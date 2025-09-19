Напрежение в небето! Руски изтребители нахлуха във въздушното пространство на Естония

Естонското правителство съобщи днес, че три руски изтребителя МиГ-31 са влезли в естонското въздушно пространство без позволение и са останали там в продължение на 12 минути, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Това стана малко повече от седмица след като над 20 руски дрона нарушиха въздушното пространство на Полша в нощта на 9 срещу 10 септември. Изтребители на НАТО свалиха някои от тях, а западни представители казаха, че Русия изпитва готовността и решимостта на алианса.

"Русия наруши естонското въздушно пространство вече четири пъти тази година, което е неприемливо само по себе си. Но днешното нарушаване, при което три изтребителя влязоха във въздушното ни пространство, е безпрецедентно нагло, заяви естонският външен министър Маргус Цахна.

Министерството му каза, че нахлуването е било над Финския залив. Руският шарже д'афер е бил извикан във ведомството и му е била връчена протестна нота, предаде Асошиейтед Прес.

Днешното нарушение на въздушното пространство на членуващата в НАТО Естония от три руски изтребителя е „извънредно опасна провокация“, заяви върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас, цитирана от Ройтерс.

„Това е третото подобно нарушение на въздушното пространство на ЕС в последните дни и допълнително засилва напрежението в региона“, написа Калас в социалната мрежа „Екс“.

„Продължаваме да подкрепяме с европейски ресурси страните членки в засилването на тяхната отбрана. Путин изпитва решителността на Запада. Не бива да показваме слабост“, допълни тя.