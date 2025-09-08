ООН и ЕК осъдиха атаката в Източен Йерусалим

ООН и Европейската комисия днес осъдиха атаката в Източен Йерусалим тази сутрин, при която бяха убити шестима души, предадоха Франс прес и Ройтерс, цитирана от БТА.



Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш заяви, че "категорично осъжда" "терористичното" нападение, при което двама палестинци откриха огън срещу хора на автобусна спирка и по-късно бяха застреляни от израелските сили за сигурност.



Гутериш, който редовно е критикуван от Израел и миналата година бе обявен за "персона нон грата", изказа "искрените си съболезнования" на семействата на жертвите, отбеляза говорителят му Стефан Дюжарик.



Междувременно говорител на Европейската комисия днес призова за прекратяване на враждебните действия в Близкия изток.



"Осъждаме тази атака, както осъждаме всяка загуба на животи", заяви той.



"Призоваваме за деескалация и това показва колко необходимо и важно е спирането на огъня. Гражданите от двете страни - и палестинската, и израелската, страдат от твърде отдавна и твърде много", добави говорителят. "Това трябва да спре сега - крайно време е да бъде прекъснат този цикъл на насилие", каза още той.

Испания ще извика посланика си в Тел Авив за консултации, часове след като израелският външен министър Гидеон Саар обвини испанското правителство в антисемитизъм, предадоха Франс прес и Ройтерс, цитирани от БТА.

Думите му бяха в отговор на обявените от испанския премиер Педро Санчес "мерки за прекратяване на геноцида в Газа".

"Министърът на външните работи (на Испания) извика испанския посланик в Тел Авив за консултации в отговор на клеветническите обвинения срещу Испания и неприемливите мерки, насочени срещу двама членове на правителството", се казва в изявление на ведомството.

След обявените мерки от испанския премиер израелският външен министър обвини Испания в провеждане на "антисемитска кампания" и забрани на две министърки от испанския кабинет да влизат в Израел.

Саар добави, че правителството в Мадрид използва мерките, за да отклони публичното внимание от корупционните скандали в страната.

Европейската комисия не насърчава отплаването на флотилии с хуманитарна помощ за ивицата Газа, заяви днес говорителката ѝ Ева Хърнчижова, цитирана от Франс прес и БТА.

"Не насърчаваме тези флотилии, тъй като те могат да утежнят ситуацията в основите ѝ и да изложат хората на опасност", обясни Хърнчижова. "Вярваме, че най-добрият начин да осигурим хуманитарна помощ е чрез договорености с нашите партньори. Това е, което се опитваме да постигнем", добави тя.

Флотилия с хуманитарна помощ, водена от шведската активистка Грета Тунберг, отплава от Барселона преди седмица за разкъсваната от война палестинска територия, с цел да "разбие нелегалната блокада на Газа", съобщиха организаторите.

Лодките на флотилията "Global Sumud" (на арабски sumud означава непоколебимост – бел. ред.) , която трябва да стигне бреговете на ивицата Газа в средата на септември, вчера спря в Тунис, където активистите бяха приветствани от над хиляда души в Сиди Бу Саид. Очаква се лодките да отплават отново в сряда.

Новата инициатива за доставка на хуманитарна помощ дойде след подобни опити с участието на Грета Тунберг, които не успяха да изпълнят мисията си.

Лодката "Мадлийн" с 12 активисти на борда бе прехваната на 9 юни от израелските сили на около 185 км западно от бреговете на Газа.

"Това не помага" за подобряване на ситуацията в анклава, заяви днес говорителката на ЕК.

В края на август ООН обяви ситуация на глад в ивицата Газа, където 500 000 души са в "катастрофална" ситуация, припомня АФП.