеки който има поне една гънка на раменете, че Европа няма грам шанс за каквото и да е военно срещу Русия. Всичко останало са лъжи и пропаганда.
10:09 08.09.2025
50 Идва 9 септември
10:11 08.09.2025
51 Верувай
До коментар #36 от "Бг робите си искат Господар!":Искаме многополов,ни мъж,ни жена.Да краде и да лъже и да маха с кунките.
10:12 08.09.2025
52 оня с коня
10:13 08.09.2025
53 Атлантически тролчета,
И вие даже осъзнавате че НАТО е вредна престъпна терористична организация. Спрете да тролите за центчита. Проявете разум и морал. НАТО се подготвя за война. Тази война ще засегне и вас! Спрете с безумието си млади хора. Ще страдате ей......Нали помните ?????.......
""" Пази Боже тук и нас да ни стрелят с тежка артилерия, ракети и самолети, може да има смели тук в залата, но и аз включително ще хвана нанякъде, без да се правим на големи войводи”, коментира премиерът Борисов""" .
10:14 08.09.2025
54 мдаааа дааа
Тия глупендери ще ни докарат ТСВ...
10:14 08.09.2025
55 пешо
10:14 08.09.2025
57 Q -Рестия
До коментар #23 от "Кое не е така ?!":Муци🛴 ,нидей рива на чужд гроб ,щото не знаеш от коя страна му е главата от коя ..я .Гледай собствения си нужж. Ниk.
10:17 08.09.2025
59 Европейската комисия може
10:20 08.09.2025
60 Спасението е...
Ако не ще доброволно ще стани доброзорно... но ще по скъпичко!!!
10:23 08.09.2025
62 Българският народ НЕ подкрепя Украйна !
До коментар #41 от "Българският народ подкрепя Украйна !":Подкрепя на поне 85% Русия! Я веднага един студен душ си удари, или пък друго си удари ...
Коментиран от #68
10:25 08.09.2025
63 Стига бе чуек
До коментар #11 от "Вчера четох декларации":Ти го пооообърка тва атлантическото тролче, Не може да свари с ВПН-а минуси да ти слага
10:27 08.09.2025
64 Без ЕС и НАТО сме Задунайска губерния !
2. Няма работа. Не е вярно. Никога не е имало толкова работа и свободни работни места.
3. Престъпността се увеличава. Не е вярно. Увеличават се новините за престъпността.
4. Здравеопазването е в колапс. Не е вярно. Проверете средната продължителност на живота! В средата сме.
5. Няма промишленост. Не е вярно. Никога не сме имали по-развита промишленост и по-голям износ.
6. Няма туризъм. Не е вярно. Никога туризмът в България не е бил толкова развит.
7. Пенсиите са ниски. Не е вярно. Проверете какво можеше да си купите с една пенсия преди 40 години и сега! И вижте пенсионерите, обикалящи Европа, Азия и Африка! И почиващи там.
8. Заплатите са ниски. Наполовина вярно. Но учителите, милиционерите, военните, чиновниците, инженерите, икономистите, IT специалистите и почти всички, които са учили хич не се оплакват от ниски заплати. И на които им се работи и не ги е страх да търсят добре платена работа
9. Природата никога не е била толкова замърсена. Не е вярно. Никога през последните 70 години моретата, планините, реките, езерата и небето не са били толкова чисти.
10. Никога не сме яли по-некачествени храни. Не е вярно. Въпрос на избор е каква храна ще ядеш. Само допреди 20 години нямахме избор. Нямаше и качество.
11. Никога българите не са живели с такива у
Коментиран от #80
10:29 08.09.2025
65 Роко Сифреди
До коментар #21 от "Вчера четох декларации....":При темповете на въоръжение на Русия наистина ли си мислиш, че Европа ще седи със скръстени ръце?
Кой провокира надпреварата във въоръжаването?
Голямата грешка на ЕС беше, че бяха с розови очила по отношение на Русия и позволиха да бъдат зависими от евтина енергия, която се оказа прескъпа и съответно средство за шантаж.
Сега е време Европа да се събуди и да направи това, което прави най-добре - високотехнологично производство в огромни количества.
Путин събуди един спящ Колос. Сега ще получи това, което не искаше - производство на оръжия надвишаващи десетки пъти неговите възможности.
Коментиран от #69
10:29 08.09.2025
66 Величко
10:30 08.09.2025
68 Tётя Мyтpaфановна
До коментар #62 от "Българският народ НЕ подкрепя Украйна !":Истинска мистика !
Нито един от тези 85% не е проявил нито желание, нито даже интерес на поканата на другаря Путин да заживеят мечтания от тях живот. Поне децата си да бяха пратили ....
Истинска мистика !
Коментиран от #70
10:33 08.09.2025
69 Е ти не виждаш ли кой
До коментар #65 от "Роко Сифреди":Само глупак не вижда пропагандата и лъжите на запада срещу Русия. Война ли иска глупава Европа? Както върви и без война ще се довърши.
10:37 08.09.2025
70 Без опорка не върви ли
До коментар #68 от "Tётя Мyтpaфановна":За тъпотия не са ти нужни.
10:39 08.09.2025
71 Така е!
Русия не е изключение...
10:44 08.09.2025
72 Саша Грей
До коментар #42 от "Вярвай си тиии.....":Само ти ли не разбираш, че това са приказки за залъгване на аудиторията?
БВП на ЕС е 18 750 052 000 $, на Русия - 1 630 659 000 $. Забелязваш ли 11,5 ПЪТИ разлика?
Скоро се взе решение за 800 000 000 000 €, което прави 936,000,000,000 $ за въоръжение.
Русия ще похарчи военновременен бюджет от 183 млрд. долара за 2025 г. - 42% от всичките си разходи. Т.е. ЕС ще изхарчи 5 ПЪТИ повече от Русия и то в мирно време.
Не подценявайте Европа.
Коментиран от #78, #81
10:44 08.09.2025
73 Сульо
10:45 08.09.2025
74 Точно тези луди и
До коментар #47 от "Клета невежа копейка 🤪":суб безмозъчни които не слушаха какво казва Путин и започнаха да стрелят по вече присъединените законно руски области. Е, след този акт на нападение нямаше начин да не отнесат шамарите укро нацистите и западналите.
10:47 08.09.2025
75 Величко
10:49 08.09.2025
78 Показваш единствено
До коментар #72 от "Саша Грей":как продажни политици бутат Европа към своят разпад. Това описваш. Нищо друго не може да се случи.
10:51 08.09.2025
79 Евростад-о
10:51 08.09.2025
80 Ти от Мелмак
До коментар #64 от "Без ЕС и НАТО сме Задунайска губерния !":ли си или от 5тото измерение на селският нужни.
10:51 08.09.2025
