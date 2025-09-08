The Telegraph: Путин безсрамно ескалира войната

Русия предприема стъпки за ескалация на войната срещу Украйна, докато усилията на американския президент Доналд Тръмп за мирно уреждане се провалят. Тази неделя руснаците извършиха най-голямата атака срещу Украйна след войната, за първи път от повече от три години, при която удариха правителствена сграда, пише The Telegraph.

Според изданието руската атака срещу сградата, където заседава кабинетът на министрите на Украйна, се подготвя отдавна. Руското военно-политическо ръководство многократно е заплашвало да удари "центрове за вземане на решения“, но доскоро тези звучаха нереално.

Още новини от Украйна

Авторът на публикацията на The Telegraph смята, че има три причини, поради които Русия е решила да ескалира конфликта по този начин и точно в този момент.

Първо, руският президент Владимир Путин реагира на натиска от провоенни ултранационалисти в своята коалиция. С руската икономика, балансираща на ръба на рецесията, и нарастващата умора от войната сред младите граждани на Русия, Путин трябва да се увери, че ултранационалистите са все още на негова страна.

"Второ, Путин вижда нежеланието на Тръмп да накаже Русия за продължаването на войната като знак за слабост и тества границите на търпението на американския държавен глава. Когато заплахата от строги санкции и масивни вторични мита изглеждаше сериозна, Путин спечели време, като обеща пробив в мирните преговори в Аляска. Приемането на тези мирни предложения за чиста монета от Тръмп окуражи Путин да тества допълнително границите на решителността на Запада“, обяснява изданието.

Авторът припомня, че когато Русия удари с ракети гражданско предприятие в Мукачево, което е американски бизнес, на 21 август, Тръмп не предприе никакви действия в отговор. Тази нерешителност може би е да тласнала Русия да атакува сградите на Британския съвет и ЕС в Киев на 28 август, както и да попречи на полета на самолета на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

Когато тези провокации получиха само риторичен отговор, Русия повиши залозите още повече, като удари сградата на украинското правителство, пише The Telegraph.

Авторът на материала посочва като трета причина намерението на Руската федерация да възпре Украйна от атаки срещу руската енергийна инфраструктура. Смята се, че тези атаки са нарушили работата на поне 17% от капацитета за рафиниране на петрол на руската страна. Сега таванът на цените на руския петрол в Г-7 е паднал до 45 долара за барел и следователно атаките с украински дронове увеличават финансовия натиск върху руските енергийни гиганти.

"И тъй като военните операции на Русия струват между 500 милиона и 1 милиард долара на ден, Путин се опитва да принуди Украйна да спре тези удари с дронове. Ако Тръмп продължи да предлага на Русия двуседмични отсрочки и не изпълни ултиматумите му, атаките срещу украински държавни обекти и западни дипломатически институции биха могли да станат по-чести. Британските и европейските цели са особено уязвими, тъй като Кремъл се опитва да попречи на Европа да се ангажира с разполагането на мироопазващи сили в Украйна след войната“, подчертава изданието.

Изданието отбелязва, че рискът Русия да влезе във война с НАТО остава висок както винаги. И докато Путин предприема стъпки за ескалация на войната, западните политици не трябва да правят отстъпки спрямо Путин. Според автора на материала, мирът на Запад трябва да се постигне чрез сила. А изпълнението на обещанието на Тръмп за втора фаза на санкционни ограничения срещу Русия би било изключително необходима стъпка.

По време на една от последните масирани атаки срещу Украйна, руските войски атакуваха сградата на кабинета на министрите на Украйна. В резултат на нападението в сградата избухна пожар. Атаката се размина без жертви.

Изданието Defense Express заяви по-рано, че правителствената сграда не е била ударена от дрон, както се смяташе първоначално. Анализаторите на украинското издание казват, че ударът е извършен с ракета от ОТРК "Искандер“, според анализа от намерените там фрагменти. Експертите посочват пред Defense Express, че при удара в парламентарната сграда на Украйна, ракетата не се е взривила. Пожарът, който е възникнал на горните етажи на Министерския съвет, е възникнал поради запалване на гориво от резервоарите на руската ракета. Нещо повече, смята се, че ситуацията е можела да стане и по-лоша, ако бойната глава на 450-килограмовата ракета е била експлодирала.

Снимки на останките от "Искандер“, ударили правителствената сграда, бяха показани по-късно в посолството на ЕС в Украйна. Беше отбелязано, че в покрива на сградата е останала дупка от директното попадение.