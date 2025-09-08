Седем убити при стрелба в Йерусалим (ВИДЕО)

Броят на жертвите от стрелбата в Северен Йерусалим нарасна до седем, обяви израелският външен министър Гидеон Саар на съвместна пресконференция с унгарския външен министър Петер Сийярто.
„Тази сутрин в Йерусалим беше извършена ужасна терористична атака. Досега са убити шестима израелци, а има и много ранени, включително бременна жена“, каза Саар.
Той добави, че според предварителни данни на правоохранителните органи двама палестинци стоят зад нападението, откривайки огън по пътнически автобус в северните покрайнини на Йерусалим.
По-рано израелската национална служба за бърза помощ съобщи за петима смъртни случая. Беше отбелязано също, че общо 12 души са ранени и са хоспитализирани. От тях седем са получили сериозни огнестрелни рани, двама са в средно тежко състояние, а трима други са получили леки наранявания от стъклени фрагменти.
23 Аре бре, верно ли ...
И колко пъти трябва да питаме? А? .....Желаем да получим отговор от Правителството, Парламента и Президента ! И от службите в лицето на недоразумението Митов ако е възможно също.... можем ли да си избиваме атлантенца примерно в България на воля вече ? Да взривяваме примерно асансьори, автомобили, жилища на атлантенца, тротонетки на децата им, телефони, пейджери, електроника, израелският посланик Йоси Леви-Сфари примерно, гости и делегации от израелски учени и т.н .... Каква е официалната позиция на Правителството, Парламента и Президента относно толерираният израелски и не само израелски тероризъм ? В зависимост от позицията им, хората трябва да знаят какво може и не може да правят и кое е поддържано и толерирано като действия от ЕС, ЕК и Фон дер Лайен
15:16 08.09.2025
36 Цялата ционистка сган
До коментар #27 от "Тровене , само тровене":Само с около 104 тона екстрат от вълча ябълка може да бъде заличена .
Коментиран от #44, #48
15:40 08.09.2025
37 те убиват средно по 50 цивилни
Коментиран от #40
15:42 08.09.2025
40 Не са колега
До коментар #37 от "те убиват средно по 50 цивилни":средно по 50 цивилни, а средно над 104 са ....
15:43 08.09.2025
41 Не си прав
До коментар #19 от "ЗОРО":Най-голямата част от преселниците на територията на сегашния Израел идват от Европа и главно от източна Европа. От САЩ идват много малко. Тогава ЕВропа е била в руини. Благодарение на военния опит от преселниците дошли от тогавашния СССР, Израел печелят войните си с арабите. Най-голямата вълна, обаче идва при разпада на комунистическия блок след 1991г. Забележи, че не пиша "евреи" умишлено защото голяма част от преселниците са ешкенази и хазари, които нямат нищо общо със семитите.
15:43 08.09.2025
44 104 тона екстрат от вълча ябълка
До коментар #36 от "Цялата ционистка сган":е страшно много. За поне два Израела ще стигне с балканската ендемична нефропатия да бъдат ликвидирани ... за тва обаче ще са нужни поне 1000 декара насаждения...
15:56 08.09.2025
