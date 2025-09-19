Новини
Свят »
Естония »
Напрежение в небето! Руски изтребители нахлуха във въздушното пространство на Естония

Напрежение в небето! Руски изтребители нахлуха във въздушното пространство на Естония

19 Септември, 2025 17:36, обновена 19 Септември, 2025 18:28 2 439 141

  • русия-
  • естония-
  • нато-
  • изтребители-
  • миг-31

Три изтребителя МиГ-31 са влезли в естонското въздушно пространство без позволение и са останали там в продължение на 12 минути

Напрежение в небето! Руски изтребители нахлуха във въздушното пространство на Естония - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Естонското правителство съобщи днес, че три руски изтребителя МиГ-31 са влезли в естонското въздушно пространство без позволение и са останали там в продължение на 12 минути, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Това стана малко повече от седмица след като над 20 руски дрона нарушиха въздушното пространство на Полша в нощта на 9 срещу 10 септември. Изтребители на НАТО свалиха някои от тях, а западни представители казаха, че Русия изпитва готовността и решимостта на алианса.

"Русия наруши естонското въздушно пространство вече четири пъти тази година, което е неприемливо само по себе си. Но днешното нарушаване, при което три изтребителя влязоха във въздушното ни пространство, е безпрецедентно нагло, заяви естонският външен министър Маргус Цахна.

Министерството му каза, че нахлуването е било над Финския залив. Руският шарже д'афер е бил извикан във ведомството и му е била връчена протестна нота, предаде Асошиейтед Прес.

Днешното нарушение на въздушното пространство на членуващата в НАТО Естония от три руски изтребителя е „извънредно опасна провокация“, заяви върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас, цитирана от Ройтерс.

„Това е третото подобно нарушение на въздушното пространство на ЕС в последните дни и допълнително засилва напрежението в региона“, написа Калас в социалната мрежа „Екс“.

„Продължаваме да подкрепяме с европейски ресурси страните членки в засилването на тяхната отбрана. Путин изпитва решителността на Запада. Не бива да показваме слабост“, допълни тя.


Естония
Поставете оценка:
Оценка 2.2 от 33 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Руснаков

    54 10 Отговор
    и защо се коментира а не са вдигнати изтребители на НАТО...или ПВО да ги вземе на мушка...

    Коментиран от #12, #28, #49, #52, #93

    17:38 19.09.2025

  • 2 Еми няма накъде другаде

    46 3 Отговор
    В Българското не могът каза директора на водопада

    17:39 19.09.2025

  • 3 Иван

    47 9 Отговор
    Незабавна среща между мерзавците Мерц и Макрон!

    Коментиран от #55

    17:39 19.09.2025

  • 4 Хахахаха

    19 49 Отговор
    Копейки, тея самолети сега явно са изпратени от Зеленски, да минат през руска територия и да влязат в Естония, нали? Няма друг вариант, само това е.

    Коментиран от #19, #20, #35, #44

    17:39 19.09.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 1488

    21 8 Отговор
    ужас
    тея са некви изрудu

    17:41 19.09.2025

  • 7 БОЛШЕВИК

    51 9 Отговор
    Малките пудели са на предна линия и са инструктирани от господарите си да джавкат силно и да подклаждат конфликта!

    17:41 19.09.2025

  • 8 Хахахаха

    25 43 Отговор
    Ердоган, каза правилно! Ердо каза, докато НАТО не вземе резки мерки, рашата няма да спре. Каза още - Ето, аз свалих руски самолети и путлера повече не закача Турция. Докато НАТО не отговори твърдо, провокациите ще продължат.

    Коментиран от #17, #27

    17:42 19.09.2025

  • 9 Порно

    50 4 Отговор
    За 12 минути могат да обиколят Естония два пъти.

    17:42 19.09.2025

  • 10 Ивайло

    46 5 Отговор
    Сега нашият ръкоцелувач, дето е външен министър, няма ли пак да привика руския посланик за обяснение? Имаше една приказка навремето, която добре описва нашите политици- ония там като са прднали, ние сега направо ще се насрем

    17:42 19.09.2025

  • 11 Съветският пeHиc аkp00батTT

    55 3 Отговор
    Фалшивите медии остават без промяна през последните 85 години - все така абсурдно лъжливи

    Германска преса, 27 юни 1941 г.:
    „Съветските дивизии често са принудени да се бият само с пехота, защото са загубили цялата си броненетехника.“

    BBC News, 22 март 2022 г.:
    „Руските войски разполагат с храна и боеприпаси само за три дни.“

    Урсула фон дер Лайен, 14 септември 2022 г. (Обръщение за състоянието на Съюза):
    „Руските военни използват чипове от съдомиялни машини и хладилници, за да ремонтират военното си оборудване, защото вече нямат полупроводници. Руската индустрия е в руини.“

    New York Post, 6 март 2023 г.:
    „Руските резервисти изчерпват боеприпасите си, бият се с лопати, произведени още през 1869 г.“

    Коментиран от #25

    17:42 19.09.2025

  • 12 Червената шапчица

    44 5 Отговор

    До коментар #1 от "Руснаков":

    Ето и един виц точно по темата:
    Изпращаме цялата наша естонска армия на помощ на Украйна,но тя заседна в асансьора. Ще тръгне веднага след като го ремонтираме.

    Коментиран от #62

    17:43 19.09.2025

  • 13 Пич

    40 4 Отговор
    Цели 12 минути означава - няма какво да направите !!!

    17:43 19.09.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Путин

    37 3 Отговор
    Аууууууу,как така без разрешение,ами свалете ги какво чакате,зад вас е натю и най силната войска на земното кълбо.

    17:44 19.09.2025

  • 16 Фан

    31 6 Отговор
    Балтийските републики са провокатори.
    През лятото на 2022 г. Литва и ЕС наложиха ограничения за пътуване на руски превозни средства, като попречиха на придвижването им през Сувалския проход. Поинтерсувайте се къде е.

    По аналогия. Една малко известна причина за ВСВ е провокативния и самонадеян отказ тогава на Полша да откаже на хитлерова Германия проход от Данцинг до Кьонисберг (днешния Калинингард).

    Лондон подстрекаваше Полша за това. Полша се надяваше на защита от Англия и да се включи във войната веднага, а не след 5 години.

    17:44 19.09.2025

  • 17 Ивайло

    31 7 Отговор

    До коментар #8 от "Хахахаха":

    Така ги свали, че после ходи да се моли на Путин на килимчето и да му целува...

    Коментиран от #21

    17:44 19.09.2025

  • 18 хихи

    32 2 Отговор
    То па едно въздушно пространство, колкото Кремъл...

    Коментиран от #29

    17:44 19.09.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Атина Палада

    28 3 Отговор

    До коментар #4 от "Хахахаха":

    Не,Русия не тества границите със самолети а само с хартиени дронове,като в Полша.:))) и направи МатЮ за смях на цял свят:)

    17:46 19.09.2025

  • 21 Хахахаха

    7 24 Отговор

    До коментар #17 от "Ивайло":

    Аз видях, как путлера си чешеше ръцете 5 минути, докато Ердоган излезе при него на среща.

    17:46 19.09.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Да ги бяха свалили естонските натовци

    21 4 Отговор
    нали са много ербап.
    Или тези самолети са се объркали и отклонили, или са надникнали просто да видят какви ги готвят балтийските тигри.
    И да припомня че в този район елекронното заглушаване е ежедневие. Особено от натовска страна.

    17:47 19.09.2025

  • 24 Свободен

    23 3 Отговор
    Защо не са ги свалили?

    Коментиран от #34

    17:47 19.09.2025

  • 25 Ами не е ли истина?

    9 25 Отговор

    До коментар #11 от "Съветският пeHиc аkp00батTT":

    Защо тогава руснаците опряха до иранско и севернокорейско оръжие, та даже и войници?

    17:48 19.09.2025

  • 26 Националист

    6 10 Отговор
    Ех къде е Ердоган да покаже как се прави политика с Путин

    Коментиран от #37

    17:49 19.09.2025

  • 27 Иван

    17 2 Отговор

    До коментар #8 от "Хахахаха":

    Гнусния Ердо е станал восъчен в тъмното сатанинско масонско ложе.

    17:49 19.09.2025

  • 28 От Натов

    14 2 Отговор

    До коментар #1 от "Руснаков":

    Ами защото са пуснали кафяво по гащите

    17:49 19.09.2025

  • 29 Пенчо доктора

    26 1 Отговор

    До коментар #18 от "хихи":

    Два пъти по малко от Сливенски окръг е блатото естония.

    17:49 19.09.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Кая тъ

    26 2 Отговор
    Калас де,
    да сваля прашките и да опита да вдигне и задейства петия,
    член де

    17:51 19.09.2025

  • 32 веселяк

    20 4 Отговор
    12 минути балтиките са се чудели къде да подпишат капитулацията!

    17:53 19.09.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 С какво ???!

    16 1 Отговор

    До коментар #24 от "Свободен":

    С прашките на Кая ли ???!

    17:54 19.09.2025

  • 35 Това хахаха

    10 1 Отговор

    До коментар #4 от "Хахахаха":

    От поредното предозиране
    със Зеленките ли е ❓

    17:54 19.09.2025

  • 36 Ужас

    8 0 Отговор
    Може просто да е грешка

    Коментиран от #40

    17:54 19.09.2025

  • 37 Иван

    9 1 Отговор

    До коментар #26 от "Националист":

    Маймун Ердо инспектира турския износ за нацисткия хазарски сатанински Израел.

    17:55 19.09.2025

  • 38 9689

    16 1 Отговор
    Естонско въздушно пространство,Фински залив................?

    17:55 19.09.2025

  • 39 Хи хи

    17 2 Отговор
    Очакваме неистов вой от каята !

    17:55 19.09.2025

  • 40 Иван

    7 2 Отговор

    До коментар #36 от "Ужас":

    Само 12-те минути не са грешка! Хахахаха!

    17:57 19.09.2025

  • 41 Сандо

    9 2 Отговор
    Още едни ревльовци лилипути!Вече дори не ни и дразнят,влизат само в тефтерите на статистиците.Е,ако някой ден прекалят,всичкия им вой ще им бъде припомнен,когато им се обяснява защо ядат шамарите.

    17:57 19.09.2025

  • 42 Хахахаха

    3 11 Отговор
    Европа е скоро във война и путлера ви я носи! Радвайте се копейки.

    Коментиран от #58

    17:57 19.09.2025

  • 43 голям смях

    14 1 Отговор
    моля спешно да бъде задейства оня мекия член 5 от нато, или той е много мек и не действа

    17:58 19.09.2025

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Докога с тази Помия??? Естония беше на

    13 3 Отговор
    ред да" реве" след това другите Пудели и България Задължително!! Помиярите на ЕС!!

    17:58 19.09.2025

  • 46 неизбежно е.....

    10 7 Отговор
    Идвайте братушки,че вече не се търпи еврофашиско иго.

    Коментиран от #60, #71

    17:59 19.09.2025

  • 47 Баш Балък

    9 0 Отговор
    А Кая Калас се завъртя на 360 да им проследи полета

    17:59 19.09.2025

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 нека да е ясно

    8 1 Отговор

    До коментар #1 от "Руснаков":

    ало шебек без разрешение на бай дончо може си задействаш само вибратора

    айде пухай го и не чакай разрешение

    Коментиран от #66

    18:00 19.09.2025

  • 50 ЕСтон Хвърчицумян

    3 1 Отговор
    Олеле.Олеле.Олеле. Искаме Ф16 от България да охранява нибету. Само 2,5 милиарда уева... Уихвите ще ви ги плаща България.

    18:00 19.09.2025

  • 51 Тити

    4 8 Отговор
    Да бяха ги свалили на никой няма да липсва рашисткият отпадък.

    18:01 19.09.2025

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Антон

    10 1 Отговор
    Това истина ли е?
    Да не се окаже като историята с дрона, разрушил покрива на полска къща. Ужким руски дрон, пък накрая се оказа натовска ракета.
    Та и тези миг 31 да не се окажат ф16
    Защо не са ги свалили? 12 мин е достаттчно време да се вземе оперативно решение! Очевидно в нато шубето е яката работа! Ако въобще има такъв случай!

    18:02 19.09.2025

  • 54 истанбулски

    3 5 Отговор
    Да вземат пример от Ердоган,Турция,иначе ще литкат пак къде не трябва ,а рашняците само кютек разбират и от форуард кекс

    18:02 19.09.2025

  • 55 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    10 2 Отговор

    До коментар #3 от "Иван":

    ще се видят пак във влака как смъркат по две линий и превземат МОСКВА ха ха ха

    Коментиран от #76

    18:02 19.09.2025

  • 56 Ксаниба

    2 8 Отговор
    Наглоста на пияния агресор е безкрайна.

    18:02 19.09.2025

  • 57 Атанас

    5 3 Отговор
    СКЪПИ ХЕРОИ латвийци немощите плака като изгубени ЛИГЛЬОВЦИ в гората!!! НАЛИ изпращаме 100000ХЕРОИ в Украина !!ДЕРЗАИТЕ а не ПРАЧЕТЕ!!!Бог е с Вас!!!

    Коментиран от #65, #86

    18:03 19.09.2025

  • 58 Майдански ЕвроУияк

    2 1 Отговор

    До коментар #42 от "Хахахаха":

    Де бре?

    Коментиран от #63

    18:04 19.09.2025

  • 59 Гледах преди няколко години Парад на

    7 3 Отговор
    Естонската. АРМИЯ!!! По Жалка и смешна "картинка" на Армия не съм Виждал!!!

    Коментиран от #64

    18:04 19.09.2025

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Димитър Георгиев

    7 6 Отговор
    С престъпните типове от Кремъл ноти не вършат работа! И трите изтребителя трябва да бъдат свалени! По една ракета и това е!

    Коментиран от #83

    18:05 19.09.2025

  • 62 Руснаков

    4 9 Отговор

    До коментар #12 от "Червената шапчица":

    вица е актуален,но това е територия на НАТО...нали схващаш...

    Коментиран от #77

    18:06 19.09.2025

  • 63 Не бре ти си

    2 2 Отговор

    До коментар #58 от "Майдански ЕвроУияк":

    Ватенкарски алкаш объркал си ника.Педро.

    18:07 19.09.2025

  • 64 ТИГО

    6 0 Отговор

    До коментар #59 от "Гледах преди няколко години Парад на":

    Май не си гледал нашата?? Благодарение на "демократите" като Шкембето и Буци ептен се затрихме ,не че сме имали изобщо някаква силна и подготвена армия но сега и това нямаме!

    Коментиран от #68

    18:07 19.09.2025

  • 65 Танасе бте

    3 4 Отговор

    До коментар #57 от "Атанас":

    Сопри се русофилче не до кла тено.

    18:08 19.09.2025

  • 66 Руснаков

    1 2 Отговор

    До коментар #49 от "нека да е ясно":

    Покажи ми как го правиш, явно си специалист..

    18:08 19.09.2025

  • 67 Летящи бракми

    1 4 Отговор
    Производство на МиГ-31 започва от 1979 - до 2000 г. Произведени са общо 400 бройки

    Коментиран от #87

    18:09 19.09.2025

  • 68 На тебе

    0 0 Отговор

    До коментар #64 от "ТИГО":

    Разчитаме бре ти къде служи. А не разказвай че от Бойково време ти кога се роди още от комунисчетата спря финансирането Батковото това беше отдавна Ламби.Явно си съвременна чи ки я ,нищо не знаеш.

    Коментиран от #110, #125

    18:10 19.09.2025

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Питащ

    4 1 Отговор
    Ми що не ги свалихте, бе.....смелчаци?

    Коментиран от #72

    18:13 19.09.2025

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Тихо ма

    0 0 Отговор

    До коментар #70 от "Питащ":

    Трай там .

    18:14 19.09.2025

  • 73 Ами

    4 1 Отговор
    Миговете са престоели само 12 минути защото са самолети.
    Танковете и пехотата ще се задържат по-дълго време :)

    18:14 19.09.2025

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Абе ти къде беше

    1 6 Отговор

    До коментар #55 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Когато готвача Пригожин тръгна за Мацква.

    Коментиран от #80

    18:15 19.09.2025

  • 77 НАТУТУ

    8 2 Отговор

    До коментар #62 от "Руснаков":

    са пуснали кафяво по гащите

    18:15 19.09.2025

  • 78 1111

    6 2 Отговор
    12 минути? Много са, освен ако не са фъркали на място кат въртолет или на страха очите да са големи.

    18:17 19.09.2025

  • 79 Евроатлантически разгром

    6 2 Отговор
    Естонските полевки се навряли кучи задник от страх Тръмпата ще си търгува с Русия и Китай и хорото си върви Европа стана блато .....

    18:18 19.09.2025

  • 80 И стигна

    6 1 Отговор

    До коментар #76 от "Абе ти къде беше":

    до кривата круша на бабината нива.

    18:18 19.09.2025

  • 81 Антон

    8 2 Отговор
    Путин и Тръмп са голяма работа! Нашите да се учат как идеологически врагове се съюзяват, за да имат изгода.
    Путин плаши цялот нато със изтребители, Тръмп после ги мачка за да му купуват пейтриътите! Същия ем налаха санкции на компании за полупроводници, които продаваъ на Русия чипове през посредници.
    ес слабее. Сащ богатеят, Русия бавно и систематично превзема укрия. А ние се гордеем че сме евроатлантици
    Е това на Путин и Тръмп ако не е урвачка, не знам кое?

    Коментиран от #99

    18:19 19.09.2025

  • 82 Сатана Z

    6 1 Отговор
    Днешният инцидент с три МиГ-31, които останаха в естонското въздушно пространство цели 12 минути, е показател не толкова за дързост, колкото за собствената безпомощност на Естония.

    Това се представя като поредното „нарушение на границата“ (няма съмнение), но ключовият проблем е различен: Естония просто не може да направи нищо по въпроса.

    За сравнение, с максимална скорост от 2500 км/ч, МиГ-31 прелита цялата континентална територия на страната – 280 км от изток на запад – за шест минути. Днес самолетът прекарва два пъти повече време в естонското небе. Това може да се счита за директен сигнал: дори и да искаха, нямаше с какво да го свалят.

    По съветско време Естония разполагаше с 48 съоръжения за противовъздушна отбрана, включително базите Кивиоли, Луганусе, Утрия, Вока и Сака. Днес е трудно да се каже доколко от това наследство остава в експлоатация. Но едно е ясно: да се говори за пълноценен „чадър“ срещу съвременни руски изтребители е изключено.

    Това означава, че проблемът се простира отвъд самата Естония. НАТО няма да може да пренасочва отделни сили за всеки подобен инцидент, особено когато ресурсите му вече са изчерпани до краен предел.

    Коментиран от #91

    18:19 19.09.2025

  • 83 само питам

    1 0 Отговор

    До коментар #61 от "Димитър Георгиев":

    а ракети от къде?

    18:19 19.09.2025

  • 84 Хора с пеньоари

    4 1 Отговор
    Евроминдилите щели да правят шествие по пеньоари с цел привличане на здрави тъпкачи ,че нещо умакяха от всякъде ги подритват и им се подиграват....

    Коментиран от #95

    18:20 19.09.2025

  • 85 Не бе сега

    2 1 Отговор

    До коментар #74 от "Хохлорезка":

    Ела фа ти кажа къде.Ще вкарам патрон в цевта и ще те чакам Чи ки йо не до кла те на.Вземи и майка ти да я орахатя.Семката ти едногънкова

    18:21 19.09.2025

  • 86 ТИГО

    2 0 Отговор

    До коментар #57 от "Атанас":

    Иди ти тогава ,да покажеш какво е МАЖ и половина да , фанеш Кaлaшника и да свалиш неколко врагове ! Аз нещо не ви схващам логиката ,смеете се над тази и онази войска ма повечето сте фащали пушка само от Ерсофт се сте маже и половина или тва е за пред жените си след 4 ракии ! Инак гледам по улицата разни с камуфлажи и електронни цигари и телефони в белите ръчички !ВИЕ ли ще ме пазите мен стареца ако някой влезе да ни завладява ?Повечето под 30 сте туфлeци Arschloch! ДА ме пази Господ по добре!

    18:21 19.09.2025

  • 87 Ами

    2 0 Отговор

    До коментар #67 от "Летящи бракми":

    Тая бракма МиГ-31, вдига над 3000 километра в час. И се качва на 20 километра височина.
    И това е руска технология от преди половин век.
    Фи 16 им е набор. Той какво може.
    Какво не може, го знаем :)

    18:22 19.09.2025

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 МиГ 31

    1 0 Отговор

    До коментар #82 от "Сатана Z":

    Макс. скорост
    3000 km/h (M 2,83)

    Коментиран от #104, #122

    18:22 19.09.2025

  • 92 Хора с пеньоари

    1 0 Отговор
    Евроминдилите щели да правят шествие по пеньоари с цел привличане на здрави тъпкачи ,че нещо умакяха от всякъде ги подритват и им се подиграват....

    18:22 19.09.2025

  • 93 Така де

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Руснаков":

    ЕС да се съберат и да гласуват декларация, че това не е редно.

    18:23 19.09.2025

  • 94 Монголяк фаш агите от Москалбад

    1 3 Отговор
    Зорлем реват за шамари а после реват като ПИН доси ,че лошият Запад и НАТО ги..навеждат и .оно ждат.
    АааааааХахахаха

    18:23 19.09.2025

  • 95 Друго не ти ли

    0 0 Отговор

    До коментар #84 от "Хора с пеньоари":

    Роди едната гънка само това.Блатар изкър тен.Ти войник ходил ли си бе.Семката ти едногънкова.

    Коментиран от #97, #100, #102

    18:23 19.09.2025

  • 96 Евроатлантически разгром

    2 0 Отговор
    Естонските полевки се навряли кучи задник от страх Тръмпата ще си търгува с Русия и Китай и хорото си върви Европа стана блато .....

    18:23 19.09.2025

  • 97 Хора с пеньоари

    2 1 Отговор

    До коментар #95 от "Друго не ти ли":

    Ако ти го набия отзад ще врещиш с цяло гърло Слава Росииии победа будет руская урааааа

    18:24 19.09.2025

  • 98 Хипотетично

    0 0 Отговор
    Да имаха куража да ги свалят, но след това почват обвинения , че са били над международни води, както претендираха, когато Ердоган им думна един изтребител.

    Коментиран от #108

    18:24 19.09.2025

  • 99 Атина Палада

    2 1 Отговор

    До коментар #81 от "Антон":

    Не са идеологически врагове ! И двамата са от едната страна на бариерата а общият им враг са л.ибера.сти те ! Конкуренти са! Останалото в коментара ти ..си е така :)))

    18:24 19.09.2025

  • 100 Евкопит Бармалеев

    1 0 Отговор

    До коментар #95 от "Друго не ти ли":

    Шише ти ли си кога ще дойдеш да ми оближеш кайсийте нали си кротка либералушка пък вие сте най добри в това

    18:25 19.09.2025

  • 101 Сумигин

    0 0 Отговор
    Дефектни транспордери !

    18:25 19.09.2025

  • 102 Дядо Ламби

    1 0 Отговор

    До коментар #95 от "Друго не ти ли":

    Колко вземаш за свирка пацулано евроминидилеста

    Коментиран от #111, #119

    18:26 19.09.2025

  • 103 Лут

    1 0 Отговор
    Сваляй

    18:26 19.09.2025

  • 104 И що от

    2 0 Отговор

    До коментар #91 от "МиГ 31":

    Това .Нещо ги няма в Украйна седят далечко щото много падат.Ама от време на време дойде укр.дрон и там и олеле.Натрупали ги с авто гуми отгоре ватенкарски смешки.Щели да превземат Европа тия пиян дури.Това лято щели Покровск да превземат с 110 хил.Е не можаха и половината фира.

    Коментиран от #129

    18:26 19.09.2025

  • 105 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 106 Възрожденец

    3 4 Отговор
    Не вярвам, Монголо- фашистка пРосия е най- миловидната, миролюбива и човеколюбива П ЕДЕРАЦИЯ на земните кълбета!
    Запада и НАТО са лошите, да знаете
    Хахахах

    Коментиран от #112

    18:27 19.09.2025

  • 107 Червеноармеец Шухов

    2 3 Отговор
    Естонците тоя глупав и мало умен народ се навряли под мостовете от страх!
    Руската нагайка щяла да въдвори ред в тази жалка територия със затихващи функции

    18:27 19.09.2025

  • 108 Ердоган

    0 1 Отговор

    До коментар #98 от "Хипотетично":

    като го думна,руснаците протестираха,че било за секунди и метри !

    18:27 19.09.2025

  • 109 дедо

    2 2 Отговор
    Уж НАТО и ЕС провокирали РУсия и все щели да я нападат , затова Путин каза че Русия се чувства застрашена постоянно , но не виждам натовски самолети и дронове ,да навлизат в руското въздушно пространство , но пък виждам обратното руски самолети и дронове ,навлизат във въздушото пространство на натовски държави . Та сега Путин лъжец ли е при тези очевидни факти бе другари копейки.

    18:27 19.09.2025

  • 110 ТИГО

    2 1 Отговор

    До коментар #68 от "На тебе":

    Хасково Кенана мотостелковак ! Нещо друго ? Бил съм на Щит 82 и ви гледам смешните коментари на разбеснели се миротворци Русофили без да знаете и половината което знаят дъртаците като мен и още доста хора все още живи , некадърни сте пушка да разглобите! Ма сте се ербапи .

    Коментиран от #120, #128

    18:28 19.09.2025

  • 111 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 112 Възгъзиола

    1 1 Отговор

    До коментар #106 от "Възрожденец":

    Глупав тинейджъре изчисти си пъпчивата зурла и стига прави цверози по площадките на батковци

    18:28 19.09.2025

  • 113 Да не са

    0 0 Отговор
    последните три ?

    18:29 19.09.2025

  • 114 Кия

    0 2 Отговор
    Сороските си търсят белята,ама ще ядат дървата.

    18:29 19.09.2025

  • 115 Да си знаеш

    1 0 Отговор

    До коментар #74 от "Хохлорезка":

    Който брадва вади, от брадва умира. Готви се!

    18:29 19.09.2025

  • 116 Хан Крум

    1 1 Отговор
    В България който си е свалил гащите пред Русия , ще си ги свали и пред всеки друг. Казах аз Хан Крум ювиги.

    18:29 19.09.2025

  • 117 Злобното Джуджи

    3 0 Отговор
    Упсс...Петъка започна....
    Пуканки и кола 👍

    18:29 19.09.2025

  • 118 Путин

    1 0 Отговор
    търси ескалация !

    18:30 19.09.2025

  • 119 Дедо Ламби

    0 0 Отговор

    До коментар #102 от "Дядо Ламби":

    Безплатно ще хапнеш едно уширо в тик ва та.После два лакътя и ще плюеш зъби.

    Коментиран от #124

    18:30 19.09.2025

  • 120 Тиго

    1 0 Отговор

    До коментар #110 от "ТИГО":

    Келеши бедни знаете ли как ме думка един кемаф от ГДР по време на ащит 82 и оттогава се заклех да стана евроатлантическА охрозка

    18:30 19.09.2025

  • 121 партизанин пак ще стана

    0 0 Отговор
    Зависими медии на фашисткия режим.

    18:30 19.09.2025

  • 122 Това

    3 0 Отговор

    До коментар #91 от "МиГ 31":

    е скорост, която руската щайга постига за няколко секунди и не може да подържа. Прави се за хвалба, каквато е цялата руска тактика, Всичко руско е гола вода. Нямат нищо общо с американската техника.

    Коментиран от #131

    18:30 19.09.2025

  • 123 ZА ПОБЕДУ!

    1 3 Отговор
    НАКРАЯ нато ВОЛЮ-НЕВОЛЮ Щ€ ПРИ€М€ РУСИЯ ЗА ПАРТНЬОР!

    ПРОЩАЙ уКРАЙна, ОТИД€ НА П . Т К А $и М . Й Н А!:))

    НА ЗДОРОВЬЕ! Я УЖЕ ZA ПОБЕДУ ВОДКУ ПЬЮ!

    Коментиран от #134

    18:30 19.09.2025

  • 124 Дядо Ламби

    0 2 Отговор

    До коментар #119 от "Дедо Ламби":

    От тебе ли ма либералушке иди си боядисай косата розова и ела да те забрменя

    Коментиран от #138

    18:31 19.09.2025

  • 125 ТИГО

    0 0 Отговор

    До коментар #68 от "На тебе":

    Родих се оня ден от твоя kлeс!

    Коментиран от #141

    18:32 19.09.2025

  • 126 Руснаците

    2 1 Отговор
    с тези щайги,не знаят къде се намират!

    18:32 19.09.2025

  • 127 Ердоган даде

    3 1 Отговор
    пример преди няколко години как се сваля неканен руски таралясник в чуждо въздушно пространство. Безотлагателно и безпардонно. Трябва ни копипейст от Ердоган. Да.

    18:32 19.09.2025

  • 128 Не ми се репчи

    0 1 Отговор

    До коментар #110 от "ТИГО":

    Служил съм през 84 г.Парарджик ,свтоматчик.Оперативно джудо карате.Стрелби всяка седмица.

    18:32 19.09.2025

  • 129 Айде па ти сега

    4 0 Отговор

    До коментар #104 от "И що от":

    Колко са 12 години пред селото ПОКРОВСК? Нема и 3 ПЕТИЛЕТКИ! И некви само 2 милиона блатници... КОМПОСТ?!?
    Оня късокракия Грузинец затри 32 Милиона съветски москали и то след ВСВ!!

    18:32 19.09.2025

  • 130 То пък едно пространство!

    0 2 Отговор
    Чист въздух под налягане!

    18:33 19.09.2025

  • 131 Това

    0 2 Отговор

    До коментар #122 от "Това":

    Аз съм безполезен идиот любовница на Кокората руското оръжие най доброто западната скрап само за изложения ф 26 с двигател на баркас и сглобяван от мукава даде една цена и нищо пълен боклик

    18:33 19.09.2025

  • 132 Адриан

    2 1 Отговор
    Да бяха ги свалили

    18:33 19.09.2025

  • 133 Айде бе

    1 2 Отговор
    Че прибалтийските пудели са квартали на Москва. Летяли са си в собствена територия.

    18:34 19.09.2025

  • 134 ТИГО

    2 1 Отговор

    До коментар #123 от "ZА ПОБЕДУ!":

    Че не я ли изпи вече? Цяла цистерна за победата, то станаха 3,5 години все победа до победата ! Жaлkи сте с про Съветските си бълнувания

    18:34 19.09.2025

  • 135 Ферхад фекаловозев

    1 1 Отговор
    Всички травестунгели и евтоклоуни ще дефилираме с портрети на Урсула намазани с екстременти за да дразним яките и хетеро рашисти

    18:34 19.09.2025

  • 136 Песков

    1 0 Отговор
    Не са наши !Украински са !

    18:34 19.09.2025

  • 137 Тиго

    0 0 Отговор
    Ще изпия една цистерна семенна течност заради гадната победа на Рашистите

    18:36 19.09.2025

  • 138 Ей Тъ пун гер

    0 1 Отговор

    До коментар #124 от "Дядо Ламби":

    Държал съм автомат през 1984 г Не Умувай много.Че ще ядеш б,о,й, на дър ти години.Из ку ку ри галник.

    18:36 19.09.2025

  • 139 Мнението ми

    3 0 Отговор
    Скоро ще започнат да ги свалят както се случи с оня който турците думнаха преди години .

    18:36 19.09.2025

  • 140 Боян Расате

    0 1 Отговор
    Колежки нацистчета лумпени и хомосексуалисти предлагам да клекнем и лапаме на Лъвов мост без пари на некъпани мигри довлечени от Меркел докато рашистите се пукнат от смях по друг начин не можем да победим!

    18:37 19.09.2025

  • 141 ТИГО

    1 0 Отговор

    До коментар #125 от "ТИГО":

    От перр ремм дълл Боко в дивия на сухо .

    18:38 19.09.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания