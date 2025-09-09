Новини
Алиев подчертава тесните връзки между Азербайджан и Китай

9 Септември, 2025 12:59

Посещения, споразумения и отмяна на визовия режим доказват стратегическото партньорство

Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Президентът на Азербайджан Илхам Алиев заяви, че неговите „плодотворни държавни и работни посещения в Китай тази година, подписването на много документи – в частност за стратегическо партньорство, а също така отмяната на визовия режим, са нагледен пример за тясното сътрудничество и приятелските отношения между Азербайджан и Китай“, предаде азербайджанската новинарска агенция АЗЕРТАДЖ, предава БТА.

Президентът заяви това пред 13-та сесия на Форума за мозъчни тръстове на Конференцията за взаимодействие и мерки за доверие в Азия (КВМДА) под мотото „Резонансът на развитието и сигурността: регионалното сътрудничество и управление в институционалната трансформация на КВМДА“.

Подчертавайки, че форумът за първи път се организира извън Китай, президентът Алиев изрази удовлетворение, че той се организира днес именно в Азербайджан.


Азербайджан
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 пешо

    8 1 Отговор
    питал ли е путин

    Коментиран от #4

    13:02 09.09.2025

  • 2 604

    3 2 Отговор
    Тоъ тарикат ли ви слага таксите на рашите..ми кът сте прости нъ мърсулъ по ъкъла...миндили...

    13:03 09.09.2025

  • 3 русия васал на Китай

    3 9 Отговор
    руската фашистка федерация губи влияние в поредната държава!

    13:06 09.09.2025

  • 4 путин слуга на Си!

    3 8 Отговор

    До коментар #1 от "пешо":

    Кой ли пита путин за нещо???

    13:07 09.09.2025

  • 5 Хмм

    8 2 Отговор
    търси къде да продаде доматите си

    13:21 09.09.2025

  • 6 Наблюдател

    8 2 Отговор
    Този тарикат се опитва да седне на два стола, но ще седне накрая на....
    Не знам как я смята, хем да помага на бандеровския бандитски режим, хем да го уважават в ШОС.
    Индия затова му тегли балтията.
    Сега да ходи да продава на зеления червени домати.

    13:27 09.09.2025

  • 7 На два стола

    6 1 Отговор
    Седи от лв ама посредата има голям БУЙ за него...

    13:28 09.09.2025

  • 8 Орангутана

    4 0 Отговор
    Слуша за всичко Англия и Турция защото паричките му от далаверите са на запад . всичко за тая среща е договорено преди да почне да прави мръсно на руснаците , защото много го обичат , затова не ги приеха с Армения в ШОС . Индия им наложи вето !

    13:41 09.09.2025

  • 9 Путин

    0 0 Отговор
    Досвиданя алиев

    13:43 09.09.2025