Изминалият месец август е бил третият най-топъл на планетата

Изминалият месец август е бил третият най-топъл месец август на Земята, като горещи вълни е имало в Западна Европа и в Азия, според данни, публикувани от европейската програма за наблюдение на Земята „Коперник“, предаде Франс прес, съобщи БТА.
Подобно на месец юли 2025 г., и месец август 2025 г. е бил третият най-топъл в света месец август, като се взима предвид повърхността на земята и на океаните, след август 2023 г. и август 2024 г., се казва в съобщение на програмата.
Месец август тази година е бил с 0,22 градуса по Целзий по-хладен от рекордните августови месеци през 2023 и 2024 г., но с 1,29 градуса над августовите месеци от прединдустриалната ера. А 12-месечният период от септември 2024 г. до август 2025 г. е бил с 1,52 градуса по-топъл от средната температура за периода 1850–1900 г., се казва в съобщението, цитирано и от ДПА.
1 мьрсуль + разбойко 💋❤️
НАЦИОНАЛНИЯ ПРАЗНИК НА БЪЛГАРИЯ
днес в 12 ч ще залееме с бензин кауфланд и лидл и ще драснеме клечката, а следобед сме в банкя да бесиме 🎃, а довечера ще хапваме 🐷 пържоли
ВРЕМЕ Е ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ И ЗА ВЕЛИЧИЕ
ВРЕМЕ Е ЗА АТАКААА
08:09 09.09.2025
2 Пропагандатор
08:10 09.09.2025
3 Обаче ганю вика нема затопляне
08:11 09.09.2025
4 Хаха
08:17 09.09.2025
5 Някой
08:22 09.09.2025
6 Елементарно
08:22 09.09.2025
7 Злобното Джуджи
08:23 09.09.2025
8 наглост
В България такива измервания не са правени до поне 1916г. Сигурно са правени в Папоа и Нова Гвинея и на островите Зелени нос!
Аман,от промиване на мозъци !
08:41 09.09.2025
9 ЕкоЗаблуден
08:59 09.09.2025
10 Истината
09:21 09.09.2025