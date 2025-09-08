Москва: Около 20 хиляди наемници от различни страни се бият на страната на украинските въоръжени сили

Около 20 хиляди наемници от различни страни се бият на страната на украинските въоръжени сили, съобщиха на ТАСС руски служби за сигурност.
„Общо, според различни оценки, в украинската армия в момента се бият най-малко 20 хиляди наемници от различни страни“, отбеляза източникът на агенцията.
В същото време той отбеляза, че въпреки факта, че потокът от наемници в редиците на украинските въоръжени сили намалява, той не спира. Освен това, според службите за сигурност, сред отиващите в Украйна се е увеличил делът на хората без боен опит, възрастните хора и ветераните от въоръжените сили на САЩ, които са били отписани по здравословни причини и се стремят да рестартират военната си кариера.
„Но, както виждаме, потокът от желаещи намалява. По отношение на американските граждани това до голяма степен се дължи на рязка промяна в реториката към Русия. Освен това наемниците отказват да се бият рамо до рамо с необучени и немотивирани украинци, които са били насилствено изпратени на фронта“, отбеляза източникът на ТАСС.
Близо 100 американски наемници са загинали в Украйна, сражавайки се за украинските въоръжени сили, пише New York Times, позовавайки се на данни от Киевския музей на историята на Украйна във Втората световна война.
Според изданието, от 2022 г. насам в Украйна може да са отишли от хиляда до няколко хиляди американски наемници. Освен това вестникът пише, че с течение на времето се е увеличил делът на хората без военен опит, възрастните хора и ветераните от въоръжените сили на САЩ, които се стремят да възобновят военна кариера, която не им е достъпна в САЩ поради възраст или съществуващи наранявания.
„Най-малко 92 американци са загинали в битка в Украйна“, се казва в изданието.
Руското министерство на отбраната многократно е заявявало, че киевският режим използва чуждестранни наемници като „пушечно месо“ и руските военни ще продължат да ги унищожават в цяла Украйна. Дошлите да се бият за пари признават в много интервюта, че украинските военни лошо координират действията си и шансовете за оцеляване в битка са малки, тъй като интензивността на конфликта е несравнима с обичайния за тях Афганистан и Близкия изток. Официалният представител на руското външно министерство Мария Захарова по-рано подчерта, че Западът е осигурил статута си на страна в конфликта в Украйна, като е изпратил наемници за участие във военни операции. Руският външен министър Сергей Лавров призна, че редица държави изпращат свои военни в Украйна под прикритието на наемници.
16:11 08.09.2025
16:11 08.09.2025
16:12 08.09.2025
16:12 08.09.2025
16:13 08.09.2025
16:14 08.09.2025
16:14 08.09.2025
16:15 08.09.2025
16:18 08.09.2025
16:18 08.09.2025
16:24 08.09.2025
16:24 08.09.2025
16:25 08.09.2025
16:25 08.09.2025
16:27 08.09.2025
Колкото и да сочи "руската заплаха" френският президент не може да отклони повече вниманието
на обществото от кризата в която въвлече Франция. Просто няма печеливш ход
16:31 08.09.2025
16:32 08.09.2025
Има ли значение дали са наемници или доброволци , важното е , че са американци , убити заради зеления гном ! С други думи - не са си заслужавали жертвата и парите заради него !
16:35 08.09.2025
16:38 08.09.2025
16:41 08.09.2025
16:42 08.09.2025
24 Артилерист
16:43 08.09.2025
16:44 08.09.2025
16:46 08.09.2025
16:47 08.09.2025
Е те така ще си признаете и за западните офицери-инструктори, и за още други работи. Ама има време.
16:47 08.09.2025
16:47 08.09.2025
30 Тц тц тц тц
16:50 08.09.2025
16:51 08.09.2025
33 Попово хилс
До коментар #11 от "Майор Мишев":На първата партида Петриъти персоналът им беше от Полша, направо ги пратиха от там с хората вътре да охраняват. На практика всичките машини от Полша си бяха с хората вътре.
Втората партида Пейтриъти беше от Германия със смесени екипажи американци и немци.
И българи загинаха пазейки зеленото дyne на комедианта.
16:51 08.09.2025
16:51 08.09.2025
16:52 08.09.2025
16:53 08.09.2025
36 Попово хилс
До коментар #32 от "Щирлиц Ото фон":Остават по-малко от милион до "денацифицирането" на последния украинец.
16:53 08.09.2025
37 Сякаш има разлика ☝️🤔
16:54 08.09.2025
39 Механик
До коментар #24 от "Артилерист":Точно така е. Одеситите са много негативано настроени към бандерите. Още повече след изпълненията им с игорените живи хора по найданско време. Еле па и сега мобилните мобилизатори дето ги товарят като чували и ги карат на фронта...направо не ги понасят. Вероятно за вчерашната атака е имало помощ от Одеса. Съобщили са руснаците координати и час на пристигане на натовците дето вчера дадоха фира (групово).
16:56 08.09.2025
40 Сметнах,че
О да толкова са избили прехвалените ти хамерикански рамбовци, че чак не се е върнал никой от тях в хамерика та да се похвали.
16:57 08.09.2025
42 Попово хилс
Отричакаха и когато пуснаха снимки с разпрани като прасета някакви турбо-рамбовци в Курска област с имена и рангове в американската армия. Само на един се забавиха с разпознаването, защото някакъв руски некадърник го беше думнал с дрон в гърба и нямаше останали много материал от него.
16:58 08.09.2025
43 Сатана Z
17:00 08.09.2025
44 Забелязал
Беззъби ,смачкани,бездушни роби...cкoтове в буквалния смисъл .
17:02 08.09.2025
45 Още новини от Украйна
"Повече от 90 американци са загинали в Украйна, но САЩ не им помагат.
В момента в украинските въоръжени сили има между 1000 до няколко хиляди американци.
Не е като да е било голяма тайна, но сега NYT открито пише за големия брой американски наемници/войници, които се бият срещу Русия в Украйна.
17:04 08.09.2025
46 Сатана Z
Хи хи хи....
17:05 08.09.2025
47 Тъжно е
Пентагонът си изведе половината наемници от Кколумбия за Украйна. Само дето се оказаха неподготвени за щетите от тежките оръжия. Не четат история хората и не знаят какво е било, и как отново ще се повтори. А за начетените тази война е реализация в наше време на прочетеното в историческите книги. Повторение както на Курските войни, така и на Интервенцията. Сякаш една и съща война я води Западът през цялото това време. И всеки път я губи.
17:06 08.09.2025
48 Факти
17:08 08.09.2025
49 Попово хилс
Асен Василев щеше да ходи, даже се закани, че ще разбие руснаците. Но взе едни 1.5 милиарда лева ужким "за житото" и се впусна в гeй cekcyaлности да ги харчи. Иначе беше се заканил, помним го.
17:08 08.09.2025
50 Механик
До коментар #33 от "Попово хилс":Така е колега.
Аз в началото се опитвах да обяснявам на беказармения планктон, че сегашните оръжейни ситеми са сложни съоръжения и че не може просто за един месец да се обучи екип за работа с тях. Че всички наотвски системи си идват с екипажите. Ама то жълтопаветното неразбира от дума.
17:09 08.09.2025
51 Попово хилс
Руснаците са над 100 милиона.
17:09 08.09.2025
52 За беля.Зъл😂😂😂
Муци ,явно не си се оглеждал скоро в огледалото или партньорът ти е много верен и толерантен .
17:09 08.09.2025
53 Факти
Западните наемници са всички доброволци. Те доброволно отиват в Украйна. Не ги мобилизират насила като в Русия.
17:10 08.09.2025
54 писаре пиши грамотно: не Лавров признава
и са го прикривали
17:10 08.09.2025
55 Факти
Всъщност много американски войници се върнаха в Америка и разказват за преживяното. Гледал съм доста такива интервюта.
17:12 08.09.2025
56 Коварни са руснаците и жестоки
Затова чакаха да започне зареждането на "Хаймарсите" и "Пейтриътите" с ракети и тогава удряха цялото суетящо се сборище от бременни родилки, дечица и медицински сестри около машините. Страшни кадри имаше, но отвисоко снимани, та всичко става на светещи точки.
17:15 08.09.2025
57 стоян георгиев
кой ме търси ?винаги съм на линия .
17:16 08.09.2025
58 Манол Пейков съм
17:17 08.09.2025
59 Факти
17:18 08.09.2025
60 Тракторът
17:21 08.09.2025
61 Истината
Братчед,ти като си от малцинствата ,що никой не те е прочистил ?
17:21 08.09.2025
62 Джоб Майдън
17:22 08.09.2025
63 Атлантик лепилар 💩🇪🇺🚽🇺🇸🚾 🇺🇦🧻
Укропитекия прави същото с неправилно мислещите укри, с българите, с унгарците и румънците.
17:23 08.09.2025
64 ДА ПОГОВОРИМ
ЗА СЕВЕРНОКОРЕЙСКИТЕ ВОЙНИЦИ ?????
17:25 08.09.2025
65 Атлантик лепилар 💩🇪🇺🚽🇺🇸🚾 🇺🇦🧻
Я кажи от къде идва фразата "бусифициране"?!
17:26 08.09.2025
66 ген. Залужнiй
Помня бяха доста над 100 още в началото 2022 когато вкараха някакви натопорчени да спят в някакви казарми в град Яворов (запомнил съм, че съвпада с нашия поет) и бяха бомбардирани
17:29 08.09.2025
67 пРОСИЯ Е КОЧИНА
17:31 08.09.2025
68 Кога ще бъдат изхвърлени
17:31 08.09.2025
69 Блатист ратай от задунайская
17:34 08.09.2025
70 Не си контактувал
До коментар #60 от "Тракторът":с качествени хора в САЩ.
17:34 08.09.2025
71 Атина Палада
До коментар #55 от "Факти":И аз гледах един американски ветеран воювал в Ирак и Афганистан.Обяснява,че ,когато пристигнал в Украйна да се сражава на страната на Украйна,толкова се уплашил от случващото се ,че избягал на втория ден .Айде на самолетчето и у САЩ...Нямало нищо общо с Ирак и Афганистан..
Там и украинци и руснаци са истински войници Ние не сме,споделя ветерана..Ние сме обучавани на партизанска война :)
17:35 08.09.2025
72 Ами
Защото преди време шефът на една ЧВК каза, че е напуснал окраина зарди огромните загуби.
Над 60 000 ... И това само от неговата ЧВК. А от тогава до сега доста народ измря.
Между другото какво стана с латиносите? Намериха ли поне труповете.
17:36 08.09.2025
73 Не се подигравай на американците
До коментар #41 от "Търбушона":Путин чака от Тръмп да го подсети за достоен изход от войната.
Че с двата крака е в ла........
Коментиран от #86, #89
17:38 08.09.2025
74 Атина Палада
Американците не могат да водят реални бойни действия..Те не знаят как се воюва,защото техните инструктори,които ги учат,не знаят..Това го признават ветерани от американската армия .
Коментиран от #80
17:38 08.09.2025
75 Колко наемници
17:39 08.09.2025
76 АБВ
17:39 08.09.2025
77 az СВО Победа80
17:42 08.09.2025
78 Да си внесат руски инструктори
Може да са научили нещо.
17:43 08.09.2025
79 АМИ ТРУ.....ПОВЕТЕ
ВСЕ ПАК ПО ХУМАННО Е ОТ НОМЕРАТА НА ЦЕПЕШ
17:44 08.09.2025
80 Да си внесат руски инструктори
До коментар #74 от "Атина Палада":Четвърта година се потят в Украйна.
Може да са научили нещо.
17:46 08.09.2025
81 кочо боров
17:48 08.09.2025
82 Атина Палада
До коментар #80 от "Да си внесат руски инструктори":Ветерана от американската армия ,разказваше и това ,че украинци обучавани от техните (на НАТО ) инструктори в Англия ,ако били изпълнили на фронта онова,което натовските инструктори са ги учили ,са щели да бъдат убит .
За това американския ветеран каза,че няма по добри войници от руснаците и украинците..
Ние не можем да воюваме срещу тях,допълва той
17:53 08.09.2025
83 Ами
До коментар #75 от "Колко наемници":Официално никой няма да ти каже загубите. Но си има източници на които може да се вярва.
Ако се поинересуваш ... Може и да откриеш нещо.
Но ако се доверяваш на медиите. Особенно на либералните ... :)
17:53 08.09.2025
84 Демек
17:56 08.09.2025
86 ОНЗИ
До коментар #73 от "Не се подигравай на американците":Абе селл Яндурр ,не се суфлирай от външния си нуж.ниkkk !
17:58 08.09.2025
87 Ами те насила
До коментар #53 от "Факти":ги събират фашистите в Украйна.
17:59 08.09.2025
88 И още ще има
17:59 08.09.2025
89 Атина Палада
До коментар #73 от "Не се подигравай на американците":Да,Путин помогна на Тръмп да се измъкне от Украйна малко по достойно,а не по колесниците и да остави у.лавите урсулини да ядат руския к.ютек.
Все пак Путин и Тръмп имат един общ враг- у.руслините.
17:59 08.09.2025
90 Луд с картечница
До коментар #64 от "ДА ПОГОВОРИМ":По официални данни 105 севернокорейци геройски са загинали защитавайки Курска област ,за сметка на утилизираните 78000 добичета .Чей Курск ?
18:00 08.09.2025
91 На каква възраст
Че в някакъв момент идва деменцията, а ти много четеш и на всичко вярваш.
18:14 08.09.2025
92 Деменциев
18:40 08.09.2025
95 Москва:
21:37 08.09.2025
96 Кат гледам
До коментар #4 от "си дзън":На Украйна военните успехи, все е западна посока се бият тия американци
21:37 08.09.2025
98 От чужденците убити в Украйна
До коментар #19 от "оли ,":на първо място са Колумбия, после Азербайджан и Грузия. САЩ делят четвърто място с Беларус.
21:43 08.09.2025
99 ПУРКО
21:44 08.09.2025
100 КУМА
До коментар #97 от "Въххх":ПОРЕДНИЯ СОРОСКИ ИД ИО Т
21:46 08.09.2025
101 ЖЕКО
21:48 08.09.2025
102 Тити
21:51 08.09.2025
103 Знаещ
21:59 08.09.2025
104 миче рано следобед цъкна
забравяш ли
или тоя дет ви плаща не плаща от неговото чекмедже
за дублирани статийки
22:02 08.09.2025
105 Хахахаха
До коментар #53 от "Факти":Ти нещо бъркаш Бандеростан с Русия .Явно днес си забравил да си изпиеш илачите и за това си със амнезия.
22:05 08.09.2025
106 Механик
Ако в момента са толкова, то за всичкото време са били над 100000.
22:08 08.09.2025
107 Културен Антрополог
Колумбийците за 3000$ месечна заплата мрат кат мухи САЩ автомат АR и безстрашие ме помагат и НЕ значат нищо за 60-90 килограмов термобаричвн взрив качен на ДРОН ГЕРАН-2/Шахед136/
22:08 08.09.2025
108 Как
22:09 08.09.2025
109 А бе
До коментар #98 от "От чужденците убити в Украйна":Мй нещо бъркаш ,най много убити наемници е дала Полша.Според някои източници полските жертви вече са няколко дестки хиляди.
22:10 08.09.2025
110 Ами
До коментар #102 от "Тити":Търсят посредници защото не могат да участват пряко. Това би означавало война.
На военните на запад им е ясно, че пряк конфликт с Русия на този етеп е самоубийство.
Така, че това е по-скоро конфлкт, в който западни компании се опитват да воюват с Русия,
въвличайки от части своите държави чрез назначените от тях управляващи.
Ей за това пък западните управяващи не изкарват дълго в управлението :)
22:12 08.09.2025
111 Алоууу
До коментар #67 от "пРОСИЯ Е КОЧИНА":Кукуууу ти пак ли си тук бе 💩
22:12 08.09.2025
113 Силицийййй
22:24 08.09.2025
114 ян бибиян
22:24 08.09.2025
115 Туй не е кат холивуд
22:25 08.09.2025
116 ян бибиян
До коментар #115 от "Туй не е кат холивуд":Ти кажи защо няма запис от полета на Гагарин? Май е летял на симулатор в поделението.
22:28 08.09.2025
117 ЕДГАР КЕЙСИ
22:32 08.09.2025
118 Колко да е слаба
До коментар #108 от "Как":Западналите отстъпват срещу лопатки и чипове от перални, представи си срещу истинско оръжие, хахаха
22:33 08.09.2025