Алиев подчертава тесните връзки между Азербайджан и Китай

Президентът на Азербайджан Илхам Алиев заяви, че неговите „плодотворни държавни и работни посещения в Китай тази година, подписването на много документи – в частност за стратегическо партньорство, а също така отмяната на визовия режим, са нагледен пример за тясното сътрудничество и приятелските отношения между Азербайджан и Китай“, предаде азербайджанската новинарска агенция АЗЕРТАДЖ, предава БТА.

Президентът заяви това пред 13-та сесия на Форума за мозъчни тръстове на Конференцията за взаимодействие и мерки за доверие в Азия (КВМДА) под мотото „Резонансът на развитието и сигурността: регионалното сътрудничество и управление в институционалната трансформация на КВМДА“.

Подчертавайки, че форумът за първи път се организира извън Китай, президентът Алиев изрази удовлетворение, че той се организира днес именно в Азербайджан.