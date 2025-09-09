Алиев подчертава тесните връзки между Азербайджан и Китай

Президентът на Азербайджан Илхам Алиев заяви, че неговите „плодотворни държавни и работни посещения в Китай тази година, подписването на много документи – в частност за стратегическо партньорство, а също така отмяната на визовия режим, са нагледен пример за тясното сътрудничество и приятелските отношения между Азербайджан и Китай“, предаде азербайджанската новинарска агенция АЗЕРТАДЖ, предава БТА.
Президентът заяви това пред 13-та сесия на Форума за мозъчни тръстове на Конференцията за взаимодействие и мерки за доверие в Азия (КВМДА) под мотото „Резонансът на развитието и сигурността: регионалното сътрудничество и управление в институционалната трансформация на КВМДА“.
Подчертавайки, че форумът за първи път се организира извън Китай, президентът Алиев изрази удовлетворение, че той се организира днес именно в Азербайджан.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 пешо
Коментиран от #4
13:02 09.09.2025
2 604
13:03 09.09.2025
3 русия васал на Китай
13:06 09.09.2025
4 путин слуга на Си!
До коментар #1 от "пешо":Кой ли пита путин за нещо???
13:07 09.09.2025
5 Хмм
13:21 09.09.2025
6 Наблюдател
Не знам как я смята, хем да помага на бандеровския бандитски режим, хем да го уважават в ШОС.
Индия затова му тегли балтията.
Сега да ходи да продава на зеления червени домати.
13:27 09.09.2025
7 На два стола
13:28 09.09.2025
8 Орангутана
13:41 09.09.2025
9 Путин
13:43 09.09.2025