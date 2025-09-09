Китай, Русия и Монголия проведоха първи съвместни гранични учения

Китай, Русия и Монголия проведоха първите си съвместни учения за гранична отбрана тази седмица, съобщава „Ройтерс“, предава News.bg.

Това подчертава по-тясната координация в областта на сигурността между трите съседски страни.

По информация на Китайската народноосвободителна армия учението, наречено „Сътрудничество в граничната отбрана - 2025“, се е провело вчера и днес в неидентифициран граничен регион, който трите държави споделят.

Целта на ученията е „да се засили стратегическото сътрудничество между трите страни, да се укрепи способността за справяне със заплахите за граничната сигурност и да се консолидира допълнително стратегическото взаимно доверие“, уточниха от китайската армия.

По време на маневрите на китайска територия е бил създаден съвместен команден пункт, действащ на принципа „чиято е територията, тази страна поема водещата роля, с многостранни консултации и паралелно командване“.

Ученията се проведоха непосредствено след тристранна среща между лидерите на трите страни в Пекин на 2 септември - ден, след като китайският президент Си Дзинпин посрещна над 20 лидери на страни извън Запада на срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС), на която настоя за нов световен ред за сигурност и икономика.

Монголия се въздържа от присъединяване към ШОС и от 2004 г. насам е държава наблюдател, дори когато други държави, като Индия, Пакистан и Иран, станаха пълноправни членове.

Пекин продължава да подтиква по-малкия си съсед да стане член на групата от десет държави.