ISW: Путин оправдава всяка агресия по един и същи начин

Председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев директно заплаши Финландия, като в статия за агенция ТАСС от 8 септември заяви, че "основното нещо", което Финландия не бива да "забравя", е, че конфронтацията с Русия "може да доведе до крах на финландската държавност завинаги".
Това пишат от Института за изследване на войната (ISW).
Медведев твърди, че Финландия е исторически обвързана с нацистка Германия и че финландските власти през 40-те години на миналия век са искали да разширят границите, за да включат райони в съвременна Русия. Той твърди, че настоящото финландско правителство е "русофобско" и че "жаждата за победа за сметка на Русия е била внушена в съзнанието на финландците още по времето на Хитлер".
Финландските власти исторически са се опитвали да заличат "историческата и културна идентичност" на етническите руснаци и да извършат геноцид срещу славянското население. Медведев твърди, че Финландия се е присъединила към НАТО под "прикритието" на отбрана, но всъщност се готви за война срещу Русия. Игнорирайки факта, че Финландия се е отказала от дългогодишния си военен неутралитет, за да се присъедини към НАТО в пряк отговор на войната в съседна Украйна през 2022 г.
Твърденията на Медведев са паралелни на тези, които Кремъл използва, за да оправдае нахлуването си в Украйна през 2014 г. и 2022 г.
Русия продължава да разширява своята отбранително-промишлена база (ОИПБ) за защита на предприятията в отбранителната промишленост от удари на далечни украински разстояния. Заместник-началникът на Главното управление на военното разузнаване (ГУР) на Украйна, генерал-майор Вадим Скибицки, съобщи на 7 септември, че Русия планира да произведе 2500 високоточни ракети, включително крилати и балистични ракети "Искандер" и аеробалистични ракети "Кинжал" през 2025 г.
Скибицки отбеляза, че ГУР е наблюдавало значително увеличение на производството на руски дронове, особено на "Геран" (руски аналози на иранския дрон "Шахед"), "Гарпия" (аналози на "Шахед" с компоненти от Китайската народна република [КНР]) и дронове с видимост от първо лице (FPV), и че украинското военно разузнаване показва, че руската армия има план за превъоръжаване за периода 2026-2037 г.
Скибицки съобщи, че повечето от "мощните" руски отбранителни предприятия са разположени на 750 километра или повече от украинската граница и че само 25 процента са в обхвата от 250 до 500 километра. Скибицки заяви, че Украйна не е наблюдавала признаци, че Русия премества предприятия от отбранителната промишленост, но че Русия изгражда новите си предприятия от отбранителната промишленост на 1500 до 2000 километра от украинската граница.
Скибицки заяви, че Русия е диверсифицирала производството си в отбранителната промишленост, така че повече от 100 предприятия могат да участват в производството на един вид оръжие. Изграждането на предприятия от отбранителната промишленост далеч от украинската граница е опит за защита на ДИБ от далечни украински удари, а диверсификацията на производствената линия на Русия вероятно има за цел да предотврати прекъсването на целия производствен процес от украински удари.
Изглежда Кремъл е готов да институционализира дългогодишната си практика на изтезаване на украински цивилни затворници и военнопленници. На 8 септември руският президент Владимир Путин внесе в Държавната дума на Русия законопроект, с който се денонсира Европейската конвенция за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отношение или наказание.
Конвенцията призовава за международни инспекции на центрове за задържане и затвори.
В обяснителната бележка към законопроекта се посочва липсата на представителство на Русия в Комитета за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отношение или наказание на Съвета на Европа от 2023 г. насам като причина за денонсирането.
1 Шопо
Коментиран от #7, #35
21:50 09.09.2025
2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #5
21:51 09.09.2025
3 Каракочев ИСВ
България е една от държавите от ЕС, подписали такъв меморандум. През септември 2023 г. тогавашният вицепремиер Мария Габриел се похвали, че при визитата си в САЩ е сключила меморандум за борба с дезинформацията с американското правителство
21:53 09.09.2025
4 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
21:53 09.09.2025
5 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Без рамената ще ти го дам.
21:54 09.09.2025
6 Ха ха ха
21:54 09.09.2025
7 Европеец
До коментар #1 от "Шопо":Абе прав си...
Гледам заглавието, ще бъде пак някаква пропаганда, така че няма да чета.... Интересно западащите мераклии искащи да воюват с Русия могат ли да измислят нещо ново...
21:54 09.09.2025
8 ян бибиян
21:56 09.09.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 БгТoпИдиoт🇧🇬
21:59 09.09.2025
13 Хи Хи
Коментиран от #36
22:00 09.09.2025
14 Уилям Херингтън герой СВО
Коментиран от #17
22:02 09.09.2025
15 Истината е че
22:03 09.09.2025
16 Хи Хи
22:05 09.09.2025
17 Хи Хи
До коментар #14 от "Уилям Херингтън герой СВО":Че закво да ходим ние в Русия, Русия ще дойде тук бе ! Така казаха от нато !!
22:06 09.09.2025
18 Руски сказки
Днес всичко е заснето, документирано, показано. И когато гледаме кадрите, митът за непобедимата руска армия се разпада пред очите ни. Путин, който се пази от телефони, лаптопи и всякакви технологични джаджи, живее сякаш сам в каменната ера и вярва, че всички останали са като него – слепи и глухи за истината. Но реалността е ясна за всеки: хаос, липса на организация и армия, която вместо герои, показва само паника, бъркотия и комична неспособност – и всичко това под гордата маска на „велика руска мощ“.
Коментиран от #23, #29
22:07 09.09.2025
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
22:10 09.09.2025
21 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
Хахахахаххаха
Коментиран от #26
22:12 09.09.2025
22 РускитеЖмуди
22:12 09.09.2025
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Нямате ли срама, бе?
Коментиран от #28, #30, #32
22:14 09.09.2025
25 Знае
22:14 09.09.2025
26 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #21 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Купувацте Патриот, моля
Айде на патриота, моля
Хахаахх
Изключва се когато треба, ххахахх
22:14 09.09.2025
27 Само
22:15 09.09.2025
28 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #24 от "Нямате ли срама, бе?":Вече я губят в Днепропетровска обл
Скоро - в Киевска
Хахаххх
Коментиран от #31, #34
22:16 09.09.2025
29 Хи Хи
До коментар #18 от "Руски сказки":Путин не ползва западни боклуци, щото постоянно се скапват. Путин ползва китайски комунистически джаджи - компютри и т.н. На западните не може да се има доверие !
22:17 09.09.2025
30 Копейкин
До коментар #24 от "Нямате ли срама, бе?":Аз не си пускам електората в расията ,после кой ще гласува за мене
22:18 09.09.2025
31 Ха ха ха
До коментар #28 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":И един мормот.........
22:19 09.09.2025
32 Хи Хи
До коментар #24 от "Нямате ли срама, бе?":малкото зелено фюрерче постоянно реве за американска помощ. Обаче ядец, Тръмпи я резна !
Коментиран от #37
22:19 09.09.2025
33 Тома
Коментиран от #38
22:23 09.09.2025
34 Ей за 4 г
До коментар #28 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Свърши ВСВ тия щели да превземат област.А радваш ли се ,че 1 милион 85 хил.ватенки фирясаха.Сега се зъбят на Гинландия е за това е вНАТО.Ей Медведев знаеш ли кой е Симо Хаюка и вие ватенки ще си спомните боя 250 хол ватенки фирясаха.Ама за Блатото какво значат крепостните.Нищо.
22:23 09.09.2025
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 хохо
До коментар #13 от "Хи Хи":Руския чип е колкото тухла четворка. Къде да го вградиш?
Коментиран от #41
22:29 09.09.2025
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Ей Чети си
До коментар #33 от "Тома":Комсомолская правда и трай.Ей извинявай ти руски не знаеш......много си проzт.
22:33 09.09.2025
39 Рублевка
Половината население на Украйна избяга в чужбина. Включително премиерът след майданския преврат, Яйценюк. Бягат украинските спортисти участвали в международни състезания. Бягат ПРЕВОДАЧИТЕ на украински на международни срещи. Избяга бившият украински външен министър Дмитро Кулеба, като преди това евакуира в чужбина семейството и КУЧЕТО си.
Трудно ми е да си представя логиката на бандеровците, които се ангажираха във война със страна, от която се страхува целия свят!?!?
Четвърт от украинската армия избяга и се спаси. Бягайте и се спасявайте! Зеленски няма милост към вас. Спасявайте се!
22:33 09.09.2025
40 фАНТОМасс
Може ли да попитаме какво мислят и насилените страни - Виетнам , Мексико , Куба , Афганистан , Иран , Либия , Индия , африканските колонии и още и още и още !
Какво ли биха казала и те по въпроса ?
22:45 09.09.2025
41 Хи Хи
До коментар #36 от "хохо":Тъй де тухла четворка. Като те удари тухла четворка знайш ли как боли ??!
22:52 09.09.2025