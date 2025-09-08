Новини
Свят »
Израел »
ООН и ЕК осъдиха атаката в Източен Йерусалим

ООН и ЕК осъдиха атаката в Източен Йерусалим

8 Септември, 2025 18:33, обновена 8 Септември, 2025 19:29 1 566 18

  • ивицата газа-
  • израел-
  • лодки-
  • отплаване-
  • хуманитарна помощ

Испания вика посланика си в Тел Авив. ЕК не насърчава отплаването на флотилии с хуманитарна помощ за ивицата Газа, заяви говорителката ѝ Ева Хърнчижова

ООН и ЕК осъдиха атаката в Източен Йерусалим - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

ООН и Европейската комисия днес осъдиха атаката в Източен Йерусалим тази сутрин, при която бяха убити шестима души, предадоха Франс прес и Ройтерс, цитирана от БТА.

Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш заяви, че "категорично осъжда" "терористичното" нападение, при което двама палестинци откриха огън срещу хора на автобусна спирка и по-късно бяха застреляни от израелските сили за сигурност.

Гутериш, който редовно е критикуван от Израел и миналата година бе обявен за "персона нон грата", изказа "искрените си съболезнования" на семействата на жертвите, отбеляза говорителят му Стефан Дюжарик.

Междувременно говорител на Европейската комисия днес призова за прекратяване на враждебните действия в Близкия изток.

"Осъждаме тази атака, както осъждаме всяка загуба на животи", заяви той.

"Призоваваме за деескалация и това показва колко необходимо и важно е спирането на огъня. Гражданите от двете страни - и палестинската, и израелската, страдат от твърде отдавна и твърде много", добави говорителят. "Това трябва да спре сега - крайно време е да бъде прекъснат този цикъл на насилие", каза още той.

Испания ще извика посланика си в Тел Авив за консултации, часове след като израелският външен министър Гидеон Саар обвини испанското правителство в антисемитизъм, предадоха Франс прес и Ройтерс, цитирани от БТА.

Думите му бяха в отговор на обявените от испанския премиер Педро Санчес "мерки за прекратяване на геноцида в Газа".

"Министърът на външните работи (на Испания) извика испанския посланик в Тел Авив за консултации в отговор на клеветническите обвинения срещу Испания и неприемливите мерки, насочени срещу двама членове на правителството", се казва в изявление на ведомството.

След обявените мерки от испанския премиер израелският външен министър обвини Испания в провеждане на "антисемитска кампания" и забрани на две министърки от испанския кабинет да влизат в Израел.

Саар добави, че правителството в Мадрид използва мерките, за да отклони публичното внимание от корупционните скандали в страната.

Европейската комисия не насърчава отплаването на флотилии с хуманитарна помощ за ивицата Газа, заяви днес говорителката ѝ Ева Хърнчижова, цитирана от Франс прес и БТА.

"Не насърчаваме тези флотилии, тъй като те могат да утежнят ситуацията в основите ѝ и да изложат хората на опасност", обясни Хърнчижова. "Вярваме, че най-добрият начин да осигурим хуманитарна помощ е чрез договорености с нашите партньори. Това е, което се опитваме да постигнем", добави тя.

Флотилия с хуманитарна помощ, водена от шведската активистка Грета Тунберг, отплава от Барселона преди седмица за разкъсваната от война палестинска територия, с цел да "разбие нелегалната блокада на Газа", съобщиха организаторите.

Лодките на флотилията "Global Sumud" (на арабски sumud означава непоколебимост – бел. ред.) , която трябва да стигне бреговете на ивицата Газа в средата на септември, вчера спря в Тунис, където активистите бяха приветствани от над хиляда души в Сиди Бу Саид. Очаква се лодките да отплават отново в сряда.

Новата инициатива за доставка на хуманитарна помощ дойде след подобни опити с участието на Грета Тунберг, които не успяха да изпълнят мисията си.

Лодката "Мадлийн" с 12 активисти на борда бе прехваната на 9 юни от израелските сили на около 185 км западно от бреговете на Газа.

"Това не помага" за подобряване на ситуацията в анклава, заяви днес говорителката на ЕК.

В края на август ООН обяви ситуация на глад в ивицата Газа, където 500 000 души са в "катастрофална" ситуация, припомня АФП.


Израел
Поставете оценка:
Оценка 2.1 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    7 12 Отговор
    Грета да не е приела Исляма?

    Коментиран от #2

    18:37 08.09.2025

  • 2 Пешо

    21 3 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    185km от брега?! Това даже не е в техни териториални води... и защо са я прехванали в международни води? Лицемерие до шия

    18:38 08.09.2025

  • 3 Госあ

    16 2 Отговор
    Официално признание, че ЕК и ЕС си партнира с ч@ф@дите в геноцида в Палестина. Просто нямам думи ! Сатанисти.

    Коментиран от #11, #12

    18:56 08.09.2025

  • 4 Госあ

    12 1 Отговор
    И испанците знаят как да се оправят с жидовете ! Ефективно.

    19:01 08.09.2025

  • 5 Българин

    4 19 Отговор
    Израел е в правото си да осигури сигурност за народа си...Въпроса който обаче ме мъчи е поради каква причина терориста Путин нападна безобидна но горда Украйна???

    19:04 08.09.2025

  • 6 гост

    8 1 Отговор
    И евреите и арабите произхождат от древното СЕМИТСКО СЕМЕЙСТВО. Та кои в момента са най-жестоките антисемити?

    Коментиран от #10

    19:04 08.09.2025

  • 7 ГУМЕН КРАДЕВ

    5 5 Отговор
    Искрено пожелавам на Грета да си остане в Палестина !

    19:05 08.09.2025

  • 8 Българин

    6 1 Отговор
    В Плевен бой по улиците и пред магазините за минерална вода..

    19:09 08.09.2025

  • 9 Моше Честния с "Чесна 208 В"

    8 4 Отговор
    ИЗРАЕЛ предизвиква спирането на ТОКа на Испания тва лято като наказание с-у проПалестинската политика на Испанската държава.
    Кибер подразделения на спец отряд Шум Бет Мамарим и ,Невиот

    19:12 08.09.2025

  • 10 Културен Антрополог

    4 1 Отговор

    До коментар #6 от "гост":

    ХАЗАРИТЕ като Нетаняху и Смотрич НЕ са СЕМИТИ
    ХАЗАРИТЕ са приели ЮДЕЙската вяра 9неек Сл Хр.
    Все едно да наречеш РИМлянин ВИЕТНАМЕЦ или ФИЛИПИНЕЦ приел
    Католицизма

    19:16 08.09.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 цензура

    1 6 Отговор

    До коментар #3 от "Госあ":

    Много си Т Ъ П , кой започна и нападна първи мирните хора - така им се пада? Бъдещи Мохамед, а защо което кажат палестинците вярвате на всичко? Като ги харесваш толкова д.еб.и.л.е защо не отидеш доброволец там или ги покани във вас няколко семейства?! А надявам се сексуално неопределилата се Грета Тунберг да я вкарат в израелски затвор с палестински терористи за няколко техни добри години- ХАХАХАХ. Скоро г@менине щерката ще й викаме ханъмката радваща новия световен ислямски ред @

    19:33 08.09.2025

  • 13 Аууу...

    8 0 Отговор
    Каква трагедия! Сега ще чакаме и сламеното човече да осъжда и да е съпричастен с жидовете!

    19:33 08.09.2025

  • 14 Циониста трябва да бъде тепан

    8 0 Отговор
    На всякъде и винаги по света

    19:44 08.09.2025

  • 15 И кво толкова

    8 0 Отговор
    Испания нека си провежда "антисемитските кампании " а Израел да си вряка и да си забранява на разни там министърки от испанския кабинет да влизат в Израел.Едва ли им е голям зор тоя гнусен ционистки копрор да посещават

    19:49 08.09.2025

  • 16 стеф вг

    9 0 Отговор
    А кога ще осъдят израелския демократичен ГЕНОЦИД във Газа !!!!!!!!

    19:49 08.09.2025

  • 17 И каква е разликата

    5 1 Отговор
    Между тея двама палестинци които са открили огън срещу хора на автобусна спирка и това което от години прави повсеместно и масово Израел? Някой може ли да отговори? Ама логично!

    19:53 08.09.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.