Медведев: ЕС подхранва идеята Финландия да вземе част от Русия

Медведев: ЕС подхранва идеята Финландия да вземе част от Русия

8 Септември, 2025 18:42, обновена 8 Септември, 2025 19:19

Бившият президент и премиер допуска, че "неприятелски настроени" държави могат умишлено да внасят опасни видове растения и микроорганизми в Русия.

Медведев: ЕС подхранва идеята Финландия да вземе част от Русия - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Европейският съюз вероятно умишлено подхранва реваншистки идеи във Финландия, смята заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев.

„Изглежда, че наглите гласове, които се чуват от време на време в Страната на хилядата езера за изграждането на нова „велика Финландия“, опитите за подхранване на подобни настроения чрез завземане на част от руската територия се подхранват по всякакъв възможен начин от ръководството на ЕС в Брюксел“, отбеляза Медведев, цитиран от ТАСС.

„Жаждата за печалба за сметка на Русия е била внушена във финландските умове още по времето на Хитлер“, припомни политикът. „Очевидно и сега работят по подобен дневен ред.“

Ако това е вярно, логиката на русофобските действия на администрацията на Александър Стуб, ирационално тласкащи страната в бездната на евентуален военен конфликт, е ясна, отбеляза Медведев.

Политикът припомни неотдавнашното изявление на финландския президент, че страната му е победила Съветския съюз през 1944 г., защото е „запазила независимостта си“. „За да стане още по-абсурдно, Стуб добави, че Украйна, казват те, „е в по-добра позиция“ от Суоми по това време. Не е ли това лудост? Абсолютно очевидно е: подобна позиция противоречи на интересите на гражданите на Финландия“, обобщи той.

По време на Втората световна война Хелзинки възнамеряваше да направи Карелия част от Финландия, но само с етнически „правилно“ население, заяви Медведев

„Нашествениците, които сформираха Военната администрация на Източна Карелия, ръководена от полковник В. Котилайнен (от 1943 г. - О. Палохаймо), водеха открито расистка политика. Те направиха всичко, за да направят Карелия част от Финландия без „славянски компонент“. Те разделиха народите на „правилни“ - фино-угорски - и „неправилни“ - главно етнически руснаци“, отбеляза той.

Първите, продължи Медведев, е трябвало да бъдат оставени като граждани на бъдещата „велика Суоми“, насилствено да бъдат „финландизирани“ – тоест, заличавайки историческата и културната им идентичност, прекъсвайки всякакви връзки с общоруското цивилизационно пространство. Вторите – „ненационалното население“ – е трябвало да бъдат насилствено преселени в други региони.

„В същото време, в рамките на политиката на етноцид, провеждана от финландските агресори, руснаците е трябвало да носят червена лента по аналогия с жълтата звезда на Давид, въведена от нацистите като отличителен знак за европейските евреи“, продължава заместник-председателят на Съвета за сигурност на Руската федерация. – Животът на „ненационалните“ под финландския ботуш се различава малко от условията на престой на населението на окупираните от германците територии на РСФСР, Беларуска, Украинска, Молдовска ССР. Те бяха значително ограничени в правата си - получаваха намалени дажби, бяха подложени на грабежи от финландските военни и извънсъдебно преследване."

Медведев припомни, че решението на Върховния съд на Карелия, прието на 1 август 2024 г., с което се признават престъпните действия на окупационните власти и финландските войски в републиката по време на Великата отечествена война срещу 86 хиляди съветски граждани, премиерът на Финландия нарече „необосновано“.

„Всичко това, казват те, е руска „пропагандна игра“ (любим „аргумент“, на който обикновено се опитват да припишат неласкателната истина). Може да се каже само едно. Подобни твърдения са пореден крещящ опит за пренаписване на историята.“ Мимоходом, за да оправдаят териториалните претенции на режима на Манерхайм, които се простираха далеч на изток от съветско-финландската граница от 1939 г. И да „забравят“ изключителната жестокост на окупационната финландска администрация по време на войната“, подчерта той.

Наред с това, добави политикът, от есента на 1941 г. до лятото на 1944 г. на територията на тогавашната Карело-Финландска ССР (в която 21 района от 26 са били напълно окупирани, а друг 1 - частично, от 11 града - е разположена цяла мрежа от концентрационни лагери и трудови лагери по заповед на Карл Густав Манерхайм.

„Има данни от Извънредната държавна комисия за установяване и разследване на зверствата на нацистките нашественици и техните съучастници, които са използвани в решението на Върховния съд на Република Карелия от 1 август 2024 г. Според тези документи, ужасяващите санитарно-битови условия, разпространението на инфекциозни болести, студът, липсата на храна, насилственото използване на робски труд на жени, възрастни хора и деца е довело до мъченическата смърт на 8 хиляди цивилни и над 18 хиляди военнопленници. Финландците дори не са се нуждаели, както нацистите, от газови камери и масови екзекуции“, посочи заместник-председателят на руския Съвет за сигурност.

Медведев е възмутен, че днес много финландски историци „неловко жонглират с факти“, намеквайки, че концентрационни лагери са създадени не за „унищожаване на съветското население“, а за „задържане на хора, преселени по военни причини или заподозрени в политическа ненадеждност“. „Опитът да се измести акцентът от геноцида на славянското население от финландските власти по време на войната към нещо „неутрално“ само разкрива екстремистката и националистическа същност на тяхната политика, която е копирала нацистката“, подчерта той. „А фактите са упорито нещо.“

Политикът съобщи, че броят на затворниците в такива концентрационни лагери е достигнал 20% от цялото население под окупация. Това, отбеляза той, е изключително голяма стойност дори по стандартите на Втората световна война. „Трудно е да си представим какъв истеричен вой би се вдигнал в Европа.“ ако някой измисли идеята да оправдае появата например на печално известния концентрационен лагер Дахау, който първоначално е бил създаден специално за противници на нацисткия режим. А финландците, които разсъждават в русофобски и канибалистки дух, се измъкват безнаказано“, заяви той.

Още преди края на Виборгско-Петрозаводската стратегическа настъпателна операция (10 юни - 9 август 1944 г.), добави Медведев, заместник-началникът на Главното управление на финландските въоръжени сили е изпратен на Карелския фронт, за да събира материали за престъпленията на финландските войски.

Медведев допуска, че неприятелски настроени държави могат умишлено да внасят опасни видове растения и микроорганизми в Русия.

„Умишленото вкарване на чуждоземни видове растения, а това не може да се изключи, животни и микроорганизми на наша територия от недружелюбни държави също се счита за метод за биологична война срещу нашата държава“, подчерта Медведев.


Русия
  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Петър

    10 20 Отговор
    Ами част от ленинградска област винаги е била финландска.

    Коментиран от #26

    18:51 08.09.2025

  • 3 Тоа на снимката

    9 14 Отговор
    Скоро не е фърлял атома......

    Коментиран от #17

    18:52 08.09.2025

  • 4 Ха ха хааа

    9 16 Отговор
    Водката не прощава !

    Коментиран от #8

    18:52 08.09.2025

  • 5 Кво стана със СССР

    9 13 Отговор
    Бе Медведчук......

    18:52 08.09.2025

  • 6 Слава алкохолу

    8 11 Отговор
    Слава на вечните махмурлии.

    18:53 08.09.2025

  • 7 идва време

    11 7 Отговор
    Финландия да се върне в империята

    18:54 08.09.2025

  • 8 Хихихи

    14 5 Отговор

    До коментар #4 от "Ха ха хааа":

    Вярно, финландците пият като смоци. Чак учудват поляци, укри и руснаци.

    18:54 08.09.2025

  • 9 Безволосов

    8 7 Отговор
    Време е Медведев да поеме кормилото !

    18:54 08.09.2025

  • 10 Нека си я вземат

    7 7 Отговор
    Ама то затова ,се иска дупе.

    18:55 08.09.2025

  • 11 Копейкин Костя

    11 2 Отговор
    Естествено. Нямам спомен граничещите с руската империя, после СССР, да не са искали да завладяват руски земи. Това Естония, Литва, Латвия, Иран, Афганистан, Китай и т.н. вечно ламтят за руски земи... 😀

    18:55 08.09.2025

  • 12 Злобното Джуджи

    7 10 Отговор
    Неделя.....
    Медведев изгуби мярка още със събуждането 😁

    Коментиран от #15

    18:55 08.09.2025

  • 13 Румен

    7 4 Отговор
    Кьонингсберг чий е ?

    Коментиран от #21, #22

    18:56 08.09.2025

  • 14 стоян георгиев

    6 7 Отговор
    Време е Русия да направи финно финландско стъкло.

    18:56 08.09.2025

  • 15 Тоя па

    6 2 Отговор

    До коментар #12 от "Злобното Джуджи":

    Каква неделя бе, н@смърк@н.

    Коментиран от #34

    18:57 08.09.2025

  • 16 Шепа фашисти

    5 6 Отговор
    заливат Европа с пропаганда и лъжи и се опитват да възродят фашизма. Затова са им тези агресивни и военолюбиви идеи.

    18:57 08.09.2025

  • 17 Тя оная

    1 2 Отговор

    До коментар #3 от "Тоа на снимката":

    Фърчи. постоянно, се на самолета я качвам .

    18:57 08.09.2025

  • 18 Медведев

    3 0 Отговор
    Путин е мек !Не топва чушлето !

    18:58 08.09.2025

  • 19 На никой не му трябва Русия и руснаци

    4 2 Отговор
    враговете на Русия имат мерак за Урал и сибир

    18:58 08.09.2025

  • 20 az СВО Победа80

    6 4 Отговор
    Финландия рискува да й изпарят 1000-та езера! 🤣🤣🤣

    18:58 08.09.2025

  • 21 Наш

    3 0 Отговор

    До коментар #13 от "Румен":

    Наш е.

    18:59 08.09.2025

  • 22 Наш

    2 1 Отговор

    До коментар #13 от "Румен":

    Наш е.

    18:59 08.09.2025

  • 23 Хипотетично

    2 0 Отговор
    Подготовка за оправдаване на следващата СВОперация, поради която Русия желае да възстанови филандската територия в състава на руската империя и по исторически причини.

    18:59 08.09.2025

  • 24 Вова

    1 1 Отговор
    Шашинг съм от парада в Пекин!

    19:00 08.09.2025

  • 25 az СВО Победа80

    5 4 Отговор
    Финландците трябва да на дразнят сегашния Владимир /Путин/, а да се кланят до земята на друг един Владимир /Ленин/ и да благодарят покорно, че той им направи държавата!

    19:00 08.09.2025

  • 26 Морски

    3 2 Отговор

    До коментар #2 от "Петър":

    Я прочети малко повече как се формира държавата Финландия пъпеш.

    Коментиран от #28

    19:02 08.09.2025

  • 27 Апокалиптов

    2 0 Отговор
    Искам Митя да докопа куфарчето....

    19:02 08.09.2025

  • 28 Берке хан

    2 3 Отговор

    До коментар #26 от "Морски":

    А как се формира Златната орда ?

    Коментиран от #32

    19:03 08.09.2025

  • 29 С дронове може да посетят каквото

    0 1 Отговор
    Поискат нищо чудно вече да са го направили

    19:07 08.09.2025

  • 30 Аз съм веган

    1 1 Отговор
    Дмитрий Алкахолович Медведев отново от сутринта.

    19:09 08.09.2025

  • 31 Руснаков

    3 1 Отговор
    Наркозний,защо не,СССР как взе част от Финландия....

    19:10 08.09.2025

  • 32 Морски

    0 1 Отговор

    До коментар #28 от "Берке хан":

    А как се формират башибозука и османските орди?Нали се сещаш че при различни исторически събития,сега всички в България щяхме да знаем отговора на този въпрос.Вероятно ще почнеш и да ми изтъкваш как на Шипка са се били финландци,румънци,украинци и други представители на сегашни изкуствено създадени държави

    19:14 08.09.2025

  • 33 Георгиев

    0 1 Отговор
    До преди 35 години на картата Западът отбелязваше в червено социалистическите страни, а Финландия - в розово. Финландки министри бяха почиващи през лятото в базите на ЦК на БКП по морето и другаде. Сега скочиха и търсят на хляба мекото и забравиха добрите междудържавни отношения. Полека лека ще влезнат в пътя, ама трябва време.

    19:15 08.09.2025

  • 34 Злобното Джуджи

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Тоя па":

    "...Ква неделя бе...."

    Абе верно...
    Комай и аз с Медведката сме за изтрезвителното 😁

    19:22 08.09.2025

