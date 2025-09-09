Новини
Свят »
Изминалият месец август е бил третият най-топъл на планетата

Изминалият месец август е бил третият най-топъл на планетата

9 Септември, 2025 08:08 752 10

  • климатични промени-
  • време-
  • жега-
  • август

12-месечният период от септември 2024 г. до август 2025 г. е бил с 1,52 градуса по-топъл от средната температура за периода 1850–1900 г.

Изминалият месец август е бил третият най-топъл на планетата - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Изминалият месец август е бил третият най-топъл месец август на Земята, като горещи вълни е имало в Западна Европа и в Азия, според данни, публикувани от европейската програма за наблюдение на Земята „Коперник“, предаде Франс прес, съобщи БТА.

Подобно на месец юли 2025 г., и месец август 2025 г. е бил третият най-топъл в света месец август, като се взима предвид повърхността на земята и на океаните, след август 2023 г. и август 2024 г., се казва в съобщение на програмата.

Месец август тази година е бил с 0,22 градуса по Целзий по-хладен от рекордните августови месеци през 2023 и 2024 г., но с 1,29 градуса над августовите месеци от прединдустриалната ера. А 12-месечният период от септември 2024 г. до август 2025 г. е бил с 1,52 градуса по-топъл от средната температура за периода 1850–1900 г., се казва в съобщението, цитирано и от ДПА.


Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 мьрсуль + разбойко 💋❤️

    7 2 Отговор
    ЧЕСТИТ 9ТИ СЕПТЕМВРИ
    НАЦИОНАЛНИЯ ПРАЗНИК НА БЪЛГАРИЯ

    днес в 12 ч ще залееме с бензин кауфланд и лидл и ще драснеме клечката, а следобед сме в банкя да бесиме 🎃, а довечера ще хапваме 🐷 пържоли

    ВРЕМЕ Е ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ И ЗА ВЕЛИЧИЕ
    ВРЕМЕ Е ЗА АТАКААА

    08:09 09.09.2025

  • 2 Пропагандатор

    8 1 Отговор
    Ама май и април беха най-студените. На 15 април стъргах лед от колата

    08:10 09.09.2025

  • 3 Обаче ганю вика нема затопляне

    6 5 Отговор
    Лято е това е нормално да е жега😅😅😅😅

    08:11 09.09.2025

  • 4 Хаха

    2 1 Отговор
    Щом европейската програма за наблюдение на Земята „Коперник“ го казва, значи трябва да е вярно.

    08:17 09.09.2025

  • 5 Някой

    4 0 Отговор
    Предполагам, че това е считано от ерата на динозаврите насам. Нали?

    08:22 09.09.2025

  • 6 Елементарно

    3 0 Отговор
    Ваксинирайте се и нема да ви пречи. На уммрел не им пречи.

    08:22 09.09.2025

  • 7 Злобното Джуджи

    1 4 Отговор
    Няма страшно, Антарктида е бъдещето на Човечеството. Дано няма руснаци ......😁

    08:23 09.09.2025

  • 8 наглост

    5 0 Отговор
    1850-1900 къде,с какво и как е измерена температура!?
    В България такива измервания не са правени до поне 1916г. Сигурно са правени в Папоа и Нова Гвинея и на островите Зелени нос!
    Аман,от промиване на мозъци !

    08:41 09.09.2025

  • 9 ЕкоЗаблуден

    2 0 Отговор
    Европарламентът ще субсидира катализатори за кравите щото много пърдят.... Ще струва само 30 милиарда евро....

    08:59 09.09.2025

  • 10 Истината

    2 0 Отговор
    ви казвам. Сега ще сложат повече сльнчеви батерии за черен фон и унищожаване на почвата. Олиго. Рени.

    09:21 09.09.2025