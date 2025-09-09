Изминалият месец август е бил третият най-топъл на планетата

Изминалият месец август е бил третият най-топъл месец август на Земята, като горещи вълни е имало в Западна Европа и в Азия, според данни, публикувани от европейската програма за наблюдение на Земята „Коперник“, предаде Франс прес, съобщи БТА.

Подобно на месец юли 2025 г., и месец август 2025 г. е бил третият най-топъл в света месец август, като се взима предвид повърхността на земята и на океаните, след август 2023 г. и август 2024 г., се казва в съобщение на програмата.

Месец август тази година е бил с 0,22 градуса по Целзий по-хладен от рекордните августови месеци през 2023 и 2024 г., но с 1,29 градуса над августовите месеци от прединдустриалната ера. А 12-месечният период от септември 2024 г. до август 2025 г. е бил с 1,52 градуса по-топъл от средната температура за периода 1850–1900 г., се казва в съобщението, цитирано и от ДПА.