  Тема: Украйна

ЕК с нови предложение за санкции срещу Русия в края на седмицата

8 Септември, 2025 09:41 1 060 81

Брюксел вече е започнал консултации относно нови ограничения срещу Москва

ЕК с нови предложение за санкции срещу Русия в края на седмицата - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Европейската комисия може да представи официално предложение относно 19-ия пакет антируски санкции в края на тази седмица, съобщава европейското издание Politico, позовавайки се на двама европейски дипломати.

Според тяхна информация, Брюксел вече е започнал консултации относно нови ограничения срещу Москва с посланиците на ЕС. Според източници обаче официално предложение може да не бъде представено до края на тази седмица.

Белгия
  • 2 Пимпарев

    43 1 Отговор
    Д-то да ни е яко на нас евройнтегрираните.Всичко това на нас г..з се пише.

    Коментиран от #26

    09:44 08.09.2025

  • 3 Вашето Мнение

    47 0 Отговор
    Бравос, урсула ли ще ги плаща тия санкции или аз?

    Коментиран от #10

    09:44 08.09.2025

  • 4 Путин

    33 1 Отговор
    Пак местя !

    09:45 08.09.2025

  • 5 Еврошматки

    41 1 Отговор
    19 пакет ще е като другите 18.
    ЕК настъпва все една и съща мотика и очаква друг резултат.

    09:46 08.09.2025

  • 6 😆😆😆

    32 1 Отговор
    ЕК безпомощно нещастни😳🤦😂🤣

    09:46 08.09.2025

  • 7 Иван Грозни

    28 1 Отговор
    Бе тия какво работят. А, чакат зеления да им нареди. Какво безличие. За наше нещастие и нашите умници които ни управляват правят същото.

    09:46 08.09.2025

  • 8 Синия

    27 1 Отговор
    Кога ще има санкции срещу лудостта?

    09:46 08.09.2025

  • 9 бай Бай

    33 2 Отговор
    Въздуха ли ще им спирате?
    То въздух има и в Китай, и в Индия, и т.н.........
    Жалък напън да се самогръмнете отново.

    09:46 08.09.2025

  • 10 Европеец

    43 37 Отговор

    До коментар #3 от "Вашето Мнение":

    Негативите ще ги изтърпим, но ние европейските граждани няма да позволим диктатора путин да ни заплашва.

    Коментиран от #16, #27, #43

    09:46 08.09.2025

  • 11 Вчера четох декларации

    26 29 Отговор
    На германски организации и синдикати..... (Няма да стреляме по хора от други страни, които биха могли да бъдат наши съседи, колеги, братя и сестри и приятели, защото собственото ни правителство ни казва, че са наши врагове. Имаме повече общо с тези хора, отколкото с политиците, които измислят стотици милиарди за изтребители, танкове и ракети и ни казват, че няма алтернатива за нас. Но алтернативата е тук; тя е у всички нас, които се противопоставяме на войнствеността и изграждаме антимилитаристично движение за мирен, справедлив и свободен свят....Събота, 30 август 2025 г., 14:30 ч.
    Кьолн, Heumarkt (Augustinerstr.).....Няма да се подчиняваме. Ще дойде време да не се подчиняваме. Няма да се съобразяваме. Ще противоречим. Ще нарушаваме реда. Ще атакуваме. Ще подкопаваме войнствения и патриархален режим. Ще заемем необходимото пространство, за да го направим

    Коментиран от #61, #63

    09:47 08.09.2025

  • 12 Ясно

    26 1 Отговор
    Да му мислим ние. Санкцията е върху европейските данъкоплатци.

    09:47 08.09.2025

  • 13 ЕК се изложи

    25 1 Отговор
    много с тия пакети.

    09:48 08.09.2025

  • 14 Абе

    31 2 Отговор
    Идиоти! Нищо няма да направят със тия санкции.Русия е богата на природни ресурси.Всичко е срещу европейците,а не срещу Москва.

    09:49 08.09.2025

  • 15 Пенчо

    21 2 Отговор
    С магии и клетви защо не опитат!? Може и да има ефект!

    09:49 08.09.2025

  • 16 Евроошоейка

    27 2 Отговор

    До коментар #10 от "Европеец":

    Затова ви пращат 19 пакет- памперси. Ползвай ги със здраве. Урсулски са. Непромокаеми.

    09:49 08.09.2025

  • 19 Злобното Джуджи

    1 20 Отговор
    Спрете колбасата, пилешките бутчета и след седмица Русия свършва !!! 👍

    09:53 08.09.2025

  • 20 пони, ама розАво

    20 2 Отговор
    От "ще си върнем Крим и всички територии, ще разпаднем Русия и ще преговаряме от позиция на силата" до "ако изобщо остане нещо от 4о4 значи сме победители"!
    Как се докарахме до тук бе, колежки?!?

    09:53 08.09.2025

  • 21 Вчера четох декларации....

    14 1 Отговор
    Това не вещае нищо добро за нас днес. За нас, работниците, служителите, живеещите в несигурни условия, и пенсионерите, за огромното мнозинство от хората, живеещи в това общество, това означава по-лошо здравеопазване и лоши условия на труд в медицинските сестри, липса на финансиране за добри детски градини и общински услуги, както и непосилни наеми. Вместо това се сблъскваме с по-дълго работно време, криза, съкращения на работни места и „оръжия вместо масло“. В същото време акционерите на отбранителните компании, като Rheinmetall и други, печелят огромни печалби от усилията за осигуряване на военна готовност. ....Това мащабно превъоръжаване на НАТО е само поредната ескалация в надпреварата във въоръжаването, която води със себе си глобална логика на надпревара във въоръжаването и още по-голяма военна ескалация. Почти всички инструменти и договори за контрол над въоръженията са изтекли или са спрени – и не само, както Русия често едностранно твърди, но и от държавите от НАТО. Това ясно ни показва: политическата воля навсякъде е за война, а не за спешно необходима политика на разведряване......

    Коментиран от #65

    09:53 08.09.2025

  • 22 Вчера четох декларации....

    9 1 Отговор
    Превъоръжаването на военните е само един аспект от процеса, който трябва да бъде задействан. Освен това е необходимо всеобхватно психологическо превъоръжаване. Войната изисква не само пари, оръжия и технологии, но и хора като материал. Хора, които са готови да станат пушечно месо в окопите в настоящите и бъдещите войни в интерес на държавата, правителството и военноспекулантите. Необходима е и широка обществена подкрепа, за да се направи цялото общество „готово за война“. Гласовете, които представляват мирна перспектива, и протестите, които критикуват милитаризацията, трябва да бъдат дискредитирани и подложени на натиск. Опростени образи на врага и сценарии на заплаха трябва да бъдат умишлено конструирани; постоянна несигурност и страх трябва да бъдат подхранвани, образувайки почва за национализъм, който се стреми да представи войните на държавата и правителството така, сякаш са в наш интерес. Ще преследваме подстрекателите на война в Кьолн и ще нарушаваме преобладаващите конвенции. Ние сме противоположността на това, което правителството и оръжейната индустрия искат от своите граждани. Няма да позволим да бъдем използвани за набиране на персонал в обществото. Противопоставяме се на капиталистическата логика, на преразпределението отдолу нагоре, според което има безкрайно количество пари за оръдия, докато ни липсват най-необходимото. Ние сме живата антитеза на планираното натрупване на въоръжение и милитаризация. В края на август в Рейнската област нашата

    09:56 08.09.2025

  • 23 Кое не е така ?!

    2 17 Отговор
    Русия не може да поддържа тази война. Най-голямата икономическа сила на Русия е нейната нефтена и газова промишленост, две индустриални вертикали, които са от съществено значение за функционирането на модерна икономика. Всеки военен лидер, който си заслужава вниманието, знае, че силата на един антагонист е и неговата ахилесова пета. По този начин Украйна систематично атакува ахилесовата пета на Русия.
    И сега горивото става все по-оскъдно, тъй като хората се редят на опашки, за да намерят все по-недостъпно гориво.
    Русия е загубила милион или повече полезни, високотехнологични работници поради „изтичане на мозъци“. Умни хора, които не са искали да бъдат мобилизирани във войната. Русия е загубила повече от милион жертви във войната, хора, които вече не са полезни, за да се бият и да помагат на икономиката, като работят.
    Така че, не, Русия не може да подкрепя войната безкрайно, независимо какво казват руските пропагандисти.

    Коментиран от #32, #42, #49, #57

    09:56 08.09.2025

  • 24 Хе хе...

    17 1 Отговор
    Как се нарича човек, който се спъва 18 пъти в един и същи камък, после се спъва 19ти път докато се готви да се спъне 20ти път?
    Ха ха ха ха ха ха!
    Просто не е истина що за инфантили са се намърдали по върховете на ЕсеС! Е нЕма такъв цирк!!!
    Ха ха ха ха!

    09:58 08.09.2025

  • 25 Вчера четох декларации....

    9 1 Отговор
    Няма да се подчиняваме. Ще дойде време да не се подчиняваме. Няма да се съобразяваме. Ще противоречим. Ще нарушаваме реда. Ще атакуваме. Ще подкопаваме войнствения и патриархален режим. Ще заемем необходимото пространство, за да го направим....Демонстрация в нощта преди събранието на акционерите на Rheinmetall 18:00 ч. Начало: DGB-Haus Düsseldorf (Friedrich Ebert Str. 34-38)
    Падат бомби, акциите се покачват – военният бизнес процъфтява. От началото на войната в Украйна акциите на Rheinmetall са се повишили десетократно. Програмата за превъоръжаване, която се случва веднъж на век, одобрена от ХДС, СДП и Зелените, запълва поръчките на базираната в Дюселдорф отбранителна компания – за радост обаче само на акционерите....

    09:59 08.09.2025

  • 26 Научи

    1 11 Отговор

    До коментар #2 от "Пимпарев":

    Българския бе руснак.

    09:59 08.09.2025

  • 27 Един

    15 14 Отговор

    До коментар #10 от "Европеец":

    Ти не си европеец! ТИ СИ РОБ!
    Кой и с какво те е заплашил? Русия ли те заплашва или Европа заплашва Русия?!
    Русия колко пъти каза ще ви нападнем? Това са бъртвежи на побъркани политици като Урсула и Макрон, които изнасят вътрешнополитическите си провали навън, за да спасят кожатата си и да останат на власт!

    Ако европейците са като теб - по-добре да ми казват китаец!

    Коментиран от #47

    09:59 08.09.2025

  • 29 От чужбина

    16 7 Отговор
    Първо да кажат КАКВА е ползата от досегашните 18 пакета санкции! КАКВО постигнаха тези санкции до сега??? Колко човешки живота жертвахте с тези санкции? Не бяха ли Минските споразумения или Истанбулското по-добри??? Всеки нормален човек ще пробва 1,2,3 пъти нещо и като няма резултат ще измисли нещо друго или ще се откаже. Само ненормален може да продължава да си блъска главата в стената с надеждата да е пробие. В Европа следващите дни и седмици ще има стачки. ЗАЩО ли? Френското правителство е на кантара, а Франция мнооого задлъжняла. Германия в рецесия със спрени основни заводи за торове поради скъпия газ.

    10:00 08.09.2025

  • 32 В грешка си голяма

    15 4 Отговор

    До коментар #23 от "Кое не е така ?!":

    Русия може да поддържа тази война ! Може и на друго ниво даже да мине .... Нищо не ти е ясно жертвичко на пропагандата

    10:02 08.09.2025

  • 33 Тия няма да мирнат

    15 5 Отговор
    докато не затрият Европа. Събудете се народи, преди да е късно и да са ви унищожили.

    10:02 08.09.2025

  • 34 Серсемин

    2 6 Отговор

    До коментар #30 от "Така е!":

    Доообре, слагай си сам плюсчетата.

    10:02 08.09.2025

  • 35 На тия

    10 4 Отговор
    брюкселски зелки отдавна им са повредени джипиесите.

    10:03 08.09.2025

  • 36 Бг робите си искат Господар!

    4 10 Отговор
    Руски или турски господар, няма значение!

    Коментиран от #51

    10:03 08.09.2025

  • 38 Мухаа ха!

    7 3 Отговор
    През Социализма, медиите предимно бяха три: Телевизия,радио и преса.Която беше най- масовата медия.Та имаше и издания- седмичник.Веднъж в седмицата,с много подлистници. Сега акушерката превърна санкциите в седмичник.От десет листа ,четеш една- две публикации.Другото е пълнеж.Все е било,но такова падение на европейската политика,никога не е било.Във времена,когато имаше два наистина противостоящи блока- изток- запад, политиците бяха класи на днешните.И от двете страни.Истински държавници!
    .

    10:05 08.09.2025

  • 39 дядо поп

    9 0 Отговор
    Какви санкции , какви пет лева? Хората си продават газта и горивото , само , че с тези безумни санкции , потока вместо на запад , тръгна на изток. В края на краищата който налага санкциите , той го отнася. Газ ли си нямат руснаците , гориво ли или полезни изкопаеми? Или може би няма с кого да търгуват? Погледнете си икономиките и скъсаните гащи на европейците втора ръка и е време да престанете с глупостите на изкуфелите си ръководители и да помислите за тези които създават благата в съюза , ако не искате да се разпадне.

    10:05 08.09.2025

  • 40 ежко

    6 0 Отговор
    Направо да обявят едно 100% санкции и да си подават оставките.Ялови мерки.Видяко се е,че те друго не могат, а за ефективност на санкциите и дума не може да става!На това се вика фанатизъм -удвояване на усилията,въпреки нерелтутатността им!

    10:06 08.09.2025

  • 41 Българският народ подкрепя Украйна !

    8 10 Отговор
    Вече pycката ПВО е безcилна cpещy yкpаинcките yдаpи. Скopo ще запoчнат и в дълбoчина.
    Вчеpа 500 деcантчици бяха yнищoжени, тoкy щo пpиcтиrнали за включване в бoевете.
    Авиoбазата в Аpмавиp cе пpевъpна в orнен ад.
    В 19:00 чаcа cpещy нея беше изcтpелян маcивен yдаp oт 50 pакети. Рycката cиcтема С-400 беше безcилни.
    Кoмплекcът беше yнищoжен в пъpвите минyти на атаката. Пиcтата и cкладoвете за ropивo бяха yнищoжени, ханrаpите cе запалиха.
    Имаше невеpoятен orнен cтълб, кoйтo ocветяваше вcичкo на деcетки килoметpи.
    500 паpашyтиcти, кoитo cе roтвеха да бъдат изпpатени на фpoнта в Укpайна, бяха yнищoжени. Ил-76 екcплoдиpаха един cлед дpyr.
    Наблизo екcплoдиpаха cкладoве c бoепpипаcи.
    Склад c дpoнoве и кoмплекc за въздyшнo pазyзнаване изropяха.
    Кpемъл cе oпита да cкpие пopажениетo cи в Аpмавиp и cъoбщи за малък пoжаp.🤡

    Коментиран от #62

    10:06 08.09.2025

  • 42 Вярвай си тиии.....

    10 8 Отговор

    До коментар #23 от "Кое не е така ?!":

    Но и прочети самият шеф на Rheinmetall какво казва преди гупости да пишеш. 10 години поне Европа няма никакъв шанс срещу Русия. Ама колкото и пари да влага. Има интервю пред Билд от сряда

    Коментиран от #48, #72

    10:06 08.09.2025

  • 43 дядо поп

    8 14 Отговор

    До коментар #10 от "Европеец":

    Ти не си никакъв европеец а един , как беше , как Батето казваше за Пардю?

    10:07 08.09.2025

  • 44 Богомолките

    6 13 Отговор
    Нови безумия.Това в чест на вота тази седмица

    10:08 08.09.2025

  • 45 Така е!

    14 9 Отговор
    Само санкции и здрав кютек от Украйна ще вразуми агресора Русия и кремълския пcиxoпат.

    10:08 08.09.2025

  • 46 Механик

    5 5 Отговор
    Що нови бе? Ми кво стана със старите "пакети"? Счупиха ли се???

    10:08 08.09.2025

  • 47 Клета невежа копейка 🤪

    16 11 Отговор

    До коментар #27 от "Един":

    22 01 22 r.

    Pуcия никora нe e зaплaшвaлa укрaинcкия нaрoд, зaяви Ceрreй Лaврoв cлeд cрeщaтa cи c държaвния ceкрeтaр нa CАЩ Антъни Блинкeн. „Pуcия никora нe e зaплaшвaлa Укрaйнa чрeз cвoи oфициaлни прeдcтaвитeли. Pуcия нямa нaмeрeниe дa нaпaдa Укрaйнa“.

    28 01 22 r.

    Hямa дa имa вoйнa, дoĸoлĸoтo тoвa зaвиcи oт Pycĸaтa фeдepaция, ниe нe иcĸaмe вoйнa.

    04 02 22 r.

    Pуcкият външeн миниcтър Ceрreй Лaврoв: Чeтoх, rлeдaх в интeрнeт някaкви изявлeния нa Държaвния дeпaртaмeнт нa CАЩ, чe Pуcия уж roтвeлa фeйк видea c aтaкa нa укрaинcки вoeннocлужeщи cрeщу Дoнбac.
    Пoдoбни измишльoтини ca бълнувaнe, c вceки изминaл дeн тe cтaвaт вce пoвeчe и тoвa e oчeвиднo нa вceки щo-roдe oпитeн пoлитoлor. Pуcия нямa никaкви нaмeрeния дa вoювa c Укрaйнa. Тoвa ca л.ъ.ж.и.

    15 02 22 r.

    Caмo л.y.д.и хoрa, лишeни oт мoрaл, мoraт дa дoпуcнaт, чe Pуcия имa нaмeрeниe дa нaпaднe Укрaйнa. Pуcия рaзмecтвa вoйcки нa coбcтвeнaтa cи тeритoрия.

    Тoвa ca думитe нa Ceрreй Лaврoв, нa кoroтo вce oщe някoи вярвaт.

    Иcтинaтa: Нa 24 фeвруaри 2022 roдинa Pуcия нaпaднa вероломно и подло Укрaйнa. Оттoraвa oкoлo 450-хиляднa руcкa aрмия вoди вoйнa нa тeритoриятa нa Укрaйнa.

    Лaврoв ce oкaзa н.a.r.ъ.л л.ъ.ж.e.ц.

    Коментиран от #74

    10:09 08.09.2025

  • 48 То това е ясно

    7 7 Отговор

    До коментар #42 от "Вярвай си тиии.....":

    за всеки който има поне една гънка на раменете, че Европа няма грам шанс за каквото и да е военно срещу Русия. Всичко останало са лъжи и пропаганда.

    10:09 08.09.2025

  • 50 Идва 9 септември

    9 7 Отговор
    Националният празник на всички българи. Моля братушки за мощен залп по нацистите в Киев по този повод

    10:11 08.09.2025

  • 51 Верувай

    4 0 Отговор

    До коментар #36 от "Бг робите си искат Господар!":

    Искаме многополов,ни мъж,ни жена.Да краде и да лъже и да маха с кунките.

    10:12 08.09.2025

  • 52 оня с коня

    7 0 Отговор
    Санкции манкции,хайли лакли ,отиде коня в ряката и 00 крайна безвъзвратно отече в канала .

    10:13 08.09.2025

  • 53 Атлантически тролчета,

    9 0 Отговор
    Гледам, че пак са ви активизирали и даже сами си слагате плусове... засрамете се!.....
    И вие даже осъзнавате че НАТО е вредна престъпна терористична организация. Спрете да тролите за центчита. Проявете разум и морал. НАТО се подготвя за война. Тази война ще засегне и вас! Спрете с безумието си млади хора. Ще страдате ей......Нали помните ?????.......
    """ Пази Боже тук и нас да ни стрелят с тежка артилерия, ракети и самолети, може да има смели тук в залата, но и аз включително ще хвана нанякъде, без да се правим на големи войводи”, коментира премиерът Борисов""" .

    10:14 08.09.2025

  • 54 мдаааа дааа

    4 0 Отговор
    Това могат това правят... мир със сила и санкции демек войната продължава...
    Тия глупендери ще ни докарат ТСВ...

    10:14 08.09.2025

  • 55 пешо

    4 1 Отговор
    смешни сте вече с тия санкции

    10:14 08.09.2025

  • 57 Q -Рестия

    3 0 Отговор

    До коментар #23 от "Кое не е така ?!":

    Муци🛴 ,нидей рива на чужд гроб ,щото не знаеш от коя страна му е главата от коя ..я .Гледай собствения си нужж. Ниk.

    10:17 08.09.2025

  • 59 Европейската комисия може

    4 0 Отговор
    хахахахаха....... да го отнесе и тя скоро

    10:20 08.09.2025

  • 60 Спасението е...

    4 1 Отговор
    Само белия байряк на Зелю...
    Ако не ще доброволно ще стани доброзорно... но ще по скъпичко!!!

    10:23 08.09.2025

  • 62 Българският народ НЕ подкрепя Украйна !

    6 8 Отговор

    До коментар #41 от "Българският народ подкрепя Украйна !":

    Подкрепя на поне 85% Русия! Я веднага един студен душ си удари, или пък друго си удари ...

    Коментиран от #68

    10:25 08.09.2025

  • 63 Стига бе чуек

    1 5 Отговор

    До коментар #11 от "Вчера четох декларации":

    Ти го пооообърка тва атлантическото тролче, Не може да свари с ВПН-а минуси да ти слага

    10:27 08.09.2025

  • 64 Без ЕС и НАТО сме Задунайска губерния !

    3 3 Отговор
    1. Най-бедната страна в ЕС сме, което е напълно нормално. В Европа по-бедни от нас са: Сърбия, Босна и Херцеговина, Косово, Македония, Албания, Молдова, Беларус, Армения, Грузия, Азърбейджан и русия.
    2. Няма работа. Не е вярно. Никога не е имало толкова работа и свободни работни места.
    3. Престъпността се увеличава. Не е вярно. Увеличават се новините за престъпността.
    4. Здравеопазването е в колапс. Не е вярно. Проверете средната продължителност на живота! В средата сме.
    5. Няма промишленост. Не е вярно. Никога не сме имали по-развита промишленост и по-голям износ.
    6. Няма туризъм. Не е вярно. Никога туризмът в България не е бил толкова развит.
    7. Пенсиите са ниски. Не е вярно. Проверете какво можеше да си купите с една пенсия преди 40 години и сега! И вижте пенсионерите, обикалящи Европа, Азия и Африка! И почиващи там.
    8. Заплатите са ниски. Наполовина вярно. Но учителите, милиционерите, военните, чиновниците, инженерите, икономистите, IT специалистите и почти всички, които са учили хич не се оплакват от ниски заплати. И на които им се работи и не ги е страх да търсят добре платена работа
    9. Природата никога не е била толкова замърсена. Не е вярно. Никога през последните 70 години моретата, планините, реките, езерата и небето не са били толкова чисти.
    10. Никога не сме яли по-некачествени храни. Не е вярно. Въпрос на избор е каква храна ще ядеш. Само допреди 20 години нямахме избор. Нямаше и качество.
    11. Никога българите не са живели с такива у

    Коментиран от #80

    10:29 08.09.2025

  • 65 Роко Сифреди

    1 2 Отговор

    До коментар #21 от "Вчера четох декларации....":

    При темповете на въоръжение на Русия наистина ли си мислиш, че Европа ще седи със скръстени ръце?
    Кой провокира надпреварата във въоръжаването?
    Голямата грешка на ЕС беше, че бяха с розови очила по отношение на Русия и позволиха да бъдат зависими от евтина енергия, която се оказа прескъпа и съответно средство за шантаж.
    Сега е време Европа да се събуди и да направи това, което прави най-добре - високотехнологично производство в огромни количества.
    Путин събуди един спящ Колос. Сега ще получи това, което не искаше - производство на оръжия надвишаващи десетки пъти неговите възможности.

    Коментиран от #69

    10:29 08.09.2025

  • 66 Величко

    1 1 Отговор
    Ах колко е страшно ! Русия дали е виждала санкции ? !

    10:30 08.09.2025

  • 68 Tётя Мyтpaфановна

    6 5 Отговор

    До коментар #62 от "Българският народ НЕ подкрепя Украйна !":

    Истинска мистика !
    Нито един от тези 85% не е проявил нито желание, нито даже интерес на поканата на другаря Путин да заживеят мечтания от тях живот. Поне децата си да бяха пратили ....
    Истинска мистика !

    Коментиран от #70

    10:33 08.09.2025

  • 69 Е ти не виждаш ли кой

    4 5 Отговор

    До коментар #65 от "Роко Сифреди":

    Само глупак не вижда пропагандата и лъжите на запада срещу Русия. Война ли иска глупава Европа? Както върви и без война ще се довърши.

    10:37 08.09.2025

  • 70 Без опорка не върви ли

    3 5 Отговор

    До коментар #68 от "Tётя Мyтpaфановна":

    За тъпотия не са ти нужни.

    10:39 08.09.2025

  • 71 Така е!

    5 3 Отговор
    Всяко ЗЛО на земята което заплашва човечеството и съседите си трябва да се унищожава.

    Русия не е изключение...

    10:44 08.09.2025

  • 72 Саша Грей

    2 3 Отговор

    До коментар #42 от "Вярвай си тиии.....":

    Само ти ли не разбираш, че това са приказки за залъгване на аудиторията?
    БВП на ЕС е 18 750 052 000 $, на Русия - 1 630 659 000 $. Забелязваш ли 11,5 ПЪТИ разлика?
    Скоро се взе решение за 800 000 000 000 €, което прави 936,000,000,000 $ за въоръжение.
    Русия ще похарчи военновременен бюджет от 183 млрд. долара за 2025 г. - 42% от всичките си разходи. Т.е. ЕС ще изхарчи 5 ПЪТИ повече от Русия и то в мирно време.
    Не подценявайте Европа.

    Коментиран от #78, #81

    10:44 08.09.2025

  • 73 Сульо

    2 0 Отговор
    Още хървата световна война ,през втората се препотвърди, че Гейропа разбира само от бомби -много и мощни бомби и сега трябва да бъде залята с бомби от всички страни докато останат картофени полета. Само така веднъж завинаги ще разрешим европейския въпрос. Щом не разбират от дума...

    10:45 08.09.2025

  • 74 Точно тези луди и

    2 0 Отговор

    До коментар #47 от "Клета невежа копейка 🤪":

    суб безмозъчни които не слушаха какво казва Путин и започнаха да стрелят по вече присъединените законно руски области. Е, след този акт на нападение нямаше начин да не отнесат шамарите укро нацистите и западналите.

    10:47 08.09.2025

  • 75 Величко

    3 0 Отговор
    Ах колко е страшно ! Русия дали е виждала санкции ? !

    10:49 08.09.2025

  • 78 Показваш единствено

    2 0 Отговор

    До коментар #72 от "Саша Грей":

    как продажни политици бутат Европа към своят разпад. Това описваш. Нищо друго не може да се случи.

    10:51 08.09.2025

  • 79 Евростад-о

    2 0 Отговор
    Евростадото продължава да санкционира ...себе си.

    10:51 08.09.2025

  • 80 Ти от Мелмак

    3 0 Отговор

    До коментар #64 от "Без ЕС и НАТО сме Задунайска губерния !":

    ли си или от 5тото измерение на селският нужни.

    10:51 08.09.2025

