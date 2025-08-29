Новини
Някои съюзници са изразили загриженост, че създаването на буферна зона всъщност може да изложи украинските градове на допълнителен риск от атака или повторно нахлуване от страна на Русия

Това е последната идея, която Москва е възприела - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Politico Politico списание за политически анализи

Европейските лидери обмислят създаването на 40-километрова буферна зона между руската и украинската фронтова линия като част от мирно споразумение. Това е последната идея, която Москва е възприела и която вероятно би увеличила скромния брой мироопазващи войски на континента.

Това пише Politico, като цитира петима европейски дипломати.

Длъжностните лица не са съгласни с това колко дълбока може да бъде действителната зона и не е ясно дали Киев би приел плана, тъй като той вероятно ще дойде с териториални отстъпки. САЩ изглежда не участват в дискусиите за буферната зона.

Но фактът, че служителите си играят с блокирането на ивица земя в Украйна, за да наложат крехък мир, е показателен за отчаянието на съюзниците от НАТО за разрешаване на война, наближаваща четвъртата си година. Руският президент Владимир Путин не показа желание да спре боевете. В четвъртък Москва предприе рядка атака срещу центъра на Киев, убивайки най-малко 19 души и повреждайки офиси на Европейския съюз (ЕС).

"Те се хващат за сламки, каза Джим Таунсенд, бивш служител на Пентагона, който отговаряше за политиката за Европа и НАТО по време на администрацията на бившия американски президент Барак Обама. Руснаците не се страхуват от европейците. Ако си мислят, че няколко британски и френски наблюдатели ще ги възпрат от навлизане в Украйна, тогава грешат."

Разделянето е изпълнено с историческо значение. Европейските дипломати се въздържат от сравняването му със строго охраняваната граница между Северна и Южна Корея, които технически все още воюват. Те го сравняват по-скоро с разделянето на Германия по време на Студената война.

Путин и неговите заместници заявиха, че работят за създаване на буферни зони по границите на Русия с Украйна, което би увеличило разстоянието между Москва и украинската артилерия и дронове. Но не се появиха подробности, които да подсказват какво биха довели тези предложения.

Броят на военнослужещите, необходими за патрулиране на границата, също остава проблем. Длъжностните лица обсъждат от 4000 до около 60 000 войници. Но страните все още не са поели никакви ангажименти, а президентът Доналд Тръмп се отказа от потенциално присъствие на американски войски.

НАТО вече се бори да подготви сили за реагиране от 300 000 войници, които да защитават източния фланг на алианса от бъдеща руска атака. Всяка мироопазваща сила би играла двойна роля, патрулирайки близо до демилитаризираната зона, докато едновременно обучава украински войски, според двама от дипломатите. Те, както и други, са получили анонимност, за да говорят по нерешен въпрос.

Съюзниците се въздържат от поемане на публични ангажименти за войски, докато чакат ключови подробности, според един от европейските служители. Въпросите им включват правилата за ангажиране на войските на НАТО на фронтовата линия, как да се управлява руска ескалация и дали ще се нуждаят от трети страни да патрулират района, ако Кремъл възрази срещу войските на Алианса в буферна зона.

"Всички се опитват да действат възможно най-бързо по отношение на гаранциите за сигурност, за да не промени решението си Тръмп", относно настояването на Путин към договорено споразумение, каза един от европейските служители.

Предложението за буферна зона не беше повдигнато на видеоконференция на началниците на отбраната на НАТО в понеделник, в която участваха председателят на Обединения комитет на началник-щабовете генерал Дан Кейн и върховният главнокомандващ на НАТО и началник на Европейското командване на САЩ Алексъс Гринкевич, заяви един от европейските представители.

Френските и британските сили вероятно ще съставляват ядрото на чуждестранното военно присъствие, според двама от европейските представители, които заявиха, че тези страни лобират пред други съюзници да помогнат за предоставянето на военни активи.

Но това е притеснило членовете на НАТО по границата с Русия, като Полша, която изрази опасения, че ще направи страната уязвима за атака. Съюзниците са изразили опасения пред ръководителите на Пентагона, че по-голям ангажимент за войски би отнел от защитата на източния фланг на алианса, казаха двамата представители.

Някои съюзници са изразили загриженост, че създаването на буферна зона всъщност може да изложи украинските градове на допълнителен риск от атака или повторно нахлуване от страна на Русия.

"Това не е много разумно срещу противник, който не преговаря с добра воля", каза един от двамата европейски представители.

Полша и Германия заявиха, че не се интересуват от войски в Украйна, докато малката Естония дори обеща да предостави някои сили. Съюзниците очакват, че Украйна все пак ще допринесе с лъвския пай от войските в близост до всяко прекратяване на огъня или буферна зона, каза третият европейски служител.

САЩ е може би единствената страна от НАТО с достатъчно сателити на разположение, за да осигури въздушно разузнаване, за да гарантира, че Русия няма да наруши прекратяването на огъня или мирното споразумение.

"Всички чакат политическите лидери на Министерството на отбраната да изяснят докъде са готови да се ангажират и позволяват на европейците да покажат картите си, каза първият европейски представител. Така че е малко като танц."


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Докато натовско оръжие

    16 22 Отговор
    Громи Русия, мир в Украйна нема да има

    16:10 29.08.2025

  • 2 БОЛШЕВИК

    48 8 Отговор
    Русия си върна половин Украйна, наркомана ако не се предаде и Киев ще стане руски!

    Коментиран от #11, #34

    16:11 29.08.2025

  • 3 Факти

    37 1 Отговор
    Разрушени са: В Киев: 1.монтажен завод на ракетно-космическата 2.промишленост ООО „Спецоборонмаш“;
    3.Завод за ракетни агрегати и компоненти АД "Киевски радиозавод";
    4.промишлено предприятие „Киев-22“ ООД
    5. Укрспецсистемс“, където са произведени дроновете ПД-2 и Шарк;
    6.предприятие на компанията Samsung-Ukraine;7.недовършена турска фабрика за дронове Байрактар;
    8.Офис на Британския съвет; 9.Сграда на мисията на ЕС.

    В останалата част на Украйна:
    1.предприятие "Василков-1"; 2.ремонтно предприятие за авиационната; 3.радиоелектронната промишленост НПК „Искра“ в Запорожие;
    4.голям железопътен възел и локомотивно депо в Казатин, Виническа област, както и влакът Intercity+;
    5.подстанция PS-110/35/10, която остави десетки хиляди жители без ток; 6.разузнавателният кораб „Симферопол“ на украинските ВМС е унищожен в устието на Дунав;
    7. удари бяха извършени по летищата на Староконстантинов, Коломия, Миргород и Луцк;
    8. Засегнати са и складове, ремонтни хангари и пунктове за временно разполагане. За срутени панелки няма информация. За тях четете сред геройствата на ПВО.

    Коментиран от #22

    16:12 29.08.2025

  • 4 Силиций

    7 25 Отговор
    Е нали Русия не се страхува от прогнилото НАТО,а в такава истерия изпада ,ако същото е близо до нея,че уби стотици хиляди хора до момента и не може да се спре ??!

    Коментиран от #7, #14

    16:12 29.08.2025

  • 5 Механик

    31 2 Отговор
    Да го догнусее човек като погледне тука.
    Едни и същи километрични статии за това как Украина побеждава и как руснаците губят.
    В коментарите едини и същи селски парчета с по няколко заучени фрази и нищо различно.

    Коментиран от #12, #21

    16:13 29.08.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Силиций

    2 13 Отговор

    До коментар #4 от "Силиций":

    П.П. Без никой да е пресякъл държавната и граница с оръжие.

    16:14 29.08.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Азззззззз

    23 2 Отговор
    За това ли им се плаща на тия псевдо самоназначили се за лидери?! Занимават се с абсолютни глупости. Руснаците ясно са заявили, че техни войски няма да стъпят в украйна.

    16:14 29.08.2025

  • 10 Краварска медия

    21 3 Отговор
    Ей, не спрехте бе, аман от жалки пасквили, се едно некой ше им даде на тия смешници нещо

    Коментиран от #13

    16:15 29.08.2025

  • 11 Йосиф Кобзон

    2 19 Отговор

    До коментар #2 от "БОЛШЕВИК":

    Един милион руснака не смятат така.

    16:15 29.08.2025

  • 12 Силиций

    3 14 Отговор

    До коментар #5 от "Механик":

    Глупости.Ясно е че Украйна не побеждава.Побеждава руския империализъм.Пропагандата е за ментални сърфист

    16:16 29.08.2025

  • 13 Е нали👇

    1 18 Отговор

    До коментар #10 от "Краварска медия":

    Киев за два дня и всьо?

    Коментиран от #18

    16:16 29.08.2025

  • 14 БОЛШЕВИК

    24 3 Отговор

    До коментар #4 от "Силиций":

    Ами Китай, Русия и КНДР ако разположат войски в Мексико, щатите дали ще са съгласни и няма да въздействат?

    Коментиран от #20, #46

    16:17 29.08.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Добър ден!

    3 13 Отговор
    А где МОЧАТА?

    16:18 29.08.2025

  • 17 Бюрото на Путин

    6 18 Отговор
    От бюрото на Путин лъха смрад на дърт пенсионер. Два телефона модел 1990-та. Компютър с говорителчета, какъвто имах преди 15 години. Листчета хартийки... чиста показуха. Въпреки трилионите, които Кремъл печели от изност на ресурси, не са намерили да купят нещо по-нормално и модерно за бюрото на плешивия карлик.

    И този дедо тръгнал да претендира за полюс!

    Коментиран от #25, #37

    16:18 29.08.2025

  • 18 Механик

    20 24 Отговор

    До коментар #13 от "Е нали👇":

    Е, нали ша си връшаме Крим и ще нанасяме стратегическо поражение на Русия?
    Ко стана с перемогата и "плана за победата". Еф шестнадесетките ша ни показват ли как "фАрчат ошанки" че 4-та година как ми обещаваш???
    Чей Курск???

    Коментиран от #26

    16:18 29.08.2025

  • 19 Факт

    16 20 Отговор
    Пропускат малката подробност, че двете Германии бяха един народ, двете Кореи са един народ, а западната част на Украйна претендира да бъде различен народ от източната. То затова е войната!

    Коментиран от #23

    16:19 29.08.2025

  • 20 Хаха ха ха

    4 16 Отговор

    До коментар #14 от "БОЛШЕВИК":

    Картелите ще ги смелят китайците, корейците и руснаците. Ха ха ха ха! Ацтеките да се дадат на някакви азиатски джуджета! Ха ха ха ха! Най-много разположените там войници да им послужат за жертвоприношения по стар ацтекски обичай.

    16:20 29.08.2025

  • 21 Град Козлодуй

    5 16 Отговор

    До коментар #5 от "Механик":

    Господине от руснак войник не става.Кое не е ясно?

    16:21 29.08.2025

  • 22 Виждам доста си се постарал

    4 16 Отговор

    До коментар #3 от "Факти":

    Митрофановна ли ти каза?

    16:21 29.08.2025

  • 23 Пампорово

    5 10 Отговор

    До коментар #19 от "Факт":

    Войната е срещу НАТО и ЕС. Това ни повтаряте русофилите 2 години. Путин каза - руснаците и украинците са един народ, Украйна не съществува, значи Путин войди война срещу нещо дето не съществува... или срещу НАТО и ЕС, както твърдите непрекъснато.

    16:22 29.08.2025

  • 24 Копейки,

    6 12 Отговор
    Боядисахте ли Братската могила?А?

    16:22 29.08.2025

  • 25 БОЛШЕВИК

    19 6 Отговор

    До коментар #17 от "Бюрото на Путин":

    Старата техника е много издържлива, също съветските коли Лада и Жигули ги има и сега се срещат по някоя и друга Цигулка къде изглежда като нова. Западен автомобил няма на толкова години и да е в движение! Изобщо всичко при соца беше издръжливо като дрехи и обувки и всичко останало.

    Коментиран от #45, #64

    16:24 29.08.2025

  • 26 Само питам

    20 8 Отговор

    До коментар #18 от "Механик":

    Глупав ли си или си пиян?

    16:24 29.08.2025

  • 27 Чуденка

    23 14 Отговор
    Интересно защо палячото Тръмп мълчи като п..ка за вчерашната атака срещу Украйна от руските фашисти и ypoди?

    16:25 29.08.2025

  • 28 ташунко

    14 17 Отговор
    Путив ви каза никакви войски на Нато в Украйна тия едно си знаят едно си баят .

    Коментиран от #30, #32

    16:25 29.08.2025

  • 29 АЗОВ

    4 15 Отговор
    Никаква буферна зона. Бой по руските захватчици дорде мърда.

    Коментиран от #38

    16:26 29.08.2025

  • 30 Путин не може да казва

    3 10 Отговор

    До коментар #28 от "ташунко":

    Него може само да го бомбандират в Русията.

    16:27 29.08.2025

  • 31 Бени Пича

    7 3 Отговор
    Супер идея е Франция и Обединеното Кралство да бъдат ядрото на военното присъствие и без това има твърде много англичани в Нов Пакистан и твърде много французи в Северен Алжир.
    След като балтийските републики изпратят свои воиски, тези републики ще бъдат преобразени в тематични паркове, къде малки рускоговорящи дечица ще изучават кратката история на тези преди това могъщи държави.

    16:29 29.08.2025

  • 32 Любо

    4 7 Отговор

    До коментар #28 от "ташунко":

    Кой беше този пръдльо путин?

    16:30 29.08.2025

  • 33 Анонимен

    8 2 Отговор
    300000 контингент! Някой не е добре. Еврото плаща. Тръмп с право се дистанцира.

    16:30 29.08.2025

  • 34 Путинистче идиотче

    3 5 Отговор

    До коментар #2 от "БОЛШЕВИК":

    Избиват ни като пилци. Земя се връща, живот никога....

    16:30 29.08.2025

  • 35 Ами

    6 2 Отговор
    Управяващите на запад са пълни с идеи. А как се наричат хората пълни с идеи?
    Идиототи :)

    16:31 29.08.2025

  • 36 полк. Дъглас Макгрегор, проф. Глен Дизен

    2 0 Отговор
    Дъглас Макгрегър: с разпадането на НАТО се появява Нов Световен Ред
    Novus Ordo Seclorum

    Русия печели Европейското НАТО загуби. Novus Ordo Seclorum

    16:31 29.08.2025

  • 37 Сетих се!

    3 2 Отговор

    До коментар #17 от "Бюрото на Путин":

    защо в Русия няма пътища?

    16:32 29.08.2025

  • 38 Руснакът е мръсно противно животно

    5 6 Отговор

    До коментар #29 от "АЗОВ":

    Краде от перални до деца.трепе се до крак.

    Коментиран от #44, #52

    16:34 29.08.2025

  • 39 Сатана Z

    6 4 Отговор
    С Украина е приключено още след като нападна Донбас и започна да извършва геноцид на руското население населяващи източната част Украйна смяна да я има без значение дали ще има добра или лоша Украйна в бъдеще.

    Коментиран от #40

    16:35 29.08.2025

  • 40 Съвет

    0 1 Отговор

    До коментар #39 от "Сатана Z":

    ЗЪстреляй се.

    16:36 29.08.2025

  • 41 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    4 2 Отговор
    Как пък един козяшки жълтопаветник не замина на терен да защитава Осрайна !

    16:38 29.08.2025

  • 42 УдоМача

    1 1 Отговор
    Ние сме войници, ще вървим напред
    Ние сме войници, ще вървим напред
    Леви, десни, леви, десни, ще вървим напред
    Леви, десни, леви, десни, ще вървим напред

    Коментиран от #47

    16:39 29.08.2025

  • 43 Злой Карлик :))

    3 1 Отговор
    "....Естония дори обеща да предостави някои сили...

    Разбира се че за нас Силите на НАТО, ще ни трябва палава женска рота. Но изрично не искаме дъските на Кая !!! 😁

    16:43 29.08.2025

  • 44 по долни от хиени

    4 3 Отговор

    До коментар #38 от "Руснакът е мръсно противно животно":

    Братушките са по долни от хиени! Силни са само срещу беззащитни жени и деца!

    16:45 29.08.2025

  • 45 Боби

    3 1 Отговор

    До коментар #25 от "БОЛШЕВИК":

    Другарю,мези докато пиеш,не се наливай като руснак когато са му дали заплата.Относно фантасмагориите ти,Лада и Жига трудно изкарваха 80к километра без да смъкнеш мотора,да изтръскаш всичко и да го смениш

    Коментиран от #50

    16:45 29.08.2025

  • 46 Силиций

    1 3 Отговор

    До коментар #14 от "БОЛШЕВИК":

    Остави мантрата за злите САЩ,ръкопляскащи на Русия...,НАТО все още не е само САЩ.Руснаците с неудоволствие забелязват,че Европа се опитва да излезе от американско-руската тиня.И с още по-голямо неудоволствие забелязват "неполадките" в предаваните чрез Тръмп руски команди за погасяване на събуждането на Европа от геополитическата кома,която беше изключително удобна за руската империя до преди няколко години и заради която руските политици сметнаха "Киев - за три дня"

    Коментиран от #48

    16:46 29.08.2025

  • 47 Силиций

    0 1 Отговор

    До коментар #42 от "УдоМача":

    Вече го пеят в руските детски градини.

    16:50 29.08.2025

  • 48 Силиций

    2 1 Отговор

    До коментар #46 от "Силиций":

    Тихоо .Тихо пррррр ∆ льооо,другари можеш да наричаш само другарите си по маса в селския хоремаг ,компренде ?

    Коментиран от #51, #54

    16:51 29.08.2025

  • 49 9 Септември

    1 2 Отговор
    Руският ботуш отново ще марширува по жълтите павета на София и ще е.б.е. жълтопаветната измет без значение мъжко или женски .Като в Турско време

    Коментиран от #65

    16:52 29.08.2025

  • 50 Силиций

    0 2 Отговор

    До коментар #45 от "Боби":

    Тихоо .Тихо пррррр ∆ льооо,другари можеш да наричаш само другарите си по маса в селския хоремаг ,компренде ?

    Коментиран от #56, #57, #58

    16:52 29.08.2025

  • 51 Теб от къде те отвъзАха

    0 1 Отговор

    До коментар #48 от "Силиций":

    От дневник или медиапул?

    Коментиран от #55

    16:54 29.08.2025

  • 52 Селянин

    0 1 Отговор

    До коментар #38 от "Руснакът е мръсно противно животно":

    Още по мръсни животни жив ще те изпапат в свинарника ми .

    16:55 29.08.2025

  • 53 Кит

    0 1 Отговор
    Поредните разсмиващи халюцинации на желаещите брюкселски зелки😂😂😂

    16:55 29.08.2025

  • 54 Силижий

    0 0 Отговор

    До коментар #48 от "Силиций":

    Простотата е свещенна ,бил казал някой преди хиляди години :)))
    Значи съм прав,иначе нямаше да мърдаш пръстчета

    16:55 29.08.2025

  • 55 Силиций

    1 0 Отговор

    До коментар #51 от "Теб от къде те отвъзАха":

    Аз съм Той ,началото и краят ,аз съм Истината !

    16:56 29.08.2025

  • 56 Силиций

    0 0 Отговор

    До коментар #50 от "Силиций":

    Виждал ли си жив испанец,камараде?

    Коментиран от #59

    16:57 29.08.2025

  • 57 Боби

    1 0 Отговор

    До коментар #50 от "Силиций":

    Още една възпалена червеноперка стриктно спазваща наръчника на отчаяният "Възрожденец"-като няма какво да кажеш обиждай

    16:59 29.08.2025

  • 58 Силиций

    0 0 Отговор

    До коментар #50 от "Силиций":

    Като използваш чуждо име(Ник) поне знаеш ли от коя валентност е?Или у вашата кръчма това не важи?

    Коментиран от #60

    17:00 29.08.2025

  • 59 Силиций

    1 0 Отговор

    До коментар #56 от "Силиций":

    Прати снимка да те видим ,Чикита ,може и да ставаш ?Само не ми казвай ,че се смееш в блатото 🤣.

    Коментиран от #61

    17:01 29.08.2025

  • 60 Силиций

    1 1 Отговор

    До коментар #58 от "Силиций":

    Бягах от часовете по химия ,та не съм наясно с валентноста ,що ти наясно ли си многополова Чикитта ?Коя валентност си ?

    17:04 29.08.2025

  • 61 Силиций

    0 0 Отговор

    До коментар #59 от "Силиций":

    Смея се на много по-добро за живот място.....

    Коментиран от #62

    17:04 29.08.2025

  • 62 Силиций

    1 0 Отговор

    До коментар #61 от "Силиций":

    Ами смей се ,кой ти е забранил ?Нали се сещаш кои си се смеят сами ?

    Коментиран от #63

    17:06 29.08.2025

  • 63 Данте

    0 0 Отговор

    До коментар #62 от "Силиций":

    Безнадеждни сте

    17:10 29.08.2025

  • 64 Такух

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "БОЛШЕВИК":

    През соца строиха ВиК-то, пътищата и всичко е в дупки. Соц тротоарите пропаднаха и се разпаднаха. В Ню Йорк и Лондон имат тротоари на 150-200 години. Преди 30 години още продаваха Лади, вече почти не се виждат. Но народът масово още кара 30 годишни западни автомобили.

    Виждам, че от соца най-издръжливо е ниската соцкултура и прастотия!

    17:13 29.08.2025

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

