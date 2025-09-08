Новини
Свят »
САЩ »
Москва: Около 20 хиляди наемници от различни страни се бият на страната на украинските въоръжени сили
  Тема: Украйна

Москва: Около 20 хиляди наемници от различни страни се бият на страната на украинските въоръжени сили

8 Септември, 2025 16:10, обновена 8 Септември, 2025 21:32 4 365 118

  • украйна-
  • сащ-
  • наемници-
  • загинали

Близо 100 американски наемници са загинали в Украйна, сражавайки се на страната на Киев

Москва: Около 20 хиляди наемници от различни страни се бият на страната на украинските въоръжени сили - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Около 20 хиляди наемници от различни страни се бият на страната на украинските въоръжени сили, съобщиха на ТАСС руски служби за сигурност.

„Общо, според различни оценки, в украинската армия в момента се бият най-малко 20 хиляди наемници от различни страни“, отбеляза източникът на агенцията.

Още новини от Украйна

В същото време той отбеляза, че въпреки факта, че потокът от наемници в редиците на украинските въоръжени сили намалява, той не спира. Освен това, според службите за сигурност, сред отиващите в Украйна се е увеличил делът на хората без боен опит, възрастните хора и ветераните от въоръжените сили на САЩ, които са били отписани по здравословни причини и се стремят да рестартират военната си кариера.

„Но, както виждаме, потокът от желаещи намалява. По отношение на американските граждани това до голяма степен се дължи на рязка промяна в реториката към Русия. Освен това наемниците отказват да се бият рамо до рамо с необучени и немотивирани украинци, които са били насилствено изпратени на фронта“, отбеляза източникът на ТАСС.

Близо 100 американски наемници са загинали в Украйна, сражавайки се за украинските въоръжени сили, пише New York Times, позовавайки се на данни от Киевския музей на историята на Украйна във Втората световна война.

Според изданието, от 2022 г. насам в Украйна може да са отишли ​​от хиляда до няколко хиляди американски наемници. Освен това вестникът пише, че с течение на времето се е увеличил делът на хората без военен опит, възрастните хора и ветераните от въоръжените сили на САЩ, които се стремят да възобновят военна кариера, която не им е достъпна в САЩ поради възраст или съществуващи наранявания.

„Най-малко 92 американци са загинали в битка в Украйна“, се казва в изданието.

Руското министерство на отбраната многократно е заявявало, че киевският режим използва чуждестранни наемници като „пушечно месо“ и руските военни ще продължат да ги унищожават в цяла Украйна. Дошлите да се бият за пари признават в много интервюта, че украинските военни лошо координират действията си и шансовете за оцеляване в битка са малки, тъй като интензивността на конфликта е несравнима с обичайния за тях Афганистан и Близкия изток. Официалният представител на руското външно министерство Мария Захарова по-рано подчерта, че Западът е осигурил статута си на страна в конфликта в Украйна, като е изпратил наемници за участие във военни операции. Руският външен министър Сергей Лавров призна, че редица държави изпращат свои военни в Украйна под прикритието на наемници.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 53 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 туи требе да са

    92 9 Отговор
    ЗНАИНИТЕ ----А НЕЗНАИНИТЕ ?

    16:11 08.09.2025

  • 2 🤣🤣🤣🤣🤣

    45 2 Отговор
    🤣🤣🤣🤣🤣

    16:11 08.09.2025

  • 3 минувач

    104 15 Отговор
    И янките дали фира !Дали ще има още желаещи да умират заради ината и егото на зелената въшка ?!

    16:12 08.09.2025

  • 4 си дзън

    32 101 Отговор
    Бая руснаци трябва да са избили тези американци.

    Коментиран от #8, #41, #96

    16:12 08.09.2025

  • 5 А, що тЪй ⁉️

    77 7 Отговор
    Не бяха ли доброволци ?

    Коментиран от #16

    16:13 08.09.2025

  • 6 Малиии

    67 9 Отговор
    Тия яки били янките бе,като на бадъня и тръмпета увисналите миди

    16:14 08.09.2025

  • 7 Месомелачката

    68 4 Отговор
    не прощава.

    16:14 08.09.2025

  • 8 А бе

    41 6 Отговор

    До коментар #4 от "си дзън":

    смотания с вънгалите,лабави са патурете

    16:15 08.09.2025

  • 9 Рамбо

    67 6 Отговор
    Повече са. Каквото търсили, намерили.

    16:16 08.09.2025

  • 10 Русия попиля запада

    66 12 Отговор
    само с наемници.

    16:18 08.09.2025

  • 11 Майор Мишев

    73 11 Отговор
    Цифрата е доста занижена имайки предвид бройките унищожени Хаймарси и Пейтриъти ,екипажите им се състоят само от американци , евентуално шофьорът или охраната може да са осраинци и то не винаги .Обикновенно след това ги изписват като жертви на злополука при битови инциденти ,а семействата им си мълчат ,защото иначе няма обезщетение .

    Коментиран от #33

    16:24 08.09.2025

  • 12 Гурбетчии

    62 8 Отговор
    Тръгнали за лесни и бързи пари, ама тая работа не била като оная, та дали фира. Нещо за англетата и франсетата ?

    16:24 08.09.2025

  • 13 Вашето Мнение

    64 10 Отговор
    Наскоро гледах интервю от колония в Сибир на един английски жинжър отишал да трепе руснаци. Бил в Курск, убил две баби и един дядо. През цялото интервю ревеше като мома и се кълнеше, че повече кракът му няма да стъпи в украйна или русия само да го пуснат.

    Коментиран от #112

    16:25 08.09.2025

  • 14 онзи

    57 10 Отговор
    Да си бяха стояли у дома , нямаше да ги копат нейде из укрията ...Поне да си заслужаваше , пък то - заради зелената еуглена ....

    16:25 08.09.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Неподписан

    22 3 Отговор

    До коментар #5 от "А, що тЪй ⁉️":

    Е па со пари,туй сиринье убавото...

    16:27 08.09.2025

  • 17 Истината

    50 7 Отговор
    Днес правителството на Франция, Байру пада и самотата на Макрон става ослепителна.
    Колкото и да сочи "руската заплаха" френският президент не може да отклони повече вниманието
    на обществото от кризата в която въвлече Франция. Просто няма печеливш ход

    Коментиран от #21

    16:31 08.09.2025

  • 18 Откъде

    18 40 Отговор
    знаете,че са наемници?Може да са доброволци.Или в празните ви глави не съществува тая възможност?

    Коментиран от #19, #53

    16:32 08.09.2025

  • 19 оли ,

    52 6 Отговор

    До коментар #18 от "Откъде":

    Има ли значение дали са наемници или доброволци , важното е , че са американци , убити заради зеления гном ! С други думи - не са си заслужавали жертвата и парите заради него !

    Коментиран от #98

    16:35 08.09.2025

  • 20 Чуй чуй

    43 7 Отговор
    Повече се, няколко хиляди дадоха фира ама ще си признаят по-късно.

    16:38 08.09.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Казах вече

    34 9 Отговор
    Укрия е чао

    16:41 08.09.2025

  • 23 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    36 8 Отговор
    Ахааа, баба Меца е разпорила доста мармоти!

    16:42 08.09.2025

  • 24 Артилерист

    47 8 Отговор
    Вчера в Одеса са убити повече от 100 натовски офицери, планировчици и координатори, дошли да организират бойните действия на украинците. Поразяващите дронове и ракети са ги заварили в момента на пристигане и разпределение по курортните жилища покрай морето. Е, на война се случват тези неща, особено ако в населеното място има силна съпротива срещу властта на хунтата...

    Коментиран от #39

    16:43 08.09.2025

  • 25 Така е

    33 5 Отговор
    Стотина загинаха през последната седмица, спор няма. Ще си кажете всичко ама лъжичка по лъжичка.

    16:44 08.09.2025

  • 26 Абе…

    35 6 Отговор
    Къде са амебите да кажат ,че не е варно? Стоене, де си бе?

    Коментиран от #57

    16:46 08.09.2025

  • 27 Те всъщност са

    35 3 Отговор
    загинали хиляди, но само на около сто от тези хиляди са идентифицирани телата. Всички останали наторяват житницата на Европа...

    16:47 08.09.2025

  • 28 Механик

    41 3 Отговор
    Докато в началото не се даваше дума да се издума за западни наемници в Украина, ето че сега почнаха да се пускат малко информациийки, че ги е имало.
    Е те така ще си признаете и за западните офицери-инструктори, и за още други работи. Ама има време.

    Коментиран от #42

    16:47 08.09.2025

  • 29 Ха ха ха ха

    36 3 Отговор
    Щом планктона мълчи, значи са няколко хиляди. Нямат опорки и мълчат като мушнати гайди.

    16:47 08.09.2025

  • 30 Тц тц тц тц

    32 4 Отговор
    Гърча на америте не е достатъчен. Още трябва ама както се полага… с рев и сополи.

    16:50 08.09.2025

  • 31 факуса

    32 4 Отговор
    добър западняк е умрелият

    16:51 08.09.2025

  • 32 Щирлиц Ото фон

    21 2 Отговор
    Колко хора още ще умрат там ?

    Коментиран от #36

    16:51 08.09.2025

  • 33 Попово хилс

    39 4 Отговор

    До коментар #11 от "Майор Мишев":

    На първата партида Петриъти персоналът им беше от Полша, направо ги пратиха от там с хората вътре да охраняват. На практика всичките машини от Полша си бяха с хората вътре.
    Втората партида Пейтриъти беше от Германия със смесени екипажи американци и немци.
    И българи загинаха пазейки зеленото дyne на комедианта.

    Но най-смехотворното през цялото време беше, че нико от НАТО не участва срещу Русия. Затова и няма никога никъде никакви почести да получат за никаквата си безмислена смърт. Нещо трагично за един войник е да воюва без да е признат дори от собствените си братя. Лицемерие до край. Н опък и това заслужават, когато се бият за чужди господари и пари.

    После го пишат "удавил се турист" и я дадат една заплата на роднините, а не.

    Коментиран от #50

    16:51 08.09.2025

  • 34 ТИР

    34 2 Отговор
    Очаквали са да се бият с козари, ама не са познали,,,а нивото на войната е едва 2 от 5 ...

    16:52 08.09.2025

  • 35 Той

    22 1 Отговор
    Дано са повече инповече

    16:53 08.09.2025

  • 36 Попово хилс

    27 12 Отговор

    До коментар #32 от "Щирлиц Ото фон":

    Остават по-малко от милион до "денацифицирането" на последния украинец.

    Всъщност хунтата ще оцелее и ще си я приберат в Америка, както правят с всички марионетки. Най-важната марионетка ще последва съдбата на предшествениците си по цял свят.

    16:53 08.09.2025

  • 37 Сякаш има разлика ☝️🤔

    15 28 Отговор
    100 американски наемници срещу 1 милион убити и осакатени рашисти .

    16:54 08.09.2025

  • 38 Търбушона

    19 8 Отговор
    То вече за никого не е тайна, че са отишле, НО ВЪПРОСЪТ Е ДАЛИ СА СЕ ВЪРНАЛИ ? МАЙ НЕ. КАКВОТО СА ТЪРСИЛИ, СА НАМЕРИЛИ. НЕКА ОЩЕ ДА ХОДЯТ ТАМ И ФРАНЧУЛЯ И БОЗАВИ АНГЛЕТА ПА И НЯКОЙ НЕМЕЦ ДА УСЕТЯТ АДРЕНАЛИНА В ПЪРВИТЕ НЯКОЛКО СЕКУНДИ, А ПОСЛЕ КАКТО НЯКОЙ БЕШЕ КАЗАЛ ЦЯЛ ЖИВОТ УМРЯЛ.

    16:54 08.09.2025

  • 39 Механик

    33 8 Отговор

    До коментар #24 от "Артилерист":

    Точно така е. Одеситите са много негативано настроени към бандерите. Още повече след изпълненията им с игорените живи хора по найданско време. Еле па и сега мобилните мобилизатори дето ги товарят като чували и ги карат на фронта...направо не ги понасят. Вероятно за вчерашната атака е имало помощ от Одеса. Съобщили са руснаците координати и час на пристигане на натовците дето вчера дадоха фира (групово).

    16:56 08.09.2025

  • 40 Сметнах,че

    9 31 Отговор
    вероятно са убили 1000 руски добитъка преди да станат груз 200 .

    16:56 08.09.2025

  • 41 Търбушона

    24 7 Отговор

    До коментар #4 от "си дзън":

    О да толкова са избили прехвалените ти хамерикански рамбовци, че чак не се е върнал никой от тях в хамерика та да се похвали.

    Коментиран от #55, #73

    16:57 08.09.2025

  • 42 Попово хилс

    24 4 Отговор

    До коментар #28 от "Механик":

    Отричакаха и когато пуснаха снимки с разпрани като прасета някакви турбо-рамбовци в Курска област с имена и рангове в американската армия. Само на един се забавиха с разпознаването, защото някакъв руски некадърник го беше думнал с дрон в гърба и нямаше останали много материал от него.

    16:58 08.09.2025

  • 43 Сатана Z

    21 3 Отговор
    Се да бяха само 100 ,с мед да ги намажеш

    17:00 08.09.2025

  • 44 Забелязал

    10 24 Отговор
    Путлер поизчисти Руската федерация от престъпници и алкохолици с тази война . Като ги гледам по YouTube рашистите са мега зле във всяко отношение като човешки същества ...
    Беззъби ,смачкани,бездушни роби...cкoтове в буквалния смисъл .

    Коментиран от #52

    17:02 08.09.2025

  • 45 Още новини от Украйна

    23 1 Отговор
    Укри пропагандата е по деликатна и дава само 90 убити:
    "Повече от 90 американци са загинали в Украйна, но САЩ не им помагат.
    В момента в украинските въоръжени сили има между 1000 до няколко хиляди американци.

    Не е като да е било голяма тайна, но сега NYT открито пише за големия брой американски наемници/войници, които се бият срещу Русия в Украйна.

    17:04 08.09.2025

  • 46 Сатана Z

    23 1 Отговор
    Как па нито един жълтопаветен храбрец не замина за Укрия като наемни а само драска по форумите колко е смел и мъжествен?
    Хи хи хи....

    Коментиран от #49

    17:05 08.09.2025

  • 47 Тъжно е

    25 2 Отговор
    Още отдавна в Reddit имаше цяла тема за американците, която бързо закриха, но си пускаха снимки и търсеха изчезналите си съотборници. После ги писаха хуманитарни работници, съветници, готвачи, ЛЕКАРИ, хахах.
    Пентагонът си изведе половината наемници от Кколумбия за Украйна. Само дето се оказаха неподготвени за щетите от тежките оръжия. Не четат история хората и не знаят какво е било, и как отново ще се повтори. А за начетените тази война е реализация в наше време на прочетеното в историческите книги. Повторение както на Курските войни, така и на Интервенцията. Сякаш една и съща война я води Западът през цялото това време. И всеки път я губи.

    17:06 08.09.2025

  • 48 Факти

    2 25 Отговор
    100 американци срещу 1 милион руснаци. Нека Тръмп да е смешен, а Путин "велик".

    Коментиран от #51

    17:08 08.09.2025

  • 49 Попово хилс

    20 1 Отговор

    До коментар #46 от "Сатана Z":

    Асен Василев щеше да ходи, даже се закани, че ще разбие руснаците. Но взе едни 1.5 милиарда лева ужким "за житото" и се впусна в гeй cekcyaлности да ги харчи. Иначе беше се заканил, помним го.

    17:08 08.09.2025

  • 50 Механик

    27 0 Отговор

    До коментар #33 от "Попово хилс":

    Така е колега.
    Аз в началото се опитвах да обяснявам на беказармения планктон, че сегашните оръжейни ситеми са сложни съоръжения и че не може просто за един месец да се обучи екип за работа с тях. Че всички наотвски системи си идват с екипажите. Ама то жълтопаветното неразбира от дума.

    17:09 08.09.2025

  • 51 Попово хилс

    12 1 Отговор

    До коментар #48 от "Факти":

    Руснаците са над 100 милиона.

    17:09 08.09.2025

  • 52 За беля.Зъл😂😂😂

    11 0 Отговор

    До коментар #44 от "Забелязал":

    Муци ,явно не си се оглеждал скоро в огледалото или партньорът ти е много верен и толерантен .

    17:09 08.09.2025

  • 53 Факти

    5 23 Отговор

    До коментар #18 от "Откъде":

    Западните наемници са всички доброволци. Те доброволно отиват в Украйна. Не ги мобилизират насила като в Русия.

    Коментиран от #65, #87, #105

    17:10 08.09.2025

  • 54 писаре пиши грамотно: не Лавров признава

    20 1 Отговор
    а се казва запада признава ако сподели нещо че от тяхна страна се е случило да пращам платени наемници
    и са го прикривали

    17:10 08.09.2025

  • 55 Факти

    12 6 Отговор

    До коментар #41 от "Търбушона":

    Всъщност много американски войници се върнаха в Америка и разказват за преживяното. Гледал съм доста такива интервюта.

    Коментиран от #71

    17:12 08.09.2025

  • 56 Коварни са руснаците и жестоки

    20 2 Отговор
    Руснаците получават премия ако гръмнат натовци. За убити украинци им намаляли премията. Не е шега това.
    Затова чакаха да започне зареждането на "Хаймарсите" и "Пейтриътите" с ракети и тогава удряха цялото суетящо се сборище от бременни родилки, дечица и медицински сестри около машините. Страшни кадри имаше, но отвисоко снимани, та всичко става на светещи точки.

    17:15 08.09.2025

  • 57 стоян георгиев

    6 1 Отговор

    До коментар #26 от "Абе…":

    кой ме търси ?винаги съм на линия .

    17:16 08.09.2025

  • 58 Манол Пейков съм

    14 2 Отговор
    Дано да са ваксинирани, за да го изкарат по-леко. Иначе Генералът каза, че яко ще се мре.

    17:17 08.09.2025

  • 59 Факти

    3 17 Отговор
    Не само престъпници и алкохолици. Путин прави етническо прочистване. Повечето войници са от малцинствата. Да не мислиш, че в Москва са правили мобилизация? Изпратиха призовките в републиките. Те също така са най-бедните райони. Най-лесно е да примамиш такива хора в армията, защото подобни пари няма как да вземат у дома.

    Коментиран от #61, #63

    17:18 08.09.2025

  • 60 Тракторът

    27 1 Отговор
    Никога американците няма да признаят нищо. Бил съм там през 90-те и бях в шок, че твърдяха, че са победили Виетнам. Мислеха си, че филмите с Шварценегер и Сталоун са истински.

    Коментиран от #70

    17:21 08.09.2025

  • 61 Истината

    16 2 Отговор

    До коментар #59 от "Факти":

    Братчед,ти като си от малцинствата ,що никой не те е прочистил ?

    17:21 08.09.2025

  • 62 Джоб Майдън

    12 3 Отговор
    Хайде още 8 и стават 100, след което почват тържествата по случай демокрацията.

    17:22 08.09.2025

  • 63 Атлантик лепилар 💩🇪🇺🚽🇺🇸🚾 🇺🇦🧻

    11 1 Отговор

    До коментар #59 от "Факти":

    Укропитекия прави същото с неправилно мислещите укри, с българите, с унгарците и румънците.

    Коментиран от #64

    17:23 08.09.2025

  • 64 ДА ПОГОВОРИМ

    7 7 Отговор

    До коментар #63 от "Атлантик лепилар 💩🇪🇺🚽🇺🇸🚾 🇺🇦🧻":

    ЗА СЕВЕРНОКОРЕЙСКИТЕ ВОЙНИЦИ ?????

    Коментиран от #90

    17:25 08.09.2025

  • 65 Атлантик лепилар 💩🇪🇺🚽🇺🇸🚾 🇺🇦🧻

    9 3 Отговор

    До коментар #53 от "Факти":

    Я кажи от къде идва фразата "бусифициране"?!

    17:26 08.09.2025

  • 66 ген. Залужнiй

    21 2 Отговор
    Това са наемниците. А колко са тези на официални заплати?
    Помня бяха доста над 100 още в началото 2022 когато вкараха някакви натопорчени да спят в някакви казарми в град Яворов (запомнил съм, че съвпада с нашия поет) и бяха бомбардирани и после с фадроми вдигаха труповете да ги пълнят в камиони. Имаше един беше и запис направил как излиза от горяща сграда и тъкмо я снима как гори и съседната получи на живо една бомба. Такова никога няма да го пус по правителствените медии. Там още възхваляват Нетаняху за борбата му за свобода, хаха

    17:29 08.09.2025

  • 67 пРОСИЯ Е КОЧИНА

    4 21 Отговор
    Има загинали янки сражавали се за блатния нужжникъ,обещали им 1 тон квас и някоя блатиста парясана метреса,а пък получили черен чувал..😂😂

    Коментиран от #111

    17:31 08.09.2025

  • 68 Кога ще бъдат изхвърлени

    3 9 Отговор
    и другите ч.у.к.у.н.д.у.р.и от Княжеската градинка ?!

    17:31 08.09.2025

  • 69 Блатист ратай от задунайская

    2 18 Отговор
    А колко рюски подстилки са у кочинята да се бият за Ам Гъл???! 😂😂😂

    17:34 08.09.2025

  • 70 Не си контактувал

    6 6 Отговор

    До коментар #60 от "Тракторът":

    с качествени хора в САЩ.

    17:34 08.09.2025

  • 71 Атина Палада

    24 1 Отговор

    До коментар #55 от "Факти":

    И аз гледах един американски ветеран воювал в Ирак и Афганистан.Обяснява,че ,когато пристигнал в Украйна да се сражава на страната на Украйна,толкова се уплашил от случващото се ,че избягал на втория ден .Айде на самолетчето и у САЩ...Нямало нищо общо с Ирак и Афганистан..
    Там и украинци и руснаци са истински войници Ние не сме,споделя ветерана..Ние сме обучавани на партизанска война :)

    17:35 08.09.2025

  • 72 Ами

    19 3 Отговор
    Да няма някъва грешка ... Да не би да става въпрос за бизо 100 000?
    Защото преди време шефът на една ЧВК каза, че е напуснал окраина зарди огромните загуби.
    Над 60 000 ... И това само от неговата ЧВК. А от тогава до сега доста народ измря.
    Между другото какво стана с латиносите? Намериха ли поне труповете.

    17:36 08.09.2025

  • 73 Не се подигравай на американците

    2 20 Отговор

    До коментар #41 от "Търбушона":

    Путин чака от Тръмп да го подсети за достоен изход от войната.
    Че с двата крака е в ла........

    Коментиран от #86, #89

    17:38 08.09.2025

  • 74 Атина Палада

    20 2 Отговор
    А синът на зам.шефа на ЦРУ се сражаваше на страната на Русия ,но загина на фронта.
    Американците не могат да водят реални бойни действия..Те не знаят как се воюва,защото техните инструктори,които ги учат,не знаят..Това го признават ветерани от американската армия .

    Коментиран от #80

    17:38 08.09.2025

  • 75 Колко наемници

    1 13 Отговор
    На страната н Русия са избити....никой не казва....

    Коментиран от #83

    17:39 08.09.2025

  • 76 АБВ

    21 2 Отговор
    Много малко са утрепаните американци. Винаги може повече. Колкото повече, толкова повече ! Дай Боже всеки ден по 100 парчета !

    17:39 08.09.2025

  • 77 az СВО Победа80

    19 2 Отговор
    Далеч повече са убитите американци, но от САЩ крият бройката на демилитаризираните кадрови американски военни, които участват в планирането и управлението на бойните действия на ВСУ и които обслужват и работят с техниката на терен, с която украинците не могат да се оправят.

    17:42 08.09.2025

  • 78 Да си внесат руски инструктори

    7 10 Отговор
    Четвърта година се потят в Украйна.
    Може да са научили нещо.

    Коментиран от #85

    17:43 08.09.2025

  • 79 АМИ ТРУ.....ПОВЕТЕ

    16 0 Отговор
    В ЖЕЛЕЗНИ КЛЕТКИ С ТАБЕЛКИ И ДА СЪХНАТ ПОКРАЙ МАГИСТРАЛАТА
    ВСЕ ПАК ПО ХУМАННО Е ОТ НОМЕРАТА НА ЦЕПЕШ

    17:44 08.09.2025

  • 80 Да си внесат руски инструктори

    4 9 Отговор

    До коментар #74 от "Атина Палада":

    Четвърта година се потят в Украйна.
    Може да са научили нещо.

    Коментиран от #82

    17:46 08.09.2025

  • 81 кочо боров

    13 1 Отговор
    айде сполай утре по две................

    17:48 08.09.2025

  • 82 Атина Палада

    18 1 Отговор

    До коментар #80 от "Да си внесат руски инструктори":

    Ветерана от американската армия ,разказваше и това ,че украинци обучавани от техните (на НАТО ) инструктори в Англия ,ако били изпълнили на фронта онова,което натовските инструктори са ги учили ,са щели да бъдат убит .
    За това американския ветеран каза,че няма по добри войници от руснаците и украинците..
    Ние не можем да воюваме срещу тях,допълва той

    17:53 08.09.2025

  • 83 Ами

    12 1 Отговор

    До коментар #75 от "Колко наемници":

    Официално никой няма да ти каже загубите. Но си има източници на които може да се вярва.
    Ако се поинересуваш ... Може и да откриеш нещо.
    Но ако се доверяваш на медиите. Особенно на либералните ... :)

    17:53 08.09.2025

  • 84 Демек

    2 16 Отговор
    Още хиляди американски наемници остават живи и продължават да режат руски глави.

    17:56 08.09.2025

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 ОНЗИ

    4 1 Отговор

    До коментар #73 от "Не се подигравай на американците":

    Абе селл Яндурр ,не се суфлирай от външния си нуж.ниkkk !

    17:58 08.09.2025

  • 87 Ами те насила

    11 1 Отговор

    До коментар #53 от "Факти":

    ги събират фашистите в Украйна.

    17:59 08.09.2025

  • 88 И още ще има

    15 2 Отговор
    Ако прибавят още една 0, ще познаят!

    17:59 08.09.2025

  • 89 Атина Палада

    23 3 Отговор

    До коментар #73 от "Не се подигравай на американците":

    Да,Путин помогна на Тръмп да се измъкне от Украйна малко по достойно,а не по колесниците и да остави у.лавите урсулини да ядат руския к.ютек.
    Все пак Путин и Тръмп имат един общ враг- у.руслините.

    17:59 08.09.2025

  • 90 Луд с картечница

    20 2 Отговор

    До коментар #64 от "ДА ПОГОВОРИМ":

    По официални данни 105 севернокорейци геройски са загинали защитавайки Курска област ,за сметка на утилизираните 78000 добичета .Чей Курск ?

    18:00 08.09.2025

  • 91 На каква възраст

    9 3 Отговор
    е американския ти ветеран?
    Че в някакъв момент идва деменцията, а ти много четеш и на всичко вярваш.

    18:14 08.09.2025

  • 92 Деменциев

    8 1 Отговор
    Само генералите са повече !

    18:40 08.09.2025

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 Москва:

    3 9 Отговор
    Около 20 хиляди наемници от различни страни се бият на страната на украинските въоръжени сили. За нас пък се бият около 30 хиляди наемници от различни страни, включително 10 000 от КНДР.

    21:37 08.09.2025

  • 96 Кат гледам

    7 1 Отговор

    До коментар #4 от "си дзън":

    На Украйна военните успехи, все е западна посока се бият тия американци

    21:37 08.09.2025

  • 97 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 98 От чужденците убити в Украйна

    7 0 Отговор

    До коментар #19 от "оли ,":

    на първо място са Колумбия, после Азербайджан и Грузия. САЩ делят четвърто място с Беларус.

    Коментиран от #109

    21:43 08.09.2025

  • 99 ПУРКО

    7 1 Отговор
    РИСКУВАТ СИ ЖИВОТА ЗА 4/ 5 ХИЛЯДИ ЕВРО БУНАЦИТЕ, ПОСЛЕ ДРУГИ ИМ ХАРЧАТ ПАРИТЕ

    21:44 08.09.2025

  • 100 КУМА

    7 0 Отговор

    До коментар #97 от "Въххх":

    ПОРЕДНИЯ СОРОСКИ ИД ИО Т

    21:46 08.09.2025

  • 101 ЖЕКО

    6 0 Отговор
    А ЗАЩО НЯМА БЪЛГАРИ НАЛИ СА МНОГО СМЕЛИ ПРЕД КОМПЮТАРА СОРОСКИТЕ ГЕРОИ

    21:48 08.09.2025

  • 102 Тити

    3 0 Отговор
    Ама нали да големци защо търсят наемници.

    Коментиран от #110

    21:51 08.09.2025

  • 103 Знаещ

    3 0 Отговор
    То отдавна се знае , че в Украйна се бият платени с наглосаксоюдейски пари десетки хиляди наемници . Русия практически на всеки 6 месеца дава бройката на ликвидираните наемници по държави . За България стои бройката 2 . Което е гордост за русофилска Болгария. Единият е ликвидираният при бягството край Авдеевка Светльо от фашизираната агитка на Левски. А вторият е един псевдоевангелист , който уж разнасял хуманитарна помощ на фронта. За действащите военни от НАТО и руснаците и натовците мълчат . Имаше даже видеа от САЩ с процесии и официални държавни погребения на загинали американски военни в Украйна. А неофициалните ги обявяват за удавени , катастрофирали с автомобили , самолети , паднали от скали при токови удари и други произшествия по време на отпуск...

    21:59 08.09.2025

  • 104 миче рано следобед цъкна

    1 0 Отговор
    същата притоплена манджа

    забравяш ли
    или тоя дет ви плаща не плаща от неговото чекмедже
    за дублирани статийки

    22:02 08.09.2025

  • 105 Хахахаха

    1 0 Отговор

    До коментар #53 от "Факти":

    Ти нещо бъркаш Бандеростан с Русия .Явно днес си забравил да си изпиеш илачите и за това си със амнезия.

    22:05 08.09.2025

  • 106 Механик

    1 1 Отговор
    Около 20000 се бият в момента. А колко бяха занулени???
    Ако в момента са толкова, то за всичкото време са били над 100000.

    22:08 08.09.2025

  • 107 Културен Антрополог

    2 1 Отговор
    НАЙ-много наемници са от Колумбия бивши военни и Бразилия. мутри от фавелите а Рио
    Колумбийците за 3000$ месечна заплата мрат кат мухи САЩ автомат АR и безстрашие ме помагат и НЕ значат нищо за 60-90 килограмов термобаричвн взрив качен на ДРОН ГЕРАН-2/Шахед136/

    22:08 08.09.2025

  • 108 Как

    1 1 Отговор
    само 20 хиляди, не са ли 20 милиона? Аз мислех че втарая се бие с целия колективен запад а не с едно село наемници колкото Сопот вече 4та година пред Покровск... Мале колко е слаба матушката, не е истина...

    Коментиран от #118

    22:09 08.09.2025

  • 109 А бе

    3 0 Отговор

    До коментар #98 от "От чужденците убити в Украйна":

    Мй нещо бъркаш ,най много убити наемници е дала Полша.Според някои източници полските жертви вече са няколко дестки хиляди.

    22:10 08.09.2025

  • 110 Ами

    1 0 Отговор

    До коментар #102 от "Тити":

    Търсят посредници защото не могат да участват пряко. Това би означавало война.
    На военните на запад им е ясно, че пряк конфликт с Русия на този етеп е самоубийство.
    Така, че това е по-скоро конфлкт, в който западни компании се опитват да воюват с Русия,
    въвличайки от части своите държави чрез назначените от тях управляващи.
    Ей за това пък западните управяващи не изкарват дълго в управлението :)

    22:12 08.09.2025

  • 111 Алоууу

    2 0 Отговор

    До коментар #67 от "пРОСИЯ Е КОЧИНА":

    Кукуууу ти пак ли си тук бе 💩

    22:12 08.09.2025

  • 112 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 113 Силицийййй

    2 1 Отговор
    Е и? Само севернокорейското месо за Москва е толкова.А от "развитите републики" има ли официална статистика колко месо са взели руснаците,за да могат спокойно да се разхождат в Москва,Петербург и т.н.

    22:24 08.09.2025

  • 114 ян бибиян

    0 1 Отговор
    Наемниците в Украйна са като натовските биолаборатории на Диляна Гайтанджиева.Никой не ги е виждал, ама ги имало. Иначе бързи забравихте руските наемници в Ангола, Куба, Венецуела, Либия, Никарагуа други. Маскирани като военни "съветници". Хиляди по време на Корейската война. И 20 хиляди във Виетнам. А въоръжените инженери, които първи кацнаха в Афганистан да правят държавен преврат? Къса памет имате. Ние не.

    22:24 08.09.2025

  • 115 Туй не е кат холивуд

    1 1 Отговор
    да се разходиш по Луната, ама в студиото

    Коментиран от #116

    22:25 08.09.2025

  • 116 ян бибиян

    2 1 Отговор

    До коментар #115 от "Туй не е кат холивуд":

    Ти кажи защо няма запис от полета на Гагарин? Май е летял на симулатор в поделението.

    22:28 08.09.2025

  • 117 ЕДГАР КЕЙСИ

    1 1 Отговор
    ZАЩО МОСКВА НЕ КАЖЕ ..................... КОЛКО УБИЙЦИ ИЗПРАТИ КИМ ЧЕ УН , ДА СЕ БИЯТ СРЕЩУ УКРАЙНА ? ? ? .....................

    22:32 08.09.2025

  • 118 Колко да е слаба

    1 0 Отговор

    До коментар #108 от "Как":

    Западналите отстъпват срещу лопатки и чипове от перални, представи си срещу истинско оръжие, хахаха

    22:33 08.09.2025