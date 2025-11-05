Новини
Странен обрат: Бил Гейтс се отказва от защитата на климата?

5 Ноември, 2025 18:55 892 31

  • климатични промени-
  • бил гейтс-
  • малария-
  • климат

Дали един от най-значимите филантропи в света не се е отказал от борбата срещу климатичните промени?

Странен обрат: Бил Гейтс се отказва от защитата на климата? - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Дали милиардерът Бил Гейтс не обръща гръб на защитата на климата? Някои медии излязоха с такива коментари, след като основателят на „Майкрософт“ се обърна към обществеността с писмо, наречено „Три сурови истини за климата“.

Тонът в писмото наистина е доста неочакван, посочва АРД. „Действително климатичните промени ще имат тежки последици, но това няма да доведе до края на човечеството“, пише Гейтс. Странното е, че досега основателят на „Майкрософт“ привличаше вниманието с решителните си апели за по-голяма защита на климата, припомня германската обществена медия.

Температурата и качеството на живота нямат връзка?

Становището, че „глобалните температури не казват нищо за качеството на живота на хората“ също е учудващо, защото основна цел на климатичната политика е да се спре глобалното затопляне, за да оцелее планетата ни в дългосрочен план, продължава АРД.

Дали Гейтс не е поредният бизнесмен, който на всеослушание се отказва от досегашната си кауза? Ако това е така, то напълно би се вписвало в новата тенденция - в Силициевата долина в САЩ темата за опазването на климата вече изобщо не е популярна, коментира германската обществена медия.

Промяна на перспективата или обрат?

Позицията на Гейтс обаче е по-сложна, отбелязва АРД. Не става дума за критики към климатичната политика, още по-малко – за отричане на климатичните промени. Бил Гейтс подчертава, че те са реални и борбата срещу тях е важна. Той обаче подчертава, че вече е постигнато много в тази насока и във фокуса на вниманието сега трябва да попаднат хората и тяхното благосъстояние, защото не всяка климатична политика им носи ползи. Според него вече е необходим по-прецизен поглед, който се опира на доказани факти.

Гейтс дава за пример забраната на вредните за климата синтетични торове в някоя по-бедна страна. От гледна точка на защитата на климата това може да е смислено, но селските стопани едва ли ще могат да си позволят по-скъпите алтернативи. Резултатът е: по-малко хранителни продукти, по-високи цени и политическа криза.

Много критики към Гейтс

Съвместяването на климата и социалните политики звучи убедително. Въпреки това писмото предизвика много критики. Кристоф Балс от германската природозащитна неправителствена организация Germanwatch казва пред АРД, че „писмото е противоречиво“: „Гейтс неправомерно противопоставя две важни политически цели – борбата с бедността и подобряването на здравеопазването, от една страна, и защитата на климата, от друга“.

Директорът на Института за климатични изследвания в Потсдам Отмар Еденхофер отбелязва: „За световната общност такъв конфликт между целите на климатичната политика и борбата с бедността не съществува, защото, ако не се попречи на промените в климата, те ще причинят вреди, които ще унищожат успехите в борбата ссрещу бедността“. Балс казва: „Всяко евро, което инвестираме в опазването на климата, има положителен ефект и върху здравеопазването и борбата с бедността“.

Борбата с маларията е по-важна от ръста на температурите?

Действително в писмото на милиардера има двузначност, посочва АРД. От една страна се заявява, че климатичните промени са сериозно и заплашително явление, което не трябва да се игнорира, а от друга се изтъква, че политиките за защита на здравето и благосъстоянието се нуждаят от повече внимание и финансиране.

Идеята на Гейтс добива повече яснота в отговор на журналистически въпрос: ако е изправен пред избора дали да се бори за изкореняване на маларията или срещу глобалното затопляне с една десета от градуса, Гейтс сподели, че би избрал първото.

Каква е логиката? Милиардерът смята, че бедността и болестите също причиняват големи страдания, които не бива да бъдат забравяни заради промените в климата. Вероятно една от причините за писмото на Гейтс е и това, че САЩ под управлението на президента Доналд Тръмп напуснаха Световната здравна организация, чийто най-важен донор бяха, поради което средствата сега не достигат, пише АРД.

Ролята на технологичните промени

Но на какво се дължи тази промяна в приоритетите, пита германската обществена медия. Тя отбелязва, че в своя манифест Гейтс се проявява като напредничав и оптимист. Убеждението му, че не трябва да се бие прекалено голяма тревога за промените в климата, се подхранва и от досегашните успехи по линия на технологичните промени и ефектите върху благосъстоянието.

Успехите в сферата на благосъстоянието, постигнати чрез целенасочената политика за борба с бедността, ще доведат и до намаляване наполовина на броя на жертвите от промените в климата, пише Гейтс, позовавайки се на проучване. Той пише още, че през последните десет години световната общност е успяла да намали прогнозираните вредни емисии с повече от 40 процента. А и в бъдеще в сектора на селското стопанство щели да се постигат успехи чрез по-адаптирани към промените в климата растения и домашни животни, както и чрез ИИ.

Експертите подчертават важността на климатичната политика

Кристоф Балс от Germanwatch също казва, че напоследък е постигнат известен успех в намаляването на вредните емисии. При някои от държавите, създаващи най-голямо замърсяване с парникови газове, като Китай е достигнат техният зенит – включително благодарение на технологичния напредък. „Но не бива да се разчита само на технологичните промени“, изтъква експертът.

Директорът на Института за климатични изследвания в Потсдам Отмар Еденхофер подчертава: „По-добрите технологии предполагат наличието на умна климатична политика. Едва финансовата оценка на емисиите от въглероден двуокис доведе дотам, че възобновяемите енергийни източници станаха рентабилни, а потреблението на въглища, нефт и газ намаля“.

Тръмп вече се позова на писмото на Гейтс

Гейтс е критикуван и заради оптимизма си относно възможността да се складират емисиите от въглероден двуокис. „Това не е някакво вълшебно средство - техниката е много по-скъпа от редица други мерки, а съществуват и термодинамични ограничения. „Тази техника е предвидена само за нишово ползване – там, където наистина няма никакви други решения“, посочва Балс пред АРД.

Но защо се обръща толкова голямо внимание на един глас, пък бил той и на Бил Гейтс? Балс е загрижен, че по този начин може да бъде спрян важен напредък – ако възгледите на филантропа се наложат. Германската обществена медия отбелязва, че наскоро и американският президент Доналд Тръмп се е позовал на писмото на Гейтс – а той не е известен с ангажимент в защита на климата.

Автор: Алина Лаймбах ARD


Германия
  • 1 демократ

    14 1 Отговор
    А ми няма а ми. Както и замърсяването и качеството на живот.
    В Китай и Индия ползват въглища мазут и замърсяващи производства а се плодят като хле барки и им нема нищо а Европа затвори всичко пак мрът ама са и бедни.

    18:57 05.11.2025

  • 2 с вирусите

    15 1 Отговор
    се печели доста по добре

    18:58 05.11.2025

  • 3 Зевс

    17 1 Отговор
    Ама вие да не сте си мислили, че той е защитавал нещо, просто е бил в далаверата, наречена зачита на климата. Явно там паричките са свършили, предполагам сега ще се насочи към AI проектите, които ама изобщо не са екологични.

    18:59 05.11.2025

  • 4 Боко Тиквата

    7 0 Отговор
    Бойко отпуска 1 млрд на зърнарите, защо ?

    18:59 05.11.2025

  • 5 Бил победи климата

    3 0 Отговор
    Всяка сутрин жреца на инките е заколвал човек за да изгрее слънцето.

    18:59 05.11.2025

  • 6 Лили Иванова

    6 0 Отговор
    Разгеле. На обикновените хора ни омръзна някой все да ни пречи да си духаме на където си поискаме.

    19:02 05.11.2025

  • 7 А от "опасните"

    12 0 Отговор
    Вируси и "вакси" отказал ли се е?

    19:02 05.11.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    7 0 Отговор
    Родата му с принтера смена посоката ?!?

    19:03 05.11.2025

  • 10 Ха, па изненада

    10 0 Отговор
    Ми че Бил души парите. Така беше и с Ковида. Има далавера, нема далавера.
    Само ЕС още са яки балъци.

    19:03 05.11.2025

  • 11 000

    5 1 Отговор
    Климатичните фашисти губят битката с техно фашистите за контрол на населението в европа и северна америка.

    19:09 05.11.2025

  • 12 ААААА

    0 0 Отговор
    Като ще превеждате, поне прочетата какво превеждавате...
    Не се отказва

    19:10 05.11.2025

  • 13 Хайде...

    3 0 Отговор
    по-бързо да идва потопа и всички Вие самозабравили се богове сребролюбци да се издавите до един!

    19:11 05.11.2025

  • 14 Балонът издиша

    5 0 Отговор
    Измамата за климата взе да се разбулва, зеленият балон издиша, на зелените енергии им се вижда края, само шараните още се хващат. Олигархията бяга, спасява активи, чисти имидж.

    19:11 05.11.2025

  • 15 Лили Иванова

    4 0 Отговор
    "Ветровеееее гонят ме през нощите хладни..." А тя била в климактериум 😀

    19:12 05.11.2025

  • 16 УдоМача

    2 0 Отговор
    Сега ако се откаже и от евгениката и спре да оправя генофонда и да редуцира населението, ако се покае за досегашните грехове може и да получи прошка от Бога!

    Коментиран от #27

    19:13 05.11.2025

  • 17 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    1 0 Отговор
    Ка-шер,ната му рода е измислила нова балтия за двукракият добитък.

    Скоро ще разбрем.

    Сигур опасност от извънземни ...

    19:13 05.11.2025

  • 18 Мишел

    1 2 Отговор
    Спец частти от ВСУ прчитиха от руснаци сградата на кметството в Покровск и издигнаха украинският флаг.

    Коментиран от #19, #22, #26

    19:14 05.11.2025

  • 19 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    5 0 Отговор

    До коментар #18 от "Мишел":

    Страхотен препарат от Колумбия ли е?

    19:15 05.11.2025

  • 20 жцнз

    2 0 Отговор
    зелените енергии нямат бъдеще откажете се

    19:16 05.11.2025

  • 21 Малиии

    2 1 Отговор
    От всякъде греда ! Копейките преяждаме с луканка, пък центаджийчетата измършавяли и взели да се преквалифицират. Турските тираджии били с положителни отзиви….

    19:22 05.11.2025

  • 22 Това е безспорен

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Мишел":

    Факт.

    19:23 05.11.2025

  • 23 Механик

    2 0 Отговор
    Този ли бе? Този ли е филантроп? Ама по-филантроп от Сорос ли е? Доближава ли се поне до Ротшидовите и Давоските старчоци?

    19:24 05.11.2025

  • 24 микромек

    0 0 Отговор
    Просто е разбрал, че под прикритието на "борба" със заразни болести може да отнеме повече пари от хората, да нанесе повече злини на хората и за по-малко време.
    Ако беше наистина филантроп нямаше да продава монополно операционна система и офис пакет за по няколко стотин долара, докатж конкурентните продукти, макар и по-скромни, са безплатни.

    19:24 05.11.2025

  • 25 Сус бе!

    1 1 Отговор
    Копейки мърляви.

    19:26 05.11.2025

  • 26 укрия

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Мишел":

    Йее, сега им остава само да освободят всички сгради в превзетата 30% от територията на крайната територия и ще победят. Хероина славав

    19:27 05.11.2025

  • 27 хубав човек и винаги поздравява

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "УдоМача":

    Със сигурност има и други занимания, за които не знаем

    19:28 05.11.2025

  • 28 0001

    2 0 Отговор
    И сега какво ще правим с Грета? А бе тя навърши ли пълнолетие?

    19:32 05.11.2025

  • 29 Иван

    0 1 Отговор
    Евреите са обратни.

    19:37 05.11.2025

  • 30 Този

    0 0 Отговор
    не е ли-Всеки сам си преценя?

    19:38 05.11.2025

  • 31 Сибир

    0 0 Отговор
    няма проблеми с климата!

    19:39 05.11.2025

