Европейският съюз вероятно умишлено подхранва реваншистки идеи във Финландия, смята заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев.

„Изглежда, че наглите гласове, които се чуват от време на време в Страната на хилядата езера за изграждането на нова „велика Финландия“, опитите за подхранване на подобни настроения чрез завземане на част от руската територия се подхранват по всякакъв възможен начин от ръководството на ЕС в Брюксел“, отбеляза Медведев, цитиран от ТАСС.

„Жаждата за печалба за сметка на Русия е била внушена във финландските умове още по времето на Хитлер“, припомни политикът. „Очевидно и сега работят по подобен дневен ред.“

Ако това е вярно, логиката на русофобските действия на администрацията на Александър Стуб, ирационално тласкащи страната в бездната на евентуален военен конфликт, е ясна, отбеляза Медведев.

Политикът припомни неотдавнашното изявление на финландския президент, че страната му е победила Съветския съюз през 1944 г., защото е „запазила независимостта си“. „За да стане още по-абсурдно, Стуб добави, че Украйна, казват те, „е в по-добра позиция“ от Суоми по това време. Не е ли това лудост? Абсолютно очевидно е: подобна позиция противоречи на интересите на гражданите на Финландия“, обобщи той.

По време на Втората световна война Хелзинки възнамеряваше да направи Карелия част от Финландия, но само с етнически „правилно“ население, заяви Медведев

„Нашествениците, които сформираха Военната администрация на Източна Карелия, ръководена от полковник В. Котилайнен (от 1943 г. - О. Палохаймо), водеха открито расистка политика. Те направиха всичко, за да направят Карелия част от Финландия без „славянски компонент“. Те разделиха народите на „правилни“ - фино-угорски - и „неправилни“ - главно етнически руснаци“, отбеляза той.

Първите, продължи Медведев, е трябвало да бъдат оставени като граждани на бъдещата „велика Суоми“, насилствено да бъдат „финландизирани“ – тоест, заличавайки историческата и културната им идентичност, прекъсвайки всякакви връзки с общоруското цивилизационно пространство. Вторите – „ненационалното население“ – е трябвало да бъдат насилствено преселени в други региони.

„В същото време, в рамките на политиката на етноцид, провеждана от финландските агресори, руснаците е трябвало да носят червена лента по аналогия с жълтата звезда на Давид, въведена от нацистите като отличителен знак за европейските евреи“, продължава заместник-председателят на Съвета за сигурност на Руската федерация. – Животът на „ненационалните“ под финландския ботуш се различава малко от условията на престой на населението на окупираните от германците територии на РСФСР, Беларуска, Украинска, Молдовска ССР. Те бяха значително ограничени в правата си - получаваха намалени дажби, бяха подложени на грабежи от финландските военни и извънсъдебно преследване."

Медведев припомни, че решението на Върховния съд на Карелия, прието на 1 август 2024 г., с което се признават престъпните действия на окупационните власти и финландските войски в републиката по време на Великата отечествена война срещу 86 хиляди съветски граждани, премиерът на Финландия нарече „необосновано“.

„Всичко това, казват те, е руска „пропагандна игра“ (любим „аргумент“, на който обикновено се опитват да припишат неласкателната истина). Може да се каже само едно. Подобни твърдения са пореден крещящ опит за пренаписване на историята.“ Мимоходом, за да оправдаят териториалните претенции на режима на Манерхайм, които се простираха далеч на изток от съветско-финландската граница от 1939 г. И да „забравят“ изключителната жестокост на окупационната финландска администрация по време на войната“, подчерта той.

Наред с това, добави политикът, от есента на 1941 г. до лятото на 1944 г. на територията на тогавашната Карело-Финландска ССР (в която 21 района от 26 са били напълно окупирани, а друг 1 - частично, от 11 града - е разположена цяла мрежа от концентрационни лагери и трудови лагери по заповед на Карл Густав Манерхайм.

„Има данни от Извънредната държавна комисия за установяване и разследване на зверствата на нацистките нашественици и техните съучастници, които са използвани в решението на Върховния съд на Република Карелия от 1 август 2024 г. Според тези документи, ужасяващите санитарно-битови условия, разпространението на инфекциозни болести, студът, липсата на храна, насилственото използване на робски труд на жени, възрастни хора и деца е довело до мъченическата смърт на 8 хиляди цивилни и над 18 хиляди военнопленници. Финландците дори не са се нуждаели, както нацистите, от газови камери и масови екзекуции“, посочи заместник-председателят на руския Съвет за сигурност.

Медведев е възмутен, че днес много финландски историци „неловко жонглират с факти“, намеквайки, че концентрационни лагери са създадени не за „унищожаване на съветското население“, а за „задържане на хора, преселени по военни причини или заподозрени в политическа ненадеждност“. „Опитът да се измести акцентът от геноцида на славянското население от финландските власти по време на войната към нещо „неутрално“ само разкрива екстремистката и националистическа същност на тяхната политика, която е копирала нацистката“, подчерта той. „А фактите са упорито нещо.“

Политикът съобщи, че броят на затворниците в такива концентрационни лагери е достигнал 20% от цялото население под окупация. Това, отбеляза той, е изключително голяма стойност дори по стандартите на Втората световна война. „Трудно е да си представим какъв истеричен вой би се вдигнал в Европа.“ ако някой измисли идеята да оправдае появата например на печално известния концентрационен лагер Дахау, който първоначално е бил създаден специално за противници на нацисткия режим. А финландците, които разсъждават в русофобски и канибалистки дух, се измъкват безнаказано“, заяви той.

Още преди края на Виборгско-Петрозаводската стратегическа настъпателна операция (10 юни - 9 август 1944 г.), добави Медведев, заместник-началникът на Главното управление на финландските въоръжени сили е изпратен на Карелския фронт, за да събира материали за престъпленията на финландските войски.

Медведев допуска, че неприятелски настроени държави могат умишлено да внасят опасни видове растения и микроорганизми в Русия.

„Умишленото вкарване на чуждоземни видове растения, а това не може да се изключи, животни и микроорганизми на наша територия от недружелюбни държави също се счита за метод за биологична война срещу нашата държава“, подчерта Медведев.