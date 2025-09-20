Ако бяхте Путин, кого бихте избрали за своя дясна ръка - Си или Тръмп?

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Доналд Тръмп иска да разруши едно "безгранично приятелство". Но срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС) в Тиендзин, последвана в сряда, 3 септември, от голям военен парад в Пекин, е пряка обида към американския президент, едва две седмици след срещата му на четири очи с Владимир Путин в Аляска. Отношенията между Китай и Русия в момента са "най-стабилните" сред големите сили, увери Си Дзинпин в навечерието на поредната си среща с Путин. В Китай двамата автократи отново потвърдиха колко близки са в противопоставянето си на западната "хегемония".

Историкът и синолог Филип Сноу е автор на монументално англоезично изследване на отношенията между двата гиганта Китай и Русия, в което разказва за четири века "конфликт и хармония".

В интервю за френския вестник L'Express той преразглежда историческите напрежения и съюзи между Китай и Русия и показва как крахът на комунизма в Русия парадоксално е опростил сближаването между Пекин и Москва, докато Мао и Сталин дълго време са поддържали ужасни отношения.

Той също така обсъжда възможните причини за раздора, включително постоянно разширяващата се икономическа пропаст и териториалния въпрос в руския Далечен изток. Но той отбелязва, че въпреки дългата граница, двете империи никога не са водили сериозна война помежду си...

L'EXPRESS: Бурното минало между Китай и Русия често се подчертава. Но в книгата посочвате, че след първоначалния договор, подписан през 1689 г., двете страни поддържат сравнително мирни отношения дълго време, до 50-те години на XIX век...

ФИЛИП СНОУ: Всяка страна излиза от граничната война през 80-те години на XVII век с дълбоко уважение към силата на другата. Манджурските лидери на Китай осъзнават, че са изправени пред огромен нов съсед на северните и западните си граници и че дори да са успели да елиминират непосредствената заплаха от Русия, това би могло да причини проблеми отново след няколко поколения. Руснаците продължават да копнеят за загубените си колонии в долината на Амур.

В края на 50-те години на XVIII век те за кратко обмислят започването на "наказателна експедиция", за да си върнат територията, но бързо изоставят тази идея, когато осъзнават, че целият им гарнизон в Сибир се състои от един полк и отряд конни гренадиристи и че дори планирано подкрепление от 35 000 войници ще се затрудни да издържи на очаквана атака от десетки хиляди манджури и монголи. Чак през 1850 г., когато военната мощ на Русия значително нараства, ветеранът министър на външните работи, граф Неселроде, продължава да настоява, че Приамурието не трябва да бъде окупирано при никакви обстоятелства поради "изключителната опасност", която представлява Китай.

L'EXPRESS: Дали Руската империя впоследствие е действала спрямо Китай като останалите западни колониални сили? Териториално, Русия, а не Британската империя, е спечелила най-много от разпадането на Китайската империя през XIX.

ФИЛИП СНОУ: Не, руският подход е бил много различен. В края на 50-те години на XIX век, докато британските и френските сили настъпват към Пекин, за да осигурят отварянето на търговията във вътрешността на Китай, руснаците възприемат това, което наричам "патерналистична" политика, стремейки се да се представят като приятелски настроени съветници на двора на Цин и предлагайки услугите си като посредници между Цин и западните сили.

Те се възползват максимално от двата века мирни отношения с Китай и относителната си чувствителност към китайския етикет: например, руският дипломат, граф Путятин, настоява да предлага подаръци на преговарящите от Цин, докато британският пълномощен представител няма какво да предложи. А междувременно, докато британците се задоволяват с придобиването на полуостров Коулун, други руснаци, на североизточната граница на империята Цин, тихомълком завземат обширен регион, известен като "Външна Манджурия", територия с размерите на Франция и Германия взети заедно.

Дворът на Цин не остава сляп за скритите мотиви на своите руски "чичовци", но е склонен да гледа на руснаците като на зло, което познава добре, докато британците и французите, в сравнение с тях, са гости от другаде. Фактът, че руснаците успяват да поемат контрол над слабо населен регион почти без жертви, докато британците и французите, в гъсто населеното сърце на империята, прибягват до насилие, също работи в тяхна полза.

L'EXPRESS: Вие обяснявате, че Русия става жертва на високомерието си в края на XIX век, когато нахлува в Манджурия и дори Корея. Какви бяха последствията?

ФИЛИП СНОУ: До края на 1890-те години руснаците запазиха патерналистичната си позиция. През 1895 г. те дори помогнаха на Япония да се оттегли от полуостров Ляодун в южна Манджурия, който тази нова имперска сила беше завладяла по време на Първата китайско-японска война. Но по това време Япония и западноевропейските сили бяха въвлечени в ожесточена борба за територията и ресурсите на западащата империя Цин. Царското правителство не можеше да остане извън тази борба и цар Николай II наистина е бил известен с това, че е бил воден от "ирационално желание да завземе земите на Далечния изток". В резултат на това, през зимата на 1897-98 г., руският флот нахлува и окупира полуостров Ляодун, регионът, който Русия току-що е "освободила" от японците. Не са проведени консултации с двора на Цин и царското правителство започва да превръща цяла Манджурия в своя сфера на влияние. В резултат на това царска Русия започва да се възприема от китайското обществено мнение като най-хищническата от имперските сили. Недоволни от Манджурия, руснаците получават отстъпка от съседното кралство Корея, която им дава правото да експлоатират горските ресурси на страната.

Японците, вече бесни от прогонването си от Ляодун, виждат как руснаците се заселват в страна, която са определили като първо придобиване за планираната им Азиатска империя. През февруари 1904 г. те предприемат изненадваща атака срещу Русия в Манджурия и в края на последвалата война на следващата година победеното руско правителство е принудено да отстъпи всичките си владения в южна Манджурия на Япония.

L'EXPRESS: Защо е имало такова недоверие между двамата комунистически лидери Сталин и Мао?

ФИЛИП СНОУ: Сталин действал на базата на доста примитивни стратегически принципи, обобщени от лозунга "социализъм в една страна". От края на 20-те години на миналия век до 1943 г. негов приоритет бил да защитава Съветския съюз от японската заплаха; от 1943 г. нататък - от американската заплаха. Всички местни китайски проблеми трябвало да останат на заден план.

Въпреки двадесетгодишното взаимодействие в рамките на Комунистическия интернационал, Сталин и Мао никога не се били срещали до момента на комунистическата победа в Китай през 1949 г. Твърди се, че Сталин казал на своите подчинени: "Какъв човек е този Мао Дзедун? Не знам нищо за него. Той никога не е бил в Съветския съюз." За разлика от почти всички други лидери на Китайската комунистическа партия (ККП), Мао не пътувал до Москва през 20-те години на миналия век, за да получи обучение по съветска стратегия и марксистко-ленинска догма, което предизвикало всякакви подозрения у Сталин относно истинските му възгледи. Той нарекъл Мао "репичка" (червен отвън, но бял отвътре) и "маргарин марксист" и съдейки по досиетата на НКВД, дори стигнал дотам, че да заклейми лидера на ККП като троцкист и японски или американски агент.

След като Мао пристига в Москва като нов лидер на Китай през декември 1949 г., Сталин го затваря за четири дни в дача в провинцията, изпращайки сътрудниците си Молотов, Микоян и Булганин да го разпитват и да установят какъв човек е; дори изпражненията му са били изследвани, за да бъде установен темперамента му!

От своя страна, Мао, отказвайки да посети Съветския съюз, намекна още през 20-те години на миналия век за решимостта си да следва собствения си път и визията си за Китайската революция като световно събитие, сравнимо по важност поне с Руската революция. Това беше потвърдено по време на престоя на ККП в Янан в началото на 40-те години на миналия век, когато идеите му бяха утвърдени като идеология на партията, а самият той беше издигнат до безпрецедентния статут на председател на партията. Следователно, докато Сталин е виждал Мао като васал, Мао е виждал себе си като равен на Сталин и горчиво е негодувал срещу това, което е възприемал като поредица от съветски упреци.

L'EXPRESS: Според Вас, кървавата Културна революция, започната от Мао през 1966 г., е била насочена не само към неговите вътрешни политически опоненти, но и към Съветския съюз...

ФИЛИП СНОУ: Културната революция беше насочена към широк спектър от различни цели, от традиционната култура и образование до партийната бюрокрация и технократичните реформатори, които се опитват да върнат Китай към това, което Мао нарича "капиталистически път". И, не е изненадващо, като се има предвид, че Съветският съюз беше основната цел на гнева на Мао в по-късните му години, тя засегна и Москва. Това е много ясно, когато човек разгледа контрастните съдби на основните жертви на Културната революция.

Цел номер едно, Лю Шаоци, понякога наричан "китайският Хрушчов", е бил начело на традиционните технократични реформатори и партийни бюрократи, но той е бил известен от години с близостта си до Москва и марксистко-ленинската си ортодоксалност. Определен като "ренегат, предател и стачкоразрушител", той е освиркван и бит от Червените гвардейци на Мао, преди да бъде поставен в изолатор, посещаван само от лекари, които се престрували, че го лекуват от пневмония и диабет, докато го обиждали. В крайна сметка е преместен в болница, където е настанен в ледени условия, отказани са му рентгенови снимки и медицинска помощ и е оставен да умре в собствените си екскременти.

Втората мишена, Дън Сяопин, претърпя съвсем различна съдба. Той също беше критикуван за технократските си дейности, но не беше преследван до смърт като Лю; посочената причина беше изрично антисъветското му минало. Мао настояваше за необходимостта да се прави разлика между Лю и Дън и резултатът беше, че Дън просто беше изпратен в провинциален сервиз за ремонт на трактори, преди да се появи отново през 70-те години на миналия век като наследник на Мао и върховен лидер на Китай.

Много по-малко известни фигури, свързани със Съветския съюз, бяха преследвани. Съветското посолство в Пекин беше обсадено два пъти и в крайна сметка щурмувано: четирима от дипломатите му бяха заплашени, а един беше жестоко пребит, докато съпругите и децата им изтърпяха гнева на Червената гвардия, преди да им бъде позволено да се качат на самолета за вкъщи. Класиките от XIX век на Толстой и Тургенев, както и някои известни съветски романи, бяха обявени за "отровни плевели".

L'EXPRESS: Защо, парадоксално, е по-лесно за Русия и Китай да си сътрудничат сега, когато вече не споделят обща идеология - комунизма?

ФИЛИП СНОУ: Защото идеологията е форма на религия. Подобно на религията, тя може да бъде мощно спойващо звено в ранните етапи на едно партньорство, но може да се обърне срещу него, когато възникнат разногласия, и да бъде използвана като оръжие от противоположните страни. Омразата, която това поражда, прави постигането на споразумения по светски въпроси много по-трудно. Борис Елцин подчерта това на пресконференция по време на първото си посещение в Пекин през декември 1992 г., когато изрази задоволство, че "идеологическата бариера е премахната".

L'EXPRESS: Какви са разликите между сегашното китайско-руско партньорство и китайско-съветския съюз от 50-те години на миналия век?

ФИЛИП СНОУ: Най-очевидната е замяната на Русия с Китай като основен партньор на алианса. Но самото естество на партньорството се е променило. Това вече не е революционен съюз, а дълбоко традиционен и консервативен, вдъхновен от Вестфалския договор, сложил край на Тридесетгодишната война през 1648 г. - документ, който Си Дзинпин открито приветства в офиса на ООН в Женева през 2017 г. Вестфалският договор се основава на концепцията за свещеността на националните държави и правото на техните лидери да провеждат каквито и да е политики, които сметнат за подходящи в рамките на своите граници, без външна намеса. В съвременния свят тези принципи са фундаментално противоположни на концепцията за правата на човека и западната идея, че правителствата, които малтретират населението си, трябва да бъдат подведени под отговорност пред международен трибунал. Същото консервативно отношение може да се наблюдава и в културните въпроси, като китайското и руското правителства се противопоставят на нарастващото приемане от страна на Запада например на правата на гейовете.

Друга очевидна, но малко забележима разлика е значително по-дългият живот на новото партньорство. Китайско-съветският съюз от 50-те години на миналия век просъществува само десет години, преди окончателно да се разпадне с оттеглянето на съветските научни и технически съветници от Хрушчов през август 1960 г. Откакто Елцин и Дзян Дзъмин обявиха ново "конструктивно партньорство" през 1994 г., настоящото сътрудничество между Китай и Русия продължава близо три десетилетия и изглежда по-силно от всякога.

L'EXPRESS: В книгата си посочвате, че Китай всъщност не одобрява териториалните завоевания и анексии на Русия в Грузия, започнали през 2008 г. Защо това не е застрашило техния съюз?

ФИЛИП СНОУ: Политическите и военни интервенции на Русия в Грузия и Украйна противоречат на Вестфалските принципи, към които Русия, подобно на Китай, твърди, че се придържа. Освен това, поради вътрешни причини (Синцзян, Тибет и др.), лидерите на ККП като цяло не харесват сецесията или отцепването на региони от съществуващи държави. Но китайците вероятно ще избягват да повдигат този въпрос, защото не искат практическите им отношения с Русия да се усложнят отново от абстрактни спорове. А Китай наистина се нуждае от политическата подкрепа на путинова Русия в свят, в който има малко значими приятели.

L'EXPRESS: Какво би могло да постави под въпрос това "безгранично приятелство" в бъдеще?

ФИЛИП СНОУ: Първо, икономиката. През последните тридесет години разликата между икономическата мощ на Китай и Русия стана колосална. През 2021 г. западни анализатори изчислиха, че БВП на Китай е 8 до 10 пъти по-голям от този на Руската федерация, а БВП на Русия е бил надминат само от този на провинция Гуандун. Данните за търговията потвърждават този контраст: Китай сега представлява приблизително 15% от руската външна търговия, а Русия - само 1% от китайската външна търговия.

От години Китай показва намаляващ интерес към руски промишлени продукти, включително оръжия, които руското правителство е доставяло на китайските режими в продължение на поколения. В същото време китайците показват готовност да купуват огромни количества руски петрол и газ, за да подкрепят руската икономика в условията на западни санкции, наложени заради войната на Путин в Украйна. При тези обстоятелства е трудно да се запази привидно равенство, на което се предполага, че се гради новото партньорство.

Руснаците обаче сякаш са се примирили философски с факта, че както отбеляза един експерт, "Китай очевидно е изпреварил Русия във всяко едно отношение". Вместо просто да игнорират загубата на потенциални договори, руските търговци на оръжие се втурнаха към Китай, за да продадат цялото си оборудване, докато все още имат шанс. Имаше опасения, че износът на петрол и газ от Русия ще я превърне в "ресурсния придатък" на Китай, но в контекста на войната на Путин руснаците нямаха друг избор, освен да приемат унизителната зависимост, която това предполага.

След това е демографията. В края на 19-ти и началото на XX век жителите на новопридобития руски Далечен изток вече се притесняваха от притока на китайска имиграция на тяхна територия. Век по-късно, след разпадането на Съветския съюз, когато регионът вече не получава достатъчно стоки от европейска Русия, се появи нова паника заради вълна от китайски търговци и работници, които идват, за да осигурят дрехи и храна за обеднялото руско население.

Местните руснаци бяха наясно, че малкото им население от около шест милиона в руския Далечен изток е изправено пред около 110 милиона китайци южно от границата с Манджурия: слуховете сочат, че цели 8,5 милиона китайци вече са се заселили в Русия и се прогнозира, че до 2050 г. китайците ще представляват втората по големина етническа група в страната. Тези страхове бяха донякъде успокоени от правителствено преброяване, проведено през 2010 г., което разкри, че само 29 000 китайци в страната са регистрирани като постоянни жители; останалите са търговци, земеделски работници и други временни посетители.

Поне в краткосрочен план не виждам демографията като дестабилизиращ фактор. Възможно е също така настоящата зависимост на руското правителство от мълчаливата подкрепа на Китай да означава, че всяко избухване на синофобия сред населението ще бъде бързо потушено.

И накрая, съществува и културният фактор. По време на китайско-съветския пакт от 50-те години на миналия век, се наблюдава поразителен контраст в междуличностните отношения. Отношенията между двете правителства са студени и все по-напрегнати, докато в основата си отношенията между съветските учени и специалисти и техните китайски студенти се развиват в атмосфера на голяма сърдечност. Половин век по-късно ситуацията е точно обратната.

Официалните отношения са сърдечни, докато отношенията между руснаци и обикновени китайци се влошават значително. Руснаците вече не гледат на китайците като на "малки братя", на които са длъжни да помагат, докато китайците като цяло вече не се възхищават на Русия и посвещават по-голямата част от вниманието си на Запада и Япония. Китайските и руските лидери осъзнават това и от 2006 г. насам се опитват да свържат отново двата народа със съответните им култури чрез програма от ежегодни тържества.

L'EXPRESS: Може ли един ден Китай да си върне териториите на руския Далечен изток, загубени през XIX век в резултат на "неравностойни договори"?

ФИЛИП СНОУ: Споразумението, постигнато през 2004 г., официално сложи край на дълга поредица от спорове между Китай и Русия относно границата им от XX век. Въпреки това, нищо не беше казано за Външна Манджурия, обширната територия от 1,5 милиона квадратни километра, за която Мао заплаши да "предяви сметка" през 1964 г. В китайските училища се преподава за царската окупация на региона в края на 50-те години на XIX век, а през юни "Ню Йорк Таймс" публикува доклад на ФСБ, описващ това, което руските разузнавателни служби възприемат като сериозна китайска заплаха за региона.

Не може да се изключи възможността бъдещо китайско правителство да повдигне въпроса във време на влошаване на отношенията. Това не е задължително да приеме политическа форма: някои предполагат, че глобалното затопляне един ден може да превърне Северен Китай в пустиня, което да доведе до масово изселване на бежанци, търсещи храна и вода в земите на север. Наскоро се появиха съобщения за неуспешен китайски проект за отклоняване на доставките на прясна вода от езерото Байкал.

L'EXPRESS: Дали очевидната стратегия на администрацията на Тръмп за отчуждаване на Русия от Китай е заблуда?

ФИЛИП СНОУ: Да, според мен. През последните години западните анализатори осъзнаха, че връзките между Китай и Русия са много по-силни, отколкото се смяташе преди. В тази връзка си струва да се разгледат няколко коментара, направени по различни поводи от добре информирани китайци и руснаци. През 2011 г. професор в Националния университет за отбрана в Пекин отправи остро предупреждение: "Докато натискът от страна на САЩ продължава, китайско-руското партньорство ще се запази." През 2015 г. бившият заместник-министър на външните работи Фу Ин написа във Foreign Affairs, че китайско-руското споразумение "в никакъв случай не е брак по сметка", а по-скоро "сложно, трайно и дълбоко вкоренено".

А през 2018 г. видният руски учен Александър Лукин написа, че основата на този "квазисъюз" вече е толкова солидна, че "всеки спор може да бъде ефективно разрешен чрез съществуващия механизъм за консултации". Само преди няколко седмици външният министър Ван И определи китайско-руското партньорство като най-стабилните сериозни отношения в света днес. Честно казано, ако бяхте Владимир Путин и бяхте изправен пред избор между Си Дзинпин и Тръмп, кого бихте сметнали за по-надежден?

Това, което е вярно днес, може да не е непременно вярно след едно поколение, но е важно да помним и значението на сдържаността и предпазливостта в китайско-руските отношения, както и думите на един съветски дипломат, който веднъж отбеляза, че Китай и Русия никога не са водили голяма война помежду си.