Европейските лидери обмислят създаването на 40-километрова буферна зона между руската и украинската фронтова линия като част от мирно споразумение. Това е последната идея, която Москва е възприела и която вероятно би увеличила скромния брой мироопазващи войски на континента.
Това пише Politico, като цитира петима европейски дипломати.
Длъжностните лица не са съгласни с това колко дълбока може да бъде действителната зона и не е ясно дали Киев би приел плана, тъй като той вероятно ще дойде с териториални отстъпки. САЩ изглежда не участват в дискусиите за буферната зона.
Но фактът, че служителите си играят с блокирането на ивица земя в Украйна, за да наложат крехък мир, е показателен за отчаянието на съюзниците от НАТО за разрешаване на война, наближаваща четвъртата си година. Руският президент Владимир Путин не показа желание да спре боевете. В четвъртък Москва предприе рядка атака срещу центъра на Киев, убивайки най-малко 19 души и повреждайки офиси на Европейския съюз (ЕС).
"Те се хващат за сламки, каза Джим Таунсенд, бивш служител на Пентагона, който отговаряше за политиката за Европа и НАТО по време на администрацията на бившия американски президент Барак Обама. Руснаците не се страхуват от европейците. Ако си мислят, че няколко британски и френски наблюдатели ще ги възпрат от навлизане в Украйна, тогава грешат."
Разделянето е изпълнено с историческо значение. Европейските дипломати се въздържат от сравняването му със строго охраняваната граница между Северна и Южна Корея, които технически все още воюват. Те го сравняват по-скоро с разделянето на Германия по време на Студената война.
Путин и неговите заместници заявиха, че работят за създаване на буферни зони по границите на Русия с Украйна, което би увеличило разстоянието между Москва и украинската артилерия и дронове. Но не се появиха подробности, които да подсказват какво биха довели тези предложения.
Броят на военнослужещите, необходими за патрулиране на границата, също остава проблем. Длъжностните лица обсъждат от 4000 до около 60 000 войници. Но страните все още не са поели никакви ангажименти, а президентът Доналд Тръмп се отказа от потенциално присъствие на американски войски.
НАТО вече се бори да подготви сили за реагиране от 300 000 войници, които да защитават източния фланг на алианса от бъдеща руска атака. Всяка мироопазваща сила би играла двойна роля, патрулирайки близо до демилитаризираната зона, докато едновременно обучава украински войски, според двама от дипломатите. Те, както и други, са получили анонимност, за да говорят по нерешен въпрос.
Съюзниците се въздържат от поемане на публични ангажименти за войски, докато чакат ключови подробности, според един от европейските служители. Въпросите им включват правилата за ангажиране на войските на НАТО на фронтовата линия, как да се управлява руска ескалация и дали ще се нуждаят от трети страни да патрулират района, ако Кремъл възрази срещу войските на Алианса в буферна зона.
"Всички се опитват да действат възможно най-бързо по отношение на гаранциите за сигурност, за да не промени решението си Тръмп", относно настояването на Путин към договорено споразумение, каза един от европейските служители.
Предложението за буферна зона не беше повдигнато на видеоконференция на началниците на отбраната на НАТО в понеделник, в която участваха председателят на Обединения комитет на началник-щабовете генерал Дан Кейн и върховният главнокомандващ на НАТО и началник на Европейското командване на САЩ Алексъс Гринкевич, заяви един от европейските представители.
Френските и британските сили вероятно ще съставляват ядрото на чуждестранното военно присъствие, според двама от европейските представители, които заявиха, че тези страни лобират пред други съюзници да помогнат за предоставянето на военни активи.
Но това е притеснило членовете на НАТО по границата с Русия, като Полша, която изрази опасения, че ще направи страната уязвима за атака. Съюзниците са изразили опасения пред ръководителите на Пентагона, че по-голям ангажимент за войски би отнел от защитата на източния фланг на алианса, казаха двамата представители.
Някои съюзници са изразили загриженост, че създаването на буферна зона всъщност може да изложи украинските градове на допълнителен риск от атака или повторно нахлуване от страна на Русия.
"Това не е много разумно срещу противник, който не преговаря с добра воля", каза един от двамата европейски представители.
Полша и Германия заявиха, че не се интересуват от войски в Украйна, докато малката Естония дори обеща да предостави някои сили. Съюзниците очакват, че Украйна все пак ще допринесе с лъвския пай от войските в близост до всяко прекратяване на огъня или буферна зона, каза третият европейски служител.
САЩ е може би единствената страна от НАТО с достатъчно сателити на разположение, за да осигури въздушно разузнаване, за да гарантира, че Русия няма да наруши прекратяването на огъня или мирното споразумение.
"Всички чакат политическите лидери на Министерството на отбраната да изяснят докъде са готови да се ангажират и позволяват на европейците да покажат картите си, каза първият европейски представител. Така че е малко като танц."
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Докато натовско оръжие
16:10 29.08.2025
2 БОЛШЕВИК
Коментиран от #11, #34
16:11 29.08.2025
3 Факти
3.Завод за ракетни агрегати и компоненти АД "Киевски радиозавод";
4.промишлено предприятие „Киев-22“ ООД
5. Укрспецсистемс“, където са произведени дроновете ПД-2 и Шарк;
6.предприятие на компанията Samsung-Ukraine;7.недовършена турска фабрика за дронове Байрактар;
8.Офис на Британския съвет; 9.Сграда на мисията на ЕС.
В останалата част на Украйна:
1.предприятие "Василков-1"; 2.ремонтно предприятие за авиационната; 3.радиоелектронната промишленост НПК „Искра“ в Запорожие;
4.голям железопътен възел и локомотивно депо в Казатин, Виническа област, както и влакът Intercity+;
5.подстанция PS-110/35/10, която остави десетки хиляди жители без ток; 6.разузнавателният кораб „Симферопол“ на украинските ВМС е унищожен в устието на Дунав;
7. удари бяха извършени по летищата на Староконстантинов, Коломия, Миргород и Луцк;
8. Засегнати са и складове, ремонтни хангари и пунктове за временно разполагане. За срутени панелки няма информация. За тях четете сред геройствата на ПВО.
Коментиран от #22
16:12 29.08.2025
4 Силиций
Коментиран от #7, #14
16:12 29.08.2025
5 Механик
Едни и същи километрични статии за това как Украина побеждава и как руснаците губят.
В коментарите едини и същи селски парчета с по няколко заучени фрази и нищо различно.
Коментиран от #12, #21
16:13 29.08.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Силиций
До коментар #4 от "Силиций":П.П. Без никой да е пресякъл държавната и граница с оръжие.
16:14 29.08.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Азззззззз
16:14 29.08.2025
10 Краварска медия
Коментиран от #13
16:15 29.08.2025
11 Йосиф Кобзон
До коментар #2 от "БОЛШЕВИК":Един милион руснака не смятат така.
16:15 29.08.2025
12 Силиций
До коментар #5 от "Механик":Глупости.Ясно е че Украйна не побеждава.Побеждава руския империализъм.Пропагандата е за ментални сърфист
16:16 29.08.2025
13 Е нали👇
До коментар #10 от "Краварска медия":Киев за два дня и всьо?
Коментиран от #18
16:16 29.08.2025
14 БОЛШЕВИК
До коментар #4 от "Силиций":Ами Китай, Русия и КНДР ако разположат войски в Мексико, щатите дали ще са съгласни и няма да въздействат?
Коментиран от #20, #46
16:17 29.08.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Добър ден!
16:18 29.08.2025
17 Бюрото на Путин
И този дедо тръгнал да претендира за полюс!
Коментиран от #25, #37
16:18 29.08.2025
18 Механик
До коментар #13 от "Е нали👇":Е, нали ша си връшаме Крим и ще нанасяме стратегическо поражение на Русия?
Ко стана с перемогата и "плана за победата". Еф шестнадесетките ша ни показват ли как "фАрчат ошанки" че 4-та година как ми обещаваш???
Чей Курск???
Коментиран от #26
16:18 29.08.2025
19 Факт
Коментиран от #23
16:19 29.08.2025
20 Хаха ха ха
До коментар #14 от "БОЛШЕВИК":Картелите ще ги смелят китайците, корейците и руснаците. Ха ха ха ха! Ацтеките да се дадат на някакви азиатски джуджета! Ха ха ха ха! Най-много разположените там войници да им послужат за жертвоприношения по стар ацтекски обичай.
16:20 29.08.2025
21 Град Козлодуй
До коментар #5 от "Механик":Господине от руснак войник не става.Кое не е ясно?
16:21 29.08.2025
22 Виждам доста си се постарал
До коментар #3 от "Факти":Митрофановна ли ти каза?
16:21 29.08.2025
23 Пампорово
До коментар #19 от "Факт":Войната е срещу НАТО и ЕС. Това ни повтаряте русофилите 2 години. Путин каза - руснаците и украинците са един народ, Украйна не съществува, значи Путин войди война срещу нещо дето не съществува... или срещу НАТО и ЕС, както твърдите непрекъснато.
16:22 29.08.2025
24 Копейки,
16:22 29.08.2025
25 БОЛШЕВИК
До коментар #17 от "Бюрото на Путин":Старата техника е много издържлива, също съветските коли Лада и Жигули ги има и сега се срещат по някоя и друга Цигулка къде изглежда като нова. Западен автомобил няма на толкова години и да е в движение! Изобщо всичко при соца беше издръжливо като дрехи и обувки и всичко останало.
Коментиран от #45, #64
16:24 29.08.2025
26 Само питам
До коментар #18 от "Механик":Глупав ли си или си пиян?
16:24 29.08.2025
27 Чуденка
16:25 29.08.2025
28 ташунко
Коментиран от #30, #32
16:25 29.08.2025
29 АЗОВ
Коментиран от #38
16:26 29.08.2025
30 Путин не може да казва
До коментар #28 от "ташунко":Него може само да го бомбандират в Русията.
16:27 29.08.2025
31 Бени Пича
След като балтийските републики изпратят свои воиски, тези републики ще бъдат преобразени в тематични паркове, къде малки рускоговорящи дечица ще изучават кратката история на тези преди това могъщи държави.
16:29 29.08.2025
32 Любо
До коментар #28 от "ташунко":Кой беше този пръдльо путин?
16:30 29.08.2025
33 Анонимен
16:30 29.08.2025
34 Путинистче идиотче
До коментар #2 от "БОЛШЕВИК":Избиват ни като пилци. Земя се връща, живот никога....
16:30 29.08.2025
35 Ами
Идиототи :)
16:31 29.08.2025
36 полк. Дъглас Макгрегор, проф. Глен Дизен
Novus Ordo Seclorum
Русия печели Европейското НАТО загуби. Novus Ordo Seclorum
16:31 29.08.2025
37 Сетих се!
До коментар #17 от "Бюрото на Путин":защо в Русия няма пътища?
16:32 29.08.2025
38 Руснакът е мръсно противно животно
До коментар #29 от "АЗОВ":Краде от перални до деца.трепе се до крак.
Коментиран от #44, #52
16:34 29.08.2025
39 Сатана Z
Коментиран от #40
16:35 29.08.2025
40 Съвет
До коментар #39 от "Сатана Z":ЗЪстреляй се.
16:36 29.08.2025
41 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
16:38 29.08.2025
42 УдоМача
Ние сме войници, ще вървим напред
Леви, десни, леви, десни, ще вървим напред
Леви, десни, леви, десни, ще вървим напред
Коментиран от #47
16:39 29.08.2025
43 Злой Карлик :))
Разбира се че за нас Силите на НАТО, ще ни трябва палава женска рота. Но изрично не искаме дъските на Кая !!! 😁
16:43 29.08.2025
44 по долни от хиени
До коментар #38 от "Руснакът е мръсно противно животно":Братушките са по долни от хиени! Силни са само срещу беззащитни жени и деца!
16:45 29.08.2025
45 Боби
До коментар #25 от "БОЛШЕВИК":Другарю,мези докато пиеш,не се наливай като руснак когато са му дали заплата.Относно фантасмагориите ти,Лада и Жига трудно изкарваха 80к километра без да смъкнеш мотора,да изтръскаш всичко и да го смениш
Коментиран от #50
16:45 29.08.2025
46 Силиций
До коментар #14 от "БОЛШЕВИК":Остави мантрата за злите САЩ,ръкопляскащи на Русия...,НАТО все още не е само САЩ.Руснаците с неудоволствие забелязват,че Европа се опитва да излезе от американско-руската тиня.И с още по-голямо неудоволствие забелязват "неполадките" в предаваните чрез Тръмп руски команди за погасяване на събуждането на Европа от геополитическата кома,която беше изключително удобна за руската империя до преди няколко години и заради която руските политици сметнаха "Киев - за три дня"
Коментиран от #48
16:46 29.08.2025
47 Силиций
До коментар #42 от "УдоМача":Вече го пеят в руските детски градини.
16:50 29.08.2025
48 Силиций
До коментар #46 от "Силиций":Тихоо .Тихо пррррр ∆ льооо,другари можеш да наричаш само другарите си по маса в селския хоремаг ,компренде ?
Коментиран от #51, #54
16:51 29.08.2025
49 9 Септември
Коментиран от #65
16:52 29.08.2025
50 Силиций
До коментар #45 от "Боби":Тихоо .Тихо пррррр ∆ льооо,другари можеш да наричаш само другарите си по маса в селския хоремаг ,компренде ?
Коментиран от #56, #57, #58
16:52 29.08.2025
51 Теб от къде те отвъзАха
До коментар #48 от "Силиций":От дневник или медиапул?
Коментиран от #55
16:54 29.08.2025
52 Селянин
До коментар #38 от "Руснакът е мръсно противно животно":Още по мръсни животни жив ще те изпапат в свинарника ми .
16:55 29.08.2025
53 Кит
16:55 29.08.2025
54 Силижий
До коментар #48 от "Силиций":Простотата е свещенна ,бил казал някой преди хиляди години :)))
Значи съм прав,иначе нямаше да мърдаш пръстчета
16:55 29.08.2025
55 Силиций
До коментар #51 от "Теб от къде те отвъзАха":Аз съм Той ,началото и краят ,аз съм Истината !
16:56 29.08.2025
56 Силиций
До коментар #50 от "Силиций":Виждал ли си жив испанец,камараде?
Коментиран от #59
16:57 29.08.2025
57 Боби
До коментар #50 от "Силиций":Още една възпалена червеноперка стриктно спазваща наръчника на отчаяният "Възрожденец"-като няма какво да кажеш обиждай
16:59 29.08.2025
58 Силиций
До коментар #50 от "Силиций":Като използваш чуждо име(Ник) поне знаеш ли от коя валентност е?Или у вашата кръчма това не важи?
Коментиран от #60
17:00 29.08.2025
59 Силиций
До коментар #56 от "Силиций":Прати снимка да те видим ,Чикита ,може и да ставаш ?Само не ми казвай ,че се смееш в блатото 🤣.
Коментиран от #61
17:01 29.08.2025
60 Силиций
До коментар #58 от "Силиций":Бягах от часовете по химия ,та не съм наясно с валентноста ,що ти наясно ли си многополова Чикитта ?Коя валентност си ?
17:04 29.08.2025
61 Силиций
До коментар #59 от "Силиций":Смея се на много по-добро за живот място.....
Коментиран от #62
17:04 29.08.2025
62 Силиций
До коментар #61 от "Силиций":Ами смей се ,кой ти е забранил ?Нали се сещаш кои си се смеят сами ?
Коментиран от #63
17:06 29.08.2025
63 Данте
До коментар #62 от "Силиций":Безнадеждни сте
17:10 29.08.2025
64 Такух
До коментар #25 от "БОЛШЕВИК":През соца строиха ВиК-то, пътищата и всичко е в дупки. Соц тротоарите пропаднаха и се разпаднаха. В Ню Йорк и Лондон имат тротоари на 150-200 години. Преди 30 години още продаваха Лади, вече почти не се виждат. Но народът масово още кара 30 годишни западни автомобили.
Виждам, че от соца най-издръжливо е ниската соцкултура и прастотия!
17:13 29.08.2025
65 Този коментар е премахнат от модератор.