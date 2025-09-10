Новини
За сметка на печалбите от замразените руски активи! ЕС ще отпусне заем за възстановяването на Украйна
10 Септември, 2025 12:50 1 034 58

  • русия-
  • украйна-
  • володимир зеленски-
  • урсула фон дер лaйен

Фон дер Лайен подчерта, че повече от две трети от загубите на руска техника на фронта са свързани с използването на украински дронове

За сметка на печалбите от замразените руски активи! ЕС ще отпусне заем за възстановяването на Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Focus Focus

Председателят на Комисията Урсула фон дер Лайен обяви, че ЕС ще предостави заем за възстановяването на Украйна, който ще бъде финансиран от лихвите върху замразените руски активи.

Председателят на Европейската комисия произнася годишната си реч за състоянието на Съюза пред членовете на Европейския парламент в Страсбург. Тя заяви, че Украйна защитава Европа и защитата на страната е от ключово значение за блока.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен обяви авансовото отпускане на 6 млрд. евро заем за производство на дронове за Украйна. Финансирането ще се извършва за сметка на печалбите от замразените руски активи.

Фон дер Лайен подчерта, че повече от две трети от загубите на руска техника на фронта са свързани с използването на украински дронове. В същото време Русия се опитва бързо да навакса, използвайки иранските "Шахеди“ и възможности за масово производство.

Според нея ЕС има индустриалния потенциал, за да помогне на Украйна да запази предимството си. За тази цел се планира създаването на "Дронов алианс“ с Украйна.

"Заемът за възстановяването на Украйна няма да засегне замразените руски активи", заяви тя. "Украйна ще изплати заема едва след като Русия плати репарациите".

Франция
Поставете оценка:
Оценка 1.5 от 26 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 усс.ран русофил

    8 30 Отговор
    Аз съм много силно възмутен!

    12:51 10.09.2025

  • 2 Последния Софиянец

    61 2 Отговор
    Банките никога няма да дадат руските активи защото ще загубят доверие и ще фалират.Тези заеми ще ги плаща ЕС и България.

    Коментиран от #37

    12:52 10.09.2025

  • 3 ......

    3 43 Отговор
    Тук много ги заболя рашките.Хи хи.

    Коментиран от #24, #26

    12:52 10.09.2025

  • 4 Ком

    43 2 Отговор
    Наливат пари в пробита каца !

    12:53 10.09.2025

  • 5 Хихихохихуху

    53 3 Отговор
    Главницата ги е бъз да я пипат.

    Печалбата ще във вашия джоб. А за укра - две нули.
    Продължавайте да заблуждавате данъкоплатците. Русия си върна богат Донбас и перлата Крим. А вие си вийте по цял ден. Не ни пречите. Даже се кефим, как изпадате в истерия.

    Коментиран от #7

    12:54 10.09.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Копейка

    7 18 Отговор

    До коментар #5 от "Хихихохихуху":

    На нас тук каква ни е далаверата?

    Коментиран от #13

    12:56 10.09.2025

  • 8 Или другите след вас да му мислят!

    21 2 Отговор
    Когато свърши войната, за това мислете!!!

    12:56 10.09.2025

  • 9 Тия са куку психопати

    34 4 Отговор
    Това, не е ли откровена КРАЖБА? КОЙ , нормален човек или държава вече ще си държи влоговете в тия банки?

    12:57 10.09.2025

  • 10 Педро Волгата

    3 16 Отговор
    Не знам и не ме интересува!Аз избрах еврото!

    12:57 10.09.2025

  • 11 Иван С

    6 11 Отговор
    Най-добре всички държави от ЕС да върнат младите украински мъже обратно в родината им. Първо ще извоюват победата а после ще изградят родината си. Ще пораснат, ще са горди от успехите си. Това ще е най-ценната помощ от Европа. Сега страните от ЕС буквално "крадат" потенциала, младостта на нацията. Примамват младите надежди на Украйна с обещания за хубави заплати и лесен живот. Това ще истинска помощ.

    Коментиран от #35

    12:57 10.09.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Вън от европейския райх

    29 1 Отговор
    Свидете ли сме как пред очите ни един съюз-ЕС се превърна в частна корпорация с цели нямащи нищо общо с среаните членки.

    13:00 10.09.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Наблюдател

    25 3 Отговор
    А защо не споменавате, че руските активи в голяма степен са руски акции, закупени от частни и обществени фондове на запад. Рано или късно тези хора ще си търсят правата с лихви.

    13:00 10.09.2025

  • 20 Факти

    18 2 Отговор
    Защо, има толкова много изтрити коментари?

    13:00 10.09.2025

  • 21 Смешник

    25 2 Отговор
    Заема ще бъде за сметка на западните данъкоплатци А присвояването на печалбите от замразените руски активи си е чиста форма грабеж

    13:01 10.09.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Всяка сутрин милиарди хора по целия свят

    4 21 Отговор
    Се събуждат щастливи че не са се родили руснаци.

    Коментиран от #31, #34, #41, #42

    13:02 10.09.2025

  • 24 Ъъъъъъъъъъ

    16 1 Отговор

    До коментар #3 от "......":

    Чувам, че тези пари щели да се връщат с лихвите по тях, които сега се дават като заеми на Украйна. И тогава ще стане интересно.🤣

    13:02 10.09.2025

  • 25 еврокукувица

    14 2 Отговор
    Ма вие ще възстановявате руска територия, бре, лумпени, начело с урсулянките!

    13:03 10.09.2025

  • 26 Забелязъл

    3 16 Отговор

    До коментар #3 от "......":

    По минусите копейките ги боли повече от руснаците.Уникаклна Измет.😃

    13:04 10.09.2025

  • 27 Възраждане

    3 15 Отговор
    Логично, разрушените градове от фашистите на вовка Путкина,трябва да бъдат възстановени със парите на Фашистката П ЕДЕРАЦИЯ

    13:05 10.09.2025

  • 28 Ти си

    15 1 Отговор
    Индустриалният потенциал на Европа отдавна сее изнесал в Китай а сега дай Дончо натиска това което е останало да го изнесат в САЩ .......

    13:06 10.09.2025

  • 29 Нищо не разбирам!

    14 2 Отговор
    Европейската бюрукрация краде пари от държава и ги подарява на друга, като и двете не са нито в ЕС или НАТО?

    13:07 10.09.2025

  • 30 ООрана държава

    9 1 Отговор
    Какво възстановявате като не знаете какво е останало

    13:07 10.09.2025

  • 31 СПОР НЯМА

    5 6 Отговор

    До коментар #23 от "Всяка сутрин милиарди хора по целия свят":

    Да се родиш оповръщан Пи --- ДОР , нищеброд, педофил и де--- БИЛ край блатата блатата е ...БОЖИЕ НАКАЗАНИЕ!!
    Справка 35 кг. Монголоиден пе-ДОФИЛ и е--- БАЛНИК ху---ЙЛО

    13:09 10.09.2025

  • 32 Идиоти

    7 2 Отговор
    Скоро значи да чакаме трета световна! Никой не краде от Русия!

    Коментиран от #36, #55

    13:11 10.09.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 АБВ

    5 1 Отговор

    До коментар #11 от "Иван С":

    Тук е форум, при това на Факти. Не е партийно събрание и патосът и големите думи са напълно неуместни.

    13:14 10.09.2025

  • 36 Не ма г.... ЕЙ ))))

    2 5 Отговор

    До коментар #32 от "Идиоти":

    Поемаме не 3 С.В а....3 ДНЯ в КИЕВ и седмица в Лисабон )))))
    Тее...БА фо стата

    13:15 10.09.2025

  • 37 Мда

    10 1 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    А Пеевски ще ни се смее от Дубай, Асенка и Кирчо ще са по островите, Винету в зайчарника и клетите българи независимо дали са русофили или русафоби ще плашат че и децата и правнуците им
    Толко за европейските ценности

    13:15 10.09.2025

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Зъл пес

    9 4 Отговор
    Е просите си шамарите от Вова.После ревете.

    Коментиран от #43

    13:16 10.09.2025

  • 40 Санде Глухия

    2 5 Отговор
    ЖИР ИНОВСКИ беше прав :
    " Зад УРАЛ се раждат само ДЕ--- БИЛИ, от излъчването на магнитната руда там се ку-- чат само ИДИ ОТИ"!!!!
    ФАКТ
    Хехехехехехе

    13:18 10.09.2025

  • 41 АБВ

    5 1 Отговор

    До коментар #23 от "Всяка сутрин милиарди хора по целия свят":

    "Защо, има толкова много изтрити коментари?"

    Демократична цензура, кво толкова ?!

    13:19 10.09.2025

  • 42 АБВ

    5 4 Отговор

    До коментар #23 от "Всяка сутрин милиарди хора по целия свят":

    "Всяка сутрин милиарди хора по целия свят се събуждат щастливи че не са се родили руснаци."

    Във всеки случай са по-малко от онези, които се радват, че не са се родили глупаци.

    13:22 10.09.2025

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Я пък тоя

    6 1 Отговор
    Гладна кокошка репарации сънува!

    13:27 10.09.2025

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Салваторе

    4 0 Отговор
    С чужда пита помен правим........

    13:38 10.09.2025

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Някой

    6 0 Отговор
    Това се нарича грабеж. Просто престъпление. Украйна не е в ЕС и нямат отношение към тях.
    Русия после може да си ги изиска по друг начин. На частни лица това е делене по етнос, което е забранено по нашата конституция - хората са с равни права. Който от тук подкрепи такова нещо, нарушава нашата конституция.

    13:39 10.09.2025

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Така така

    3 0 Отговор
    А Украйна ще я възстановята руски строителни фирми. Те ще приберат парите от европейския заем.

    13:50 10.09.2025

  • 51 ССС

    4 0 Отговор
    ..."Дронов алианс“ с Украйна ще да е нещо като т.н. коалиция на жеЛАЕЩИТЕ.
    "Украйна ще изплати заема едва след като Русия плати репарациите". Демек - друг път.

    13:52 10.09.2025

  • 52 Иван рилски

    4 0 Отговор
    Само да кажа че тези пари ще ги връщаме ние а не тези които ги подаряват.

    Коментиран от #54

    13:53 10.09.2025

  • 53 123456

    2 0 Отговор
    тия лелки , наредени като болни кокошки на тая трибуна , ще ни докарат до просешка тояга ...

    13:56 10.09.2025

  • 54 Ние сме ЕС

    1 2 Отговор

    До коментар #52 от "Иван рилски":

    Хвала на нашите ръководители от ЕС! Да живее ЕС и НАТО!

    13:57 10.09.2025

  • 55 русийката Васал на Китай

    1 3 Отговор

    До коментар #32 от "Идиоти":

    Китай взе от русия сибирските територии! ЕС запорира парите! РС пред Разпад!

    13:59 10.09.2025

  • 56 Файърфлай

    0 0 Отговор
    Long Live Europa-каза тя.In Endless Troubles-допълвам аз.

    14:02 10.09.2025

  • 57 А Русия заяви,

    0 0 Отговор
    че откраднатите от запада пари ще компенсира със земи от Украйна!Май че укра ще остана наполовина!

    14:14 10.09.2025

  • 58 Ха ха ха

    1 0 Отговор
    С какво право ще се прави помен с чужда пита?

    14:15 10.09.2025

