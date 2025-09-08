Новини
Седем убити при стрелба в Йерусалим (ВИДЕО)

8 Септември, 2025 14:36

Има много ранени

Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Броят на жертвите от стрелбата в Северен Йерусалим нарасна до седем, обяви израелският външен министър Гидеон Саар на съвместна пресконференция с унгарския външен министър Петер Сийярто.

Тази сутрин в Йерусалим беше извършена ужасна терористична атака. Досега са убити шестима израелци, а има и много ранени, включително бременна жена“, каза Саар.

Той добави, че според предварителни данни на правоохранителните органи двама палестинци стоят зад нападението, откривайки огън по пътнически автобус в северните покрайнини на Йерусалим.

По-рано израелската национална служба за бърза помощ съобщи за петима смъртни случая. Беше отбелязано също, че общо 12 души са ранени и са хоспитализирани. От тях седем са получили сериозни огнестрелни рани, двама са в средно тежко състояние, а трима други са получили леки наранявания от стъклени фрагменти.


