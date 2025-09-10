За сметка на печалбите от замразените руски активи! ЕС ще отпусне заем за възстановяването на Украйна

Председателят на Комисията Урсула фон дер Лайен обяви, че ЕС ще предостави заем за възстановяването на Украйна, който ще бъде финансиран от лихвите върху замразените руски активи.



Председателят на Европейската комисия произнася годишната си реч за състоянието на Съюза пред членовете на Европейския парламент в Страсбург. Тя заяви, че Украйна защитава Европа и защитата на страната е от ключово значение за блока.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен обяви авансовото отпускане на 6 млрд. евро заем за производство на дронове за Украйна. Финансирането ще се извършва за сметка на печалбите от замразените руски активи.



Фон дер Лайен подчерта, че повече от две трети от загубите на руска техника на фронта са свързани с използването на украински дронове. В същото време Русия се опитва бързо да навакса, използвайки иранските "Шахеди“ и възможности за масово производство.



Според нея ЕС има индустриалния потенциал, за да помогне на Украйна да запази предимството си. За тази цел се планира създаването на "Дронов алианс“ с Украйна.



"Заемът за възстановяването на Украйна няма да засегне замразените руски активи", заяви тя. "Украйна ще изплати заема едва след като Русия плати репарациите".

