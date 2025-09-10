За сметка на печалбите от замразените руски активи! ЕС ще отпусне заем за възстановяването на Украйна

Председателят на Комисията Урсула фон дер Лайен обяви, че ЕС ще предостави заем за възстановяването на Украйна, който ще бъде финансиран от лихвите върху замразените руски активи.
Председателят на Европейската комисия произнася годишната си реч за състоянието на Съюза пред членовете на Европейския парламент в Страсбург. Тя заяви, че Украйна защитава Европа и защитата на страната е от ключово значение за блока.
Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен обяви авансовото отпускане на 6 млрд. евро заем за производство на дронове за Украйна. Финансирането ще се извършва за сметка на печалбите от замразените руски активи.
Фон дер Лайен подчерта, че повече от две трети от загубите на руска техника на фронта са свързани с използването на украински дронове. В същото време Русия се опитва бързо да навакса, използвайки иранските "Шахеди“ и възможности за масово производство.
Според нея ЕС има индустриалния потенциал, за да помогне на Украйна да запази предимството си. За тази цел се планира създаването на "Дронов алианс“ с Украйна.
"Заемът за възстановяването на Украйна няма да засегне замразените руски активи", заяви тя. "Украйна ще изплати заема едва след като Русия плати репарациите".
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 усс.ран русофил
12:51 10.09.2025
2 Последния Софиянец
Коментиран от #37
12:52 10.09.2025
3 ......
Коментиран от #24, #26
12:52 10.09.2025
4 Ком
12:53 10.09.2025
5 Хихихохихуху
Печалбата ще във вашия джоб. А за укра - две нули.
Продължавайте да заблуждавате данъкоплатците. Русия си върна богат Донбас и перлата Крим. А вие си вийте по цял ден. Не ни пречите. Даже се кефим, как изпадате в истерия.
Коментиран от #7
12:54 10.09.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Копейка
До коментар #5 от "Хихихохихуху":На нас тук каква ни е далаверата?
Коментиран от #13
12:56 10.09.2025
8 Или другите след вас да му мислят!
12:56 10.09.2025
9 Тия са куку психопати
12:57 10.09.2025
10 Педро Волгата
12:57 10.09.2025
11 Иван С
Коментиран от #35
12:57 10.09.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Вън от европейския райх
13:00 10.09.2025
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Наблюдател
13:00 10.09.2025
20 Факти
13:00 10.09.2025
21 Смешник
13:01 10.09.2025
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Всяка сутрин милиарди хора по целия свят
Коментиран от #31, #34, #41, #42
13:02 10.09.2025
24 Ъъъъъъъъъъ
До коментар #3 от "......":Чувам, че тези пари щели да се връщат с лихвите по тях, които сега се дават като заеми на Украйна. И тогава ще стане интересно.🤣
13:02 10.09.2025
25 еврокукувица
13:03 10.09.2025
26 Забелязъл
До коментар #3 от "......":По минусите копейките ги боли повече от руснаците.Уникаклна Измет.😃
13:04 10.09.2025
27 Възраждане
13:05 10.09.2025
28 Ти си
13:06 10.09.2025
29 Нищо не разбирам!
13:07 10.09.2025
30 ООрана държава
13:07 10.09.2025
31 СПОР НЯМА
До коментар #23 от "Всяка сутрин милиарди хора по целия свят":Да се родиш оповръщан Пи --- ДОР , нищеброд, педофил и де--- БИЛ край блатата блатата е ...БОЖИЕ НАКАЗАНИЕ!!
Справка 35 кг. Монголоиден пе-ДОФИЛ и е--- БАЛНИК ху---ЙЛО
13:09 10.09.2025
32 Идиоти
Коментиран от #36, #55
13:11 10.09.2025
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 АБВ
До коментар #11 от "Иван С":Тук е форум, при това на Факти. Не е партийно събрание и патосът и големите думи са напълно неуместни.
13:14 10.09.2025
36 Не ма г.... ЕЙ ))))
До коментар #32 от "Идиоти":Поемаме не 3 С.В а....3 ДНЯ в КИЕВ и седмица в Лисабон )))))
Тее...БА фо стата
13:15 10.09.2025
37 Мда
До коментар #2 от "Последния Софиянец":А Пеевски ще ни се смее от Дубай, Асенка и Кирчо ще са по островите, Винету в зайчарника и клетите българи независимо дали са русофили или русафоби ще плашат че и децата и правнуците им
Толко за европейските ценности
13:15 10.09.2025
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Зъл пес
Коментиран от #43
13:16 10.09.2025
40 Санде Глухия
" Зад УРАЛ се раждат само ДЕ--- БИЛИ, от излъчването на магнитната руда там се ку-- чат само ИДИ ОТИ"!!!!
ФАКТ
Хехехехехехе
13:18 10.09.2025
41 АБВ
До коментар #23 от "Всяка сутрин милиарди хора по целия свят":"Защо, има толкова много изтрити коментари?"
Демократична цензура, кво толкова ?!
13:19 10.09.2025
42 АБВ
До коментар #23 от "Всяка сутрин милиарди хора по целия свят":"Всяка сутрин милиарди хора по целия свят се събуждат щастливи че не са се родили руснаци."
Във всеки случай са по-малко от онези, които се радват, че не са се родили глупаци.
13:22 10.09.2025
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Я пък тоя
13:27 10.09.2025
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Салваторе
13:38 10.09.2025
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Някой
Русия после може да си ги изиска по друг начин. На частни лица това е делене по етнос, което е забранено по нашата конституция - хората са с равни права. Който от тук подкрепи такова нещо, нарушава нашата конституция.
13:39 10.09.2025
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Така така
13:50 10.09.2025
51 ССС
"Украйна ще изплати заема едва след като Русия плати репарациите". Демек - друг път.
13:52 10.09.2025
52 Иван рилски
Коментиран от #54
13:53 10.09.2025
53 123456
13:56 10.09.2025
54 Ние сме ЕС
До коментар #52 от "Иван рилски":Хвала на нашите ръководители от ЕС! Да живее ЕС и НАТО!
13:57 10.09.2025
55 русийката Васал на Китай
До коментар #32 от "Идиоти":Китай взе от русия сибирските територии! ЕС запорира парите! РС пред Разпад!
13:59 10.09.2025
56 Файърфлай
14:02 10.09.2025
57 А Русия заяви,
14:14 10.09.2025
58 Ха ха ха
14:15 10.09.2025