ISW: Путин оправдава всяка агресия по един и същи начин
  Тема: Украйна

9 Септември, 2025 21:48

Русия продължава да разширява своята отбранително-промишлена база за защита на предприятията в отбранителната промишленост от удари на далечни украински разстояния

ISW: Путин оправдава всяка агресия по един и същи начин - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
The Institute for the Study of War The Institute for the Study of War

Председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев директно заплаши Финландия, като в статия за агенция ТАСС от 8 септември заяви, че "основното нещо", което Финландия не бива да "забравя", е, че конфронтацията с Русия "може да доведе до крах на финландската държавност завинаги".

Това пишат от Института за изследване на войната (ISW).

Още новини от Украйна

Медведев твърди, че Финландия е исторически обвързана с нацистка Германия и че финландските власти през 40-те години на миналия век са искали да разширят границите, за да включат райони в съвременна Русия. Той твърди, че настоящото финландско правителство е "русофобско" и че "жаждата за победа за сметка на Русия е била внушена в съзнанието на финландците още по времето на Хитлер".

Финландските власти исторически са се опитвали да заличат "историческата и културна идентичност" на етническите руснаци и да извършат геноцид срещу славянското население. Медведев твърди, че Финландия се е присъединила към НАТО под "прикритието" на отбрана, но всъщност се готви за война срещу Русия. Игнорирайки факта, че Финландия се е отказала от дългогодишния си военен неутралитет, за да се присъедини към НАТО в пряк отговор на войната в съседна Украйна през 2022 г.

Твърденията на Медведев са паралелни на тези, които Кремъл използва, за да оправдае нахлуването си в Украйна през 2014 г. и 2022 г.

Русия продължава да разширява своята отбранително-промишлена база (ОИПБ) за защита на предприятията в отбранителната промишленост от удари на далечни украински разстояния. Заместник-началникът на Главното управление на военното разузнаване (ГУР) на Украйна, генерал-майор Вадим Скибицки, съобщи на 7 септември, че Русия планира да произведе 2500 високоточни ракети, включително крилати и балистични ракети "Искандер" и аеробалистични ракети "Кинжал" през 2025 г.

Скибицки отбеляза, че ГУР е наблюдавало значително увеличение на производството на руски дронове, особено на "Геран" (руски аналози на иранския дрон "Шахед"), "Гарпия" (аналози на "Шахед" с компоненти от Китайската народна република [КНР]) и дронове с видимост от първо лице (FPV), и че украинското военно разузнаване показва, че руската армия има план за превъоръжаване за периода 2026-2037 г.

Скибицки съобщи, че повечето от "мощните" руски отбранителни предприятия са разположени на 750 километра или повече от украинската граница и че само 25 процента са в обхвата от 250 до 500 километра. Скибицки заяви, че Украйна не е наблюдавала признаци, че Русия премества предприятия от отбранителната промишленост, но че Русия изгражда новите си предприятия от отбранителната промишленост на 1500 до 2000 километра от украинската граница.

Скибицки заяви, че Русия е диверсифицирала производството си в отбранителната промишленост, така че повече от 100 предприятия могат да участват в производството на един вид оръжие. Изграждането на предприятия от отбранителната промишленост далеч от украинската граница е опит за защита на ДИБ от далечни украински удари, а диверсификацията на производствената линия на Русия вероятно има за цел да предотврати прекъсването на целия производствен процес от украински удари.

Изглежда Кремъл е готов да институционализира дългогодишната си практика на изтезаване на украински цивилни затворници и военнопленници. На 8 септември руският президент Владимир Путин внесе в Държавната дума на Русия законопроект, с който се денонсира Европейската конвенция за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отношение или наказание.

Конвенцията призовава за международни инспекции на центрове за задържане и затвори.

В обяснителната бележка към законопроекта се посочва липсата на представителство на Русия в Комитета за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отношение или наказание на Съвета на Европа от 2023 г. насам като причина за денонсирането.


Русия
Оценка 2.5 от 8 гласа.
Оценка 2.5 от 8 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Шопо

    28 14 Отговор
    Украйна не е държава а територия, руска територия.

    Коментиран от #7, #35

    21:50 09.09.2025

  • 2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    8 22 Отговор
    тия двете джуджачки на преден план ме кефят много..сладки са нали?докато си закусват избиха 1 млн рашани

    Коментиран от #5

    21:51 09.09.2025

  • 3 Каракочев ИСВ

    18 5 Отговор
    САЩ са информирали страните в Европа, че се оттеглят от съвместните програми за борба с т.нар. дезинформация от страни като Русия, Китай и Иран, съобщи „Файненшъл Таймс“.

    България е една от държавите от ЕС, подписали такъв меморандум. През септември 2023 г. тогавашният вицепремиер Мария Габриел се похвали, че при визитата си в САЩ е сключила меморандум за борба с дезинформацията с американското правителство

    21:53 09.09.2025

  • 4 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    16 8 Отговор
    Живео най миролюбиви држави Израел, Сащ, Величка Британиа, Немско, япония и техни подгузувачи - украйна, бугарско, приебалтика и другите вятърправещи свирачи

    21:53 09.09.2025

  • 5 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    12 7 Отговор

    До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Без рамената ще ти го дам.

    21:54 09.09.2025

  • 6 Ха ха ха

    8 16 Отговор
    Имаме първи русофил, копей......който е решил да сподели руските ценности и да замине за пРоссия....далечен Владивосток.... ама е хитър, по далече от СВОто......

    21:54 09.09.2025

  • 7 Европеец

    17 8 Отговор

    До коментар #1 от "Шопо":

    Абе прав си...
    Гледам заглавието, ще бъде пак някаква пропаганда, така че няма да чета.... Интересно западащите мераклии искащи да воюват с Русия могат ли да измислят нещо ново...

    21:54 09.09.2025

  • 8 ян бибиян

    9 12 Отговор
    Алкохолът е изключително вреден за пихтиестата мозъчна клетка на блатните варвари.

    21:56 09.09.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 БгТoпИдиoт🇧🇬

    12 10 Отговор
    путя уби милиони рушняци но кво ми пука ..за него са добитък

    21:59 09.09.2025

  • 13 Хи Хи

    11 4 Отговор
    А кво стана с чиповете от хладилници, перални и миялни, още ли ги вграждат в ракетите ???

    Коментиран от #36

    22:00 09.09.2025

  • 14 Уилям Херингтън герой СВО

    9 12 Отговор
    Шок и ужас! Нито един български пацуляк не отиде в Русия, след като Путин прие закона за приемане на хора от други държави, които не са съгласни с "неолибералните ценности". Законът предвижда безпроблемно приемане на такива хора в руската федерация, изпращане на санаториум, безплатни медицински грижи, получаване на руско гражданство, безплатно погребение и други социални придобивки и облекчения.

    Коментиран от #17

    22:02 09.09.2025

  • 15 Истината е че

    10 9 Отговор
    Финландия и Прибалтииските фашизоиди държавици са изконно руски територии. Не разбирам Русия, защо още не си ги е прибрала!??

    22:03 09.09.2025

  • 16 Хи Хи

    11 0 Отговор
    Тъй като в ракетите се вграждат чипове от хладилници, перални и миялни, най новото постижение на руснаците са ракети-перални - перат докато летят, ракети миялни - мият докато летят, и ракети хладилници - охлаждат водката докато летят !

    22:05 09.09.2025

  • 17 Хи Хи

    12 5 Отговор

    До коментар #14 от "Уилям Херингтън герой СВО":

    Че закво да ходим ние в Русия, Русия ще дойде тук бе ! Така казаха от нато !!

    22:06 09.09.2025

  • 18 Руски сказки

    6 8 Отговор
    Едно време войните са били пълни с митове и пропаганда за „храбрите руски войници“ – истории за героизъм и подвизи, разказвани и преувеличавани, за да внушат величие. Никой не можеше да види истинското лице на бойното поле, така че въображението рисуваше подвизи и победни маршове.
    Днес всичко е заснето, документирано, показано. И когато гледаме кадрите, митът за непобедимата руска армия се разпада пред очите ни. Путин, който се пази от телефони, лаптопи и всякакви технологични джаджи, живее сякаш сам в каменната ера и вярва, че всички останали са като него – слепи и глухи за истината. Но реалността е ясна за всеки: хаос, липса на организация и армия, която вместо герои, показва само паника, бъркотия и комична неспособност – и всичко това под гордата маска на „велика руска мощ“.

    Коментиран от #23, #29

    22:07 09.09.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    7 6 Отговор
    Бункерния страхливец с ботокса ще висне от башнята‼️

    22:10 09.09.2025

  • 21 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    8 3 Отговор
    Сащ преди удара на еареите са исключили ПВО то на Катар. Исключили са дистанционно " Патриота"
    Хахахахаххаха

    Коментиран от #26

    22:12 09.09.2025

  • 22 РускитеЖмуди

    5 7 Отговор
    Мислят само за рарушения и атоми .

    22:12 09.09.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Нямате ли срама, бе?

    8 3 Отговор
    Копейки, не ви ли е срам, докато фюрерът губи войната в Украйна, вие да не отивате да му помогнете, а да се скатавате на сигурно място тук в НАТО? Толкова жлъч, толкова омраза, фашизъм и подстрекателство в коментарите ви, а на бойното поле никакви ви няма. Оставили сте другарите си да ги правят дармадан на театъра на военните действия.

    Коментиран от #28, #30, #32

    22:14 09.09.2025

  • 25 Знае

    5 3 Отговор
    WSI са спонсорирана от ЦРУ частна медийка собственост на семейството на Витория Нюланд в която работят само няколко техни роднини и приятели. Тя публикува подаваните и от ЦРУ дезинформации и манипулации, които след това се разпространяват от соросоидните медии по света. Това е същата тази Витория Нюланд, която раздаваше курабийки на противоконституцаонният Майдан през 2014 година и се хвалеше на журналистите, че САЩ са платили 5 милиарда долара за организирането и провеждането му.

    22:14 09.09.2025

  • 26 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    5 3 Отговор

    До коментар #21 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Купувацте Патриот, моля
    Айде на патриота, моля
    Хахаахх
    Изключва се когато треба, ххахахх

    22:14 09.09.2025

  • 27 Само

    6 4 Отговор
    Руската войска ще сложи край на война ,като влезе в Москва и потърси сметка на джуджака за милионите жертви

    22:15 09.09.2025

  • 28 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    4 8 Отговор

    До коментар #24 от "Нямате ли срама, бе?":

    Вече я губят в Днепропетровска обл
    Скоро - в Киевска
    Хахаххх

    Коментиран от #31, #34

    22:16 09.09.2025

  • 29 Хи Хи

    4 7 Отговор

    До коментар #18 от "Руски сказки":

    Путин не ползва западни боклуци, щото постоянно се скапват. Путин ползва китайски комунистически джаджи - компютри и т.н. На западните не може да се има доверие !

    22:17 09.09.2025

  • 30 Копейкин

    6 0 Отговор

    До коментар #24 от "Нямате ли срама, бе?":

    Аз не си пускам електората в расията ,после кой ще гласува за мене

    22:18 09.09.2025

  • 31 Ха ха ха

    2 1 Отговор

    До коментар #28 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    И един мормот.........

    22:19 09.09.2025

  • 32 Хи Хи

    5 3 Отговор

    До коментар #24 от "Нямате ли срама, бе?":

    малкото зелено фюрерче постоянно реве за американска помощ. Обаче ядец, Тръмпи я резна !

    Коментиран от #37

    22:19 09.09.2025

  • 33 Тома

    4 1 Отговор
    ISW е собственост на раздаващата бисквитки на майдана в Киев виктория ноланд.Не чакайте истината.

    Коментиран от #38

    22:23 09.09.2025

  • 34 Ей за 4 г

    5 3 Отговор

    До коментар #28 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Свърши ВСВ тия щели да превземат област.А радваш ли се ,че 1 милион 85 хил.ватенки фирясаха.Сега се зъбят на Гинландия е за това е вНАТО.Ей Медведев знаеш ли кой е Симо Хаюка и вие ватенки ще си спомните боя 250 хол ватенки фирясаха.Ама за Блатото какво значат крепостните.Нищо.

    22:23 09.09.2025

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 хохо

    0 3 Отговор

    До коментар #13 от "Хи Хи":

    Руския чип е колкото тухла четворка. Къде да го вградиш?

    Коментиран от #41

    22:29 09.09.2025

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Ей Чети си

    1 1 Отговор

    До коментар #33 от "Тома":

    Комсомолская правда и трай.Ей извинявай ти руски не знаеш......много си проzт.

    22:33 09.09.2025

  • 39 Рублевка

    3 0 Отговор
    Драги коментиращи,
    Половината население на Украйна избяга в чужбина. Включително премиерът след майданския преврат, Яйценюк. Бягат украинските спортисти участвали в международни състезания. Бягат ПРЕВОДАЧИТЕ на украински на международни срещи. Избяга бившият украински външен министър Дмитро Кулеба, като преди това евакуира в чужбина семейството и КУЧЕТО си.
    Трудно ми е да си представя логиката на бандеровците, които се ангажираха във война със страна, от която се страхува целия свят!?!?
    Четвърт от украинската армия избяга и се спаси. Бягайте и се спасявайте! Зеленски няма милост към вас. Спасявайте се!

    22:33 09.09.2025

  • 40 фАНТОМасс

    2 0 Отговор
    Някой чувал ли е как най-великите , демократични и праведни държави / САЩ , Британия , Франция и др. / оправдават своето насилие , колонизация , поробване , геноцид , кражби , експлоатация , поробване .
    Може ли да попитаме какво мислят и насилените страни - Виетнам , Мексико , Куба , Афганистан , Иран , Либия , Индия , африканските колонии и още и още и още !
    Какво ли биха казала и те по въпроса ?

    22:45 09.09.2025

  • 41 Хи Хи

    2 0 Отговор

    До коментар #36 от "хохо":

    Тъй де тухла четворка. Като те удари тухла четворка знайш ли как боли ??!

    22:52 09.09.2025

