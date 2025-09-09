Новини
ВСУ нанесе удари в Донецк и Макеевка с дронове и ракети Storm Shadow, има жертви. Дрон уби човек в Сочи
  Тема: Украйна

ВСУ нанесе удари в Донецк и Макеевка с дронове и ракети Storm Shadow, има жертви. Дрон уби човек в Сочи

9 Септември, 2025 04:25, обновена 9 Септември, 2025 04:40 1 117 11

Ръководителят на ДНР Денис Пушилин съобщи за щети на 18 къщи и 14 обекта на гражданската инфраструктура в резултат на обстрела

ВСУ нанесе удари в Донецк и Макеевка с дронове и ракети Storm Shadow, има жертви. Дрон уби човек в Сочи - 1
Снимка: Телеграм
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Вечерта на 8 септември украинските войски започнаха масирана атака срещу Донецк и Макеевка.

Ръководителят на ДНР Денис Пушилин съобщи за щети на 18 къщи и 14 обекта на гражданската инфраструктура в резултат на обстрела. Експлозии е имало в районите Будьоновски, Доля, Куйбишевски, Киевски, Ленински, както и в Красногвардейския район на Макеевка.

Още новини от Украйна

В резултат на атаките най-малко двама души са загинали, а други 16 са ранени.

В Макеевка украинските въоръжени сили са атакуваха многоетажна сграда с безпилотни летателни апарати, а сградата се е запали.

Според местните власти ВСУ са извършили комбинирана атака с ракети Storm Shadow и атакуващи безпилотни летателни апарати с различни модификации. Използвани са и ракетни дронове „Паляница“.

Към Донецк и Макеевка са пратени най-малко 20 безпилотни летателни апарата.

Съветникът на ръководителя на ДНР Игор Кимаковски заяви, че атаките на украинските въоръжени сили срещу ДНР в т. нар. Ден на освобождението на Донбас имат за цел да сплашат населението.

Фрагмент от дрон е ударил кола в Адлерски район на руския град Сочи, убивайки шофьора. По предварителна информация, шест частни къщи са повредени, съобщи губернаторът на Краснодарския край Вениамин Кондратиев.

"На мястото на инцидента работят аварийни и специални служби“, написа той в своя Telegram канал.

Кондратиев е инструктирал ръководителя на Сочи Андрей Прошунин да окаже необходимата помощ на семейството на загиналия. Градската администрация ще съдейства за възстановяване на повреденото имущество.

Летището в Сочи възобнови приемането и пускането на самолети, съобщи пресслужбата на Федералната агенция за въздушен транспорт.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3 от 4 гласа.
