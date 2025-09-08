ЕК с нови предложение за санкции срещу Русия в края на седмицата

Европейската комисия може да представи официално предложение относно 19-ия пакет антируски санкции в края на тази седмица, съобщава европейското издание Politico, позовавайки се на двама европейски дипломати.

Според тяхна информация, Брюксел вече е започнал консултации относно нови ограничения срещу Москва с посланиците на ЕС. Според източници обаче официално предложение може да не бъде представено до края на тази седмица.

