ISW: Путин оправдава всяка агресия по един и същи начин

Председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев директно заплаши Финландия, като в статия за агенция ТАСС от 8 септември заяви, че "основното нещо", което Финландия не бива да "забравя", е, че конфронтацията с Русия "може да доведе до крах на финландската държавност завинаги".

Това пишат от Института за изследване на войната (ISW).

Медведев твърди, че Финландия е исторически обвързана с нацистка Германия и че финландските власти през 40-те години на миналия век са искали да разширят границите, за да включат райони в съвременна Русия. Той твърди, че настоящото финландско правителство е "русофобско" и че "жаждата за победа за сметка на Русия е била внушена в съзнанието на финландците още по времето на Хитлер".

Финландските власти исторически са се опитвали да заличат "историческата и културна идентичност" на етническите руснаци и да извършат геноцид срещу славянското население. Медведев твърди, че Финландия се е присъединила към НАТО под "прикритието" на отбрана, но всъщност се готви за война срещу Русия. Игнорирайки факта, че Финландия се е отказала от дългогодишния си военен неутралитет, за да се присъедини към НАТО в пряк отговор на войната в съседна Украйна през 2022 г.

Твърденията на Медведев са паралелни на тези, които Кремъл използва, за да оправдае нахлуването си в Украйна през 2014 г. и 2022 г.

Русия продължава да разширява своята отбранително-промишлена база (ОИПБ) за защита на предприятията в отбранителната промишленост от удари на далечни украински разстояния. Заместник-началникът на Главното управление на военното разузнаване (ГУР) на Украйна, генерал-майор Вадим Скибицки, съобщи на 7 септември, че Русия планира да произведе 2500 високоточни ракети, включително крилати и балистични ракети "Искандер" и аеробалистични ракети "Кинжал" през 2025 г.

Скибицки отбеляза, че ГУР е наблюдавало значително увеличение на производството на руски дронове, особено на "Геран" (руски аналози на иранския дрон "Шахед"), "Гарпия" (аналози на "Шахед" с компоненти от Китайската народна република [КНР]) и дронове с видимост от първо лице (FPV), и че украинското военно разузнаване показва, че руската армия има план за превъоръжаване за периода 2026-2037 г.

Скибицки съобщи, че повечето от "мощните" руски отбранителни предприятия са разположени на 750 километра или повече от украинската граница и че само 25 процента са в обхвата от 250 до 500 километра. Скибицки заяви, че Украйна не е наблюдавала признаци, че Русия премества предприятия от отбранителната промишленост, но че Русия изгражда новите си предприятия от отбранителната промишленост на 1500 до 2000 километра от украинската граница.

Скибицки заяви, че Русия е диверсифицирала производството си в отбранителната промишленост, така че повече от 100 предприятия могат да участват в производството на един вид оръжие. Изграждането на предприятия от отбранителната промишленост далеч от украинската граница е опит за защита на ДИБ от далечни украински удари, а диверсификацията на производствената линия на Русия вероятно има за цел да предотврати прекъсването на целия производствен процес от украински удари.

Изглежда Кремъл е готов да институционализира дългогодишната си практика на изтезаване на украински цивилни затворници и военнопленници. На 8 септември руският президент Владимир Путин внесе в Държавната дума на Русия законопроект, с който се денонсира Европейската конвенция за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отношение или наказание.

Конвенцията призовава за международни инспекции на центрове за задържане и затвори.

В обяснителната бележка към законопроекта се посочва липсата на представителство на Русия в Комитета за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отношение или наказание на Съвета на Европа от 2023 г. насам като причина за денонсирането.